Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

„LEICHEN AUF GEHEIMEM GRUNDSTÜCK BEGRABEN“: CIA bei MKULTRA-Anhörung mit schockierendem Vorwurf des Massenmords konfrontiert

Alexander Mercouris: Ein neuer Putin? Von Diplomatie zum Krieg

Auf Russlands Niedergang können sie noch lange warten. Aber ihre Quittung werden sie bald bekommen

Warum plötzlich niemand mehr an Trumps Stärke glaubt // GEGENPOL

Geheimplan der Elite: Dieses Netzwerk steuert ALLES

Scott Ritters schockierender Bericht aus dem Inneren Russlands (Redacted News – Deutsch)

Absoluter Augenöffner: Die fehlende Wahrheit – Über Migration, Corona, Putins Krieg, 9/11 und mehr

Journalistin klagt an: Zensur durch Staat und Internetkonzerne wird aufgedeckt!

Link zum Video

Das Ende der US-Dominanz und die neue Weltordnung – Karin Leukefeld

Snowden warnt: Staaten hacken dein Handy live!

Link zum Video

Hat ein riesiges Quallen-UFO einen amerikanischen Kampfjet zum Absturz gebracht?(Redacted – Deutsch)

Leak bestätigt Eliten planen Dritten Weltkrieg – Michael Yon warnt

Link zum Video

Das PSI-Experiment: Kannst Du in die Zukunft schauen? | ERSTKONTAKT Spezial

Die Pandemie der Altersverifizierung

Link zum Video

Soziale Netzwerke massiv manipuliert! – Dr. Jonas Tögel im Gespräch mit Norbert Häring

Citizen Vigilante 2026 (deutsche Untertitel)

Link zum Video

Humanoide Roboter: DIESE Durchbrüche ändern jetzt alles und DAS kommt danach (Prof. Wolfram Burgard)