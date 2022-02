Die USA brauchen die Angst vor Russland, um Europa unter Kontrolle zu halten

Von Salman Rafi Sheikh. Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Sollte die NATO irrelevant werden, würden die USA ihren Einfluss auf Europa verlieren. Sollte Europa zu einem unabhängigen Akteur in der Weltpolitik werden, würde dies den Plan der USA, den systemischen Übergang zur Multipolarität zu verhindern, zunichte machen. Um beides zu verhindern, bedarf es aus der Sicht Washingtons einer ständigen Bedrohung Europas von außen, die es allein nicht bewältigen kann. Dank des aggressiven Vorgehens Washingtons in der Frage der NATO-Erweiterung auf die Ukraine und der Krise, die dieses unerbittliche Vorgehen ausgelöst hat, ist in Europa bereits ein diskursiver Wandel in Richtung einer Stärkung der NATO im Gange.

Die Idee, die NATO lebendig und relevant zu halten, ist neu. Schon bald nach dem Zerfall der Sowjetunion widmeten die politischen Entscheidungsträger in den Vereinigten Staaten ihre Energie der Suche nach Möglichkeiten, die NATO zu erweitern, um sie am Leben zu erhalten. So sprach sich der damalige Senator Richard G. Lugar, Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen und des Geheimdienstausschusses des Senats und Ko-Vorsitzender der Beobachtergruppe für Rüstungskontrolle im Senat, bereits im August 1993 in seinen Ausführungen vor dem US-Außenministerium eindeutig für eine Erweiterung der NATO unter amerikanischer Führung aus.

In seiner Rede „Out of Area or Out of Business“ wies Lugar direkt darauf hin, dass die Multipolarität ohne die NATO-Erweiterung Wege finden könnte, sich auf Kosten der amerikanischen Führung zu verstärken. Mit anderen Worten: Die Führung der Vereinigten Staaten war Lugar zufolge unabdingbar an ihre ultimative Kontrolle über Europa durch die NATO gebunden. Die gegenwärtige Krisensituation ist ein direkter Beweis dafür, dass Lugars Äußerungen fast drei Jahrzehnte nach seiner Äußerung noch immer aktuell sind.

In diesem Zusammenhang zeigen die jüngsten Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, wie die USA durch den Aufbau einer Krise mit Russland scheinbar einen Wandel in Europa herbeiführen konnten. Macron, der die NATO kürzlich als „hirntot“ bezeichnete und ein von der NATO unabhängiges europäisches Sicherheitssystem aufbauen will, warnte Russland kürzlich vor „harten Konsequenzen“, falls es die Ukraine angreift.

Macrons Äußerungen kamen nur zwei Tage nach einem virtuellen Treffen zwischen Biden und europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz, Boris Johnson und andere europäische Politiker und Regierungsvertreter. Wie aus dem Bericht des Weißen Hauses hervorgeht, gelang es Biden offenbar, seine europäischen Amtskollegen von der „Bedrohung“ durch Russland und der Notwendigkeit „gemeinsamer Anstrengungen“ zu überzeugen, die „schwere wirtschaftliche Kosten“ und eine Stärkung der „Sicherheit an der Ostflanke der NATO“ mit sich bringen.

Die USA haben auch angedeutet, dass sie die NATO-Reaktionskräfte (NRF) aktivieren und 8.500 US-Soldaten bereitstellen werden, um Europa vor einer „russischen Aggression“ zu „schützen“. Viele europäische Länder haben seit dem Treffen ihren eigenen militärischen Beitrag zur heiligen Sache der Verteidigung Europas gegen eine Bedrohung angekündigt, die in erster Linie aus dem Expansionsdrang der USA und ihrer Kontrolle über Europa resultiert.

Indem sie eine Krise heraufbeschwören und Europa durch sie hindurch „führen“, verstärken die USA nur ihre eigene dominante Rolle. Dies zeigt sich besonders deutlich daran, wie die USA sich selbst in den Mittelpunkt der europäischen Energiegeopolitik gestellt haben, indem sie Schritte unternommen haben, um Europa ausreichend mit Gas zu versorgen, nachdem Russland seine Gaslieferungen nach Europa blockiert hatte.

Wie in den westlichen Mainstream-Medien berichtet wurde, besteht der Zweck der Suche der USA nach alternativen Quellen für die Gasversorgung Europas darin, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich der Energiesicherheit sicher sind, eher bereit sind, geeignete Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen, insbesondere Wirtschaftssanktionen. Obwohl die USA angeblich nach Lieferanten aus dem Nahen Osten suchen, wird die Diversifizierung Europas weg von Russland letztlich den USA am meisten nützen, da Washington mehr Gas nach Europa liefern kann.

Die Bemühungen der USA haben sich verstärkt, nachdem Joe Biden letzte Woche einräumte, dass es innerhalb der NATO Differenzen über ein angemessenes Vorgehen bzw. eine angemessene Reaktion gegenüber Russland gibt. Seitdem haben die US-Vertreter ihre Haltung gegenüber Russland besonders verschärft und jeden Tag mehrfach gewarnt, dass jede Aggression gegen die Ukraine eine koordinierte Reaktion der Verbündeten nach sich ziehen würde, was unmissverständlich zeigt, wie aggressiv die USA ihr Anti-Russland-Narrativ einsetzen, um Spaltungen innerhalb der NATO zu zerstreuen und so ihre eigene Dominanz innerhalb des Bündnisses zu festigen.

Die Frage ist jedoch: Können die USA erreichen, was sie erreichen wollen? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie stark der Gedanke des Europäertums in Europa ist.

Auch wenn Marcon eine Warnung an Russland geschickt hat, bleibt Macrons eigene Politik eher gesamteuropäisch als transatlantisch. In seiner jüngsten Rede vor dem Europaparlament vor wenigen Tagen bekräftigte Macron, der sich für die strategische Autonomie Europas einsetzt, erneut seine Vorstellungen von einer von der NATO unabhängigen europäischen Sicherheitsinfrastruktur.

Als überzeugter Europäer sieht Macron in der gegenwärtigen Krise eine Gelegenheit, seine Agenda der Multipolarität voranzutreiben, in der Europa als unabhängiger Akteur auftritt. Daher hat Macron nicht nur die Idee einer europäischen Sicherheitsinfrastruktur bekräftigt, sondern auch eine rein europäische Initiative zur Aufnahme eines Dialogs mit Russland zur Lösung der Krise unterstützt.

Für die USA könnte eine solche Initiative, sollte sie zustande kommen, einen großen Rückschlag für ihre Politik der Aufrechterhaltung der transatlantischen Einheit bedeuten.

Es ist daher nicht überraschend, dass die US-Vertreter schnell bereit waren, Russland für die Uneinigkeit innerhalb der NATO verantwortlich zu machen. Wie Antony Blinken kürzlich auf einer Reise in die Ukraine sagte: „Ich denke, eines der langjährigen Ziele Moskaus ist es, Spaltungen zwischen und innerhalb unserer Länder zu säen, und das können und werden wir einfach nicht zulassen.“

So wie es aussieht, interpretieren die USA die Meinungsverschiedenheiten zwischen Europa und den USA nicht falsch, sondern bringen die echten Differenzen zwischen Europa und Washington bewusst mit Russland in Verbindung, um zu zeigen, dass Europa ein „Opfer“ der russischen Politik ist und dass die USA, die von den russischen „Verschwörungen“ wissen, Europa „schützen“ können und werden.

Damit soll nicht gesagt werden, dass die USA europäische Staats- und Regierungschefs wie Macron einfach zum Narren halten können, aber es bleibt auch dabei, dass die ständige Projektion Russlands als Aggressor zu Spannungen in Europa – insbesondere in Osteuropa – führt, die Washington direkt dabei helfen, die von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs geschürten anti-amerikanischen Narrative zu untergraben. Indem die USA den kleineren europäischen Staaten Angst vor Russland machen, vereiteln sie den Traum der großen europäischen Staaten von einer gesamteuropäischen internationalen Politik.