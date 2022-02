Ist RT, der Sympathie würdig?

Überlegungen zur Entscheidung Deutschlands, RT DE vom Netz zu nehmen

Dieser Blogpost ist eine Reflexion über den jüngsten Medienkrieg, bei dem ein deutsches Gericht RT DE die Sendeerlaubnis in diesem Land entzogen hat, und über die Vergeltung der russischen Regierung, die den deutschen Staatssender DW Russian in der Russischen Föderation vom Netz genommen hat. Dies ist auch eine Antwort auf den Beitrag von Riley Waggaman, ehemaliger leitender Redakteur bei RT, in dem er eine gute Frage aufwirft: Verdienen die restriktiven Maßnahmen der deutschen Regierung unsere Sympathie für RT? Rileys Blogbeitrag ist hier zu finden.

Bevor wir dieses Urteil fällen, sollten wir zunächst versuchen zu verstehen, was RT ist und was es nicht ist:

RT ist kein unabhängiges Medienunternehmen (gibt es wirklich unabhängige Medien?), sondern eine staatliche Propagandanachrichtenquelle, die immer das Narrativ der russischen Regierung vertritt. Es gibt drei ranghohe Propagandisten in den russischen Medien: Kisseljow, Solowjow und Simonjan – sie alle drei legen in Absprache mit dem politischen Cheftechnologen des Kremls (stellvertretender Leiter der Präsidialverwaltung), Herrn Kirienko, das allgemeine Narrativ fest. Dies ist eine vereinfachte Darstellung, die jedoch die Situation grob beschreibt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen RT Englisch und RT Russisch. RT Russisch ist mehr oder weniger ein Nachdruck der offiziellen staatlichen Nachrichtenquelle RIA (Russische Informationsagentur) und enthält Artikel, die mich manchmal zum Kochen bringen, aber ich schaue es mir trotzdem regelmäßig an, um zu erfahren, was die Kreml-Bewohner denken. Die Themenauswahl bei RT Englisch unterscheidet sich stark von RT Russisch, es gibt dort viel mehr Originalinhalte, aber, siehe Punkt 1 – es handelt sich um eine staatliche Propagandaquelle. RT berichtet, wie zu erwarten, nie negativ über interne russische Ereignisse. Das meiste, was wir dort sehen können, ist eine neutrale Berichterstattung, wenn es, sagen wir, eine Massenerschießung oder eine Art technologische Katastrophe gab. Gleichzeitig bringen sie eine Menge „Schmutz“ über den Westen ans Licht und lügen selten offenkundig (vielleicht nur ein bisschen), sie präsentieren einfach eine voreingenommene Berichterstattung, wie es im Grunde alle MSM auf der Welt tun. Wenn Sie also etwas Interessantes oder gar Skandalöses über Russland lesen wollen, ist Russia Today nicht der richtige Ort dafür. Das Gute und Schlechte an RT ist, genau wie das Gute und Schlechte an NYT oder WaPo, dass sie keine Prinzipien haben. Sie „beugen sich der Parteilinie“, wie man scherzhaft über Berufskommunisten in der UdSSR zu sagen pflegte. Wenn also morgen die Impfpflicht der Vergangenheit angehört, erwarten Sie Artikel von RT, in denen sie Recherchen veröffentlichen, die die Entscheidung, die Impfpflicht abzuschaffen, rechtfertigen, obwohl ihre Chefredakteurin Margarita Simonyan so hartnäckig an der Impfpflicht festhielt, dass sie Abonnenten, die sich nicht impfen ließen, auf ihrem Telegram-Konto sperrte. Die Russen haben nie zuerst westliche Medien aus dem Land geworfen, sondern nur als Vergeltung für die Aktionen westlicher Regierungen. Der Konsens bis zu diesem Punkt war, dass wir euch arbeiten lassen, wenn ihr uns erlaubt, euren Medienraum zu nutzen. Dieser Konsens bestand, bis Deutschland diesen Waffenstillstand brach. Bemerkenswert ist, dass Deutschland nach den Maßnahmen beider Seiten einen erheblichen Vorteil gegenüber Russland hat, da es weiterhin den russischen Kanal DW auf YouTube betreibt, während RT DE von Alphabet Inc. von der Plattform verbannt wurde. Da es technisch schwierig ist, einzelne Kanäle auf YouTube zu sperren, haben die russischen Behörden es nicht gewagt, den YouTube-Dienst insgesamt zu sperren, da ihre eigenen staatlichen Medien in hohem Maße von diesem Dienst abhängig sind. Es ist gut möglich, dass sich dieser Medienkrieg in anderen Ländern fortsetzen wird. Wie immer stehe ich auf der Seite des Underdogs.

Es gibt ein paar Dinge, die RT einzigartig machen und die meiner Meinung nach mehr gut als schlecht sind:

Ihre Ruptly-Abteilung ist bei Protesten und anderen Veranstaltungen mehr mit Kameras unterwegs als alle mir bekannten MSM. Das ist etwas, das man auf jeden Fall zu schätzen weiß. Ihre Kommentarpolitik. Sie sind die liberalste Plattform in Bezug auf die Zulassung aller Arten von Kommentaren, die ich kenne, insbesondere wenn es um von der Regierung betriebene Plattformen geht. Anfang des Jahres gab es dort einen Zensurversuch, der aber schnell unterbunden wurde. Ich veröffentliche dort häufig Kommentare, in denen ich die russische Regierungspolitik kritisiere. Sie lassen mich ihre Unzufriedenheit mit stillen Ablehnungen wissen, erlauben aber, dass die Kommentare bleiben. Ich mag die versteckte Subversivität von RT. Einerseits folgen sie allen globalistischen, WEF- und schwäbischen Richtlinien, aber andererseits platzieren sie Artikel, die so formuliert sind, dass wir/ sie wissen, welche Art von Reaktion sie von den Kommentatoren erhalten werden, und erreichen einen völlig gegenteiligen Effekt in der Wahrnehmung des Themas des Artikels.

Was denken Sie also? Sind die Zensurmaßnahmen Deutschlands gerechtfertigt? Verdient RT Sympathie, weil es im Westen, insbesondere in den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und nun auch in Deutschland, oft verfolgt wird?