Trudeau träumt von Diktatur

Im Jahr 2013 wurde Justin Trudeau von einem Reporter gefragt, welches Land er am meisten bewundere. „Es gibt ein gewisses Maß an Bewunderung, das ich für China empfinde, weil sie mit ihrer einfachen Diktatur ihre Wirtschaft im Handumdrehen umkrempeln können“, erklärte Trudeau lächelnd und ernsthaft. Er fuhr fort, dass er bewundere (d.h. beneide), wie Diktatoren einfach aus einer Laune heraus Gesetze ohne die Zustimmung des Volkes einführen könnten, und fügte eine Anspielung auf die Klimapolitik hinzu, da die Linke dies noch nicht als Problem sehe.

„Ich weiß, dass Stephen Harper von der Flexibilität einer Diktatur träumt, in der er tun kann, was er will“, sagte er. Nein, Herr Trudeau, SIE träumen von einer Diktatur. Sie haben dem kanadischen Volk und der Weltbühne gezeigt, dass Sie ein absoluter Feigling sind, indem Sie sich in Ihrem Glasschloss vor dem Freiheitskonvoi versteckten und die Ansichten der Kanadier auf die einer „kleinen Randminderheit“ reduzierten. Trudeau nannte die Ablehnung von Impfstoffmandaten eine „inakzeptable Ansicht“, hält aber die Übergabe aller Freiheiten an die Regierung für eine ideale Utopie.

Ob China eine Diktatur ist oder nicht, ist ein anderes Thema, aber das eigentliche Problem hier ist, dass der kanadische Regierungschef die Verfassung oder die Charta der Rechte und Freiheiten seines Landes nicht respektiert. Dieses Interview wurde vor der COVID-Pandemie aufgezeichnet, die den Staats- und Regierungschefs der Welt einen kleinen Vorgeschmack auf unbegrenzte Macht gegeben hat, und sie zögern, diese Macht wieder abzugeben.

Internet-Trolle bringen manchmal ein wenig Humor in die Sache. Zurzeit leitet die Website Liar.com auf die Wikipedia-Seite von Justin Trudeau um. Manche behaupten, der Milliardär Elon Musk stecke hinter dem Scherz, aber das bleibt unbestätigt.