Die USA, ein Imperium im Modus Autopilot

Dies ist der erste von zwei Essays von unserem US-Kolumnisten Patrick Lawrence über den Zustand der amerikanischen Politik – während die Präsidentschaftswahlen im November unbehindert näher rücken.

Wenn die vergangenen Wochen politischer Unruhen und Tumulte in Amerika der Welt etwas zu sagen haben, dann dies, dass die Vereinigten Staaten vor unseren Augen die Kontrolle über sich selbst verloren haben. Ich würde unseren Moment mit früheren Ausbrüchen unlogischer Exzesse vergleichen, wie man sie in der amerikanischen Geschichte findet – die Hinrichtungen in Boston in den späten 1650er Jahren, die Hexenprozesse in Salem einige Jahrzehnte später, das Große Erwachen in den 1730er Jahren, die antipäpstliche Hysterie im 19. Jahrhundert, die Roten Schrecken des 20. Jahrhunderts – aber was diese Nation jetzt überkommt, ist grundlegend und beängstigend anders. Wir beobachten jetzt, was wir die Irrationalität der Hyperrationalität nennen können – die teuflischen Folgen technokratischer Macht, wenn sie ohne wirksame Zügelung ausgeübt wird.