Warum der elektronische Impfpass weg muss

Noch vor den Sommerferien hat das Parlament in Österreich die Pflicht zum elektronischen Impfpass beschlossen. Damit kann der Staat später leicht eine Impfplicht umsetzen, Marketing für Pharma betreiben und Impferinnerungen zu den mittlerweile um die 50 empfohlenen Impfungen für die Kleinsten abschicken. Die „Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich“ um Prof. Sönnichsen wendet sich mit einem offenen Brief an die Abgeordneten im Parlament und in den Landtagen entschieden dagegen. In Deutschland ist der e-Impfpass noch nicht Pflicht, aber das kann jederzeit schnell erfolgen. Nachfolgend übernehmen wir den offenen Brief. (hl)

Wissenschaftliche Initiative

Gesundheit für Österreich

Der e-Impfpass muss weg

Persönliche Impfdaten sind NICHT Regierungssache

Offener Brief an die Abgeordneten im Parlament und in den Landtagen

„Nun hat das österreichische Parlament also noch kurz vor der Sommerpause beschlossen, dass jeder Bürger ab sofort verpflichtet ist, dem Gesundheitsminister und weiteren Behörden seine persönlichen Gesundheitsdaten zu offenbaren