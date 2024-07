Der tiefe Staat hat alles darauf gesetzt, Trump zu stürzen, was nun?

Von Finian Cunningham

Donald Trump am 13. Juli mit Hilfe eines abgekarteten Einzeltäters loszuwerden, hätte das Präsidentschaftsrennen zugunsten von Joe Biden entscheiden können. Aber es hat nicht geklappt.

Aber es hat nicht geklappt. Und aus der Sicht des tiefen Staates konnte es nicht viel schlimmer kommen. Trump kam mit einer Schürfwunde am Ohr und einem ikonischen Fototermin als amerikanischer Held davon, der ihn dazu brachte, das Weiße Haus zurückzuerobern. Der G-Kraft-Aufschwung in der politischen Dynamik hat Biden schließlich dazu gezwungen, das Handtuch zu werfen, dessen Schwäche der energiegeladenen Trump-Kampagne nicht gewachsen ist.

Die Hauptakteure des US-Establishments – der imperiale tiefe Staat – sind aus der Not heraus eine Wette eingegangen. Trump ist nicht ihre Art von Mann. Er hat zu viel über die Beendigung eines lukrativen Kriegsgeschäfts in der Ukraine gegen Russland gesprochen. Aber es gibt ein zu großes Interesse daran, diesen Stellvertreterkrieg am Laufen zu halten. Es geht nicht nur um die Profite des militärisch-industriellen Komplexes und der Wall Street. Es geht auch um die geopolitische Konfrontation mit Russland, um die Hegemonie der USA zu wahren.

Trumps erklärter Widerstand gegen diese Machenschaften und sein Versprechen, den Konflikt sofort zu beenden, falls er im November gewählt wird, haben ihn ins Fadenkreuz gerückt.

Es besteht eine große Ähnlichkeit mit dem Fall John F. Kennedy. JFK war gegen eine Ausweitung des Stellvertreterkriegs gegen die Sowjetunion in Vietnam und wollte generell den Kalten Krieg zurückdrängen. Sein Widerstand gegen die massiven Interessen des tiefen Staates führte zu der „Exekutivaktion“ in Dallas am 22. November 1963.

Das Buch von James Douglass, JFK and the Unspeakable, ist wahrscheinlich die beste Darstellung dieses abscheulichen Mordes durch den US-Staat und eines Staatsstreichs gegen einen gewählten Präsidenten, der, wenn er einmal verstanden ist, die Sicht auf die amerikanische Politik für immer verändert.

Wie beim Trump-Attentat in Butler, Pennsylvania, gab es auch in Dallas den offensichtlichen Umstand, dass es sich um einen einsamen Schützen handelte. Im Gegensatz zu Thomas Matthew Crooks, der mehrere Schüsse auf Trump abgab, war der 24-jährige Lee Harvey Oswald nicht derjenige, der auf JFK schoss, als dieser im offenen Wagen auf dem Dealey Plaza fuhr. Oswald war nur ein Sündenbock, der vom tiefen Staat eingesetzt wurde, um die wahren Mörder zu decken – mehrere Scharfschützenteams, die an diesem Tag vom tiefen Staat eingesetzt wurden.

Der 20-jährige Crooks war ebenfalls ein Sündenbock, mit dem Unterschied, dass er in ein Hochsicherheitsgebäude eindringen und ein paar Schüsse abgeben durfte, bevor er eliminiert wurde.

Wie der bequemerweise niedergeschossene Oswald reden Tote nicht. Wir werden also vielleicht nie erfahren, inwieweit Crooks an jenem Tag von Butler unterstützt wurde, um sich den Polizeibeamten und Geheimdiensten zu entziehen und auf ein Dach zu klettern, damit er Trump ins Visier nehmen konnte.

Wie bei JFK hat die Vertuschung begonnen. Inmitten wütender Kritik am Versagen untersuchen das Heimatschutzministerium und das FBI die Ereignisse, die zum versuchten Attentat auf Trump führten. Wie kann man von Organisationen, die in eine Komplizenschaft verwickelt sind, erwarten, dass sie sich selbst angemessen untersuchen? Sie können nicht – und werden es auch nicht, per Definition.

Nach der Ermordung Kennedys untersuchte die Warren-Kommission die Ereignisse von Dallas. Die Kommission wurde von Allen Dulles geleitet, der früher Direktor der CIA war, also genau der Behörde, die in die Ermordung JFKs verwickelt war. Die Warren-Kommission erstellte einen beschönigenden Bericht, in dem das Attentat Lee Harvey Oswald zugeschrieben wurde, der als Einzeltäter handelte. Dass die US-Medien 60 Jahre lang dieser absurden Vertuschung frönten, zeigt die Tiefe der Gehirnwäsche-Propaganda und die Travestie des sogenannten „unabhängigen Journalismus“.

Bei Trump jedoch sind die Leute vom tiefen Staat schlampig geworden. Anstatt professionelle Scharfschützen einzusetzen, um eine Reihe von Schüssen abzugeben, haben sie einen Jungen damit beauftragt, der allem Anschein nach kein guter Schütze war und dessen AR-Gewehr die beste Waffe für diese Aufgabe war.

Jetzt hat der tiefe Staat ein noch größeres Problem. Trumps knappes Entkommen hat ihn mit blutverschmiertem Gesicht und trotziger Faust in der Luft zur Ikone gemacht. Der öffentliche Zorn, der sich aus dem bloßen Verdacht ergibt, dass der tiefe Staat ein heimtückisches Foul begangen hat, hat seiner Präsidentschaftskampagne einen noch nie dagewesenen Auftrieb gegeben. Selbst bei neutralen Wählern könnte die Verachtung für das US-Establishment zu Trumps Gunsten ausfallen.

Gegen Trumps energiegeladene Kampagne musste Biden zurücktreten. Seine in der Fernsehdebatte am 27. Juni aufgedeckte Demenz verursachte bereits Panik unter Parteifunktionären und Spendern der Demokraten. Aber gegen einen heldenhaften Überlebenden eines Attentats hatte Biden keine Chance.

Zu diesem späten Zeitpunkt ist es zweifelhaft, dass die Demokraten einen brauchbaren Kandidaten gegen Trump finden werden. Biden hat zwar seine Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützt, aber ihr glanzloses Profil ist kaum ein Gewinnerticket. Der Nationalkongress der Demokraten findet erst am 19. August statt, wenn ein Kandidat offiziell nominiert wird. Bis zum Wahltag am 7. November sind es dann nur noch etwa zwei Monate.

Die Demokraten sind zum bevorzugten Vehikel des tiefen Staates geworden, wenn es darum geht, US-Kriege und imperiale Machtprojektion zu betreiben.

Trump ist zu sehr ein Außenseiter für die imperiale Agenda. Sein Vizepräsidentschaftskandidat, Senator J.D. Vance, hat sich ebenfalls entschieden gegen den Stellvertreterkrieg in der Ukraine ausgesprochen. Der republikanische Kandidat sagt, er werde das Regime in Kiew zwingen, Verhandlungen mit Russland über eine Friedenslösung für den zweieinhalbjährigen Krieg aufzunehmen. Vance hat vorgeschlagen, dass die Ukraine die Forderung Russlands akzeptiert, niemals dem NATO-Bündnis beizutreten.

Die US-Wahl entwickelt sich zu einem akuten Dilemma für den tiefen Staat. Er hat alles darauf gesetzt, Trump auszuschalten, nur um ihn am Ende ins Weiße Haus zu befördern. Das lukrative Kriegsgeschäft in der Ukraine und der geopolitische Showdown mit Russland sind nun in Gefahr.

Zweifellos steuern die USA auf eine beispiellose Krise zu, wie es sie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr gegeben hat.