Die Politik des tiefen Staates der USA – Töte sie alle und lass Gott sie aussortieren

Von Phil Butler

Die Vereinigten Staaten von Amerika, mein geliebtes Heimatland, sind von einer Elite-Mafia übernommen worden, die zu allem fähig ist. Ich glaube nicht, dass viele meiner Landsleute dieser Meinung sind, wenn man die Ereignisse der letzten Jahrzehnte betrachtet. Heute scheint es, als ob das Töten zum Schlüssel für die Innen- und Außenpolitik unserer Führung geworden ist.

Das jüngste Attentat auf Donald Trump und die Anschuldigungen, die USA würden Versuche unterstützen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu töten, sind zwei Paradebeispiele dafür, dass jemand oder eine Gruppe von Personen die Ermordung jeglicher Opposition sanktioniert hat.

Der tiefe Staat der stümperhaften Idioten

Als sich das US-Geheimdienstteam um den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zusammenrottete, um den verwundeten Kandidaten zu decken, wurde die Welt Zeuge eines unglaublichen Dramas. Einige behaupten, der für den Schutz von Präsidenten zuständige Dienst habe dem 20-jährigen Thomas Matthew Crooks absichtlich eine Chance gegeben, Trump zu töten. Die meisten, die dies lesen, werden die Geschichten gelesen und die Memes über einen pickelgesichtigen Attentäter gesehen haben, der am helllichten Tag mit einem Sturmgewehr eine Leiter auf ein Dach klettert, das nur 147 Meter von seinem Ziel entfernt ist.

Crooks, der immer noch eine Art Rätsel bleibt, zielte und feuerte auf einen Mann, der von einem Schwarm von Agenten, einem Sturmtrupp, einem Scharfschützenteam und einer Luftkomponente hätte geschützt werden müssen. Trumps Team hat wiederholt um zusätzliche Ressourcen gebeten und ist in allen Punkten abgewiesen worden. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts ist ein Wirbel von Informationen über den Schützen und Trumps Schutzteam entstanden, der auf den ersten Blick wie eine Komödie der Irrtümer aussieht. Berichten zufolge waren drei Scharfschützen der örtlichen Polizei im Gebäude und sahen, wie Crooks mit einem Entfernungsmesser herumstöberte, der von Sportschützen und militärischen Scharfschützen verwendet wird. Darüber ließe sich ein Roman schreiben, also lassen wir das Trump-Fiasko hinter uns und wenden uns einem anderen Joe-Biden-Geheimdienst-Fandango zu.

Dieser Fall verwirrt mich mehr als die Frau des Trump-Geheimdienstes, die nicht einmal ihre Waffe in den Halfter stecken konnte, als die Schießerei aufhörte. Nein, wirklich. Auf den Aufnahmen, die den ehemaligen Präsidenten beim Betreten einer mobilen Einheit nach der Veranstaltung zeigen, scheint eine Schar weiblicher Beamter seine Abreise zu überwachen, und eine Agentin kann nicht einmal ihre Dienstwaffe zurück in das Holster an ihrer Seite stecken. Dieses Video ging natürlich viral. Ich werde nicht auf die Pläne der Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheatle, eingehen, die einen Frauenanteil von 30 % vorsieht, egal was passiert. In Amerika wäre es kein Schock, eine transsexuelle Pole-Tänzerin als CIA-Direktorin anzukündigen.

Diese lästigen Kennedys

Abgesehen von den Sticheleien ist ein weiterer Aspekt, dass der Neffe des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn des ermordeten Präsidentschaftskandidaten Senator Bobby Kennedy der dritte Spitzenkandidat für das höchste Amt der USA ist. Robert Francis Kennedy Jr. ist ein unabhängiger Kandidat, der derzeit etwa 27 % der Stimmen junger Menschen auf sich vereinigen kann (siehe Generation Lab Poll). Und jetzt kommt’s: Monatelang bat sein Team um Schutz durch den Secret Service, der nie kam. Das ist richtig, ein hochkarätiger Mann aus einer hochkarätigen Familie ist im Rennen, aber die Leute, die Joe Biden ins Rennen schicken, lassen es offen, dass er das Schicksal seines Onkels und seines Vaters erleidet. Dumm, nicht wahr? Oder?

Es scheint angebracht, an den Bericht „Töte sie alle“ zu erinnern, der unter dem Namen „The Clinton Chronicles“ bekannt ist. Diese Geschichte, die von denselben Leuten als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, die gerne Trump, Putin und einen Haufen anderer loswerden würden, geht zurück auf die Contras, den Drogenschmuggel auf dem Flughafen Mena in Arkansas und eine Reihe von Leichen im Kielwasser der Clintons. Die Fälle des Spions Ian Spiro, der Praktikantin im Weißen Haus Mary Mahoney, des stellvertretenden Beraters im Weißen Haus Vince Foster, Jerry Parks, Sicherheitschef der Clintons, Edward Eugene Willey (Clinton-Sexvorwürfe), Clintons Handelsminister Ron Brown, Jim McDougal (Whitewater).

Dann waren da noch John F. Kennedy Jr. (siehe Hillary übernimmt Senatssitz), Seth Rich, Victor Thorn, Shawn Lucas, Jeffrey Epstein, Christopher Sign, der haitianische Präsident Jovenel Moïse, der mutmaßliche Sexhändler Jean-Luc Brunel und der ehemalige Berater von Bill Clinton, Mark Middleton, sind einige der Todesfälle im Umfeld von Bill und Hillary Clinton. Ich werde mich hier nicht mit Pizzagate, dem Fall Epstein, der Geldmacherei durch die Clinton Foundation oder dem Zerfall Jugoslawiens befassen. Jemand sollte ein Buch von mir über diese Themen finanzieren.

Töten – ein amerikanischer Trend

Verlässt man das Land der bernsteinfarbenen Getreidewellen und lila Berge, wird die Faszination des tiefen Staates für das Töten von Menschen noch interessanter. Nehmen wir die jüngste Erklärung des ukrainischen Spionagechefs Kyrylo Budanov, der in einem Interview Stunden nach der Trump-Veranstaltung die gescheiterten Attentatsversuche seines Landes gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin enthüllte. Wenn wir zurückblicken, können wir uns an Barack Obamas ausgeklügelte Datenbank mit Personen erinnern, von denen man annahm, dass sie eine Bedrohung für die Interessen der USA darstellten und wie man sie beseitigen könnte. Diese als „Obama Kill List“ bekannte Liste wurde ausgeheckt, um zu beweisen, dass die liberale Weltordnung jeden töten kann, der sich mit ihr anlegt. Al Capone, der berühmte Chicagoer Mafioso, muss solche Taktiken angewandt haben. (Ist Chicago nicht der Ort, an dem die Obamas gegründet wurden?).

Unter der Reagan-Regierung 1984 wies ein CIA-Handbuch zur Ausbildung der nicaraguanischen Contras die Auszubildenden in PSYOP [psychologische Operationen] an, einschließlich der Ermordung lokaler Richter, Polizisten und sogar Steuereintreiber.

1986 ordnete Präsident Ronald Reagan die Ermordung von Muammar Gaddafi durch einen Luftangriff an, doch der Versuch scheiterte.

1992 brachte Präsident Bill Clinton Jean-Bertrand Aristide in Haiti wieder an die Macht.

2000 – Fügen Sie hier Bill Clinton und die von der CIA sanktionierte Beteiligung am Zerfall Jugoslawiens ein.

Nach dem Beginn von Präsident Bushs „Krieg gegen den Terror“ wurden im Irak, in Afghanistan und anderen Teilen des Nahen Ostens 4,5 bis 4,6 Millionen Menschen getötet und über 20 Millionen vertrieben.

George Walker Bush ordnete die Ermordung von Saddam Hussein durch einen Luftangriff an, doch der Versuch scheiterte.

Als Höhepunkt des Arabischen Frühlings forderten die US-Senatoren John McCain und Lindsey Graham (Republikaner) und Joe Lieberman (Unabhängiger) Barack Obama auf, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen.

WikiLeaks hat Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die CIA im Oktober 2014 versucht hat, sich in die Steuerungssysteme von Autos einzuhacken, um Autounfälle zu inszenieren.

Die beiden Anführer der ukrainischen Separatistenbewegung Arseni Pawlow (auch bekannt als Motorola), Michail (Givi) Tolstych, Alexej Mozgowoi, Alexander Sachartschenko und andere prominente Vertreter der Rebellen wurden innerhalb weniger Jahre ermordet. Das Foreign Policy Magazine zeigte sofort mit dem Finger auf Russland, was uns sagt, dass die CIA und/oder die Briten etwas mit diesen Morden zu tun hatten.

Vor sieben Jahren beschuldigte das nordkoreanische Ministerium für Staatssicherheit die CIA, ein Attentat auf Kim Jong-un verübt zu haben.

Qassem Soleimani, der Chef der iranischen Revolutionsgarden, wurde im Januar 2020 von der Trump-Regierung durch einen Drohnenangriff getötet.

Im Jahr 2021 wurde der haitianische Präsident Jovenel Moïse ermordet. Anschuldigungen, dass die Clintons und ihre Stiftung darin verwickelt seien, wurden von den Medien unterdrückt.

2022 wurde Darya Dugina, die Tochter des russischen politischen Philosophen Alexander Dugin, bei einem fehlgeschlagenen Attentat auf ihn von Agenten des ukrainischen Regimes, das von den Vereinigten Staaten unterstützt wird, getötet.

Gegenwärtig fordern US-Senator Lindsey Graham und andere amerikanische Kriegsfanatiker immer noch die Ermordung des russischen Präsidenten Wladimir Putin

Putin rutscht auf Bananenschale aus – ratet mal, wer es war?

Heute wurde ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat ins Visier genommen. Ein anderer Kandidat erhielt erst nach dem Attentat auf Trump Schutz durch den Secret Service. Joe Biden, der amtierende Präsident, ist aus dem Rennen um das Amt des US-Präsidenten ausgestiegen, und die Eliten versuchen, eine unberechenbare (schwachsinnige) Frau namens Kamala Harris ins Präsidentenamt zu hieven. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die westlichen Mainstream-Medien (die den Eliten gehören) Wladimir Putin hundertmal entweder in einen Rollstuhl oder in einen Sarg gesetzt. Wenn ich mich daran erinnere, wie die CIA leugnete, jemals versucht zu haben, den kubanischen Präsidenten Fidel Castro zu töten, und dann schließlich Dutzende von Versuchen zugab – nun, ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass Langley eine Wagenladung Bananenschalen auf die Treppe zu Putins Büro kippte.

Ab 2005 war es ein Schlaganfall, der von The Atlantic veröffentlicht wurde. Im Jahr 2014 behauptete ein ungenannter deutscher Arzt, der russische Staatschef liege an Krebs im Sterben. Dann, im Jahr 2015, war V.V. Putin todkrank, weil er (hören Sie sich das an) Komplikationen nach einer Schönheitsoperation hatte. Von Lepra und Parkinson bis hin zu „bereits tot“ – die etablierten Eliten haben sich Putins Ableben gewünscht wie Kinder, die sich große Weihnachtsgeschenke wünschen. Doch irgendwie ist er immer noch unter uns, ohne dass ihm vor laufenden Kameras auch nur eine Blutlache ins Ohr geflossen wäre. Ups! Das ist meine Verschwörungstheorie über das Trump-Fiasko.

Wundert sich nach all diesen Überlegungen noch jemand, warum die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, Washington pointiert beschuldigt, die Ermordung ihres Präsidenten zu finanzieren?