In-Q-Tel investiert in Gentherapie und Laborfleisch: CIA-gegründete Organisation erweitert Portfolio

In-Q-Tel stellt in seinem vierteljährlichen Bericht unter anderem seine neuesten Investitionen in Gentherapie, Fleisch aus dem Labor und Arzneimittelforschung vor.

In-Q-Tel wurde 1999 von der CIA gegründet und ist eine gemeinnützige, nicht staatliche Organisation, die in private ausländische und inländische Unternehmen investiert und deren Technologien an so ziemlich jede Behörde mit drei Buchstaben innerhalb der Verteidigungs- und Nachrichtendienste weitergibt, darunter die CIA, DIA, FBI, DHS und CBP sowie ausländische Regierungspartner.

Der Frühjahrsbericht von In-Q-Tel hebt 14 Unternehmen hervor, die im letzten Quartal in sein Portfolio aufgenommen wurden.

Diese Unternehmen befassen sich mit Gentherapien, automatischer Besteuerung von Kryptotransaktionen, kultiviertem Fleisch, Arzneimittelforschung, Fermentationsanwendungen, Cybersicherheit, Kommunikation und fortschrittlichen Materialien.

Eines der vielseitigsten Unternehmen auf der Liste ist vielleicht Prolific Machines mit seinen Plattformen, die Licht zur Kontrolle der Biologie nutzen, indem sie Zellen manipulieren, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, darunter Gentherapien und alternative Proteine wie gezüchtetes Fleisch sowie komplexes Tissue Engineering.

“Unsere Plattform kann komplexe Gewebeprodukte wie Steaks oder Organe herstellen, indem sie Zellen in bestimmte Zelltypen nach einem gewünschten Muster differenziert.“

Prolific Maschinen

Die Plattformen von Prolific Machines ermöglichen den Partnern die direkte und präzise Steuerung von Zellen mit Licht, das wichtige zelluläre Prozesse wie die Genexpression, die Aktivierung von Rezeptoren und die Aktivität von Enzymen sofort an- oder abschalten kann.

Durch die präzise Steuerung aller wichtigen zellulären Prozesse mit Licht können die Anwendungen von im Labor gezüchtetem Fleisch bis zu Gentherapien und anpassbaren Krankheitsmodellen reichen.

Kürzlich gab die US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) bekannt, dass sie ein Forschungsprogramm aufstellt, bei dem Nahinfrarotlicht in die Gehirne von Menschen eingestrahlt werden soll, das im Erfolgsfall in der Lage wäre, bei Bedarf Medikamente im Körper zu aktivieren und zu deaktivieren.

Ein weiteres Portfolio-Unternehmen von In-Q-Tel Spring, das im Bereich der Zellwissenschaften tätig ist, ist Inventia, das 3D-Zellmodelle zur Beschleunigung der Arzneimittelentdeckung und der biomedizinischen Forschung herstellt.

“Die RASTRUM-Plattform hat es uns ermöglicht, effizient und reproduzierbar 3D-Gehirnorganoide aus induzierten pluripotenten Stammzellen für unsere Forschung zu neurogenerativen Erkrankungen zu erzeugen.“ Inventia Testimonial

Die RASTRUM-Plattform des Unternehmens ermöglicht es Wissenschaftlern, „komplexe Biologie zu modellieren, neue therapeutische Ziele zu entdecken und Arzneimittelwirkstoffe zu testen“.

Ein Forscher sagte, die Plattform ermögliche es ihnen, „humanisierte 3D-Organoide des schlagenden Herzens“ aus Stammzellen nachzubilden, mit denen sie „die Interaktion der Genetik auf die Reaktion auf Medikamente testen“ können.

Die Investition von In-Q-Tel in Inventia und Prolific Machines steht im Einklang mit den eigenen Bemühungen der DARPA in der pharmazeutischen Forschung, Entwicklung und Anwendung.

So hat die DARPA Anfang des Jahres eine Sonderausschreibung für ihr Programm Establishing Qualification Processes for Agile Pharmaceutical Manufacturing (EQUIP-A-Pharma) veröffentlicht, das darauf abzielt, innovative Ansätze zu erforschen, um einen digitalen Echtzeit-Zulassungsrahmen für mehrere fertige Arzneimittelprodukte zu demonstrieren, die aus weithin verfügbaren Ausgangsstoffen auf einer einzigen reprogrammierbaren Hardware-Plattform hergestellt werden.

Während In-Q-Tel eine nicht staatliche Einrichtung ist, die in private Unternehmen für Verteidigungs- und Geheimdienstzwecke investiert, ist DARPA eine staatliche Einrichtung, die für das Pentagon in Forschung und Entwicklung investiert und Aufträge an private Unternehmen wie Raytheon vergibt.

Im vergangenen Jahr kündigte die neu gegründete Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) an, dass sie Gesundheitstechnologien und -innovationen der DARPA und anderer Verteidigungsbehörden aufgreifen und im Rahmen eines neuen ARPA-H-Programms für die zivile Nutzung erweitern und anpassen will.

Das ARPA-H-Programm „Shared Health Applications Research for Everyone“ (SHARE) „zielt darauf ab, die Gesundheitsinnovationen des Verteidigungsministeriums (DoD) und anderer damit verbundener Regierungsstellen auf breiterer Basis für alle Amerikaner anzupassen“.

Zurück zur Frühjahrs-Portfolio-Liste: In-Q-Tel investierte in ein Unternehmen namens TaxBit, dessen Plattform darauf ausgelegt ist, die Steuererklärungen für steuerpflichtige Kryptowährungstransaktionen zu automatisieren.

Im Bereich der Cybersicherheit hat das von der CIA gegründete In-Q-Tel das KI-gestützte Täuschungsunternehmen Acalvio und die Bedrohungsjagdplattform Hunt.io in sein Frühjahrsportfolio aufgenommen.

Die auf Täuschung basierende Active-Defense-Strategie von Acalvio kann Angriffe auf Unternehmenssysteme erkennen, bekämpfen, verzögern und umleiten, während Hunt.io bösartige Infrastrukturen scannt, verfolgt und aufspürt.

Im Bereich Fermentation und Produktion investierte In-Q-Tel in Synonym und Cauldron.

Synonym bietet eine Datenbank über die weltweiten Fermentationskapazitäten, ein technisch-wirtschaftliches Analysetool und Finanzdienstleistungen für die Projektentwicklung in der Bioindustrie, während Cauldrons Hyperfermentations-Technologie ein schnelles Scale-up von präzisionsfermentierten Prototypen auf kommerzielle Mengen in der Produktion ermöglicht.

Wie könnten ausländische und inländische Verteidigungsministerien und Nachrichtendienste von den jüngsten Investitionen von In-Q-Tel Gebrauch machen?