In 60 Tagen unterzeichnen die Vereinten Nationen den Pakt für die Zukunft – warum das wichtig ist

An dem Tag, an dem die UNO in der Lage sein wird, Steuern von Mitgliedsstaaten, Unternehmen und Einzelpersonen zu erheben, wird es mit der Freiheit vorbei sein. Zu den treibenden Kräften hinter dieser Initiative gehören die Bill & Melinda Gates Foundation, die Rockefeller-Familie, die Open Society Foundation (Soros), Mitglieder des Club of Rome etc. Wer lenkt die UNO? Ungewählte und nicht rechenschaftspflichtige Technokraten. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Im September wird die 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen den mit Spannung erwarteten “Zukunftsgipfel” abhalten, auf dem die Nationen den “Pakt für die Zukunft” unterzeichnen werden, der einen wichtigen Schritt zur Schaffung einer Weltregierung darstellt.

Während sich die Vereinten Nationen auf die 79. Sitzung der UN-Generalversammlung vorbereiten, scheint die Öffentlichkeit gefährlich wenig über die Pläne der UN für den “Gipfel der Zukunft” zu wissen. Auf dem Gipfel sollen die Mitgliedsstaaten im Rahmen des sogenannten “Paktes für die Zukunft” einen “planetarischen Notstand” ausrufen.

Obwohl die Generalversammlung der Vereinten Nationen jedes Jahr tagt, ist das diesjährige Treffen einzigartig, da es um den Zukunftsgipfel geht, der am 22. und 23. September in New York City stattfindet. Der Gipfel wurde spätestens seit 2022 vorbereitet, nachdem UN-Generalsekretär Antonio Guterres wiederholt dazu aufgerufen hatte, finanzielle Mittel umzuschichten, um die Ziele der Agenda 2030, die die Vereinten Nationen 2015 beschlossen hatten, zügig zu erreichen.

Im September 2021 veröffentlichte der Generalsekretär seinen Bericht “Unsere gemeinsame Agenda”, in dem er dazu aufrief, die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der in der Erklärung 75 der Vereinten Nationen enthaltenen Verpflichtungen zu beschleunigen. Unsere gemeinsame Agenda rief auch zu einem Zukunftsgipfel auf, um “einen neuen globalen Konsens darüber zu schmieden, wie wir uns auf eine Zukunft voller Risiken, aber auch voller Chancen vorbereiten können”.

Auf der Website des Zukunftsgipfels heißt es, das Ergebnis des Zukunftspakts werde “eine Welt – und ein internationales System – sein, die besser auf die Herausforderungen vorbereitet sind, vor denen wir heute stehen”. Der Zukunftspakt wird wahrscheinlich ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer Welt sein, die von nicht gewählten internationalistischen Politikern regiert wird.

Während des Zukunftsgipfels werden die UN-Mitgliedsstaaten wahrscheinlich auch über eine radikale Veränderung der UN selbst abstimmen – was einige als UN 2.0 bezeichnen – und über die Art und Weise, wie Nationalstaaten Entscheidungen über die Zukunft des Planeten treffen.

Die Vereinten Nationen haben kürzlich angekündigt, dass sie auf dem Zukunftsgipfel einen “Global Digital Compact” unterzeichnen wollen. Erklärtes Ziel des GDC ist es, “einen inklusiven globalen Rahmen zu schaffen, der notwendig ist, um die Kluft zwischen den Akteuren in den Bereichen Digitales, Daten und Innovation zu überbrücken”. Die Vereinten Nationen behaupten, dass der Pakt dazu beitragen wird, eine “offene, freie, sichere und auf den Menschen ausgerichtete digitale Zukunft für alle” zu schaffen und gleichzeitig die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Obwohl die Nachrichten über den Zukunftsgipfel und den Zukunftspakt allmählich in die unabhängigen Medien durchsickern, weiß die breite Öffentlichkeit noch nichts über das Treffen und die Auswirkungen der diskutierten Vereinbarungen.

Jeffrey Sachs: Für eine Weltregierung

Trotz der Ignoranz der Öffentlichkeit findet der Zukunftsgipfel auch in der Wissenschaft Anklang. So hat der Ökonom Jeffrey Sachs kürzlich einen Meinungsbeitrag zum Gipfel veröffentlicht, in dem er die Bemühungen der UNO lobt. Sachs dürfte den Lesern bekannt sein, da er zwischen 2020 und 2022 den Vorsitz der COVID-19-Kommission des Lancet innehatte, eine Position, die er nutzte, um die Ursachen der COVID-19-Panik infrage zu stellen. Im März 2023 sagte Sachs auch vor dem US-Kongress über die Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung und die “Lab-Leak-Theorie” aus. Er wurde häufig in alternativen Medien zitiert, unter anderem von Jimmy Dore und Russell Brand.

Sachs ist jedoch seit Langem ein Befürworter der Vereinten Nationen und ihrer SDGs. Sachs ist Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University. Es sollte auch erwähnt werden, dass die Columbia University die Heimat der ursprünglichen Technokratie-Bewegung ist. Sachs ist außerdem Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network und war von 2001 bis 2018 Sonderberater des UN-Generalsekretärs. Er war auch Berater des ehemaligen UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon.

Es überrascht daher nicht, dass Sachs am 21. Juni für einen Zukunftsgipfel und eine Weltregierung plädierte. Zwar wird die Forderung nach einer Weltregierung mit Begriffen wie “Multilateralismus” umschrieben, das Ziel ist aber dasselbe – das Ende der Nationalstaaten und die Einführung einer Weltregierung mit der Macht, die nationale Politik zu beeinflussen.

“Das geopolitische System der Welt bietet nicht das, was wir wollen und benötigen. Nachhaltige Entwicklung ist unser erklärtes Ziel, was wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Frieden bedeutet. Unsere Realität ist jedoch anhaltende Armut inmitten von Überfluss, wachsende Ungleichheit, sich vertiefende Umweltkrisen und Krieg”, schrieb Sachs.

Sachs fügte hinzu, dass sich der Zukunftsgipfel auf die Bewältigung “einer Reihe beispielloser Herausforderungen” konzentriere, “die nur durch globale Zusammenarbeit gelöst werden können”. Nach Ansicht von Sachs und den UN-Technokraten kann die “Polykrise”, also das gleichzeitige Auftreten mehrerer Krisen, “nicht von einem Land allein gelöst werden”.

Sachs macht deutlich, dass er aus seiner Sicht dafür plädiert, den Vereinten Nationen mehr Macht zu geben, um Politik für die ganze Welt umzusetzen.

“Was das Ziel der Reform des UN-Systems betrifft, so liegt der Schlüssel darin, den UN-Institutionen mehr Macht zu geben und sie repräsentativer zu machen”, sagte er. Sachs wiederholte auch frühere Forderungen nach neuen Finanzinstrumenten, um die Transformation der Welt zu finanzieren, einschließlich eines “neuen Systems internationaler Steuern” auf CO₂-Emissionen, Schifffahrt, Luftfahrt und Finanztransaktionen.

Das Ziel, das internationale Finanzsystem zu reformieren, um die SDGs und die Agenda 2030 zu finanzieren, erinnert an die jüngsten Äußerungen von Guterres, der einen neuen Bretton-Woods-Moment” forderte und sich dabei auf das berüchtigte internationale Abkommen von 1944 bezog, mit dem der IWF gegründet wurde. In Bretton Woods wurden auch Regeln für die Währungsbeziehungen zwischen unabhängigen Staaten verabschiedet, darunter die Forderung, dass jede Nation die Konvertibilität ihrer Währung in US-Dollar garantieren müsse.

Ferner wird in einem UN-Dokument zum Zukunftsgipfel mit dem Titel “What would it deliver” ein globales Finanzsystem gefordert, “das für alle funktioniert”.

Eine transformierte internationale Finanzarchitektur ist relevanter, inklusiver, gerechter, repräsentativer, effizienter und widerstandsfähiger und entspricht der Welt von heute und nicht der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Architektur investiert von Anfang an in die SDGs, den Klimaschutz und künftige Generationen.

Diese Forderungen spiegeln ähnliche Forderungen wider, die auf dem “Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt” im Juni 2023 in Paris, Frankreich, erhoben wurden. Der Gipfel unter dem Vorsitz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron brachte 50 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, um über die Bemühungen zur Neugestaltung des internationalen Finanzsystems im Rahmen der weiteren Bemühungen um die Agenda 2030 und die Netto-Null-Ziele zu diskutieren.

Die französische Regierung erklärte, das Ziel des Treffens sei es, “einen neuen Pakt zwischen dem Norden und dem Süden zu schließen”, um die Nationen besser in die Lage zu versetzen, Armut und Klimawandel zu bekämpfen. An dem Gipfel nahmen US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, der britische Premierminister Rishi Sunak und der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva teil. Neben den Staatsoberhäuptern wurde der Gipfel unter anderem von den Open Society Foundations, der Bill and Melinda Gates Foundation und der Rockefeller Foundation unterstützt.

Die Verbindung zum Stimson Center

Eine der in den USA ansässigen Organisationen, die den Gipfel der Zukunft propagieren, ist das Stimson Center, eine Denkfabrik, die sich selbst als “unparteiisch und gemeinnützig” bezeichnet und sich auf die Analyse von Fragen des internationalen Friedens konzentriert. Das Stimson Center beschäftigt sich vorwiegend mit der Verbreitung von Atomwaffen, dem Wassermanagement und der Bewältigung humanitärer Krisen, einschließlich der angeblichen Klimakrise. Das Center berät auch amerikanische und internationale Institutionen.

Das Stimson Center wurde 1989 gegründet und ist nach dem amerikanischen Anwalt und Politiker Henry L. Stimson benannt. Er diente 1940 als Kriegsminister unter Präsident Franklin Delano Roosevelt, als Kriegsminister unter Präsident Taft und als Außenminister unter Präsident Hoover. Nach Angaben des National Park Service hatte Stimson auch “direkte Kontrolle über das Manhattan-Projekt”, die geheimen Bemühungen der US-Regierung zur Entwicklung von Atomwaffen.

Die Rockefeller Foundation hat das Stimson Center seit 2020 mit mehreren hunderttausend Dollar unterstützt. Obwohl die Gates Foundation nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, hat sie dem Stimson Center 2008 fast eine Million Dollar gespendet.

Das Stimson Center hat den Zukunftsgipfel konsequent unterstützt, u.a. durch das Verfassen von Meinungsartikeln, die auf obskuren Websites veröffentlicht wurden, und durch die Organisation virtueller Konferenzen zu den neuesten Entwicklungen.

Mitte Juli organisierte das Stimson Center eine Veranstaltung mit dem Titel “US Perspectives and Priorities for the UN Summit of the Future”. In der Zusammenfassung der Veranstaltung heißt es: “Die Notwendigkeit einer innovativen Global Governance ist heute dringender denn je, um bestehende UN-Verpflichtungen wie die Ziele für nachhaltige Entwicklung, das Pariser Klimaabkommen und die Prinzipien der UN-Charta besser zu erfüllen.

Die Diskussion wurde von Mitarbeitern des Stimson Center sowie von Michele Sison, stellvertretende US-Außenministerin für internationale Organisationen und langjährige UN-Diplomatin, und Dr. Esther Brimmer, ehemalige stellvertretende US-Außenministerin für internationale Organisationen, kommentiert.

Während der Diskussion betonte Sison die Unterstützung der US-Regierung für den Zukunftsgipfel und die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen.

“Wir unterstützen auch die im Entwurf des Zukunftspakts enthaltene Anerkennung der Bedeutung der Bemühungen der Vereinten Nationen, Protokolle für eine Notfallplattform für den Fall weiterer komplexer globaler Schocks zu entwickeln”, sagte Sison.

Diese Forderung nach einer Notfallplattform und der Ausrufung eines “planetarischen Notstands” ist einer der potenziell gefährlichsten Aspekte des Zukunftsgipfels.

Ein planetarischer Notfall

Der Entwurf für den Zukunftspakt spricht von der Notwendigkeit einer “Notfallplattform”, die im Falle eines “solchen Schocks, der mehrere Regionen der Welt betrifft”, aktiviert werden soll und nach Ansicht der UNO eine “kohärente, koordinierte und multidimensionale Reaktion” erfordert.

Der Entwurf stellt auch fest, dass eine Notfallplattform “keine ständige Einrichtung oder ein ständiges Gremium” sein wird. Die UNO bekräftigt auch, dass der “Beschluss zur Einberufung einer Notfallplattform” “die Souveränität, territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit der Staaten in vollem Umfang respektiert”.

Die UNO ist nicht die einzige Organisation, die die Idee der Ausrufung eines planetarischen Notstands vorantreibt. Auch UN-nahe Organisationen wie die Climate Governance Commission (CGC) mischen sich ein.

Die Climate Governance Commission wurde von Maja Groff einberufen, einem Mitglied des Global Governance Forum mit weitreichenden Verbindungen zu Technokraten, einschließlich der Rockefeller Foundation, die die Arbeit der CGC mitfinanziert. Das ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass die Rockefeller Foundation 2023 die Klimaagenda zu ihrem neuen Schwerpunkt erklärt hat. Auch das Stimson Center ist ein “close associate” der Climate Governance Commission.

Ende November 2023, kurz vor der Eröffnung der UN-Klimakonferenz COP28, veröffentlichte die Climate Governance Commission einen Bericht mit dem Titel Governing Our Planetary Emergency. In diesem Bericht setzt die CGC ihre Bemühungen fort, unser Verständnis von Governance zu aktualisieren.

In dem Dokument “Governing Our Planetary Emergency” fordert die CGC in einem Abschnitt mit dem Titel “Near-Term International Governance Innovations” erneut, dass die Vereinten Nationen den “Planetaren Notstand” ausrufen.

Wir rufen daher die Generalversammlung der Vereinten Nationen auf, auf dem Zukunftsgipfel 2024 den planetarischen Notstand auszurufen und anzuerkennen, dass die dreifache planetarische Krise eine ernste Bedrohung für die globale Stabilität und Sicherheit darstellt, die durch ähnliche Erklärungen von Organen und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, regionalen Gremien sowie nationalen und lokalen Regierungen bekräftigt werden sollte.

Sie spiegeln auch die Forderung nach einer “Notfallplattform” wider, auf die im Null-Entwurf des Zukunftspakts Bezug genommen wird. Der Bericht empfiehlt die Einberufung einer “Planetaren Notfallplattform”, um den sich rapide beschleunigenden Folgen des Klimawandels zu begegnen.

Der Ruf nach einem planetarischen Notstand geht auf die berühmte, aber obskure Gruppe des Club of Rome zurück. Der Bericht des CGC vom November 2023 stellt sogar fest, dass der Glaube an eine “Polykrise” “in der Arbeit des Club of Rome Planetary Emergency Project anerkannt” ist. Dieser Verweis auf den Club of Rome offenbart einen weiteren Grund, warum die Öffentlichkeit über das Planetare Notstandsprojekt und die Behauptung der Überschreitung planetarischer Grenzen beunruhigt sein sollte.

Der Club of Rome hat spätestens 2019 mit der Veröffentlichung seines “Planetary Emergency Plan” dazu aufgerufen, den planetarischen Notstand auszurufen. Der Bericht soll im August 2020 aktualisiert werden. Der Notfallplan des Club of Rome wird beschrieben als “ein Fahrplan für Regierungen und andere Akteure, um unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften so zu verändern, dass das Gleichgewicht zwischen Mensch, Planet und Wohlstand wiederhergestellt wird”.

Wie schon im Null-Entwurf des Zukunftspakts und im Bericht der Climate Governance Commission 2023 fordert der Club of Rome die Staaten auf, einen planetarischen Notstand auszurufen und einen planetarischen Notfallplan zu verabschieden. Ein solcher Plan sollte “auf der dringenden Notwendigkeit basieren, die Treibhausgasemissionen bis 2030 mindestens zu halbieren”, heißt es.

Diese extremen Forderungen nach einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen, insbesondere der Kohlenstoffemissionen, haben einige Wissenschaftler zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass die Leitphilosophie des Club of Rome in Wirklichkeit ein Glaube an die Eugenik ist, der sich hinter einer vorgetäuschten Umweltagenda verbirgt. Ein Blick in die Geschichte der Organisation kann hier Aufschluss geben.

Der Club of Rome wurde 1968 gegründet und spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des besser bekannten Weltwirtschaftsforums (WEF). Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des WEF blickte die Organisation auf ihre Geschichte zurück und stellte fest, dass Aurelio Peccei, der italienische Industrielle, der den Club of Rome zusammen mit Alexander King gegründet hatte, auf dem Treffen 1973 eine Rede über sein berühmt gewordenes Buch “Die Grenzen des Wachstums” hielt. Alexander King war auch verantwortlich für einen Folgebericht, der 1991 unter dem Titel “The First Global Revolution” veröffentlicht wurde. Dieser umstrittene Bericht enthält den viel zitierten Abschnitt “Der gemeinsame Feind der Menschheit ist der Mensch”:

Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee, die Umweltverschmutzung, die drohende Klimaerwärmung, die Wasserknappheit, die Hungersnöte usw. zu nennen. In ihrer Gesamtheit und in ihrer Wechselwirkung stellen diese Phänomene eine gemeinsame Bedrohung dar, die die Solidarität aller Völker erfordert. Aber wenn wir sie als Feinde bezeichnen, fallen wir in die Falle, vor der wir bereits gewarnt haben, nämlich die Symptome mit den Ursachen zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliches Handeln verursacht und können nur durch eine Änderung der Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also der Mensch selbst.

Was kommt nach dem Zukunftsgipfel?

Wie Michele Sison in ihrer Präsentation für das Stimson Center feststellt, bauen die globalistischen Treffen aufeinander auf und fügen dem technokratischen Staat Stück für Stück weitere Elemente hinzu. Trotz der Bedeutung des Zukunftsgipfels wird dies nicht der letzte Versuch sein, die Menschheit in Richtung einer Weltregierung zu drängen.

“Der Zukunftsgipfel ist ein Schritt, ein wichtiger Schritt, aber nur ein Schritt in einem Kontinuum von Bemühungen, die Lücken zu schließen und die UN bei der Bewältigung dieser Herausforderungen effektiver zu machen”, sagte Sison.

Sison wies auch darauf hin, dass die Arbeit an der Umwandlung der UNO in eine Weltregierung mit zukünftigen Treffen, einschließlich des Zweiten Weltgipfels für soziale Entwicklung, fortgesetzt werde.

Der “Zweite Weltgipfel für soziale Entwicklung” soll 2025 stattfinden, fast 30 Jahre nach dem ersten Weltgipfel für soziale Entwicklung in Kopenhagen, Dänemark. Laut den Vereinten Nationen soll der Gipfel 2025 “die Unterstützung für die in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen neu beleben” und die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung voranbringen.

Eines ist klar: Der Zukunftsgipfel, der Zukunftspakt und die Erklärung des planetarischen Notstands brauchen mehr Aufmerksamkeit. Und zwar schnell. Andernfalls werden sich die frei denkenden Menschen dieser Welt in der gleichen Situation wiederfinden, in der wir uns schon oft befunden haben – im Nachhinein auf die Vergangenheit blickend und uns wünschend, wir hätten aufgepasst, bevor es zu spät war, um den Vormarsch des technokratischen Staates zu stoppen.

Wenn wir das Stimson Center, die Rockefeller Foundation, die Gates Foundation, die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum und die vielen anderen Tentakel dieser Schattenregierungskrake sinnvoll herausfordern wollen, müssen wir dieses Wissen so weit und so schnell wie möglich verbreiten.

Weniger als 60 Tage vor dem UN-Zukunftsgipfel und der möglichen Ausrufung des planetarischen Notstands müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Öffentlichkeit über dieses Treffen und die Gefahr, die es für die nationale Souveränität und damit für die Souveränität des Einzelnen darstellt, aufzuklären.

Neben der Aufklärung der Massen müssen wir uns auch auf die Möglichkeit vorbereiten, dass “The Great Reset”, die Agenda 2030 und die von der UNO und der WEF-Kabale vorgeschlagene vierte industrielle Revolution in der einen oder anderen Form Realität werden. Das bedeutet nicht, dass wir “aufgeben” und unsere Freiheiten an die Technokraten abtreten sollten. Vielmehr sollten wir erkennen, dass Wahlpolitik und die Wahl von Präsidentenmarionetten weder zu unseren Lebzeiten noch für künftige Generationen zu mehr Freiheit führen werden.

Stattdessen sollten wir unsere Energie darauf verwenden, alternative, parallele Systeme zu schaffen, die in direkter Konkurrenz zum technokratischen Staat stehen. Deswegen unterstütze ich The People’s Reset: UK, “Unser Gipfel für unsere Zukunft”, der am Wochenende nach dem UN-Gipfel in Bath, UK, stattfinden wird. Drei Tage lang werden wir 24 Redner aus der ganzen Welt begrüßen können, die Lösungen für die Schaffung dieser dringend benötigten parallelen Systeme in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Bildung, digitale Technologie und Gemeinschaftsbildung vorstellen werden. Gemeinsam können wir die bessere Welt schaffen, von der wir wissen, dass sie möglich ist.