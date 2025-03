Die USA haben in Vietnam Landminen hinterlassen

Ein Einfrieren der Hilfe wird das Problem nicht mindern.

Susan Hammond & Sera Koulabdara

Südostasien ist immer noch mit nicht explodierten amerikanischen Bomben und den Auswirkungen von Agent Orange übersät, beides Probleme, zu deren Eindämmung USAID-Programme beigetragen haben.

Fünfzig Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs sind die Menschen in Vietnam und Laos immer noch damit beschäftigt, nicht explodierte US-Landminen zu beseitigen, die von unserem Krieg zurückgelassen wurden. Das heißt, bis Donald Trumps Einfrieren der Auslandshilfe.

Kurz nachdem die Trump-Administration am 20. Januar das 90-tägige Einfrieren der Auslandshilfe angekündigt hatte, wurden von den USA finanzierte Programme gestoppt, darunter auch die Minenräumungsinitiativen in Laos. Seit dem Stopp gab es vier Unfälle mit sechs Verletzten und drei Toten, darunter ein 15-jähriges Mädchen – Opfer eines Krieges, der vor über 50 Jahren endete.

Am 13. Februar ordnete ein Bundesrichter an, dass die Trump-Administration das Einfrieren der Ausgaben für die Auslandshilfe wieder aufheben muss. Trotz dieses Urteils dürfen die Minenräumer in Vietnam, Laos und Kambodscha nach Angaben lokaler Beamter noch immer nicht an ihre Arbeit zurückkehren, um die Anordnungen der Regierung zu erfüllen.

Während für Kambodscha in diesem Monat eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, nach der 6,36 Millionen Dollar bis November 2025 weiter fließen können, sind wir bereits Zeuge der Schäden, die durch die Unterbrechung der Räumungsarbeiten und durch einen Unfall entstanden sind, bei dem zwei Kleinkinder ums Leben kamen.

Die von den USA unterstützten Minenräumteams mussten ihre Arbeit einstellen und dürfen keine von den USA finanzierten Geräte oder Fahrzeuge einsetzen. Von diesem Arbeitsstopp sind 1.000 Minenräumer in Vietnam betroffen. In Laos gingen in den letzten zwei Wochen nach Angaben der örtlichen Behörden mehr als 100 Anrufe bei der Räumungshotline ein. Obwohl es in Laos fast 4.000 Minenräumer gibt, darf keiner von ihnen aufgrund der Anordnung reagieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis verzweifelte, ungeschulte Dorfbewohner versuchen, den Sprengstoff auf eigene Faust zu entschärfen.

Behinderte Kinder in Vietnam – darunter auch solche, die unter dem Einsatz der Chemikalie Agent Orange durch das US-Militär gelitten haben -, die täglich von USAID finanzierte Rehabilitationsmaßnahmen erhielten, wurden nicht weiter betreut. Ohne fortgesetzte Therapie versteifen die Muskeln, die Entwicklungsfortschritte bleiben aus, und einige werden ihre Mobilität vielleicht nie wiedererlangen.

Seit Jahrzehnten befassen sich die US-Programme mit den bleibenden Hinterlassenschaften des Krieges. Diese Bemühungen haben nicht nur Leben gerettet und gefährdete Gemeinschaften unterstützt, sondern auch jahrelange diplomatische Fortschritte gefördert. Auslandshilfe ist keine Wohltätigkeit – sie ist eine strategische Investition für unser Land. Die US-Hilfe in Südostasien hat aufgrund ihrer eindeutigen, greifbaren Vorteile – erhöhte Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und verstärkte bilaterale Zusammenarbeit – stets die Unterstützung beider Parteien gefunden.

Die erste Priorität für die USA war die Bergung von vermissten Amerikanern (Missing in Action, MIA). Diese Bemühungen begannen 1985, als die USA ihr erstes Untersuchungsteam nach Pakse, Laos, schickten, um die sterblichen Überreste von 13 Soldaten zu bergen, die 1972 mit einem Militärflugzeug abgestürzt waren. Im Laufe der Jahre wurden diese Bergungseinsätze ausgeweitet, und bis heute haben die USA 1.046 der 2.634 MIAs in Vietnam, Laos und Kambodscha geborgen.

Diese Zusammenarbeit bei der Bergung von MIAs legte den Grundstein für die Bewältigung der komplexeren Probleme mit nicht explodierten Kampfmitteln und Agent Orange. Dies war kein einfacher Prozess, aber es wurden große Anstrengungen unternommen, um die Auswirkungen von mindestens 13 Millionen Tonnen explosiver Kampfmittelrückstände zu beseitigen, die das Land übersäten und seit Kriegsende in allen drei Ländern fast 200.000 Opfer forderten.

In Laos wurden über 2,5 Millionen Tonnen Kampfmittel abgeworfen, was die Summe der im gesamten Zweiten Weltkrieg auf Deutschland und Japan abgeworfenen Bomben übertrifft. Mit dieser gewaltigen Menge ist Laos das pro Kopf am meisten bombardierte Land der Welt. Doch bis heute sind weniger als 10 % dieser tödlichen Überreste beseitigt worden.

1989 startete USAID mit dem Leahy War Victims Fund seine erste humanitäre Nachkriegsinitiative und stellte ehemaligen Veteranen der südvietnamesischen Armee und verletzten Zivilisten Prothesen zur Verfügung. 1993 weiteten die USA ihre Bemühungen aus und finanzierten Räumteams für die humanitäre Minenräumung, um Dörfer in Vietnam, Laos und Kambodscha von Landminen und nicht explodierten Kampfmitteln zu befreien. Auf diese Weise wurde Land für wichtige Infrastrukturen wie Ackerland, Schulen, Häuser und Krankenhäuser freigemacht.

Als man erfuhr, dass fast die Hälfte der Opfer Kinder waren, begannen USAID und das Außenministerium auch mit der Finanzierung von Aufklärungsprogrammen in Schulen, in denen die Kinder gelehrt wurden, diese tödlichen Überbleibsel des Krieges nicht zu berühren und einen Erwachsenen zu alarmieren, um Minenräumer zu benachrichtigen. Diese Minenbekämpfungsmaßnahmen haben zu einem dramatischen Rückgang der Zahl der Opfer geführt. In Laos ging die Zahl der Opfer von 300 vor 2008 auf 60 oder weniger in den letzten zehn Jahren zurück. Die USA haben den Nutzen ihrer Investitionen erkannt und Programme in mehr als 125 Ländern finanziert und sind weltweit der größte Geldgeber für humanitäre Minenräumung.

Das Thema Agent Orange, das einst zwischen den USA und Vietnam sehr umstritten war, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit entwickelt. Die USA haben über USAID und andere Behörden wie das Pentagon in die Dioxinsanierung ehemaliger Militärstützpunkte in Da Nang und Bien Hoa investiert und die medizinische Versorgung und Rehabilitation Zehntausender Vietnamesen mit schweren Behinderungen finanziert, die in Gebieten leben, in denen die mit Dioxin verseuchten Herbizide eingesetzt wurden. Ähnliche Initiativen waren in Laos angelaufen, doch mit dem Einfrieren der Hilfe wurden diese Bemühungen gestoppt – was wahrscheinlich eine Generation von Kindern mit Geburtsfehlern und Behinderungen ohne die dringend benötigte Unterstützung zurücklassen würde.

Wie die Beispiele Vietnam, Laos und Kambodscha zeigen, kann der strategische Einsatz von Auslandshilfe nicht nur Leben retten, sondern auch die Versöhnung fördern, so dass die USA mit neuen Partnern zusammenarbeiten können, um ihre Zusammenarbeit an vielen anderen Fronten, einschließlich Verteidigung, Wirtschaft und zwischenmenschlichem Austausch, auszubauen. Die Abschaffung unserer USAID-Spezialisten, die über jahrzehntelange Erfahrung verfügen, bedeutet die Zerstörung unschätzbaren institutionellen Wissens. Den Schwächsten ihre Dienste zu entziehen, zeugt nicht von Fürsorge, sondern setzt Leben aufs Spiel.

Seit 1989 haben die USA etwas mehr als 1,5 Milliarden Dollar in die Bekämpfung von Blindgängern, Agent Orange und kriegsbedingten Behinderungen in Südostasien investiert. Um das in die richtige Perspektive zu rücken: In heutigen Dollar ausgedrückt, entspricht das in etwa den Kosten von sechs Kampftagen während des Vietnamkriegs.

Dieses Jahr ist nicht nur der 50. Jahrestag des Endes des amerikanischen Krieges in Vietnam. Jahrestag des Endes des amerikanischen Krieges in Vietnam, sondern auch der 30. Jahrestag der Normalisierung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, der 40. Jahrestag der Zusammenarbeit zwischen den USA und Laos bei der Bergung von amerikanischen Vermissten. Unsere Beziehungen zu Vietnam, Laos und Kambodscha wurden aufgebaut, indem wir gemeinsam die Wunden des Krieges geheilt haben und auf eine neue Ära des Friedens und des Wohlstands hoffen. Diese Errungenschaften können über Nacht verloren gehen. Washington riskiert, der Welt eine abschreckende Botschaft zu übermitteln: dass Amerikas Wort nichts wert ist, seine Zusagen vergänglich und seine moralische Führung käuflich.

Minister Rubio sollte unverzüglich dafür sorgen, dass die bereits zugesagte Auslandshilfe wieder aufgenommen wird, bevor die USA Jahrzehnte des Fortschritts und des Vertrauens verlieren.