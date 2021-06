Die USA haben zwei Pandemien auf die Welt losgelassen: COVID und Massenschießerei

Von Vladimir Platov: Er ist Experte für den Nahen Osten, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Egal wie sehr die Washingtoner Propagandamaschine versucht, die USA wie ein „unschuldiges kleines Häschen“ aussehen zu lassen, alle neuen Enthüllungen brechen offiziell dieses offensichtlich unreflektierte künstliche Bild.

So wurde laut einer Pressemitteilung der US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH), die neulich veröffentlicht wurde, das Coronavirus COVID-19 bereits im Dezember 2019 in den Vereinigten Staaten nachgewiesen, basierend auf einer Untersuchung von Blutproben durch amerikanische Wissenschaftler. Insbesondere wird berichtet, dass die Studie mehr als 24’000 Blutproben untersucht hat, die von amerikanischen Bürgern aus 50 Staaten zwischen dem 2. Januar und dem 18. März 2020 eingereicht wurden. Die Ergebnisse dieses Berichts legen nahe, dass die COVID-19-Infektion in den USA bereits im Dezember 2019 aufgetreten sein könnte, früher als bisher angenommen.

Diese Enthüllung widerspricht der jüngsten Informationskampagne aus Washington, dass das Coronavirus angeblich in einem chinesischen Biolabor künstlich erzeugt wurde und dann „ausbrach.“ Diese Version der künstlichen Entstehung des Virus wird vom Chefarzt für Infektionskrankheiten der USA und der Weltgesundheitsorganisation bestritten.

Inmitten der wachsenden Informationskampagne im Westen, die der „Labortheorie“ über den Ursprung des Coronavirus Gewicht verleiht, lehnen die chinesischen Behörden die Idee, dass COVID-19 aus dem Labor in Wuhan „ausgebrochen“ sei, kategorisch ab und beschuldigen Washington der künstlichen und offensichtlich absichtlichen Politisierung der wissenschaftlichen Frage.

Erinnern Sie sich, dass die Theorie des Austretens des Virus aus einem Labor in Wuhan, das Coronavirus-Forschung an Fledermäusen betrieb, begann, von den USA aktiv gefördert zu werden, nachdem das Wall Street Journal im letzten Monat berichtet hatte, dass ein US-Geheimdienstbericht so aussah, als ob drei Forscher des Wuhan-Instituts für Virologie Ende 2019 wegen einer „nicht spezifizierten Krankheit“ in einem Krankenhaus behandelt worden wären. Das Wall Street Journal schrieb zuvor über einen Bericht eines führenden US-Regierungslabors vom Mai 2020, dass die „Lab-Leck“-Theorie angeblich plausibel sei und weitere Untersuchungen erfordere.

Neben der Coronavirus-Pandemie ist in letzter Zeit eine weitere, von den Amerikanern initiierte Pandemie von Massenerschießungen zu einer wachsenden Sorge in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus geworden. Wie der NEO bereits anmerkte, läuten die US-Medien die Alarmglocke und betonen, dass kein Tag vergeht, an dem nicht über Menschen berichtet wird, die bei verschiedenen Schießereien in dem einen oder anderen Bundesstaat der Vereinigten Staaten getötet wurden. Das Land zittert vor dem bereits bekannten Schmerz der Todesfälle durch Schüsse und einer Epidemie von Waffengewaltverbrechen.

So wurde allein Anfang Juni die Liste der Todesfälle um die zwölf Verletzten einer Schießerei in der amerikanischen Stadt Austin (Texas) erweitert, einer von ihnen befindet sich nach Angaben der Rettungsdienste der Stadt in einem ernsten Zustand. Tage zuvor waren im US-Bundesstaat Florida zwei aus einem Waisenhaus ausgebrochene Teenager in ein fremdes Haus eingebrochen und hatten sich eine Schießerei mit Polizisten geliefert. ABC berichtete am 6. Juni von drei weiteren Toten und sechs Verletzten bei der Schießerei im Bundesstaat Florida.

Mit Stand Ende Mai 2021 ist die Zahl der Schießereien in den USA um 20% gegenüber 2020 und 40% gegenüber 2019 gestiegen!

Wie Euronews Ende Mai berichtete, wurden acht Menschen im Zugdepot von San Jose in Kalifornien getötet, wo ein Angestellter das Feuer auf seine Kollegen eröffnete. Dies ist die 230. Schießerei in den Vereinigten Staaten in weniger als sechs Monaten.

Nobelrestaurants in Miami wurden von Waffengewalt erschüttert, berichtete Fox News: Am Sonntag, den 30. Mai, eröffneten drei bewaffnete Männer, die sich hinter Masken versteckten, das Feuer auf Menschen, die in einem lokalen Bankettsaal speisten. Mindestens zwei Menschen wurden bei der Schießerei getötet, und etwa 25 wurden verletzt! Laut ABC News ist dies der 68. derartige Fall im letzten Monat in den Vereinigten Staaten.

Es sollte betont werden, dass Schießereien an öffentlichen Orten in den Vereinigten Staaten schon lange keine Seltenheit mehr sind. Am 16. Mai wurden bei einer Schießerei in der Bronx im Norden von New York City mindestens fünf Menschen verwundet. Einen Tag zuvor kam es zu Schießereien in den US-Bundesstaaten New York, Florida und Maryland. Am 2. Mai wurden bei einer Schießerei in einem Casino in der Nähe von Green Bay, Wisconsin, mindestens sieben Menschen verletzt.

Schießereien zwischen Militärangehörigen sind in US-Militäreinrichtungen keine Seltenheit. So kam es am 9. Juni zu einer Schießerei auf der Joint Base Lackland in Texas, nach der, wie aus sozialen Netzwerken bekannt wurde, ein „Take Cover“-Kommando ausgerufen wurde. Es wird angegeben, dass die Lackland-Basis unter anderem für die Ausbildung von Mitgliedern der Nationalgarde und Offizieren der US-Armee genutzt wird.

Zuvor hatte die US-Marine über die Schießerei in Fort Detrick getwittert, bei der der Schütze ein Navy-Krankenhausangestellter war.

US-Medien versuchen, den Anstieg von Tötungsdelikten und anderen Gewaltverbrechen im Jahr 2020 mit der Coronavirus-Pandemie zu erklären. Allerdings, wie Fox News-Moderator Tucker Carlson darauf hinweist, „in allen normalen Ländern“, einschließlich Russland und Mexiko, ist die Kriminalität während der Quarantäne gesunken, und nur in den Vereinigten Staaten ist sie gestiegen. Daher glaubt Carlson, dass der wahre Grund für die ausufernde Kriminalität die eklatanten Verfehlungen der Politik der Demokratischen Partei sind.

Die jüngsten Ereignisse in den USA beweisen eindeutig, dass Gewalt zur Hauptbeschäftigung der Amerikaner geworden ist. Kriege sind Teil des Alltags geworden, und Gewalt ist zu einem schnellen Mittel geworden, um seine Ziele zu erreichen. Seit Beginn der US-Geschichte hat die herrschende Elite ihr Land regelmäßig in Eroberungskriege gegen Nachbarstaaten verwickelt, aber auch wegen verschiedener interner Streitigkeiten, unter denen alle Unerwünschten zu leiden hatten. Zuerst gab es die Invasion indianischer Territorien, dann die Kriege gegen Afroamerikaner und schließlich gegen einfache Arbeiter und Farmer. Letztere fielen zum Beispiel durch die Streiks von 1870 in Ungnade, die oft einem Bürgerkrieg glichen. Jede Lösung einer politischen Frage wurde in den Vereinigten Staaten lange Zeit von Gewalt begleitet. „Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, deren Hauptbeschäftigung Gewalt ist. Die größte Bedrohung für unser Land ist nicht eine äußere Kraft, sondern unser interner Militarismus. Es entsteht der deprimierende Eindruck, dass wir in Amerika offensichtlich an Kriege gewöhnt sind. Seit Jahren befinden wir uns in jedem Teil der Welt entweder im Krieg oder sind sofort bereit, in den Krieg zu ziehen“, schrieb William Fulbright, ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats.

So ist es nicht verwunderlich, dass zaghafte Versuche der Behörden, die Pandemie der Massenerschießungen in den USA einzudämmen, scheitern. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass am 8. Juni im US-Senat erneut ein Gesetzentwurf gescheitert ist, der den Verkauf von Schusswaffen im Land einschränken soll. Wie Politico berichtet, konnten sich Vertreter von Republikanern und Demokraten nicht auf einen Kompromiss über den Wortlaut des Gesetzes einigen und brachen die Verhandlungen ab. Dies bedeutet, dass sich die Pandemie der Massenerschießungen in den Vereinigten Staaten weiter ausbreiten wird.

Da wir alle in einem einzigen sozialen Raum leben, breitet sich jede Pandemie schnell innerhalb nationaler Gesellschaften aus. So begann sich COVID-19 über den Planeten auszubreiten, und leider begann sich auch die Pandemie des Massenmords über viele Länder zu verbreiten, was keine Seltenheit mehr ist. Es ist in vielen Ländern „modisch“ geworden, alles Amerikanische zu kopieren, auch die Kriminalität.

Russland, das sich der Welt gegenüber bereits als aktiver und effektiver Kämpfer gegen die COVID-19-Pandemie etabliert hat, indem es der Welt Sputnik-V und mehrere andere ebenso effektive Impfstoffe und Medikamente als russische Medizin zur Verfügung gestellt hat, hat einen Kampf auf staatlicher Ebene gegen die aufkommende Pandemie des kriminellen Gebrauchs von Kleinwaffen im Lande begonnen. Auf ihrer Plenarsitzung am 16. Juni verabschiedete die russische Staatsduma ein Gesetz, das den illegalen Verkauf von Munition, Schusswaffen und deren Bestandteilen zu einem schweren Verbrechen macht und den Verkauf von Sprengkörpern mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft. Diese Gesetzesänderungen werden im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung Russlands vorgenommen, „um die Strafbarkeit von Verbrechen im Zusammenhang mit illegalem Waffenhandel zu verschärfen.“