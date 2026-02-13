Andrew Korybko

Es ist unvorstellbar, dass die USA zulassen würden, dass ein Wettbewerber ihren enormen neuen Marktanteil in der europäischen Energieindustrie schmälert, den sie weiter ausbauen wollen, um Europa noch abhängiger von sich zu machen – und dass die USA diese Abhängigkeit nicht als Waffe einsetzen würden, falls Europa ihnen in irgendeiner wichtigen Frage die Gefolgschaft verweigert.

Der Streit der USA mit Europa über Trumps geplante Übernahme Grönlands, in deren Zusammenhang er sogar mit Strafzöllen gegen mehrere NATO-Verbündete drohte, bevor er nach deren Zustimmung zu einem Rahmenabkommen zurückruderte, legte das strikte hierarchische Vasallen-Klienten-Verhältnis zwischen beiden offen. Dies wurde ausdrücklich vom belgischen Premierminister Bart De Wever anerkannt, der als Reaktion auf Trumps Druck auf Europa erklärte: „Ein glücklicher Vasall zu sein, ist das eine. Ein elender Sklave zu sein, ist etwas anderes.“

Die Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Davos ergänzte De Wevers Sorgen, als er den USA vorwarf, zu versuchen, Europa zu „schwächen und zu unterwerfen“. Daraufhin forderte er, man müsse „klar mehr wirtschaftliche Souveränität und strategische Autonomie aufbauen“, auch wenn es dafür wohl bereits zu spät ist. Politico berichtete kürzlich, dass „die Sorgen über Europas rasant wachsende Abhängigkeit von US-Gasimporten zunehmen“, die die USA bei ernsthaften künftigen Streitigkeiten mit der EU – gleich welcher Art – als Waffe einsetzen könnten.

Die USA könnten Europa nicht nur von ihren Exporten abschneiden, sondern ihre Blockade Venezuelas beweist, dass sie auch den politischen Willen haben, Energietanker auf See zu beschlagnahmen. Diese Politik könnte in einem solchen Szenario angewendet werden, um sicherzustellen, dass andere Lieferanten Europas Bedarf nicht decken können. Ebenso sind die einzigen realistischen Alternativen die Golfmonarchien, die sämtlich ohnehin unter US-Einfluss stehen. Es ist daher durchaus möglich, dass diese Abhängigkeit genutzt werden könnte, um Zugeständnisse von einer aufsässigen EU zu erzwingen.

Damit stellt sich die Frage, wie diese Abhängigkeit überhaupt entstanden ist. Sie ist darauf zurückzuführen, dass die USA Europas Paranoia instrumentalisierten, Russland könne seinerseits Energiegeopolitik als Waffe einsetzen, um Europa für dessen militärische Unterstützung der Ukraine zu bestrafen – obwohl sich nichts dergleichen materialisierte. Im Gegenteil: Russland blieb seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Europa treu, obwohl seine Energieexporte buchstäblich europäische Rüstungsfabriken antrieben, die Waffen produzierten, mit denen Ukrainer Russen töten.

Zu Russlands Verteidigung lässt sich sagen, dass seine Kalkulation offenbar darin bestand, seinen Ruf als verlässlicher Lieferant zu bewahren, um andere Kunden – bestehende wie potenzielle – nicht abzuschrecken, sowie zusätzliche Haushaltseinnahmen zu sichern, von denen ein Teil wiederum in die Produktion der im Sondereinsatz verwendeten Waffen fließt. Bis heute exportiert Russland noch Energie nach Europa, allerdings in deutlich geringerem Umfang aufgrund der antirussischen Sanktionen Europas und seiner Abkehr von russischen hin zu amerikanischen Lieferungen.

Eine Ausweitung der russischen Energieimporte steht jedoch nicht zur Debatte, da keine große europäische Volkswirtschaft es wagt, die USA zu verärgern, indem sie weniger von ihnen importiert. Die verbliebenen, sehr geringen Mengen russischer Energie werden nur deshalb noch bezogen, weil der Markt deren Exporte bis zum nächsten Jahr nicht vollständig ersetzen kann. Jeder Versuch, die Importe aus Russland wieder auszuweiten – etwa durch die Wiederaufnahme von Lieferungen über die eine unbeschädigte Nord-Stream-Pipeline oder über mehrere Überlandleitungen – könnte zu deren Zerstörung führen, wie der Nord-Stream-Präzedenzfall gezeigt hat, was eine starke Abschreckung darstellt.

Rückblickend hat Europa seine Souveränität an die USA abgetreten, indem es russische Energie sanktionierte – nachdem die USA Europas russophobe Paranoia instrumentalisiert hatten. Die USA ersetzten daraufhin Europas Abhängigkeit von russischer Energie und sind bereit, diese neue Abhängigkeit als Waffe einzusetzen, falls Europa ihnen in irgendeiner wichtigen Frage die Gefolgschaft verweigert. Hätten Europa und Russland ihr „faustisches Geschäft“ in großem Maßstab aufrechterhalten – Europa hätte Russlands Rüstungsindustrie finanziell gespeist, Russland die europäische buchstäblich mit Energie –, dann hätte Europa seine „strategische Autonomie“ behalten.