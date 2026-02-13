„Epstein’s Island und das Tor zur Psychologie des Bösen“

Von Brandon Smith

Verschwörungstheoretiker liegen fast immer richtig. Wir wurden immer wieder bestätigt und werden weiterhin recht behalten bei vielen Dingen, die die Unternehmensmedien früher als „Randerscheinung“ abtaten. Für alle da draußen, die wie ich sind – Leute, die die Öffentlichkeit seit 20 Jahren oder länger vor diesen Bedrohungen warnen – möchte ich nur sagen: Wir haben einen überwältigenden Sieg errungen. Wir haben die dunklen Geheimnisse der Eliten ins Mainstream gebracht, und nichts kann diesen Zug jetzt noch stoppen.

Der Kampf ist jedoch bei Weitem nicht vorbei, und erwarte keine Auszeichnungen oder Anerkennung. Das ist die Natur unserer Arbeit, und ehrlich gesagt ist das Beste, was langfristig passieren kann, dass Forscher und Analysten wie wir irgendwann überflüssig werden. In der Zwischenzeit geht der Infokrieg um die Rettung der Zivilisation weiter.

Ein Thema, das ich in meiner Karriere vorangetrieben habe (zusammen mit einer Handvoll anderer Freiheitsautoren), ist die Erforschung der Psychologie und Ideologie der Globalisten. Ihre Existenz finde ich faszinierend. Abscheulich, sicher, aber auch faszinierend.

Die Theorie, die ich seit zwei Jahrzehnten vertrete, ist, dass die Globalisten in erster Linie ein okkultes Netzwerk organisierter Psychopathen sind. Das bedeutet, sie suchen gezielt Menschen mit psychpathischen Zügen (latent oder offen), um sie zu rekrutieren und ihre Reihen zu vergrößern. Die gängige Annahme in der breiten Öffentlichkeit ist, dass Psychopathen isoliert agieren; dass sie nicht zusammenarbeiten, weil sie zu selbstbezogen sind, um sich zu organisieren.

Die Geschichte zeigt uns, dass das einfach nicht stimmt.

Von der Mafia über gewalttätige Drogenkartelle bis hin zu religiösen Sekten und autoritären Regierungen haben wir gesehen, wie Psychopathen sich zusammenschließen und in den schlimmsten Momenten unserer Zeitlinie kooperieren. Sie tun es aus gegenseitigem Nutzen, aber ich glaube, es gibt eine Agenda, die weit darüber hinausgeht. Es ist eine weit reichende Verschwörung, die die jüngste Veröffentlichung der Epstein-Akten zu unterstützen scheint.

Um klarzustellen: Ich denke, die bisher präsentierten Informationen in den Akten kratzen kaum an der Oberfläche des Bösen, mit dem wir es zu tun haben. Es ist auch wichtig zu betonen, dass das bloße „Nennen“ von Personen in den Epstein-Akten ohne Kontext bedeutungslos ist.

Einige öffentliche Figuren wie Donald Trump oder Elon Musk werden als mit Epstein in Kontakt stehend „genannt“, aber es gibt null Beweise, dass sie an etwas Verwerflichem teilgenommen haben (Epstein hat JEDEN mit Macht oder Einfluss angesprochen und versucht, sie zu rekrutieren). Zudem machen anonyme FBI-Tipps von random Spinnern keinen Strafprozess. Andere werden in den Akten genannt, und der Kontext deutet darauf hin, dass sie einige ziemlich ekelhafte Dinge getan haben.

Die Akten repräsentieren genug Beweise für eine massive internationale Untersuchung, sie stellen jedoch keinen gerichtsfesten Beweis für Verbrechen dar (zumindest bislang nicht).

Wir sehen vielleicht nie Anklagen gegen Epstein-Island-Stammgäste. Wie ich in meinem Artikel „Governmental Self-Preservation: Why We’ll Never See The Real Epstein List“ aus dem letzten Jahr notierte, denke ich, dass viele Leute in der Trump-Administration den Epstein-Fall zu Verhaftungen führen wollen. Allerdings habe ich auch vorhergesagt, dass die Enthüllungen in den Akten noch dunklere Entdeckungen auslösen könnten, die einen totalen Kollaps verursachen.

Die Leute, die diese Infos handhaben, stehen vor einem Dilemma: Dem Licht der Wahrheit nachjagen, alles ins Internet kippen und vollständiges gesellschaftliches Chaos riskieren, oder Infos portionsweise an die Öffentlichkeit dribbeln und versuchen, das System vor dem Implodieren zu bewahren. Vergesst Aliens aus dem Weltall – die Offenlegung konkreter Beweise, dass eine luziferianische Sekte von Baby fressenden Bankern, CEOs, Politikern und Bürokraten die Welt kontrolliert, ist das echte Black-Swan-Ereignis.

Man kann keine sinnvolle Diskussion über die Natur der Macht in der modernen Zivilisation (nach der Industriellen Revolution) führen, ohne die kalte harte Realität zu akzeptieren, dass die meisten Schlüsselmomente unserer jüngeren Geschichte von einem verborgenen Konsortium von Eliten manipuliert wurden. Wir können auch keine legitime Debatte darüber führen, wie man das Problem löst, ohne anzuerkennen, dass „das Böse“ eine unbestreitbare Konstante ist.

Es ist der gemeinsame Nenner, der Schlüssel zur Gleichung.

Das Böse ist eine greifbare und autonome Entität, die Einfluss auf die menschliche Gesellschaft ausübt, oft indem sie Menschen mit inhärenten Schwächen der Seele als Gefäße für ihre Machenschaften nutzt. Ja, das klingt ziemlich biblisch, aber ich würde argumentieren, dass unsere religiösen Vorfahren ein viel besseres Verständnis vom Wesen des Bösen hatten als wir heute, angesichts unserer futuristischen Neigung, alles zu leugnen, was wir nicht sofort mit Wissenschaft erklären können.

Die Epstein-Akten deuten auf ein Böses hin, das für viele Menschen jenseits aller Vorstellungskraft liegt, die nie mit Forschung zu Globalismus in Berührung gekommen sind, und selbst die, die es tun, könnten von den Entdeckungen schockiert sein.

Zusammengefasst war Jeffery Epstein nicht die Spitze der Pyramide. Er war auch nicht irgendein selbstsüchtiger Schwindler, der Sex und Verderbtheit verkaufte, nur um Zugang zu den Hallen der Macht zu bekommen. Epstein war ein Mittelsmann, ein Drogenhändler, der Dopamin-Erlebnisse als Belohnung für Kabalen-Mitglieder verkaufte (während er Erpressungsmaterial sammelte). Aber die Kabale ist weit größer als das, was in den Epstein-Akten zu sehen ist, und sie übersteigt jede einzelne Nation oder Regierung.

In den Akten gibt es seltsame Erwähnungen von „Klonen“, Baby-Farming für den Schwarzmarkt und der Schaffung einer „überlegenen Rasse“. Mit anderen Worten gingen die Interessen von Epstein und seinen Verbündeten weit über sexuelle Fetische hinaus.

Einige der Epstein-E-Mails besprechen offen sexuellen Missbrauch und Folter von Opfern, die auf die Insel gebracht wurden. Die Viktimisierung von Teens ist weniger geschützt und leichter zu beweisen. Dann gibt es die gruseligeren Elemente der Akten. Verschlüsselte Sprache ist in den Epstein-E-Mails allgegenwärtig, wobei Essen als Symbole für klar illegale Waren verwendet wird.

Aus den Pizzagate-Infos (den John-Podesta-E-Mails), die Wikileaks 2016 veröffentlichte, sehen wir, dass Essens-Codewörter bei Globalisten üblich sind und mit dem Missbrauch junger Kinder verbunden scheinen. Pizza-Symbolik ist seit Jahren in Pädophilen-Netzwerken üblich, lange vor der Pizzagate-Enthüllung, und sie taucht auch in den Epstein-Akten häufig auf (das Wort „Pizza“ wird in den E-Mails mindestens 900 Mal als Code verwendet).

Die Verwendung von „Beef Jerky“ in den Epstein-E-Mails (ebenfalls hunderte Male erwähnt) ist besonders beunruhigend, inklusive Gerede von „Jerky auf Eis halten“, einer seltsamen Obsession mit Jerky-Portiongewichten, Labortests von „Jerky“, um Krankheiten zu vermeiden usw. Was auch immer sie besprechen, es ist kein Rindfleisch-Jerky. Du musst dich fragen, welches essbare Produkt so kriminell ist, dass es hinter so elaborierter Code-Sprache versteckt werden muss?

Die naheliegende Schlussfolgerung ist, dass „Jerky“ Code für Menschenfleisch ist. Manche mögen argumentieren, dass es keinen Nutzen beim Essen von Menschenfleisch gibt, also warum sollten Eliten das tun? Diese Kritiker denken logisch, nicht okkultistisch. Man kann Epstein Island nicht vom Okkultismus trennen und trotzdem verstehen, was dort passiert ist.

Für Eliten, die sich auf die heidnischen Praktiken der alten babylonischen Zeit berufen, aus der Ära der Molech-Anbeter (Bohemian Grove) und darüber hinaus, ist das Ritual des Kannibalismus integraler Bestandteil ihrer Religion. Sie glauben, dass Menschenopfer ihnen Macht verleiht, und das ist ein gemeinsamer Faden in den meisten heidnischen Systemen, einschließlich Satanismus.

Luziferianismus/Satanismus ist ein integraler Bestandteil des Globalismus. Die Beweise für seine Praxis in globalistischen Kreisen sind enorm und können nicht ignoriert werden. Manche Skeptiker würden eine Trennung zwischen „Satanismus“ und „Luziferianismus“ behaupten, aber für alle praktischen Zwecke sind es verflochtene Glaubenssysteme.

Satanisten verfolgen Lust um jeden moralischen Preis, während Luziferianer Macht und Gottähnlichkeit um jeden moralischen Preis anstreben. Für Anhänger beider Praktiken lautet ihr Motto „Do What Thou Wilt“.

Wie ich in meinem Artikel „Luciferianism: A Secular Look At A Destructive Globalist Belief System“ aus 2019 darlegte, ziehen globalistische Eliten ihre spirituelle Ekstase aus der Anbetung des Materiellen und der Korruption des Reinen. Sie streben danach, die Schöpfung und die menschliche Natur zu dekonstruieren, um zu beweisen, dass alle Menschen so verdorben sind wie sie und dass Moral eine künstliche Einschränkung von Macht und Lust ist.

Ihr System ist voller psychpathischer Indikatoren, und ich behaupte, dass Luziferianismus eine Religion ist, die speziell darauf ausgelegt ist, die destruktiven Tendenzen von Psychopathen und Narzissten zu affirmieren. Aber was sind diese Tendenzen?

Psychopathen fehlt jegliches Empathiegefühl und sie fungieren nur als Parasiten, die sich von der Restmenschheit nähren. Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich sie faszinierend finde. Nicht weil sie als Individuen besonders interessant sind, sondern weil ihre Existenz wie eine gefährliche Anomalie wirkt. Sie machen weniger als 1% der Gesamtbevölkerung aus, verursachen aber die überwältigende Mehrheit der menschlichen Tragödien.

Der Durchschnittsmensch hat die Kapazität zum Bösen, keine Frage. Menschen können je nach Umständen zu allerhand Gräueln getrieben werden. Aber die Mehrheit von uns hat einen Mechanismus namens „Gewissen“, der uns davon abhält, Böses zu begehen, die meiste Zeit. Es verursacht auch Schuldgefühle, wenn wir wissen, dass wir destruktiv gehandelt haben.

Wäre die Mehrheit der Bevölkerung nicht von einer universellen Erfahrung von Gewissen und Moral geprägt, wären wir als Spezies vor Tausenden von Jahren ausgestorben.

Globalisten (Psychopathen) haben diesen Mechanismus nicht. Tatsächlich sehen sie das Gewissen als Hindernis, als Merkmal der Schwachen und Leichtgläubigen. Sie sind eine räuberische Menschenklasse. Ich würde sogar vorschlagen, dass sie gar keine Menschen sind, sondern eine Mutation oder ein Krebsgeschwür.

Wenn Psychopathen offenen materiellen Reichtum erlangen, haben sie leichten Zugang zu den Ressourcen, die sie brauchen, um ihre Impulse nach Belieben zu befriedigen. In dieser Phase der Evolution eines Psychopathen neigen sie dazu, gelangweilt zu werden. Sie jagen zunehmende Verderbtheit und Dunkelheit, um einen größeren Dopamin-Kick zu bekommen. Je degenerierter und tabuisierter die Aktivität, desto aufregender.

Aber das sind nur individuelle Motive und persönliche Süchte. Was sind die Ambitionen und Triebe der organisierten Kabale?

Teil des Reizes des Okkultismus ist die Freude, die manche empfinden, wenn sie glauben, „überlegen“ gegenüber dem einfachen Volk zu sein. Okkulte Gruppen verkaufen ihren Mitgliedern die Idee, dass sie als „Elite“ auserwählt werden, wenn sie sich den Hütern der Geheimnisse anschließen.

Wenn wir die zahlreichen E-Mails lesen, die mit Epstein, seiner Insel und seinem Ranch in New Mexico verbunden sind, wirken die Korrespondenten kindisch und kichernd. Sie kichern wie jugendliche Bengel, wenn sie Codes und Rätsel austauschen. Sie begehen Gräuel jenseits der Vorstellungskraft des Durchschnittsmenschen, und sie fühlen Freude, weil sie im „Geheimnisvollen“ schwelgen.

Ich denke, das könnte für viele im Verschwörungsfeld schwer zu schlucken sein, aber die Kabale besteht nicht aus finster brillanten Köpfen, die kalten, berechnenden Willen aufzwingen. Stattdessen besteht sie größtenteils aus egomanischen Narzissten, die wie Idioten kichern, während sie in ihren Größenwahnfantasien schwelgen. Wenn du sehen würdest, wie diese Leute hinter den Kulissen agieren, würdest du dich wahrscheinlich für sie schämen und dich wie ein Idiot fühlen, weil du sie dir als listige, unantastbare Meisterhirne vorgestellt hast.

Ohne ihr Geld und den kollektiven Schutz ihres Zirkels sind sie winzige, wertlose Menschen in einer sinnlosen Existenz. Trotzdem, täuscht euch nicht – es ist die faulige Soziopathie ihrer Kinderei, die sie extrem gefährlich macht. Infantil zu sein, während man im Blut der Unschuld jubelt, erfordert einen diabolischen und dämonischen Geist.

Aus meiner Recherche war Epstein’s Island im Vergleich zu einigen anderen Treffpunkten der Eliten vielleicht noch zahm. Seine Insel war nicht das Endziel, sondern ein Tor für Neulinge. Ich glaube, die Insel war ein Test, ein Ort, an dem das Böse konzentriert ist und Leute mit Skrupeln aussortiert werden.

Die Schlimmsten der Schlimmsten sind wahrscheinlich zu noch abscheulicheren Nestern weitergezogen, die weltweit versteckt in plain sight sind. Der Grund, warum die Epstein-Akten wichtig sind, ist, dass sie die Tür zu einer breiteren Untersuchung der globalistischen Netzwerke und ihrer horrenden Spielplätze öffnen.

Ich schlage vor, das Konzept der „Hexenjäger“ wiederzubeleben; Leute, die wie Okkultisten denken können, während sie moderne Ermittlungsmethoden nutzen, um diese Netzwerke aufzuspüren und von der Erde zu tilgen. Wenn Regierungsbeamte das ablehnen, ist Vigilantismus unvermeidlich.

Leider ist es kein Zufall, dass globalistische NGOs den Westen in den letzten Jahren mit Migranten aus der Dritten Welt überschwemmt und Armeen von Linksradikalen mobilisiert haben. Nach der Pandemie wissen sie, dass die Öffentlichkeit an Informationssättigung stößt und dass ihre Agenda ans Licht kommt. Sie werden versuchen, konservative Bewegungen zu stürzen, Nützliche Idioten auszunutzen, um ihre Feinde zu vernichten, und allgemeines Chaos zu stiften, um organisierte Widerstände zu sabotieren.