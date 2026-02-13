Warum sind die USA und Israel so besessen davon, Irans ballistische Raketen zu eliminieren?

Larry C. Johnson

Das Hauptthema des Treffens zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu am Mittwoch schien Irans Raketenprogramm gewesen zu sein. Es war jedoch keine wirkliche Diskussion … Vielmehr versuchte Netanjahu mit seinen Beratern, Trump und sein Team von der Notwendigkeit zu überzeugen, Irans Raketenprogramm zu beenden. Warum der Fokus auf diese Raketen, wenn bis vor Kurzem die größte Sorge darin bestand, ob Iran eine Atombombe bauen könnte?

Die US-amerikanische und israelische Darstellung der iranischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel während des zwölftägigen Krieges im Juni 2025 behauptet, Iran habe nur geringen Schaden angerichtet und die vereinte Stärke der US-amerikanischen und israelischen Luftverteidigungssysteme habe 90 % der iranischen ballistischen Raketen abgefangen. Wenn das stimmte, warum drängt Netanjahu Trump dann so sehr zur Abschaffung von Irans Raketenstreitkräften?

Ich habe die Antwort… Wir müssen uns nur den Schaden ansehen, den Irans ballistische Raketen während des 12-tägigen Krieges im Juni 2025 in Israel angerichtet haben – basierend auf Berichten und unabhängigen Analysen des Konflikts (ein Großteil der detaillierten Schäden wurde von den israelischen Behörden zunächst zensiert oder nicht vollständig offengelegt , aber unabhängige und ausländische Quellen haben Informationen geliefert).

Der Iran feuerte innerhalb von zwölf Tagen über 1.000 ballistische Raketen auf Israel ab, oft in großen Salven, die die israelische und US-amerikanische Luftabwehr überforderten. Israels mehrschichtige Raketenabwehrsysteme fingen einige ab, doch eine beträchtliche Anzahl drang dennoch ein und traf Ziele. Hunderte Gebäude in Großstädten wie den Tel Aviver Vororten Bat Yam und Ramat Gan wurden beschädigt – einige so schwer, dass sie später abgerissen werden mussten. Allein in Tel Aviv kartierten Analysten Schäden an rund 480 Gebäuden an mehreren Angriffsorten.

Iranische Raketen beschädigten wichtige öffentliche Einrichtungen, darunter das Soroka Medical Center in Be’er Scheva, das von einer iranischen Rakete getroffen wurde und dadurch strukturelle Schäden und chemische Lecks verursachte; der betroffene Flügel wurde evakuiert. Auch die Strom- und Wasserversorgung wurde beschädigt, was zu Versorgungsunterbrechungen führte.

Die iranischen Luftangriffe trafen auch wichtige Einrichtungen. Das Weizmann-Institut für Wissenschaften (eine bedeutende Forschungseinrichtung in Rehovot) wurde schwer beschädigt – schätzungsweise 90 % der Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen , Dutzende Labore zerstört und etwa 25 % des Betriebs eingestellt .

Unabhängige Radardaten und Berichte belegten, dass iranische Raketen etwa fünf Einrichtungen der israelischen Streitkräfte (IDF) direkt trafen , darunter einen Luftwaffenstützpunkt, ein Nachrichtendienstzentrum und einen Logistikstützpunkt. Aufgrund der Militärzensur bestätigten die israelischen Behörden diese Treffer damals nicht öffentlich. Auch die israelische Ölraffinerieinfrastruktur – insbesondere in der Bucht von Haifa – wurde durch iranische Raketen direkt getroffen und beschädigt , unter anderem an kritischen Anlagen und Pipelines der Bazan-Raffinerie. Es gab auch Opfer. Der Angriff auf den Ölraffineriekomplex Bazan in der Bucht von Haifa , eine der wichtigsten Energieanlagen Israels, beschädigte das Kraftwerk und andere betriebskritische Infrastruktur schwer.

Das Treffen zwischen Trump und Netanjahu am Mittwoch dauerte fast drei Stunden (länger als geplant) und umfasste laut israelischen Medien auch US-Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth, US-Sondergesandter Steve Witkoff, Jared Kushner, US-Botschafter in Israel Mike Huckabee, Israels Botschafter in den USA Yechiel Leiter, Militärminister Generalmajor Roman Gofman, den amtierenden Direktor des Nationalen Sicherheitsrats Gil Reich, Michael Eisenberg, Ziv Agmon und Berater Ofir Falk.

Worüber sprachen Präsident Trump und Bibi am Mittwoch? Laut der Jerusalem Post :

Der Premierminister präsentierte Geheimdienstinformationen zum iranischen Militäraufbau , einschließlich Entwicklungen im Zusammenhang mit dessen Raketenprogramm. Er übermittelte zudem die Botschaft, dass ein möglicher Angriff Trumps auf den Iran auch das Raketenprogramm selbst umfassen müsse.

Haaretz bestätigte den Bericht der Jerusalem Post , merkte aber auch an, dass Netanjahu besorgt sei, Trump werde ein Abkommen mit dem Iran schließen, das sicherstelle, dass der Iran keine Atomwaffen besitze und auch in Zukunft nicht besitzen werde. Netanjahu hält dies für schlecht für Israel.

Aus dem Büro des Premierministers geht hervor, dass ein solches Abkommen nicht nur für Israel, sondern für den gesamten Nahen Osten nachteilig wäre. Es wurde erwartet, dass Netanjahu versuchen würde, ein Abkommen zu verhindern, das keine wesentlichen Beschränkungen für die iranische Raketenproduktion vorsieht, und gleichzeitig vermeiden wollte, den Eindruck zu erwecken, er würde die USA zu einem Krieg mit unvorhersehbaren Folgen ermutigen.

Erinnert ihr euch noch an all die Male, als Bibi mit Bildern einer imaginären iranischen Atombombe vor der UNO und dem US-Kongress auftauchte? Die Bombe ist nicht mehr Israels Priorität… Die Zerstörung der iranischen ballistischen Raketen steht jetzt ganz oben auf der Liste, denn Israel hat im vergangenen Juni eine schwere Niederlage erlitten, und Netanjahu fürchtet, was der Iran tun könnte, sollte er seine Drohung wahr machen und im Falle eines Angriffs seine Raketenstreitmacht einsetzen.

Trump versuchte, Bibi zu beschwichtigen, indem er verkündete, er habe die Marine angewiesen, die Entsendung einer weiteren Flugzeugträgergruppe ins Arabische Meer vorzubereiten. Das entscheidende Wort ist VORBEREITEN … Vorbereitung ist nicht dasselbe wie ein Entsendungsbefehl. Ich bin froh, sagen zu können, dass ich mich hinsichtlich eines US-Angriffs in dieser Woche geirrt habe. Trumps Darstellung des Treffens mit Bibi zufolge wird es mindestens eine weitere Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran im Oman geben, bevor ein neuer Angriff auf den Iran erfolgt.

Trotz Trumps ständiger Prahlerei über die vermeintliche Stärke des US-Militärs fehlt den USA die Fähigkeit, Irans ballistische Raketenstreitkräfte zu zerstören. Zunächst einmal sind die iranischen Raketen unterirdisch in befestigten Tunneln gelagert, die über das gesamte Land verstreut sind. Das US-Militär blamierte sich im vergangenen März, als es während der siebenwöchigen Operation Rough Rider nicht gelang, die ballistischen Raketen der Huthi zu zerstören . … Mobile Raketenwerfer aufzuspüren und zu zerstören ist extrem schwierig. Anders als Jemen, das weder über ein integriertes Luftverteidigungssystem noch über eine Luftwaffe verfügt, besitzt der Iran beides. Die fehlende Lufthoheit der USA erschwert die Suche und Zerstörung ballistischer Raketen im Iran. Und das setzt voraus, dass der Iran nicht auch Täuschkörper einsetzt, um das US-Raketenarsenal zu schwächen, das zur Zerstörung der iranischen Fähigkeiten benötigt würde.

Der Iran ist bereit, ein Abkommen zu schließen, das Trump die Gewissheit gibt, kein Atomwaffenprogramm zu entwickeln. Laut einem kürzlich von Rick Sanchez geführten Interview mit dem iranischen Außenminister Araghchi ist der Iran zudem bereit, Zugeständnisse bei der Urananreicherung zu machen. Auch wenn Trump dies nur ungern zugeben wird: Sollte er das iranische Angebot annehmen, würde er das Atomabkommen faktisch wiederbeleben.