Larry C. Johnson

Während meines jüngsten Aufenthalts in Russland war ein häufiges Thema meiner Gesprächspartner, dass der Westen nicht begreift, dass Russland NICHT vom internationalen Handel abhängig ist … Russland ist in Bezug auf alle wichtigen natürlichen Ressourcen autark. Es sieht so aus, als würde die US-Geheimdienstgemeinschaft (IC) dies langsam begreifen, obwohl der Großteil der IC weiterhin fälschlicherweise behauptet, dass Russland massive Verluste erleidet und vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch steht.

Die CIA hat sich als die am meisten verblendete aller Behörden erwiesen, die unter dem Dach der IC zusammengefasst sind. Anfang dieses Jahres lag die CIA im Streit mit dem Bureau of Intelligence and Research (auch bekannt als INR) des Außenministeriums. Ein Bericht der NBC aus dieser Woche hob das rosige Szenario hervor, das die CIA seit Trumps Amtsantritt zeichnet:

Laut zwei ehemaligen Beamten waren die Einschätzungen der CIA hinsichtlich der Aussichten, eine gemeinsame Basis mit der russischen Führung zu finden, manchmal optimistisch. Zu Beginn der Amtszeit der Regierung forderten US-Beamte zahlreiche geheime Einschätzungen und Briefings von Geheimdienstanalysten zur Ukraine-Frage an, um Putins Ziele in der Ukraine zu ermitteln und seine Bereitschaft zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges einzuschätzen, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. CIA-Analysten erstellten als Reaktion auf die Anfragen der Regierung Einschätzungen, in denen sie zu dem Schluss kamen, dass Trump Möglichkeiten für Verhandlungen mit Putin finden könnte, so mehrere Personen, die die Berichte gesehen haben.

Ein Lob an das INR, das schon früh die richtige Einschätzung getroffen hat:

Die interne Geheimdienstbehörde des Außenministeriums hat Anfang des Jahres Zweifel daran geäußert, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu verhandeln, und sich damit von einer optimistischeren Einschätzung der Central Intelligence Agency (CIA) hinsichtlich möglicher Gespräche distanziert, wie mehrere aktuelle und ehemalige Beamte berichten. Analysten des Büros für Nachrichtendienst und Forschung des Außenministeriums, bekannt als INR, äußerten diese gegenteilige Ansicht in Einschätzungen und Briefings in den Monaten vor dem Treffen von Präsident Trump mit seinem russischen Amtskollegen im August in Anchorage, Alaska. Die abweichende Meinung tauchte laut den aktuellen und ehemaligen Beamten auch im täglichen Briefing des Präsidenten auf.

Und wie reagierte Trump auf diese kalte Dusche seitens des INR? Laut einem Artikel der Washington Post vom März war Präsident Trump nicht glücklich darüber:

Einige der Einschätzungen der USA zur Unnachgiebigkeit Putins scheinen Trump zu verärgern, sagte eine andere mit der Angelegenheit vertraute Person. Tatsächlich haben Trump und seine Berater in den letzten Tagen die Aussicht auf strenge neue Sanktionen gegen Russland ins Spiel gebracht, sollte es sich weigern, dem Ende des Krieges zuzustimmen. Sie haben nicht konkretisiert, wie diese Sanktionen aussehen würden, obwohl Trump am Mittwoch sagte, sie könnten „verheerend sein“.

Wie Yogi Berra einmal bemerkte: „Das ist wieder einmal ein Déjà-vu.“ Ich war einmal selbst Zielscheibe der Unzufriedenheit des Präsidenten mit Geheimdienstanalysen, die den Überzeugungen des Weißen Hauses über eine bevorzugte Politik widersprachen, daher kann ich mich gut in die Lage der INR-Analysten hineinversetzen, die unter Druck stehen. RBC-Ukraine lieferte diese Woche weitere Details zu den Versuchen des INR, sich gegen die gängige Meinung in Washington zu stellen:

Das WSJ berichtet außerdem, dass der Leiter des Außenministeriums im Frühjahr 2025 den Analysten während einer Mitarbeiterversammlung mitteilte, dass die anhaltenden Meinungsverschiedenheiten die Glaubwürdigkeit des INR unter den Regierungsbeamten untergraben würden. Im Juli wurden dann drei Analysten der Russland-Eurasien-Gruppe entlassen, ein weiterer Analyst kündigte. Das Außenministerium schloss das Geheimdienstbüro, das mit Experten aus der Privatwirtschaft zusammenarbeitete, sowie ein weiteres Büro, das für die Freigabe von Geheimdienstinformationen zum Austausch mit Verbündeten zuständig war, wie ehemalige Mitarbeiter berichteten. Das Ministerium fusionierte außerdem die INR-Gruppen für Europa und für Russland und Eurasien, und mehrere Europa-Analysten wurden entweder entlassen oder versetzt.

Es gibt eine entschlossene Gruppe von Politikern und Analysten, die darauf bestehen, dass die USA und die NATO genügend Druck auf Wladimir Putin ausüben können, damit er gezwungen ist, einen Waffenstillstand zu akzeptieren:

Ukrainische Beamte, europäische Regierungen und die Unterstützer Kiews im Kongress haben Trump wiederholt aufgefordert, durch Waffenlieferungen und Sanktionen Druck auf Russland auszuüben, um Moskau zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zu bewegen. Mit der Ankündigung von Sanktionen gegen russische Ölkonzerne hat Trump zum ersten Mal seine Drohung wahr gemacht, wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Moskau zu verhängen. Die neuen Sanktionen gegen Russland, die Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Öl- und Gasanlagen und die europäischen Bemühungen, den Streitkräften in Kiew mehr Waffen zur Verfügung zu stellen, könnten laut europäischen Diplomaten, ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeitern und Experten die Kalkulationen des Kremls im Laufe der Zeit ändern.

Das wird nicht passieren. Es ist an der Zeit, dass Präsident Trump und sein nationales Sicherheitsteam aufwachen und akzeptieren, dass der Westen nichts tun kann, um Russlands erklärte Absicht, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren, zu ändern… NICHTS! Der einzige Deal, den Russland in Betracht ziehen wird, ist der, den Putin letztes Jahr dem russischen Außenministerium vorgelegt hat. Am 14. Juni 2024 erklärte Präsident Wladimir Putin, dass Russland den Krieg in der Ukraine nur beenden werde, wenn Kiew die gesamten vier Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja unter russische Kontrolle abtrete und offiziell auf jegliche Absicht verzichte, der NATO beizutreten. Putin forderte, dass die Ukraine ihre Streitkräfte aus diesen Regionen innerhalb ihrer gesamten Verwaltungsgrenzen (einschließlich der derzeit nicht von russischen Truppen besetzten Gebiete) abzieht, ihre Neutralität formell bekräftigt und die Entmilitarisierung akzeptiert. Er bestand auch darauf, dass die westlichen Länder als Teil einer Einigung die Sanktionen gegen Russland aufheben.

Aus unbekannten Gründen ignorieren die CIA-Analysten, was Putin und der Rest seiner Regierung seit mehr als einem Jahr sagen. Aber die verblendeten Analysten sind nur ein Teil des Problems… Donald Trump und sein nationales Sicherheitsteam geben sich weiterhin der Illusion hin, dass die Vereinigten Staaten Einfluss auf Russland haben und Putin zwingen können, sich dem Westen zu fügen. Das wird nicht passieren!