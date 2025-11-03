Dr. Robert W. Malone: Bill Gates, Polio und die WHO

Verzerrung globaler Gesundheitsprioritäten durch einen reichen Mann, der Absolution und Unsterblichkeit sucht

Dr. Robert W. Malone

Das British Medical Journal, auch bekannt als BMJ, veröffentlichte gerade eine peer-reviewte Studie mit dem Titel „Who’s leading WHO? A quantitative analysis of the Bill and Melinda Gates Foundation’s grants to WHO, 2000-2024 (ref).“ Beachten Sie, dass die Autoren keine Verbindung zum BMJ, zur WHO oder zu Bill Gates haben, sondern Akademiker mit Sitz im Vereinigten Königreich sind.

Die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) rangiert als zweitgrößter Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und stellte von 2010 bis 2023 9,5 % des Einkommens der WHO bereit. Diese Studie untersucht, wie die an die WHO zugewiesenen BMGF-Gelder ausgegeben werden.

Von allen Beiträgen der BMGF an die WHO waren beträchtliche 4,5 Milliarden Dollar, das sind 82,6 %, für Infektionskrankheiten bestimmt. Davon gingen 3,2 Milliarden Dollar (58,9 %) spezifisch an Polio, obwohl Polio nur einen winzigen Teil der gesamten globalen Krankheitslast ausmacht.

Polio ist ein „interessantes“ Ziel für eine massive Impfkampagne, weil sie im Allgemeinen nicht über die Atemwege verbreitet wird, sondern stattdessen über den fäkal-oralen Weg. Das Virus wird im Stuhl einer infizierten Person ausgeschieden (selbst wenn sie keine Symptome hat). Es kann Trinkwasser, mit ungewaschenen Händen zubereitete Lebensmittel sowie Oberflächen und Gegenstände kontaminieren (besonders in Gebieten mit schlechten sanitären Verhältnissen). Obwohl die Ro (Basisreproduktionszahl) für Polioviren typischerweise im Bereich von 5-7 (hoch) angegeben wird, ist das eine historische Zahl aus einer Zeit, in der die Sanitärpraktiken viel anders waren, und spiegelt nicht die Realität von Polio in westlichen Nationen heute wider. Mit anderen Worten, sie ist veraltet.

Der Rückgang von Polio in westlichen Ländern ist eng verbunden nicht nur mit Impfbemühungen, sondern auch mit bedeutenden Fortschritten in der öffentlichen Sanitärversorgung, Wasserinfrastruktur und Hygieneverhalten, die viele Jahre zuvor begannen und parallel zur Einführung von Impfstoffen fortschritten. Wenn die WHO und BMGF also wirklich Polio ausrotten wollten, würden sie mehr Ressourcen in den Aufbau von Sanitärinfrastruktur investieren, einschließlich sauberer Trinkwasserversorgung und besserer Klärsysteme. Dies würde sich auch gut in die Hauptmission der WHO einfügen, die globale Gesundheit zu verbessern.

Nur ein kleiner Teil der BMGF-Finanzierung an die WHO trug wirklich dazu bei, die Gesundheitsversorgung weltweit zu stärken, nicht übertragbare Krankheiten zu bekämpfen und breitere Gesundheitsprobleme anzugehen. Diese Bereiche sind für die Mission der WHO und für die globale Gesundheit wesentlich.

Es lohnt sich, die Motive hinter dem globalen Drang, gegen Polio zu impfen, zu bedenken, zumal die tatsächliche Zahl in westlichen Ländern niedrig ist. In Ländern mit schlechten sanitären Verhältnissen könnte die Verbesserung der Sanitärversorgung eine größere Wirkung auf die Verringerung von Poliofällen haben als einfach das Ziel, jeden zu impfen. Manchmal kann die Behandlung der Ursachen genauso wichtig sein wie die Impfstoffe selbst. Die historischen großen Erfolge im öffentlichen Gesundheitswesen betreffen keine Impfstoffe; sie betreffen die Sanitärversorgung.

Die überwiegende Mehrheit der Ausbrüche ist jetzt impfstoffbedingte Polio. Lassen Sie das einen Moment sacken…

Darüber hinaus gab es im Jahr 2024 weltweit 289 bestätigte Fälle von Polio, die Lähmungen verursachten (paralytische Polio ist das, was der WHO gemeldet wird). Dies legt nahe, dass die tatsächliche Zahl der Polioinfektionen zwischen 30.000 und 300.000 (an der oberen Grenze) liegen könnte, da die überwiegende Mehrheit der Fälle unentdeckt bleibt. Etwa 95 % der Poliofälle sind asymptomatisch, und nur 0,1–1 % sind paralytisch (klinische Poliomyelitis). Die Wahrheit ist, dass Polio nicht die „tödliche“ Krankheit ist, als die sie die Propagandisten darstellen.

In Wirklichkeit gibt es irgendwo zwischen 3,75 Polioinfektionen pro Million Menschen bis 37,5 Polioinfektionen pro Million Menschen. Die überwiegende Mehrheit davon ist asymptomatisch.

Geht man mit diesen Berechnungen einen Schritt weiter, gibt es 1 Fall von paralytischer Polio pro 27,7 Millionen Menschen weltweit.

Der offizielle Jahresbericht 2024 der Gates Foundation, der „Polio — $889,000,000“ unter Gesamtzuschussunterstützung für Zuwendungsempfänger (Globale Entwicklung) auflistet.“ Dies spiegelt Zuschüsse an Partner wider (z.B. WHO/UNICEF/GPEI-Durchführungspartner) und schließt Betriebskosten und programmbezogene Investitionen aus.

Bill Gates und seine Stiftung investierten allein im Jahr 2024 889 Millionen Dollar in Polio-Ausrottungsbemühungen. Das bedeutet, dass er für jeden der 289 Fälle von paralytischer Polio ungefähr 3 Millionen Dollar pro Person ausgab – die überwiegende Mehrheit davon geht in die Arme von Kindern. Wie könnte dies eine gute Investition sein, angesichts des Zustands der globalen Gesundheit und der Tatsache, dass angemessene Sanitärversorgung und sauberes Wasser nicht nur Polio „heilt“, sondern auch fast alle Aspekte der globalen Gesundheit verbessert?

Während einer Frage-und-Antwort-Runde im Oktober 2025 mit Rotary International betonte Gates sein unerschütterliches Engagement für die Beseitigung von Polio. Er teilte mit: „Es ist entscheidend, dass wir die Arbeit an Polio beenden. Ausrottung ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass anhaltende Herausforderungen nicht ein fortlaufendes Risiko für Kinder heute und für die kommenden Generationen bedeuten.“

Durchdachtes Denken erfordert keine geniale Intelligenz. Dies ist ein unmögliches Ziel. Der Grund dafür ist im obigen Text eingebettet. DIE ÜBERWÄLTIGENDE MEHRHEIT DER POLIOFÄLLE SIND JETZT IMPFSTOFFBEDINGT! Das bedeutet, dass der lebend-abgeschwächte Impfstoff Menschen sowohl mit asymptomatischer als auch mit paralytischer Polio infiziert.

Oh, aber wartet! Gates und sein wissenschaftlicher Stall bezahlter Sykophanten sind nicht dumm – sie hätten eine Antwort darauf! Man könnte den Tag vorhersehen, an dem er die WHO und Organisationen wie GAVI überzeugen wird, auf mRNA oder andere nicht-lebend-abgeschwächte Virusimpfstoffe für Polio zu setzen. Tatsächlich listet clinicaltrials.gov 289 Studien auf, wenn die Suchkriterien für „Polio-RNA-Impfstoff“ verwendet werden. Nun, viele davon sind andere neuartige Impfstoffe (nicht RNA-basiert), aber man muss sich fragen, wie viele dieser klinischen Studien entweder von Unternehmen finanziert werden, in denen Bill Gates bedeutende Anteile hält, oder von der BMGF?

Man muss sich fragen… geht es hier wirklich um Polio?

Schlussendlich ist die Wahrheit, dass die WHO ihre Mitgliedstaaten nicht mehr repräsentiert und in die Mülltonne der Geschichte verbannt werden muss. Von 1948 bis in die 1970er Jahre wurde die WHO vollständig von Mitgliedstaaten finanziert. Dann, von den 1990er bis in die 2000er Jahre, begannen sie, Beiträge von privaten Stiftungen, NGOs und der Pharmaindustrie anzunehmen. Ich habe direkte Erfahrung mit einem Kunden, der einen Ebola-Impfstoff entwickelte und von dem damaligen Direktor der WHO einer Erpressung um Spenden ausgesetzt war. Die WHO ist zutiefst und berüchtigt korrupt.

Bis in die 2010er Jahre wurde über 80 % des Budgets der Weltgesundheitsorganisation durch freiwillige Beiträge finanziert, wobei ein großer Teil für bestimmte Programme zugewiesen wurde. Die Liste der freiwilligen Unterstützer der WHO ist auf Pharmafirmen, philanthropische Stiftungen und NGO-Gruppen wie die Gates Foundation, GAVI, PATH und den Wellcome Trust angewachsen.

Im Jahr 2016 gründete die WHO die WHO Foundation, eine separate Fundraising-Organisation, die ausdrücklich geschaffen wurde, um Spenden von Unternehmen und wohlhabenden Einzelpersonen anzunehmen, und formalisierte damit, was zuvor ad-hoc-private Spenden waren. Diese Stiftung kann jetzt Beiträge von Entitäten erhalten, die die WHO selbst aufgrund von Interessenkonfliktrichtlinien nicht direkt annehmen konnte.

Dies ist inakzeptabel, und es ist höchste Zeit, dass andere Nationen den USA beim Austritt aus der WHO folgten, da sie von Interessenkonflikten durchsetzt geworden ist.

Das Bild eines Phönix, der aus der Asche des Alten aufsteigt, kommt in den Sinn. Die Welt muss sich weiterentwickeln und die Vergangenheit hinter sich lassen. Die globale Gesundheit braucht ein neues Gesicht, wobei bilaterale Vereinbarungen im Mittelpunkt dieser Bemühungen stehen müssen.