Wen würde Jesus bombardieren? Das Evangelium nach dem militärisch-industriellen Komplex

Von John und Nisha Whitehead

„Rebellion gegen Tyrannen ist Gehorsam gegenüber Gott.“ – Thomas Jefferson

Für einen Mann, der angeblich darauf aus ist, den Friedensnobelpreis zu gewinnen, verbringt Donald Trump außerordentlich viel Zeit damit, Krieg zu führen, mit Krieg zu drohen und von Krieg zu fantasieren.

Ungeachtet seiner zweifelhaften Behauptungen, „sieben unendbare Kriege“ beendet zu haben, verschwendet Trump weiterhin die Ressourcen und die moralische Autorität des amerikanischen Volkes, indem er den unersättlichen Appetit des militärisch-industriellen Komplexes auf Krieg stillt – durch präventive Bombardierungen von Nuklearanlagen im Iran, die Sprengung von Fischerbooten in der Karibik und das Zeigen militärischer Stärke bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

Selbst die Version der Trump-Regierung von „Frieden durch Stärke“ wird durch ein Prisma aus Gewalt, Einschüchterung und Machttaktiken gefiltert.

Es ist das Evangelium der Macht, nicht des Friedens – eine Verfälschung sowohl der Bergpredigt Jesu als auch der US-Verfassung.

So befinden wir uns an einem seltsamen Scheideweg: Ein Präsident, der von seinen Anhängern als „unvollkommenes Gefäß“ gepriesen wird, das von Gott auserwählt wurde, um die Kirche zu retten und das Christentum wiederherzustellen – während sie seine Vergangenheit voller Ehebruch, Betrug, Gier, Grausamkeit und einer fast religiösen Hingabe an Rache und Gewalt ignorieren.

Wenn irgendetwas Trumps Weltanschauung auf den Punkt bringt, dann ist es das KI-generierte Video, das er in den sozialen Medien geteilt hat: eine groteske Fantasie, in der er selbst eine goldene Krone trägt, einen Militärjet fliegt und eine Menge von Demonstranten mit brauner Flüssigkot bombardiert.

Ist das der Mann, der behauptet, „Gott zu retten“?

Von seinen treuen Anhängern als harmloser Humor abgetan – eine freche Antwort auf die Millionen Menschen im ganzen Land, die am 18. Oktober an den „No Kings“-Protesten teilgenommen haben –, wirft Trumps vulgäre Fantasie, Kritiker mit Fäkalienbomben zu bewerfen, dennoch die Frage auf: Wen würde Jesus bombardieren?

Diese Frage ist natürlich weniger wörtlich als moralisch gemeint.

Um sie zu beantworten, müssen wir zunächst verstehen, wer Jesus Christus war – der verehrte Prediger, Lehrer, Radikale, Prophet und Sohn Gottes –, geboren in einem Polizeistaat, der der wachsenden Bedrohung durch den amerikanischen Polizeistaat nicht unähnlich war.

Als er volljährig wurde, hatte Jesus mächtige, tiefgründige Dinge zu sagen über Gerechtigkeit, Macht und wie wir miteinander umgehen sollen. „Selig sind die Barmherzigen“, „Selig sind die Friedfertigen“, „Liebt eure Feinde“.

Jesus war sowohl im Geiste als auch in seinen Taten ein Revolutionär. Er starb nicht nur im Kampf gegen den Polizeistaat seiner Zeit – das Römische Reich –, sondern hinterließ auch einen Entwurf für den Widerstand gegen Tyrannei, der seitdem unzählige Reformer und Freiheitskämpfer geleitet hat.

Weit entfernt von der bereinigten, domestizierten Figur, die in modernen Kirchen dargestellt wird, war Jesus ein radikaler Nonkonformist, der die Autorität bei jeder Gelegenheit herausforderte. Er sprach die Wahrheit gegenüber den Mächtigen, widersetzte sich politischen und religiösen Hierarchien und deckte die Heuchelei des Imperiums auf.

Jesus lehnte Politik als Mittel zur Erlösung ab. Für ihn ging es beim Glauben nicht darum, Macht zu ergreifen, sondern anderen zu dienen – den Armen zu helfen, sogar Feinden Barmherzigkeit zu zeigen und Frieden statt Krieg zu verkörpern. Er strebte nicht nach politischer Gunst oder Einfluss, sondern untergrub diese aktiv.

Das heißt nicht, dass er passiv war. Jesus kannte gerechten Zorn. Er warf die Tische der Geldwechsler im Tempel um, weil sie den Glauben in Profit und die Anbetung in Spektakel verwandelt hatten.

Doch selbst in seiner Wut weigerte er sich, Gewalt als Mittel zur Erlösung einzusetzen. Als seine eigene Verhaftung näher rückte, tadelte er seine Anhänger: „Steckt euer Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.“

Die Seligpreisungen fassen seine Botschaft zusammen: „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Und als er gefragt wurde, welches das wichtigste Gebot sei, antwortete er einfach: Gott von ganzem Herzen zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst.

Mit anderen Worten: Wir lieben Gott, indem wir unsere Mitmenschen lieben.

Jesus – der „Friedensfürst“ – kam nicht, um Leben zu zerstören, sondern um es wiederherzustellen.

Das bringt uns zu Donald Trump, dem neuesten politischen „Erlöser“, der von christlichen Nationalisten gesalbt wurde, für die das Streben nach einer christlichen Theokratie nun offenbar wichtiger ist als die Treue zu unserer konstitutionellen Demokratie.

Verführt von politischer Macht in einem solchen Ausmaß, dass die wahre Botschaft Jesu von parteipolitischen Agenden gekapert wurde, ist ein Großteil der heutigen evangelikalen Bewegung nicht mehr von rechter Politik zu unterscheiden – geprägt von anti-immigranten- und anti-homosexueller Rhetorik, materiellem Überfluss, weitläufigen Megakirchen und einem Geist der Verurteilung statt der Barmherzigkeit.

Unterdessen wird die Trennmauer zwischen Kirche und Staat, zwischen moralischer Autorität und politischer Zwangsausübung von beiden Seiten eingerissen.

Das Ergebnis ist eine Vernunftehe, die beide Seiten korrumpiert.

Das passiert, wenn man seinen Glauben in die Nationalflagge hüllt.

Was noch schlimmer ist – viel schlimmer – als dass die christliche Rechte ihr spirituelles Erbe für einen politischen Platz an Trumps Tisch verkauft, ist die Blasphemie, die darauf folgte: Das Evangelium Jesu wurde durch das Evangelium des militärisch-industriellen Komplexes ersetzt.

Im Weißen Haus versammeln sich Glaubensführer, um Trump, der am Resolute Desk sitzt, die Hände aufzulegen und ihn dafür zu loben, dass er die „Religionsfreiheit“ für Christen verteidigt – scheinbar ohne sich darum zu kümmern, dass er von diesem Schreibtisch aus fast alle anderen Freiheiten abgeschafft hat.

Im Pentagon leitet Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth Gebetsgottesdienste, in denen der Name Christi fast im gleichen Atemzug genannt wird, wie er mit Präventivschlägen, gerechten Tötungen und „Frieden durch Stärke” prahlt.

Kristi Noem, die Leiterin des Heimatschutzministeriums, betet vor den Kameras und erhöht gleichzeitig die Ausgaben für Militärwaffen für die ICE um 700 %, wobei sie in erheblichem Umfang chemische Waffen und „Lenkwaffensprengköpfe und Sprengstoffkomponenten“ kauft.

Das ist nicht das Christentum Jesu – es ist christlicher Nationalismus: Christentum, das sich in die Flagge hüllt und Kriegswaffen einsetzt.

Wenn Führer sich anmaßen, im Namen Gottes zu handeln, wird jeder Drohnenangriff zu einem Kreuzzug, jeder Kritiker zu einem Ketzer, jeder Überfall zu einem heiligen Krieg.

So wird Krieg im amerikanischen Imperium zu einer Form der Verehrung.

Was einst das Evangelium des Friedens war, wurde durch ein nationales Credo ersetzt, das Töten mit Mut, Dominanz mit göttlicher Gunst und Gehorsam mit Glauben gleichsetzt.

Es ist eine blasphemische Verbindung von Kirche und Staat – eine, die sowohl das Gebot Christi, seine Feinde zu lieben, als auch das Verfassungsgebot, die Religion frei von der Korruption der Macht zu halten, entweiht.

Unter Trumps Herrschaft hat dieser als Waffe eingesetzte Glaube nicht nur in der Rhetorik, sondern auch in Taten Ausdruck gefunden.

Er zeigt sich in der Bombardierung venezolanischer Fischerboote – ohne Kriegserklärung, ohne Genehmigung des Kongresses, ohne ordentliches Verfahren – Männer in kleinen Booten, die per Dekret zu „feindlichen Kämpfern” erklärt wurden. Er zeigt sich in den militarisierten Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die unter dem Schutz der Dunkelheit Familien auseinanderreißen. Sie zeigt sich in der Verfolgung von Journalisten und Dissidenten, denen vorgeworfen wird, antiamerikanisch zu sein. Sie zeigt sich in jedem Detail dessen, wie, wie ein Senator warnte, „der Präsident eine Armee aufbaut, um sein eigenes Land anzugreifen”.

Jede Handlung wird als gerechte Gewalt gerechtfertigt, sanktioniert von einem Präsidenten, der sich selbst sowohl als Beschützer der Gläubigen als auch als Bestrafer der Bösen sieht.

Doch unter dem Deckmantel der göttlichen Mission verbirgt sich dieselbe alte Tyrannei, vor der die Verfasser der Verfassung gewarnt haben: ein Herrscher, der die Exekutivgewalt mit göttlichem Recht verwechselt und die Maschinerie der Regierung zu einem Instrument des heiligen Krieges macht.

Sowohl Jesus als auch die Verfasser der Verfassung verstanden dieselbe Wahrheit: Glaube und Freiheit können nicht mit Gewalt aufgezwungen werden.

Deshalb verbietet der erste Zusatzartikel der Verfassung der Regierung, eine Staatsreligion einzuführen. In dem Moment, in dem sich Religion mit politischer Macht verbündet, hört sie auf, Glaube zu sein, und wird zu Ideologie. In dem Moment, in dem ein Präsident göttliche Sanktion für Krieg beansprucht, hört die Republik auf, eine Demokratie zu sein, und wird zu einer Theokratie der Angst.

Angetrieben von diesen Bedenken schufen die Verfasser ein System, das darauf ausgelegt war, Ambitionen zu zügeln, Rache zu begrenzen und vor Tyrannei zu schützen.

Dieses Verfassungssystem wird vor unseren Augen zerstört – genauso wie Trump sich seinen Weg durch das Weiße Haus bahnt und eine Spur der Verwüstung hinterlässt.

Und so kehren wir zu der Frage zurück, mit der alles begann: Wen würde Jesus bombardieren?

Die Antwort lautet natürlich: niemanden.

Jesus würde keine Zerstörung vom Himmel regnen lassen oder die Maschinerie des Todes segnen. Er würde Rache nicht mit Tugend oder Herrschaft mit Befreiung verwechseln.

Jesus würde die Kranken heilen, die Fremden willkommen heißen und die Armen aufrichten. Er würde die Geldwechsler aus dem Tempel vertreiben und nicht die Kriegsverkäufer heiligen.

Doch hier sind wir nun.

Nach Trumps erweiterten Definitionen von „Rebellion“ und „inländischem Terrorismus“ würde Jesus als Subversiver bezeichnet, sein Name auf eine Beobachtungsliste gesetzt und seine Anhänger zur „Umerziehung“ zusammengetrieben werden. Er predigte Mitgefühl für Feinde, widersetzte sich der Autorität und rührte die Massen ohne Genehmigung auf.

Wäre Jesus – ein palästinensischer Flüchtling, ein Radikaler und ein Revolutionär – in Trumps amerikanischem Polizeistaat aufgetaucht, wäre es ihm nicht besser ergangen als den undokumentierten Einwanderern, die mitten in der Nacht aufgegriffen, ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren in unmenschliche Haftanstalten verschleppt und dort gefoltert oder dem Tod überlassen werden.

Das passiert, wenn Nationen ihren moralischen Kompass verlieren: Ein ordentliches Verfahren wird zu einem Schlagwort, Gerechtigkeit zu einem Privileg und Mitgefühl zu einem Verbrechen.

Wenn sogar Barmherzigkeit verboten und Wahrheit als Subversion gebrandmarkt wird, ist die Dunkelheit nicht mehr metaphorisch – sie ist moralisch.

Es ist Mitternacht in Amerika, ein Ausdruck, der an Martin Luther Kings Warnung vor einer „Mitternacht in der moralischen Ordnung“ erinnert.

Dies ist die Zeit, so warnte King, in der absolute Standards verschwinden und durch einen „gefährlichen ethischen Relativismus“ ersetzt werden. Moral wird zu einer bloßen „Gallup-Umfrage zur Mehrheitsmeinung“. Recht und Unrecht werden auf die Philosophie des „Durchkommens“ reduziert, und das höchste Gesetz wird zum „elften Gebot: Du sollst nicht erwischt werden“.

In dieser tiefen Dunkelheit, so King, „klopft die Welt an die Tür der Kirche“.

Dieses Klopfen sei eine Erinnerung daran, warnte er, dass die Kirche „weder Herr noch Diener des Staates ist, sondern vielmehr das Gewissen des Staates. Sie muss der Wegweiser und Kritiker des Staates sein und darf niemals sein Werkzeug werden. Wenn die Kirche ihren prophetischen Eifer nicht zurückgewinnt, wird sie zu einem irrelevanten sozialen Club ohne moralische oder spirituelle Autorität.“

Dieses Klopfen ist auch heute noch zu hören – beständig, eindringlich und weitgehend unbeantwortet.

Es hallt wider in religiösen Institutionen, die Nationalismus mit Glauben verwechseln, und in Kanzeln, die Politik mit Frömmigkeit verwechseln. Es ruft uns dazu auf, den moralischen Mut wiederzuentdecken, der sich der Tyrannei widersetzt, anstatt sie zu segnen – um wieder das Gewissen des Staates zu sein, bevor die Dunkelheit vollständig wird.

Ob wir diesem Ruf folgen, wird darüber entscheiden, was für eine Nation wir bleiben werden.

Die Zeit des Schweigens ist vorbei; die Stunde verlangt nach Gewissen.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Pendant The Erik Blair Diaries deutlich mache, müssen „wir, das Volk” aufstehen, unsere Stimme erheben und uns zu Wort melden.

Die Tragödie unserer Zeit besteht nicht nur darin, dass Präsidenten gottgleiche Macht für sich beanspruchen oder dass die Bürger selbst dies mitmachen – sondern dass gläubige Menschen, die es besser wissen sollten, dies zulassen.

Wenn Christen den starken Mann bejubeln, der sich in die Heilige Schrift hüllt, während er die Verfassung zerreißt – wenn sie sich vor dem Götzen der Sicherheit verneigen und Angst mit Glauben verwechseln – und wenn religiöse Institutionen es versäumen, der Macht die Wahrheit zu sagen – dann verlieren wir mehr als nur unsere Freiheiten.

Wir verlieren unser moralisches und spirituelles Geburtsrecht.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Rutherford Institute veröffentlicht.