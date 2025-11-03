Wie der ASEAN seine Zentralität zwischen China und den USA wahrt

Pepe Escobar

Der ASEAN ist eine ziemlich delikate geopolitische Entität: gnädig, höflich und konsensorientiert, aber gleichzeitig immer privilegiert in seiner „Zentralität“. Die kollektiven 11 Südostasiaten (Osttimor ist das neue Mitglied) sind sehr ernsthafte globale Player – mit einem BIP von 3,8 Billionen Dollar, das ständig steigt.

Auf persönlicher Ebene, als ich mich 1994 entschied, vom Westen nach Asien zu ziehen, wählte ich Südostasien: Damals war es zwingend notwendig, den asiatischen „Tigern“ – oder der Gänseschar – zu folgen, wobei die große Gans China direkt hinter ihnen herflog.

Kishore Mahbubani, der ehemalige Singapur-Botschafter bei der UN und Dekan der Lee Kuan Yew School of Public Policy an der National University of Singapore, war über die Jahre hinweg der oberste Analyst des ASEAN, auch in seinem Muss-Man-Die-ASEAN-Miracle. Es gab nie ein Wunder: Es war eine Frage harter Arbeit und kombiniertem geopolitischen/geökomischen Sachverstands.

Als Vorsitzender des ASEAN im Jahr 2025 hatte der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim – einer der fähigsten Diplomaten des Planeten – einen sehr schwierigen Job; einen reibungslosen, ausgewogenen und produktiven Gipfel in Kuala Lumpur zu leiten, der diese notorische ASEAN-Einheit projiziert und gleichzeitig den Handel und die Zusammenarbeit innerhalb der ASEAN und mit externen Partnern erheblich vorantreibt.

Er hat es geschafft – und den Trump-Zoll-Blitzkrieg mit Bravour gemeistert.

Vorhersehbarerweise hatten die westlichen Mainstream-Medien nur einen provinziellen, obsessiven Fokus: Trump in Asien. Der Medienzirkus könnte nicht vorhersehbarer sein – aber Anwar ließ ihn fließen. Trump präsidierte über das – wackelige – Abkommen zwischen Thailand und Kambodscha, offiziell bekannt als die Kuala Lumpur Friedensabkommen; das sieht die Entmilitarisierung der extrem angespannten thailändisch-kambodschanischen Grenze vor und baut auf einen Waffenstillstand auf, der im Juli erreicht – und von Malaysia vermittelt wurde, nicht von den USA.

Das jahrzehntealte Grenzproblem zwischen diesen beiden ASEAN-Nachbarn ist praktisch unlösbar: Es konzentriert sich auf unterschiedliche Interpretationen von Karten aus der Kolonialzeit und darauf, wie und wo alles geregelt werden soll. Thailand erkennt die Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs (IGH) nicht an. Das ist die Präferenz von Kambodscha. Thailand will eine bilaterale Vereinbarung durch eine Gemeinsame Grenzkommission.

Listige Wege, sich von China „zu diversifizieren“

Trump kam und ging, aber der Kern der Sache bleibt, was zwischen der ASEAN und China – dem Handelspartner Nummer eins der Gruppe – am Köcheln ist: Der bilaterale Handel erreichte im letzten Jahr 771 Milliarden Dollar.

Sowohl China als auch die ASEAN sind Schlüsselspieler in der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – dem Top-Handelsblock des Planeten, der 30 % des globalen BIP abdeckt. Anwar veranstaltete einen RCEP-Gipfel am Tag zuvor, an dem sie ein Upgrade ihres weitreichenden Freihandelsabkommens unterzeichneten, mit Schwerpunkt auf digitaler und grüner Wirtschaft.

Es ist kein Wunder, dass für Peking die ASEAN eine Frage von höchster Bedeutung ist. Der Trump-Zoll-Blitzkrieg war im Wesentlichen gegen beide gerichtet.

Wechseln wir zum 28. ASEAN + 3 Gipfel, Teil der Kuala Lumpur-Veranstaltungen. Der chinesische Premierminister Li Qiang bestand auf die Notwendigkeit, die Abstimmung ihrer Entwicklungsstrategien zu stärken, da die Zusammenarbeit zwischen ASEAN, China, Japan und Südkorea sich vertieft – in industriellen und Lieferketten. Peking betonte erneut die Notwendigkeit, „das multilaterale Handelssystem zu bewahren“.

Russland war ebenfalls eine Schlüsselpräsenz in Kuala Lumpur, als Teil des Ostasiengipfels. Vize-Premierminister Alexey Overchuk betonte die wachsende Partnerschaft Moskaus mit der ASEAN in Kerntechnologie, Logistik und natürlich Handel. Es ist kein Zufall, dass Putin in jedem Forum in Russland betont, dass die am schnellsten wachsenden Regionen der Welt derzeit Afrika und Südostasien sind. Daher die Zentralität der ASEAN im russischen „Pivot to Asia“.

In den Kuala Lumpur-Korridoren, in bilateralen und multilateralen Diskussionen, war natürlich das Hauptthema der Trump-Zoll-Ausbruch und seine zutiefst beunruhigenden Auswirkungen auf die Lieferketten. Aber, wie ein thailändischer Unternehmer beobachtete, war auch klar, dass kleine und mittlere Unternehmen in der ASEAN beginnen, sich neu zu formieren.

Der Bekleidungssektor in der gesamten ASEAN wurde schwer bestraft. Der Trump-Zoll-Blitzkrieg verhängte 19 % auf fast alle Exporte Malaysias in die USA. Das gehört zu den niedrigsten Sätzen in der ASEAN – ungefähr der gleiche wie bei Thailand, Indonesien und Kambodscha. Doch bei Laos und Myanmar war es viel schlimmer: 40 %. Dazu kommt eine amerikanische Besessenheit mit Transshipment – also der Umleitung von „Made in China“-Produkten über die ASEAN, die ebenfalls erbarmungslos mit Zöllen belegt werden sollen.

Eine der Lösungen für viele Hersteller ist also, sich von China „zu diversifizieren“. Das ist ein kniffliges Unterfangen – sehr gut erklärt in dieser Analyse, wenn es um das boomende Vietnam geht, das nächstes Jahr mit einem Wachstum von satten 10 % rechnet.

Im Wesentlichen sind viele chinesische und ausländische Unternehmen schon vor der Zoll-Tsunami significantly nach Vietnam umgezogen. Das ist vorhersehbar: Vietnam hat eine junge, ultra-motivierte, sehr gut ausgebildete, hart arbeitende Arbeitskraft, und es ist China nahe in Konnektivitätskorridoren, Kultur, Bräuchen und auch institutionell.

Die Zahlen erzählen eine faszinierende Geschichte. China exportiert über 150 Milliarden Dollar pro Jahr nach Vietnam und importiert 97 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass Chinas Kapazität, „Made in Vietnam“-Waren zu absorbieren, jetzt bei über 82 % des US-Marktes liegt, und die Importe aus Vietnam wachsen weiter. Vietnam wird nichts tun, um China zu entfremden.

Darüber hinaus hat China bereits einen Handelsüberschuss von fast 60 Milliarden Dollar mit Vietnam – und steigend, während seine Arbeitskosten niedriger bleiben als in den USA, der EU und Japan. Chinas Exporte nach Vietnam sind vor allem hochwertige, kostengünstige Güter, von denen viele in Vietnam verarbeitet werden, bevor sie in die USA und die EU exportiert werden.

Also ist Chinas Lieferkette der absolute Schlüsselfaktor, wenn es um Vietnams Handelsüberschuss mit sowohl den USA als auch der EU geht. Das Fazit: Für Hanoi ist der chinesische Markt wesentlich essentieller als der US-Markt.

Alle aboard den Yuanisierung-Hochgeschwindigkeitszug

Und das bringt uns zu dem fundamentalen Thema, das diskret aber enthusiastisch in Kuala Lumpur – und darüber hinaus – diskutiert wurde: der erneuerte Drive für die Yuanisierung des Planeten Erde.

Jeder – ASEAN +3, RCEP – ist sich voll bewusst, dass die People’s Bank of China die vollständige Verbindung ihres digitalen Yuan-Grenzüberschreitenden Abwicklungssystems mit den ASEAN-11 plus 6 Nationen in Westasien angekündigt hat, wobei sie diskret den US-Dollar umgeht.

Reden wir über strategische Geduld. In der Tat könnte CIPS, das Chinese Cross-Border Interbank Payments System, bald Zahlungsabwicklungen für den größten Teil des Globalen Südens anbieten.

CIPS hat bereits insgesamt 52 Billionen Yuan (etwa 7 Billionen Dollar) an Abwicklungen bearbeitet und hat den umständlichen SWIFT in mehreren ultrastrategischen Konnektivitätskorridoren überholt. Zum Beispiel werden 95 % des Russland-China-Handels – und steigend – jetzt in ihren eigenen Währungen abgewickelt.

Natürlich gibt es Probleme. Der digitale Yuan ist vielleicht (noch) keine Allzwecklösung – weil es keine Liquidität gibt. Er ist außerhalb Hongkongs selten verfügbar.

Doch viele Player, die versuchen, den Drohungen und Zoll-Ausbruch-Tsunamis zu entkommen, werden anfangen, ernsthaft darauf zu achten. Digitale Yuan-Abwicklungen dauern nur 7 bis 8 Sekunden. Darüber hinaus ermöglichen sie die Transaktionsverfolgung und automatische Durchsetzung von Anti-Geldwäsche-Gesetzen. Vergleichen Sie das mit dem archaischen SWIFT – wo Verzögerungen von bis zu 5Tagen praktisch die Norm sind.

Letztes Jahr erreichte das Volumen der Yuan-Abwicklungen in sechs ASEAN-Nationen, einschließlich Malaysia, Singapur und Thailand, 5,8 Billionen Yuan – 120 % mehr als 2021.

Der digitale Yuan war entscheidend in Projekten der Neuen Seidenstraßen/Belt and Road Initiative (BRI) in der ASEAN, wie der China-Laos Hochgeschwindigkeitsbahn und der Jakarta-Bandung Hochgeschwindigkeitsbahn – kombiniert mit dem Beidou-Navigationssystem und Quantenkommunikationstechnologien. Das ist die Chinesische Digitale Seidenstraße in Aktion – wobei der digitale Yuan arguably als das top strategische BRI-Werkzeug funktioniert.

Also, in a nutshell, China schafft bereits einen Yuan-Zahlungskreislauf in Südostasien; und zur gleichen Zeit schaltet es offiziell sein massives Finanzsystem um, um global zu handeln und dabei den US-Dollar zu umgehen. Kein Wunder, dass das Empire of Chaos durchgedreht ist.