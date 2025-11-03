Furcht wird zur Diplomatie und Eskalation wird zur Kunst

Alexander Dugin warnt, dass nur eine Kampagne von Schock und Ehrfurcht die westliche Arroganz zerschlagen und Russlands Macht wiederherstellen könne.

Gespräch mit Alexander Dugin in der Sputnik-TV-Sendung Escalation.

Moderator: Ich möchte mit einem wirklich großen Thema beginnen, dessen Bedeutung jedem offensichtlich ist. Gestern kündigte Vladimir Vladimirovich die erfolgreichen Tests des Burevestnik an — eine neue Rakete, die monatelang um den Planeten kreisen kann und den Westen oder jedes andere Land in Alarm versetzen würde. Westliche Medien wie die New York Times haben sie als ein „fliegendes Tschernobyl“ bezeichnet und gesagt, sie destabilisiere die Lage und verkompliziere die Rüstungskontrolle. Die Reaktion des Westens war sehr lebhaft. Ich bin neugierig: Wie wird diese Rakete das Kräfteverhältnis beeinflussen? Welche Vorteile verschafft sie uns in der aktuellen Phase?

Alexander Dugin: Ich gebe gleich zu, dass ich kein Experte für Rüstungen bin und es vermeide, in diesem Bereich als Dilettant zu erscheinen. Ich bin Soziologe; ich studiere Geopolitik und politische Psychologie, also werde ich das Thema aus diesen Positionen analysieren, vielleicht mit einem philosophischen Einschlag.

Es scheint mir, dass Trump unter dem Einfluss der Neokonservativen eine fehlerhafte Wahrnehmung von Russlands Position im ukrainischen Konflikt gebildet hat — von unseren Fähigkeiten, Interessen, Werten, davon, was wir bereit sind zu tun und was nicht. Mit einem solchen Trump, überzeugt davon, dass es ausreicht, Druck auszuüben, zu drohen oder die Stimme zu erheben, damit der Konflikt in der Ukraine endet, werden wir keinen gemeinsamen Nenner finden. Er muss von diesem Glauben geheilt werden; sein Denken muss reformatiert werden. Worte allein machen das schwierig. Es gab Verhandlungen in Anchorage, Gespräche zwischen unserem Präsidenten und Trump. Er ist ein impulsiver Mann, lebt im Moment, hitzig, aggressiv, aber einer, der Stärke und entschiedene Reaktion respektiert. Wir verstanden, dass wir verschiedene Ansätze versucht haben, mit ihm zu kommunizieren, aber er akzeptiert keinen „weichen“ Modus. Er liest jede Freundlichkeit als Schwäche.

Wenn wir sagen: „Wir sind offen für Dialog“, denkt er, wir hätten nicht die Stärke, den Krieg fortzusetzen. Wenn wir Kompromisse anbieten, antwortet er: „Nur zu unseren Bedingungen — ein Waffenstillstand, und wir regeln das danach.“ Russland — eine große nukleare, militärische und wirtschaftliche Macht — als untergeordnet zu behandeln, als ein Protektorat wie Europa, die Ukraine oder Israel, ist grundsätzlich der falsche Ansatz. Wir haben das erkannt. Höflichkeit, Erklärungen, vernünftige Formeln wirken bei ihm nicht. Er nimmt Höflichkeit als Schwäche wahr, Vernünftigkeit als Feigheit, Kompromissbereitschaft als Kapitulation. Das ist absolut falsch und war nie der Fall. Wir müssen Stärke demonstrieren. Präsident Vladimir Vladimirovich sprach darüber und erwähnte oshelomlenie („Schock“, „Betäubung“) — der Westen müsse durch unsere Handlungen schockiert werden. Der Test des Burevestnik, des „fliegenden Tschernobyls“, ist ein Schritt in diese Richtung. Aber das reicht nicht; wir müssen weitergehen.

Der Westen muss Angst bekommen, weil rationale Argumente erschöpft sind. Nur etwas wirklich Schreckliches wird sie zwingen, mit Russland als Gleichberechtigten zu sprechen.

Moderator: Ist nicht schon die bloße Tatsache, dass der Burevestnik lange in der Luft bleiben kann und praktisch nicht zu verfolgen oder abzuschießen ist, erschreckend genug?

Alexander Dugin: Die Sache ist die: Der Westen begegnet unseren Erklärungen mit Skepsis. Ich habe die westliche Presse studiert: Viele nennen den Burevestnik einen Bluff, eine fiktive Waffe, sie zweifeln an seinen Eigenschaften, sind überzeugt, dass sie Gegenmaßnahmen finden werden. Das wird immer so sein: Unsere Machtdemonstrationen werden mit Misstrauen und Vorwürfen der Täuschung beantwortet. Dmitry Seims betont zu Recht: Eine echte Demonstration der Kraft ist nötig, um über das Reich des Bluffs hinauszukommen.

Der Westen bluft geschickter: Ihre bescheidenen Fähigkeiten werden zu „großartigen Durchbrüchen“ aufgeblasen. Trump operiert in Hyperbeln: „Fantastisch! Großartig! Absolut!“ Seine Rhetorik von Macht und Selbstvertrauen hypnotisiert wie eine Kobra, die ein Kaninchen verstört. Unsere Diplomatie in 35 Jahren war anders aufgebaut: „Lassen Sie uns Konflikte vermeiden, einen Kompromiss finden, Interessen berücksichtigen.“ Als Antwort — „Fantastisch, wir werden euch zermalmen!“ Präzisionsschläge, die Irans Atomprogramm nicht berührt haben, werden als Triumph dargestellt. Die Medien greifen das auf, und Trump selbst glaubt, dass Iran „auf die Knie gefallen“ sei. Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen: Sie erklären einen „verheerenden Schlag“, zeigen ein fabriziertes Ergebnis — und es funktioniert in der virtuellen Realität. Unsere Enthüllungen und Argumente beeindrucken nicht. Trumps Misserfolge werden als Siege verkündet, in den Medien widergespiegelt.

Wir brauchen einen Schlag an einer empfindlichen Stelle, den man nicht ignorieren kann. Was das ist — weiß ich nicht. Der Präsident spricht von oshelomlenie: Der Westen muss schockiert werden. Wir haben den Burevestnik gestartet, aber es gibt keine Reaktion. Selbst wenn sie Angst haben, tun sie so, als würde Russland bluffen, die Wirtschaft sei schwach, Sanktionen wirkten, Vermögenswerte könnten eingezogen werden. Wir stehen vor der Hölle. Trump, obwohl er besser erscheint, führt in der Praxis den Krieg Bidens fort. Er hat immer wieder gesagt: „Das ist nicht mein Krieg“, handelt aber, als wäre es seins. Bald wird er sagen: „Das ist mein Krieg, und ich werde ihn an einem Tag gewinnen.“ Wir sollten unsere Rhetorik scharf härten. Sie beachten keine Förmlichkeiten, während wir weiterhin höflich Schläge einstecken. Kirill Dmitriev versucht, im Geiste Gorbatschows, die Beziehungen zu den USA zu normalisieren, aber sie nehmen das als weiße Fahne, als Kapitulation wahr.

Moderator: Später sprechen wir über Kirill Dmitrievs Besuch — den Leiter des Russian Direct Investment Fund — und über die Normalisierung oder das Fehlen einer solchen in den Beziehungen Russland–USA. Ich möchte auf Ihren Ausdruck oshelomlenie zurückkommen. Sie sagten zuvor, dass dies der Beginn einer „Operation Oshelomlenie“ in der Ukraine sein könnte, verbunden mit Angriffen auf Infrastruktur. Was ist diese „Operation Oshelomlenie“? Meinen Sie damit eine Machtdemonstration auf dem Schlachtfeld mit unseren Raketen?

Alexander Dugin: Nochmals: Ich bin kein Waffenspezialist, aber ich studiere das kollektive Bewusstsein. Manchmal erzeugt eine kleine, präzise angezielte Drohne eine größere Wirkung als die Zerstörung aller ukrainischen Infrastruktur, wenn letztere unbeachtet bleibt.

Wir leben in einer Welt der Symbole und Bilder, in der es keine direkte Verbindung zwischen unserer Macht und ihrer Wahrnehmung gibt. Ich sage nicht, was zu treffen ist — man muss Modelle berechnen. Zum Beispiel gibt es Selenskyj — das ist eine Realität; ohne ihn — eine ganz andere. Sie sind überzeugt, wir könnten ihn nicht treffen. Ihr Ziel ist nicht, die Ukraine zu retten, sondern den Krieg gegen uns von Dritten führen zu lassen. Solange Selenskyj existiert, ist er in ihre Propaganda integriert, und alles ist „fantastisch, wunderbar.“ Infrastruktur zerstören — sie verbergen es. Die Militärs sehen echte Karten und Satellitenbilder, aber die Öffentlichkeit, die über Sanktionen oder Angriffe entscheidet, bekommt manipuliertes Filmmaterial zu sehen. Manipulation der Realität ist nichts Neues; es ist der postmoderne westliche Ansatz der letzten 30 Jahre. Eine militärische Operation ohne mediale Unterstützung, ohne eindrucksvolle Bilder, selbst von KI geschaffen, gilt nicht als erfolgreich. Es braucht eine Kombination aus militärischem Handeln, Politik, Erklärungen, Bildsprache und Demonstrationen, um den Betrachter zu überzeugen. Wenn es nicht gezeigt wird, ist es, als wäre es nicht geschehen.

Wir waren auf diese Art von Krieg nicht vorbereitet — es ist eine neue Herausforderung für uns. Wir messen Erfolg an der Zahl der Getöteten, dem befreiten Gebiet, wir schonen Feinde, bereiten eine „Geste des guten Willens“ für 20.000 Mörder in einem Kessel vor. Was nötig ist, ist eine Aktion der oshelomlenie, die die Gegner trifft, nicht uns. Das erfordert nicht nur militärische Strategie, sondern Medienmeisterschaft. Um den Westen zu betäuben, besonders im Kontext von Trumps Eskalation, muss man ihn zum Ausruf bringen: „Schrecklich fantastisch, die Russen haben alle Grenzen überschritten!“ — während sie weiterhin insistieren, wir seien schwach, würden nicht vorankommen, vor entschlossenen Schritten zurückschrecken und Kompromisse schließen.

Aber es gibt Aktionen, die die Rhetorik nicht verzerren kann. Sie müssen durchgeführt werden. Methoden existieren.

Moderator: Sie erwähnten Schläge auf die Bankowa [Straße]. Ist das der Betäubungsfaktor?

Alexander Dugin: Der Schlag auf die Bankowa wurde so oft diskutiert, dass er jede Bedeutung verloren hat. Ich weiß nicht, was es sein wird — eine winzige Drohne, eine elektronische Taube, ein schwer fassbares mikroskopisches Element oder ein Burevestnik, der wie vom Himmel herabkommt. Vielleicht wird eine kleine Mücke Jermak und Budanov eliminieren, oder etwas Fundamentales. Ich treffe keine Entscheidungen, kenne unsere Fähigkeiten nicht und gebe keine Ratschläge. Die Verantwortlichen müssen entscheiden. Aber: oshelomlenie anzukündigen und keinen Betäubungseffekt zu erzielen, ist gefährlich.

Unsere Rhetorik wird härter, wir demonstrieren Fähigkeiten, und die Menschen erwarten einen nächsten Schritt von uns. Wir müssen sie betäuben, damit die Gegner wirklich schockiert sind. Ich verfolge die Reaktion des Westens — sie schweigen über Oreshnik und Burevestnik. Trump zeigt kein Zeichen des Erschüttertseins. Ich analysiere seine Psychologie, Soziologie, Geopolitik, sogar seine kleinsten Gesten in diesem schrecklichen Spiel der Eskalation, bei dem das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht. Aber es gibt keinen Betäubungseffekt.

Wir haben die Aufgabe nicht beendet. Das Ziel ist nicht, uns von unserer eigenen Macht zu überzeugen, sondern sie zu erschüttern. Wenn Trump sagt: „Das ist nicht mein Krieg“, die Unterstützungswege kappt und die Europäer sich selbst überlässt, dann haben wir jemanden betäubt. Wir müssen Albion, Paris, Merz erschüttern. Der Angriff unbekannter Drohnen hat sie beunruhigt — es machte sie nervös, aber sie waren nicht schockiert. Etwas Unglaubliches ist nötig. Schluss mit dem Verwöhnen von Illusionen, dass sie uns ernst nehmen. Wir sind stärker, gefährlicher, mächtiger, als sie denken. Das muss bewiesen werden — das ist die Operation oshelomlenie. Bisher gibt es keine Ergebnisse. Wir müssen weitermachen.

Moderator: Lassen Sie mich klarstellen: Kyryll Budanov steht auf der Liste der Terroristen und Extremisten. Ich möchte zu Ihren Worten hinzufügen: Trump hat gesagt: „Sie spielen keine Spiele mit uns, und wir spielen nicht mit ihnen.“ Was könnte dieser Satz bedeuten?

Alexander Dugin: Nichts. Es ist wie ein kleines Hüsteln. Wir könnten dasselbe sagen: „Wir spielen, sie spielen.“ Wenn Trump nichts zu sagen hat, äußert er eine absurde Bemerkung, die rational klingt, aber bedeutungslos ist. Es bedeutet, wir haben ihn nicht betäubt. Wenn wir ihn betäuben, wird er kohärent sprechen. Fürs Erste ist es sein übliches Trolling — interpretiere es wie du willst; er selbst versteht nicht, was er sagt. Sein Wille, zu einer neuen Runde nuklearer Eskalation überzugehen, wurde leider nicht gebrochen.

Moderator: Ich habe eine letzte Frage zu „Operation Oshelomlenie“. Glauben Sie nicht, dass zum Beispiel, wenn, wie Sie vorschlagen, Jermak oder Selenskyj entfernt würden, die europäischen Medien und Politiker das sofort nutzen würden, um das Bild eines Märtyrers zu schaffen und ihren Bürgern zu erklären, dass jetzt eine direkte Bedrohung besteht, die Vorbereitung auf Krieg erfordert? Im Moment malen sie ein trübes Bild, manipulieren Fakten, und das würde ihnen ein perfektes Werkzeug liefern.

Alexander Dugin: Vielleicht wird das passieren. Aber wenn jemand nach Krieg gegen uns dürstet, wird er ihn beginnen — mit Vorwand oder ohne. Ich bestehe nicht auf konkreten Entscheidungen. „Operation Oshelomlenie“ wurde ausgerufen, und ich halte sie für zeitgemäß und richtig. Ihre Form ist jedoch die ausschließliche Prärogative des Oberbefehlshabers und der militärpolitischen Führung. Ich schlage nichts vor und deute nichts an — ich bringe nur Bilder und Beispiele zur Sprache.

Aber beachten Sie: Wenn wir sie nicht betäuben, werden sie noch erfolgreicher und schneller Krieg vorbereiten. Wir sagen: „Wir werden sie jetzt betäuben“, handeln aber nicht. Dann werden sie selbst eine Provokation inszenieren — eine „Mücke“ gegen Selenskyj schicken, den Russen die Schuld geben, uns alles zuschreiben. False-Flag-Operationen sind die Norm der modernen Politik. Wenn wir untätig bleiben, werden sie es für uns tun und es gegen uns verwenden.

Die Realität hat an Glaubwürdigkeit verloren — sie existiert nicht. Bilder entscheiden über alles. Wir haben ein Defizit an Bildsprache der Macht. Sie sagen: Die Russen sind gefährlich, aber unbedeutend. Wir drohen, sind doch hilflos. Das bereitet den Boden für ihre Aggression: Tomahawks, U-Boot-Raketen, wie Trump sagt. Je mehr wir proklamieren: „Wir werden nicht angreifen, wir halten uns an Regeln“, desto stärker der Eindruck unserer Schwäche. Wir nehmen 20.000 ukrainische Soldaten gefangen, tauschen sie, schaffen Bedingungen — das wird als Schwäche wahrgenommen. Wie das ändern? — Ich weiß es nicht. Aber es ist notwendig.

Wir müssen Mechanismen einsetzen, die die informationelle Dimension berücksichtigen. Ihre Lügen sind nicht harmlos — sie führen zu Raketenangriffen auf unser Territorium. Dann müssen wir hart antworten. Sie integrieren alles — Friedfertigkeit, Härte, Verhandlungen, entschiedene Schritte — in ihre Erzählung. Wie zerstören wir ihre Informationskriegsführung an diesem kritischen Punkt? Wir müssen den Westen von der Aggression abhalten, zu der er sich anbahnt. Das Gleichgewicht zwischen Vernunft und Macht erfordert Feineinstellung. Eskalation oder endlose Vermeidung sind gleichbedeutend mit Kapitulation.

Das ist die Kunst des Krieges, der hohen Politik, des Kampfes um Souveränität und nationale Interessen. Politik ist ein Kampf ums Sein — eine philosophische Kategorie. Manche Herrscher besitzen diese Kunst, andere führen ins Verderben. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen — Sturmwolken sammeln sich über uns. Es ist Zeit, Verbündete für einen möglichen Krieg zu suchen.

Ich würde einen Militärpakt mit China vorschlagen: Wenn der Westen versteht, dass ein Angriff auf uns Reaktionen von Verbündeten auslösen würde, würde das ihn abschrecken. Wenn ihre Aufmerksamkeit sich nach Taiwan verlagert, müssen wir China unterstützen. Wir stehen an der Schwelle dazu. Russland und China, als wirtschaftliche, geopolitische und militärische Mächte, sind eine mächtige Kraft. Wir müssen die Beziehungen zu Indien und anderen Ländern vertiefen. Ein Lackmustest ist US-Aggression gegen Venezuela und Kolumbien. Wenn sie dort Regime verändern, ist das eine Bedrohung für uns. Es ist ihre Monroe-Doktrin, ihre „Ukraines“, und sie werden nicht aufhören. Erfolg würde ihr Vertrauen stärken, dass sie gegen uns und China handeln können. Wir müssen die geopolitische Arbeit in Lateinamerika intensivieren. Wenn wir Trump erlauben, dort Regime leicht zu ändern, wird sich unsere Position verschlechtern.

Moderator: Also sollen wir Waffen liefern?

Alexander Dugin: An alle — Iran, Hisbollah, Venezuela. Aktiv, in großen Mengen, hemmungslos, wie es die USA tun. Gleichzeitig sagen wir: „Wir sind für Frieden, Trump, du bist wunderbar, aber das ist Geschäft.“ Maduro bezahlt für Oreshnik-Raketen, für Luftabwehrsysteme — das ist ein Geschäft. Wie Trump sagt: „Es ist ein Deal.“ Mit Wölfen leben — wie ein Wolf heulen. Das ist oshelomlenie.

Und wir sagen: „Wir werden Hamas, Hisbollah nicht unterstützen, wir werden Vereinbarungen in Syrien treffen, wir werden Iran aus der Ferne helfen, wir werden keine militärischen Allianzen innerhalb der BRICS schließen.“ Das macht uns zu „Tschëburashkas“ — nicht furchterregenden, verrückten Zeichentrickfiguren, die einen Angriff vorbereiten. Der Westen rahmt den Krieg gegen Russland als Cartoon.

Wir müssen ihren „Cartoon“-Kriegsplan jetzt stören. Trump ist stark in der MAGA-Ideologie, handelt aber monströs, nicht zu unseren Lasten. Unser Einsatz ist nicht nur die Kontaktlinie, sondern Russlands globale Position. Wir sind ein Pol, und wir sollten eine Haltung zum Nahen Osten, Freunde und Feinde haben, Allianzen eingehen, militärische und finanzielle Hilfe leisten, im Austausch für Gegenseitigkeit. Das betrifft Afrika, Asien, Lateinamerika. Eine Großmacht kümmert sich um alles, sogar um die Falklandinseln. Haben wir Ressourcen?

Wenn uns Ressourcen fehlen, kostet jeder Verlust Souveränität. Wir sind eingekreist, und der Feind wird mehr fordern — Kolonisierung Russlands. Der Westen redet von morgens bis abends darüber und schafft Ressourcen für unseren Zusammenbruch — Verschwörungen, Regime-Change-Operationen. Schwäche zeigen — Afrika, Lateinamerika, der Nahe Osten, Asien werden nicht uns gehören. Dann werden sie sagen: „Sibirien gehört euch nicht, der Nordkaukasus gehört euch nicht.“

Die westliche Hegemonie ist eine Maschine, die in neuen, vernetzten Realitäten operiert. Künstliche Intelligenz ist ein Beispiel. Wir nehmen sie auf, ohne zu verstehen, dass im Kern, wie bei Elon Musk, liberale Minen gelegt sind. Sie kann explodieren wie die Pager der Hisbollah. Wir begreifen nicht das Ausmaß der Konfrontation, in der wir bereits sind. Wir verstehen nicht die technische Seite, die auf Zuschüssen basierende Rekrutierung unserer Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft. Der Westen hat uns durchdrungen und in jedem Institut Hintertüren gelassen — Demokratie, freier Markt. In den 90er Jahren haben wir dem Feind die Stadtschlüssel übergeben. Und wir haben uns noch nicht vollständig befreit. Wir kämpfen auf allen Ebenen, einschließlich der informationellen, wissen aber nicht immer, wie. Wir denken, der Konflikt lasse sich lokalisieren, aber er ist global.

Moderator: Wir denken in Wohlwollen, aber die Welt ist dafür nicht bereit. Sie erwähnten Verbündete und China. Ich möchte klarstellen: Donald Trumps Reise, die jetzt stattfindet, und das Treffen mit Xi Jinping am 30. Oktober — was ist zu erwarten? Einige Medien schreiben, Trump werde versuchen, chinesische Energie von Russland wegzudrängen.

Alexander Dugin: Er geht sicherlich teilweise deswegen, aber nicht nur. Trump hat neokonservative Positionen übernommen, verlässt die MAGA-Philosophie. Er ist ein Instrument in den Händen von Leuten wie Lindsey Graham. Sein Ziel ist es, Allianzen in Südostasien durch Einschüchterung, Bestechung, Angebote zu schaffen, die China seiner Ansicht nach nicht ablehnen wird. Es ist ein Krieg. Er sagt: „Ich konkurriere mit China“, aber er kämpft gegen uns. Biden, Obama, Neokonservative — das ist der heutige Trump.

Sein Besuch ist ein feindlicher Schritt. Er spinnt Intrigen und verhandelt Deals gegen uns. Er glaubt, alles zu kontrollieren, aber Russland ist ein souveräner Staat und gehorcht ihm nicht. Er ist über unseren Konflikt gestolpert, erwartete einen leichten Sieg. Europa murrt auch, folgt aber den Neokonservativen. Und das ist gefährlich.

Trump streitet sich nicht nur mit China — er geht gegen uns vor. Xi Jinping wird wahrscheinlich keine radikalen Maßnahmen gegen uns ergreifen, aber wir müssen daran arbeiten, dass das nicht passiert. Wir müssen eine intensive Partnerschaft mit China aufbauen. Unser Präsident arbeitet unermüdlich daran, aber die Mechanismen russischer Politik sind manchmal nicht auf diese Herausforderungen abgestimmt — sie sind zu langsam, bürokratisch, träge. Putin handelt wie ein Held, auf dem das Schicksal der Menschheit ruht, aber seine Direktiven versinken in Papierkram, die Vertikale wird horizontal. Wir müssen beschleunigen — in Allianzen, militärisch, wirtschaftlich, strategisch, mit denen, die eine multipolare Agenda teilen. „Operation Oshelomlenie“ hat Ebenen, einschließlich positiver Schritte in der Weltpolitik, neue Freunde zu gewinnen und Verbündete zu unterstützen.