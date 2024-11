Larry C. Johnson

Erwischt! Obwohl die Behauptung lächerlich ist, sind die Vereinigten Staaten weiterhin führend in der Verbreitung dieses Unsinns. Einer derjenigen, die sich am deutlichsten äußern, ist US-Verteidigungsminister Lloyd Austin:

„Wir wissen, dass Putin sich Waffen aus Nordkorea und dem Iran besorgt hat. Dass er sich nun an einen Pariastaat wie Nordkorea wendet, unterstreicht nur, wie sehr er in Schwierigkeiten steckt“, sagte der Verteidigungsminister.

Austin merkte an, dass er bereits versucht, seine Waffenbestände aufzufüllen, indem er sich an Nordkorea und den Iran wendete.

Der Einsatz Nordkoreas in Russland zur Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine könnte den bereits zweieinhalb Jahre alten Konflikt verlängern und weitere Länder anziehen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch.

Ich will ganz offen sein. Lloyd Austin ist entweder ein bewusster Lügner oder ein Mann ohne die Fähigkeit zum kritischen Denken. Wenn die Defense Intelligence Agency (DIA) und die Central Intelligence Agency (CIA) „Geheimdienstinformationen“ vorlegen, wonach Russland katastrophale Verluste erlitten hat und dringend 10.000 koreanische Soldaten benötigt, dann haben wir einen Fall von nachrichtendienstlichem Fehlverhalten und einen leichtgläubigen Verteidigungsminister. Russland hat keine verkrüppelnden Verluste erlitten. Das ist einfach nicht wahr. Russland rückt durch die ukrainischen Linien an der gesamten 900-Meilen-Front vor und die Ukraine kann es nicht aufhalten. Big Serge hat nach einer bemerkenswerten Abwesenheit von Kommentaren zur taktischen Situation in der Ukraine einen wichtigen SubStack-Beitrag veröffentlicht, der sich mit den Geschehnissen vor Ort befasst:

Die Ukrainer verteidigen jetzt eine Reihe von teilweise umschlossenen Stellungen am Hang, wobei der Fluss Wowtscha und der Stausee als Scharnier zwischen ihnen fungieren. Am Nordufer werden die ukrainischen Truppen in einem schweren Vorposten schnell gegen den Stausee zusammengedrückt (insbesondere nach dem Verlust von Girnyk in der letzten Oktoberwoche). In der Zwischenzeit haben die Russen mehrere Durchbrüche auf der südlichen Linie erzwungen und die Städte Shakhtarske und Bogoyavlenka erreicht. Dieser Vorstoß ist aufgrund der Ausrichtung der ukrainischen Verteidigungsstellungen in diesem Gebiet besonders wichtig. Die meisten ukrainischen Grabenlinien und Stützpunkte sind so angelegt, dass sie sich gegen einen Vorstoß von Süden her verteidigen können (d.h. sie verlaufen in Ost-West-Richtung), vornehmlich auf der Achse nördlich von Welya Nowosilka. Das bedeutet im Wesentlichen, dass mit der Einnahme von Ugledar und dem Vormarsch auf Shakhtarske die besten ukrainischen Stellungen im Südosten überflügelt worden sind.

Es ist wahrscheinlich, dass sich die russische Dynamik in den kommenden Wochen fortsetzt und die dünne ukrainische Verteidigung auf der südlichen Linie durchbricht, während sie gleichzeitig den Höhenrücken von der Achse Selydove-Novodmytrivka in Richtung Andriivka vorstößt, die das Gravitationszentrum bildet, das beide russischen Zangen anzieht. Der Ukraine droht in den kommenden Monaten der Verlust der gesamten südöstlichen Ecke der Front, einschließlich Kurakhove.

Der derzeitige Verlauf des russischen Vormarsches deutet darauf hin, dass die Russen Ende 2024 kurz davor sein werden, den südöstlichen Sektor der Front vollständig einzuschließen und die Frontlinie in einem weiten Bogen von Andrijewka nach Toretsk zu verlegen. Damit würde Russland etwa 70 % des Gebiets Donezk kontrollieren und die Voraussetzungen für die nächste Phase der Operationen schaffen, in der Pokrowsk eingenommen und ein russischer Vorstoß nach Osten entlang der Autobahn H15, die Donezk und Saporischschja verbindet, eingeleitet werden soll.

Die Methodik des russischen Vormarsches hat zudem das ukrainische Zermürbungskalkül über den Haufen geworfen, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die russische Offensive unhaltbar ist. Russland setzt zunehmend kleinere Einheiten ein, um die ukrainischen Stellungen zu sondieren, gefolgt von schwerem Bombardement mit gelenkten Gleitbomben und Artillerie, bevor es angreift. Der Einsatz von kleinen Sondierungseinheiten (oft 5 bis 7 Mann), gefolgt von der physischen Zerstörung ukrainischer Stellungen, begrenzt die russischen Verluste. In der Zwischenzeit verschafft die ständige Präsenz von Orlan-Drohnen (die aufgrund des gravierenden Mangels an ukrainischer Luftabwehr jetzt unbehelligt fliegen) den Russen ungehinderte ISR, und die zunehmende Verfügbarkeit von immer größeren und reichweitenstärkeren Gleitbomben hat die Reduzierung der ukrainischen Angriffspunkte erheblich erleichtert.

Der sich verändernde taktisch-technische Nexus der russischen Offensive hat die ukrainischen Hoffnungen auf einen Sieg durch Zermürbung zunichte gemacht. Westliche Offizielle schätzen, dass die russische Armee weiterhin rund 30.000 neue Rekruten pro Monat aufnimmt, was weit mehr ist, als sie zum Auffüllen der Verluste benötigt. Mediazona zählt für das Jahr 2024 bisher rund 23.000 russische Gefallene, was zeigt, dass die russischen Margen bei den Arbeitskräften sehr nachhaltig sind. Unterdessen wird die Personaldecke der Ukraine immer dünner: Selbst nach der Verabschiedung eines neuen Mobilisierungsgesetzes im Mai ist der Bestand an Ersatzkräften in der Ausbildung um mehr als 40 % gesunken, und derzeit befinden sich gerade einmal 20.000 neue Soldaten in der Ausbildung. Der Mangel an Ersatzkräften und Rotationen hat dazu geführt, dass die Einheiten an der Front sowohl materiell als auch psychologisch erschöpft sind und Desertionen und Ungehorsam zunehmen. Die ukrainischen Versuche, ihr Mobilisierungsprogramm zu verdoppeln, hatten gemischte Ergebnisse und haben unbeabsichtigt die Zahl der Opfer erhöht, indem sie ukrainische Männer dazu verleitet haben, die Flucht aus der Ukraine durch Ertrinken zu riskieren.