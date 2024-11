Exklusiv: Jemen deckt massiven CIA- und Mossad-Spionagering auf, der in NGOs für Demokratie eingebettet ist

Von Ahmed Abdulkareem

Während der Jemen normalerweise Bilder von Konflikten mit Israel und der von Saudi-Arabien geführten Koalition heraufbeschwört, hat sich eine neue Dimension des komplexen Landes und seiner Bevölkerung herauskristallisiert: der geheime Spionagekrieg des Jemen. MintPress News befasst sich mit der größten CIA-Spionagezelle, die jemals im Jemen aufgedeckt wurde, und enthüllt eine große Sicherheitsoperation, bei der ihre Mitglieder festgenommen und amerikanische Spionageaktivitäten aufgedeckt wurden, was unser Verständnis des komplexen Schlachtfelds im Jemen dramatisch verändert hat.

Im Juni enthüllte MintPress, wie die von Ansar Allah geführte Regierung von Sanaa eine Spionagezelle – Force 400 – zerschlagen hatte, die angeblich für die Vereinigten Staaten und Israel arbeitete, und nannte die Mitglieder der Zelle und ihre Aktivitäten beim Namen. Washington reagierte darauf mit der Forderung nach Freilassung von Personen, die angeblich Mitarbeiter der Vereinten Nationen, diplomatischer Einrichtungen und NGOs seien, und bezeichnete sie als Geiseln der Huthis, ein abwertender Begriff, der von westlichen Beamten häufig zur Beschreibung der politischen und militärischen Bewegung, die als Ansar Allah bekannt ist, verwendet wird.

Der MintPress-Nachrichtenkorrespondent Ahmed AbdulKareem erhielt beispiellosen Zugang zu den mutmaßlichen Spionen. Darüber hinaus wurde MintPress eine Fülle streng geheimer Dokumente zur Verfügung gestellt, die die Aussagen vieler der Inhaftierten in diesen Interviews bestätigten. MintPress sichtete auch stundenlanges Filmmaterial, das Verhöre zeigt, die von jemenitischem Sicherheitspersonal durchgeführt wurden, und das die Einzelheiten der Vorwürfe gegen die Inhaftierten bestätigte, die MintPress in Interviews mit hochrangigen Sicherheitsbeamten von Ansar Allah zur Verfügung gestellt wurden.

Während die Verhaftungen im Zusammenhang mit der riesigen Spionagezelle im Jahr 2021 ernsthaft begannen, hielten sich die Behörden sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Jemen über die Entdeckung bedeckt. Beamte von Ansar Allah teilten MintPress jedoch mit, dass Washington über die Verhaftungen informiert war und kurz darauf eine Reihe geheimer Verhandlungen über die Freilassung der Inhaftierten einleitete. Diese Verhandlungen scheiterten schließlich, und Einzelheiten sickerten in die arabische Presse durch. Dies veranlasste jemenitische Beamte, die Entdeckung des Spionagerings öffentlich bekannt zu geben, und führte schließlich zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den beiden Parteien in Maskat, Oman.

In einer bahnbrechenden Untersuchung deckt MintPress News die inneren Abläufe eines der größten Spionagenetzwerke auf, das jemals im Jemen aufgedeckt wurde, und beleuchtet, wie amerikanische und israelische Geheimdienste die jemenitische Gesellschaft heimlich infiltriert haben. Durch heimliche Operationen manipulierten sie die lokale Dynamik, nutzten religiöse Spaltungen aus und säten den Samen der Normalisierung mit Israel. Das letztendliche Ziel: das Sammeln von Informationen für saudische Luftangriffe auf militärische Ziele.

Exklusiver Zugang zu streng geheimen Dokumenten, Aussagen von Inhaftierten und Verhöraufnahmen enthüllt eine erschütternde Geschichte der Spionage. Spione wurden durch psychologische Manipulation, sexuelle Erpressung und Folter rekrutiert, was das Ausmaß verdeutlicht, in dem US-amerikanische und israelische Agenten moralische Grenzen überschritten, um sich die Zusammenarbeit zu sichern.

Diese Untersuchung bietet einen beunruhigenden Einblick in den Schattenkrieg, der im Jemen geführt wird – ein Krieg, der von Ausbeutung und Zwang angetrieben wird. Sie markiert den Beginn einer fortlaufenden Serie, die in zukünftigen Berichten weitere Schichten dieser verdeckten Operation enthüllen wird.

Das Doppelleben von Abdul Azzan

Abdul Mohsen Hussein Ali Azzan, ein hochrangiger Spion, der im vergangenen Juni verhaftet wurde, arbeitete 15 Jahre lang sowohl für die CIA als auch für den israelischen Geheimdienst Mossad. Er wurde 2010 vom US-Geheimdienst rekrutiert und von Joanne Cummings, der Leiterin der politischen und wirtschaftlichen Abteilung der US-Botschaft in Sanaa, betreut, die seine Aktivitäten bis 2013 leitete. Seinen Angaben zufolge konvertierte Azzan vom Islam zum Christentum, während er für ein amerikanisches Unternehmen in Atlanta arbeitete, das unter dem Deckmantel des Verkaufs von Druckertinte missionierte.

Azzan infiltrierte und rekrutierte nicht nur jemenitische Parlamentarier, sondern sammelte auch wichtige Informationen über schultergestützte Luftverteidigungssysteme, unbemannte Luftfahrzeuge und ballistische Raketen. Diese wertvollen Informationen wurden an den amerikanischen Geheimdienst weitergegeben, wie aus Dokumenten hervorgeht, die von MintPress und Azzan selbst während eines exklusiven Gefängnisinterviews mit dem MintPress-Korrespondenten Ahmed AbdulKareem geprüft wurden.

„Dank des Unternehmens aus Atlanta und meiner neuen Religion konnte ich eine gute Beziehung zu den Amerikanern aufbauen“, sagte Azzan, ein Absolvent der Universität Sanaa, gegenüber MintPress.

„Ich schrieb einen Brief an die CIA über Murad Dhafer, einen Freund, der für sie arbeitete. Ich wurde nicht sofort angenommen, aber ich wurde in einen speziellen Geheimdienstkurs aufgenommen. Später kam ich mit Carlo Penda, dem kanadischen Direktor des Parlamentarierprogramms beim [National] Democratic Institute, in Kontakt und wurde schließlich Direktor.“

Ansar Allah beschuldigt das National Democratic Institute (NDI) in Sanaa, unter dem Deckmantel der Verbreitung von Demokratie und der Förderung der Menschenrechte Geheimdienstmissionen durchzuführen. Sie behaupten, dass die CIA über dieses Institut Spione rekrutiert hat, von denen einige später verhaftet wurden, während sie gleichzeitig Informationen sammelten und Recherchen und Studien für US-Geheimdienste vorbereiteten.

„Ende 2009 begann ich, in der amerikanischen Botschaft zu arbeiten, wo Joanne Cummins, die Direktorin des politischen und wirtschaftlichen Programms, mich für die CIA rekrutierte“, berichtete Azzan. Er unterzog sich einer Reihe von Tests, darunter einem Lügendetektortest, und nahm an Kursen unter zwei amerikanischen Geheimdienstoffizieren teil. Anschließend wurde er mit Richard Kaufman, dem Vertreter der israelischen Interessen in der Botschaft, in Verbindung gebracht. „2014 schickte mich die Botschaft nach Amerika, wo ich einen hochrangigen amerikanischen Geheimdienstmitarbeiter traf“, fügte er hinzu.

Vor Beginn des Krieges gegen den Jemen im März 2015 verließ die US-Botschaft Sanaa. Es gelang ihr jedoch, ihre Mitarbeiter an amerikanische Unternehmen, die zu diesem Zeitpunkt noch tätig waren, und internationale Organisationen wie den Hohen Kommissar für Menschenrechte zu binden, und Azzan gehörte dazu. Er wechselte zur britischen Muttergesellschaft von Cambridge Analytica, der SCL Group, die 2018 von Max Blumenthal enttarnt wurde, weil sie Spionageaktivitäten im Auftrag von Archimedes, einem in den USA ansässigen Militärunternehmen, durchführte. Azzan identifizierte das Unternehmen als Tochtergesellschaft der Moby Media Group, die dem afghanischen Geschäftsmann Saad Mohseni gehört, der mit der CIA in Verbindung gebracht wird. 2013 eröffnete das Unternehmen seinen Hauptsitz in Sanaa, der laut Azzan von der britischen Staatsbürgerin Sarah Cunningham geleitet wird.

Neben seiner Tätigkeit im Nachrichtendienst erbrachte Azzan Dienstleistungen für das Geheimdienstunternehmen, bei dem er als Geschäftsführer tätig war. Laut Azzan verfolgte das Unternehmen zwei Ziele: das Sammeln von Informationen, die Vorbereitung von Feldstudien und die Durchführung von Medienkampagnen, um die öffentliche Meinung in Richtung Israel zu lenken.

„Eine unserer nachrichtendienstlichen Aktivitäten war das Landscape-Programm, bei dem wir alle lokalen Medienkanäle untersuchten“, erklärte Azzan gegenüber MintPress.

„Das Ziel bestand nicht nur darin, Medienkampagnen für amerikanische Unternehmen durchzuführen, sondern auch Medienführer zu identifizieren und anzuwerben, um die Normalisierung der Beziehungen zu Israel unter dem Deckmantel der Akzeptanz und friedlichen Koexistenz zu fördern.“

Im Jahr 2014 schickte die Botschaft Azzan zu einer zweiwöchigen Schulung nach Washington, wo er einen hochrangigen CIA-Beamten traf.

„Nach 2018 arbeitete ich für das US-Verteidigungsministerium unter dem Deckmantel des Leiters des Labs-Büros im Jemen. Mein Kontaktmann war Fahim Ahmed, der Regionalleiter von Labs, und über das Unternehmen war ich mit einer jüdischen [israelischen] Geheimdienstorganisation in Amerika verbunden. Diese Organisation war daran interessiert, jemenitische Sekten zu untersuchen, ihre Referenzen zu verstehen und sie für die Normalisierung und das Schüren sektiererischer Differenzen auszunutzen.“

Als die Sicherheitsbedenken gegenüber dem Unternehmen zunahmen, beschloss SCL, Sanaa zu verlassen. Azzan wurde dann zum Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) in Sanaa versetzt. Durch die Nutzung der weitreichenden Kontakte der Organisation in den jemenitischen Gouvernements konnte Azzan seinen amerikanischen Geheimdienstkontakten wertvolle Informationen über Lager, Abschussbasen und Seestreitkräfte zukommen lassen, die später Ziel saudischer Luftangriffe wurden. Er gab an, dass er bei der Beschaffung dieser Informationen offen und kooperativ mit OHCHR-Beamten zusammengearbeitet habe.

Jemenitische Polizei inspiziert einen Ort, an dem saudische Luftangriffe zwei Einfamilienhäuser in Sanaa, Jemen, im März 2022 getroffen haben. Hani Mohammed | AP

„Unter der Aufsicht des örtlichen Vertreters sammelten Mohamed Al-Shami und ich mit einem Netzwerk von Analysten und Beobachtern in jedem Gouvernorat Informationen“, erklärte Azzan. ‚Meine Arbeit dauerte bis zu meiner Verhaftung Ende 2021 an. Wenn wir keinen Zugang zu einem Zielgebiet hatten, baten wir den örtlichen Vorgesetzten, sich unter dem Deckmantel eines humanitären Vorschlags an die örtlichen Behörden zu wenden. Er würde dies ermöglichen und sicherstellen, dass wir keine Maßnahmen ergriffen, die unsere wahren Absichten verraten würden‘, fügte Azzan hinzu.

Der größte Schaden stand jedoch noch bevor. 2016 begann Azzan über Michael Boven, den ehemaligen Wirtschaftsattaché der US-Botschaft in Sanaa, für den israelischen Mossad zu arbeiten. Nach der Schließung der Botschaft wechselte Boven zur US-Botschaft in Israel. Er hatte Azzan zuvor bei der Middle East Initiative in Sanaa betreut und eine enge Beziehung aufgebaut, die auf gemeinsamer Religion, finanziellen Anreizen und dem beruhte, was Azzan als wahre Freundschaft bezeichnete.

„Ich traf Michael in Jordanien als Direktor von Labs (SCL). Bei einem dieser Treffen stellte er mir Saul Gad vor, einen israelischen Offizier des Mossad. Ich traf Gad in der Gegend des Toten Meeres in Jordanien und begann, für ihn zu arbeiten“, verriet Azzan.

Azzan versorgte den Mossad mit hochsensiblen Informationen, darunter Einzelheiten über den internationalen Flughafen Sanaa, Transportbewegungen, Führungswechsel bei Ansar Allah, militärische Aktivitäten und zerstörte Waffen. Er gab auch Daten des Hohen Kommissars für Menschenrechte über die Aufenthaltsorte von Regierungsbeamten und Anführern von Ansar Allah weiter.

„Meine Taufe beeinflusste meine Bereitschaft, als Christ für Israel zu arbeiten, in dem Unternehmen in Atlanta, das von Protestanten geführt wurde, die Israel unterstützen und glauben, dass die Wiederkunft Christi von der Vorherrschaft Israels im Nahen Osten abhängt. Diese Verbindung setzte sich in meiner Zusammenarbeit mit der Organisation IDEA fort, die mit der „Saturdays Church“ verbunden ist.“

Azzan trug auch wesentlich zum Erfolg der Dar Al Salam Organization bei. Diese lokale Gruppe arbeitete mit jüdischen Organisationen in den USA und Europa zusammen, um Privatpersonen von persönlichen Waffen wie Kalaschnikows zu entwaffnen und Geistliche davon zu überzeugen, sich für ein friedliches Zusammenleben und eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel einzusetzen.

USAID-Berater wurde CIA-Agent

Die jemenitischen Kollaborateure, von denen es nach Angaben von Ansar-Allah-Beamten über 20 Personen gab, waren sich ihrer Rolle beim amerikanischen Geheimdienst durchaus bewusst, obwohl sie MintPress gegenüber angaben, dass die CIA ihnen nach der Rekrutierung keine Garantien gegeben habe. Shaif Hafazallah Al-Hamdani, leitender Berater für Entwicklungsmanagementprogramme bei der US-Agentur für Entwicklung, arbeitete 27 Jahre lang für die CIA. Er wurde von Adam Earli, dem damaligen Kulturattaché der US-Botschaft in Sanaa, rekrutiert.

„Ich bin 1997 über den amerikanischen Kulturattaché zur CIA gekommen. Sie sagten mir, ich würde mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammenarbeiten, eine hohe Position, und ich habe angenommen“, gestand er. MintPress News konnte Al-Hamdanis Dokumente, Fotos mit Geheimdienstmitarbeitern und Bewertungsformulare der Botschaft einsehen.

Al-Hamdani führte seine Spionageaufgaben als Angestellter der United States Agency for Development (USAID) aus. Er entwarf Mechanismen zur nachrichtendienstlichen Weiterverfolgung und Bewertung und koordinierte die Arbeit von USAID mit dem Nachrichtendienstleister MSI. Eine seiner Hauptaufgaben bestand darin, die Umsetzung dieser Mechanismen zu überprüfen, um die Anforderungen des amerikanischen Geheimdienstes und anderer Behörden wie IBTCI und MSI zu erfüllen.

Laut einer Sicherheitsquelle sind Überwachung und Auswertung entscheidende Methoden, um militärische Informationen zu sammeln und Militär- und Produktionsanlagen zu lokalisieren. Al-Hamdani gab an, dass die Zusammenarbeit von USAID mit MSI darauf abzielte, Zugang zu Projektgebieten zu erhalten, um Abschussrampen für ballistische Raketen und unbemannte Luftfahrzeuge zu lokalisieren. Sie überwachten und bestimmten auch die Standorte militärischer Einrichtungen, stellten der CIA Koordinaten zur Verfügung und bewerteten Kampfsituationen an den Fronten sowie die Position von Gütern, Lebensmitteln, Treibstoff und grundlegenden Dienstleistungen.

Die Maßnahmen, die Washington und seine Verbündeten ergriffen haben, um den Jemen zu bestrafen, waren unterschiedlich. Doch die Krönung des Ganzen war immer die Verlegung der Zentralbank von Ansar Allah kontrollierten Sanaa nach Aden, wo von den USA unterstützte Gruppen die Kontrolle behalten. Al-Hamdani erklärt:

„2016 beauftragte mich Brad Hance, der stellvertretende US-Botschafter und Geheimdienstmitarbeiter, den Code der Zentralbank entgegenzunehmen und nach Aden zu transportieren. Ich übergab ihn einem anderen amerikanischen Agenten, der in der Bank von Aden arbeitete.“

Unbekannte Männer fahren durch die Straßen von Taiz, Jemen, 2018, damals Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Ansar Allah und der vom Westen unterstützten Regierung von Aden. Foto | AP

Al-Hamdani betont, dass der Kulturattaché in der amerikanischen Botschaft eine entscheidende Drehscheibe für amerikanische Geheimdienstoperationen war. Die Anwerbung von Spionen erfolgte oft unter dem Deckmantel von Kulturaustausch, Programmen zur Verbesserung von Fähigkeiten und Stipendien wie dem Fulbright-Programm. Dieses Programm bietet herausragenden Universitätsabsolventen Stipendien für eine anderthalbjährige Vorbereitung auf einen Master-Abschluss in den Vereinigten Staaten. Während dieser Zeit werden potenzielle Spione beurteilt, ihre Fähigkeiten untersucht und ausgewählte Personen rekrutiert.

Potenzielle Spione werden auch über EducationUSA bei AMIDEAST mit Sitz in Aden und das Humphrey Fellowship Program, das sich an „herausragende zivile Angestellte“ richtet, identifiziert und ausgewählt. Darüber hinaus spielen das U.S. Speaker und das International Visitor Program eine Rolle. Al-Hamdani merkt an, dass der amerikanische Geheimdienst durch diese Initiativen erfolgreich zahlreiche lokale Spione rekrutiert hat.

„Agenten wurden auch durch Veranstaltungen in der Botschaft und Bildungsstipendien für herausragende Studenten an Instituten wie YALI, Oxide und AMIDEAST ausgewählt, das von der amerikanischen Geheimdienstoffizierin Sabrina Weber geleitet wurde und sich an einflussreiche Jugendliche richtete.“

In einem von MintPress geprüften Dokument wird ein Mann namens Chris Eckel erwähnt, der angeblich an einem Kulturseminar in Sanaa teilgenommen hat. Als Eckels Name gegenüber Al-Hamdani erwähnt wurde, identifizierte er ihn als Geheimdienstoffizier, der mit ihm bei Missionen zusammengearbeitet hatte. Al-Hamdanis Beiträge wurden sehr geschätzt, wie aus einem Bewertungsdokument der amerikanischen Botschaft hervorgeht, das MintPress eingesehen hat und in dem es heißt:

Während dieser Zeit leistete Shaif weit mehr als von ihm verlangt wurde. Die Programme der Mission hätten länger gedauert. Sein historisches Wissen erwies sich als wertvoll.

Zusätzlich zu seinen Aufgaben, den Code der Zentralbank zu übertragen und neue Mitglieder zu rekrutieren, platzierte Al-Hamdani Abhörgeräte in den Häusern hochrangiger Beamter, darunter auch Verbündete Washingtons wie der ehemalige südjemenitische Premierminister Abu Bakr al-Attas. Al-Hamdani teilte den Sicherheitsbeamten von Ansar Allah mit, dass ein Teil seiner Schulungen im Bereich Cybersicherheit stattfinde.

Kulturelle Subversion: Jemenitische Werte im Visier

In sozialer Hinsicht bestand eine der Aufgaben der Klienten laut Al-Hamdani darin, Homosexualität zu fördern und die Akzeptanz in der Gesellschaft zu erhöhen. „Die Botschaft unterstützte Homosexuelle durch den Kulturattaché und bewarb dies bei der amerikanischen Nichtregierungsorganisation YALI, indem sie Broschüren an diejenigen verteilte, die homosexuell waren oder es werden wollten, und dies als persönliche Freiheit bewarb. Sie stellten auch Visa unter dem Vorwand der Verfolgung aus.“

Al-Hamdani ist nicht der Einzige, der über die Rolle der amerikanischen Botschaft bei der Förderung von Homosexualität im Jemen sprach, eine Praxis, die eklatant gegen die sozialen, stammesbezogenen und religiösen Normen des Jemen verstößt. Auch andere Spione, darunter Muhammad Ali Ahmed Al-Waziza, der 14 Jahre lang mit der CIA zusammenarbeitete, erwähnten diese Rolle. Al-Waziza erklärte:

„Homosexuellen wurden Visa erteilt und Homosexualität wurde durch lehrreiche Geschichten gefördert, die in den Instituten unterrichtet wurden. Wir hatten homosexuelle Lehrer am Institut und der Sprachunterricht wurde durch Filme von Schwulen und Lesben unterstützt.“

Al-Waziza arbeitete als Verwaltungsassistent bei YALI. 2007 trat er der US-Botschaft als Übersetzer bei und arbeitete dann als Ermittler. Nach der Schließung der Botschaft setzte er seine Spionagetätigkeit als Angestellter bei Resonate Yemen fort, das mit Ahmed Awad bin Mubarak verbunden ist, der derzeit als Premierminister in der von Riad unterstützten Regierung Jemens in Aden dient. Die lokale Organisation wurde von USAID gegründet und reguliert.

Seine Aufgabe bestand darin, eine kontinuierliche Kommunikation mit den von der amerikanischen Botschaft beauftragten Rekruten aus Regierungsbehörden, insbesondere dem Passamt, dem Innenministerium und anderen Ministerien, aufrechtzuerhalten. Al-Waziza gelang es, die Datenbank der jemenitischen Einwanderungs- und Passbehörde von ihren Servern zu stehlen und an den amerikanischen Geheimdienst weiterzugeben.

Ein von MintPress geprüftes Dokument enthält einen Brief, der von dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Harry T. Sweeney unterzeichnet wurde, der als Spezialist für Lügendetektortests arbeitete. In dem Brief, in dem Al-Wazizas Bemühungen gelobt werden, heißt es: „Ich schätze insbesondere Ihre Beiträge zur jemenitischen Kultur und Ihre Vorschläge, wie man aufgrund Ihrer umfangreichen Erfahrung in der Konsularabteilung an bestimmte Personen herantreten kann.“

Als Sicherheitsbeamte von Ansar Allah die Spione nach ihm fragten, waren sich alle einig, dass der zurückhaltende und verschlossene Al-Waziza der CIA am nächsten stand. Er war der Einzige, dem der Zutritt zur obersten Etage des Botschaftsgebäudes gestattet war, die für die CIA vorgesehen war. Die erste Etage war für Mitarbeiter, insbesondere Analysten, vorgesehen, während die zweite Etage dem Botschafter vorbehalten war.

Al-Waziza wurde nach Informationen aus Verhören von Ansar Allah stark für die Durchführung von Ermittlungen und das Sammeln von Informationen herangezogen. Er absolvierte verschiedene Schulungen, darunter eine in Florida zum Thema Mitarbeiterführung. Al-Waziza führte für den amerikanischen Geheimdienst Ermittlungen in der Botschaft durch und war an der Rekrutierung beteiligt, wobei er oft Methoden wie sexuelle Erpressung einsetzte, so ein anderer Spion, Bassam Ahmed Al-Mardahi. Al-Mardahi beschrieb, wie er zur Zusammenarbeit mit der CIA gezwungen wurde, nachdem er bei einem sexuellen Akt in Deutschland gefilmt und anschließend erpresst worden war.

„Ich wurde rekrutiert, indem ich während eines Kurses der amerikanischen Botschaft in Deutschland sexuell angegriffen wurde. Dort wurde ich heimlich beim Sex in einem Hotel in Frankfurt gefilmt. Nach meiner Rückkehr nach Sanaa wurden mir die Clips geschickt und mir wurde gedroht, mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten oder sie online zu veröffentlichen.“

Al-Mardahi rekrutierte lokale Mitglieder verschiedener jemenitischer Institutionen für den amerikanischen Geheimdienst und führte eine Studie über die Anzahl der Waffen durch, die sich im Besitz der Bevölkerung in Sanaa befanden. Für seine Dienste verdiente er zwischen 300 und 500 US-Dollar im Monat.

Die Verhaftung Dutzender Spione könnte Hoffnung auf die Freilassung Tausender Gefangener und Häftlinge in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und bei deren Verbündeten im Südjemen machen. Berichten zufolge drängen die Vereinigten Staaten auf Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch zwischen ihren Verbündeten und der Delegation der Ansar Allah in Maskat, Oman. Laut einer Quelle in Ansar Allah besteht die Möglichkeit, dass die Spione im Austausch für ein Ende der israelischen Aggression gegen Gaza freigelassen werden.