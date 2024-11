Wie Zionisten den „Terrorismus“ erfanden

Von Kit Klarenberg

Seit Beginn des Holocausts der zionistischen Entität im 21. Jahrhundert in Gaza haben israelische Beamte, Experten und Journalisten sowie ihre westlichen Amtskollegen endlos das unheilvolle Gespenst des „Terrorismus“ beschworen, um das industrielle Abschlachten von Palästinensern zu rechtfertigen. Wegen des „Terrorismus“ muss die Hamas „dauerhaft ausgelöscht werden“, schrieb die zweimal gescheiterte US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton stellvertretend für The Atlantic im November 2023. Zerstörte Krankenhäuser und Schulen und massenhaft getötete Zivilisten sind ein angemessener „Kollateralschaden“. Das ist das beispiellose Übel der „Terroristen“.

Doch der unerbittliche Strom herzzerreißender Clips, die den Holocaust der israelischen Besatzungstruppen (IOF) dokumentieren und die sozialen Medien weltweit überschwemmen, und die ständig steigende Zahl der Todesopfer unter Kindern haben unzählige Bürger dazu veranlasst, sich zu fragen: „Wenn die Hamas Terroristen sind, was sind dann die Zionisten?“ Ähnliche Fragen wurden während des lang andauernden „Krieges gegen den Terror“ des Imperiums gestellt. Damals wurde die angebliche globale Bedrohung durch den „Terrorismus“ im gesamten Westen ausgenutzt, um die bürgerlichen Freiheiten zu beschneiden und Muslime im eigenen Land zu dämonisieren, während im Ausland unerbittliche kriminelle „Interventionen“ durchgeführt wurden.

Danach ging die Verwendung des Begriffs in der breiten Öffentlichkeit rapide zurück. Erst jetzt gewinnt er aufgrund des Völkermords im Gazastreifen wieder an Popularität. Das ist kein Zufall. Wie wir sehen werden, waren Zionisten – insbesondere Israels langjähriger Regierungschef Benjamin Netanjahu – von entscheidender Bedeutung für die Ausarbeitung gängiger Vorstellungen von „Terrorismus“, um antiimperialistische Kämpfe ausdrücklich zu delegitimieren und gleichzeitig die Gewalt westlicher Staaten gegen unterdrückte Völker im globalen Süden zu legitimieren. Die Auswirkungen dieses Informationsangriffs sind heute in jedem Winkel der Welt zu spüren – nicht zuletzt in Gaza.

Verwendung des Begriffs „Terrorismus“ 1960–2020, laut Google

„Erstschlag“

Tatsächlich könnte man vernünftigerweise zu dem Schluss kommen, dass die spezifischen Grundlagen von Nakba 2.0, das sich gerade in grausamer Echtzeit entfaltet, vor Jahrzehnten gelegt wurden, und zwar als Ergebnis der stillschweigenden Duldung von Netanjahu, der internationalen zionistischen Lobby und der US-amerikanischen Central Intelligence Agency. Was folgt, ist die wenig bekannte Geschichte, wie der „Terrorismus“ entstand. Ein Großteil der Weltbevölkerung – insbesondere das palästinensische Volk – lebt täglich mit den monströsen Folgen.

Unsere Geschichte beginnt 1976, auf dem Höhepunkt der Entspannungspolitik zwischen den USA und der Sowjetunion. Nach zweieinhalb Jahrzehnten erbitterter Feindschaft hatten sich die beiden Supermächte zu Beginn des Jahrzehnts für eine friedliche Koexistenz entschieden. Sie arbeiteten zusammen, um Strukturen und Doktrinen, die die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmten, wie die gegenseitig zugesicherte Zerstörung (Mutually Assured Destruction, M.A.D.), systematisch abzubauen.

Im Mai dieses Jahres erstellte die CIA ihre jährliche National Intelligence Estimate (NIE), einen umfassenden Bericht, der Daten verschiedener Geheimdienste zusammenführte und als Grundlage für die Gestaltung der Außenpolitik dienen sollte. In Übereinstimmung mit den vergangenen fünf Jahren kam sie zu dem Schluss, dass sich die Sowjets in einem schweren wirtschaftlichen Niedergang befanden, Diplomatie dem Konflikt vorzogen und verzweifelt ein Ende des Kalten Krieges anstrebten. Solche Erkenntnisse lagen hinter Washingtons Vorstoß zur Entspannung und Moskaus eifriger Annahme wichtiger Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge.

Der neu ernannte CIA-Direktor George H. W. Bush wies diese Schlussfolgerungen jedoch kategorisch zurück. Er holte eine zweite Meinung ein und richtete eine unabhängige Geheimdienstzelle ein, um die NIE zu überprüfen. Das als Team B bekannte Team bestand aus eingefleischten Kalten Kriegern, von der Rüstungsindustrie finanzierten Falken und fanatischen Antikommunisten. Unter ihnen befanden sich mehrere Personen, die später zu führenden Persönlichkeiten der neokonservativen Bewegung werden sollten, wie z. B. Paul Wolfowitz. Ebenfalls anwesend waren berüchtigte Spezialisten für dunkle Künste der CIA und des Pentagons, die aufgrund der Entspannungspolitik beruflich geächtet worden waren.

Team B überprüfte das NIE ordnungsgemäß und verwarf jede einzelne der Erkenntnisse der Agentur. Anstatt verfallen, verarmt und kurz vor dem totalen Zusammenbruch zu sein, war die Sowjetunion in Wirklichkeit tödlicher und gefährlicher denn je, da sie direkt vor der Nase der CIA eine Vielzahl von „Erstschlag“-Fähigkeiten aufgebaut hatte. Um zu diesen bombastischen Schlussfolgerungen zu gelangen, stützte sich Team B auf eine verwirrende Mischung aus seltsamen logischen Fehlschlüssen, paranoiden Theorien, verrückten verschwörerischen Vermutungen, unbegründeten Werturteilen und amateurhaften Zirkelschlüssen.

Ein Erklärer über Team B, verfasst von einem seiner Mitglieder, in einem zionistischen Schmierenblatt

Zum Beispiel kam Team B wiederholt zu dem Schluss, dass das Fehlen von Beweisen dafür, dass Moskau über Waffensysteme, Militärtechnologie oder Überwachungsfähigkeiten verfügte, die mit denen Washingtons vergleichbar oder diesen überlegen waren, ein Beweis dafür sei, dass die Sowjets tatsächlich über solche verfügten. Die Innovationen Moskaus waren einfach so ausgeklügelt und innovativ, so Team B, dass sie vom Westen nicht entdeckt oder gar verstanden werden konnten. Die Analyse von Team B wurde nach dem Zusammenbruch der UdSSR als völlige Fantasievorstellung bestätigt. Dennoch dienten seine Methoden allen nachfolgenden nicht-offiziellen Informationen während des Kalten Krieges als Vorbild und haben wahrscheinlich bis heute Bestand.

Am 27. Juni desselben Jahres, nur wenige Wochen nachdem Team B mit der Wiederbelebung des Kalten Krieges begonnen hatte, wurde der Air-France-Flug 139 auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris von Mitgliedern der Volksfront für die Befreiung Palästinas entführt. Das Flugzeug wurde auf einen Flughafen in Uganda umgeleitet und auf der Landebahn von Idi Amins Militär begrüßt, das die Passagiere – die meisten von ihnen Juden oder Israelis – unter der Aufsicht zahlreicher Soldaten ins Terminal führte, um ihre Flucht oder Rettung zu verhindern.

Die Entführer übermittelten der israelischen Regierung eine Forderung. Wenn nicht ein Lösegeld von 5 Millionen Dollar an sie gezahlt und 53 palästinensische Gefangene aus dem Gefängnis entlassen würden, würden die Geiseln hingerichtet werden. Als Reaktion darauf starteten 100 Elitekommandos der israelischen Streitkräfte eine gewagte Aktion, um die Geiseln zu befreien. Ihre Mission – bekannt als die Entebbe-Razzia – war ein überwältigender Erfolg. Bis auf vier Geiseln konnten alle lebend gerettet werden, und die israelischen Streitkräfte verloren nur einen Kommandeur – Yonatan (Jonathan) Netanyahu, den älteren Bruder des derzeitigen israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu.

Israelische Kommandos mit einem Mercedes-Benz, der dem Auto von Idi Amin ähnelt und während der Entebbe-Razzia zu Täuschungszwecken eingesetzt wurde

Zu diesem Zeitpunkt hatten israelische Beamte bereits seit Jahren versucht, den Begriff „Terrorismus“ zu popularisieren, um die Beweggründe und Handlungen der palästinensischen Freiheitskämpfer zu erklären. Auf diese Weise konnte ihre berechtigte Wut über die Unterdrückung als destruktive Ideologie der Gewalt um der Gewalt willen ohne Begründung und die zionistische Kolonialherrschaft als berechtigte Selbstverteidigung umgedeutet werden. Diese Bemühungen wurden im September 1972 noch verstärkt, als die Entführung von elf israelischen Athleten bei den Olympischen Spielen in München durch palästinensische Militante mit der Ermordung aller Geiseln endete.

Dieses besonders öffentliche Blutvergießen lenkte die Aufmerksamkeit der Welt auf Israel und ließ die Bürger des Westens fragen, was eine solche Gewalt hätte auslösen können. Den Zionisten war es bisher gelungen, ihre systematische, staatlich erzwungene Unterdrückung und Vertreibung der Palästinenser vor der Außenwelt weitgehend zu verbergen. Journalisten wurden von den Schauplätzen schwerer Verbrechen ferngehalten. Gleichzeitig wurde die israelische Niederlassung von Amnesty International heimlich vom Außenministerium in Tel Aviv finanziert und geleitet, um die Fakten vor Ort zu beschönigen.

Für die Familie Netanjahu war der Überfall auf Entebbe eine Tragödie – aber auch eine ideale Gelegenheit, das Konzept des „Terrorismus“, wie es von Zionisten vertreten wird, zu bestätigen und zu internationalisieren. 1979 gründete Benjamin Netanjahu zu Ehren seines ermordeten Bruders das Jonathan-Institut. Sein Zweck sei, so sagte er,

„Die öffentliche Aufmerksamkeit auf die ernsthafte Bedrohung lenken, die der internationale Terrorismus für alle demokratischen Gesellschaften darstellt, die wahre Natur des heutigen Terrorismus untersuchen und Maßnahmen zur Bekämpfung und Zerschlagung der internationalen Terrorbewegungen vorschlagen.“

Im Juli dieses Jahres veranstaltete das Institut die Jerusalem Conference on International Terrorism (JCIT) im Hilton Hotel in Jerusalem. Es versammelte eine 700-köpfige Meute aus israelischen Regierungsbeamten, US-Gesetzgebern, Geheimdienstmitarbeitern aus dem gesamten globalen Spionagenetzwerk „Five Eyes“ und westlichen Außenpolitikern. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass viele Vertreter von Team B anwesend waren. Über vier Tage und sieben separate Sitzungen hinweg zeichnete ein Redner nach dem anderen ein beunruhigendes Bild des weltweiten Phänomens „Terrorismus“.

Sie erklärten einstimmig, dass alle „Terroristen“ eine einzige, organisierte politische Bewegung darstellten, die von der Sowjetunion heimlich finanziert, bewaffnet, ausgebildet und geleitet wurde. Diese teuflische Verbindung, so wurde behauptet, stelle eine tödliche Bedrohung für die westliche Demokratie, Freiheit und Sicherheit dar und erfordere eine koordinierte Reaktion. Wie die Wissenschaftlerin Diana Ralph später unheimlicherweise feststellte, war das kollektive Rezept der JCIT zur Bekämpfung dieser angeblichen Bedrohung genau das, was sich etwas mehr als zwei Jahrzehnte später während des Krieges gegen den Terror herausstellte:

„Dies beinhaltete Präventivschläge gegen Staaten, die angeblich ‚Terroristen‘ unterstützen; ein ausgeklügeltes Geheimdienstsystem; die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten, insbesondere für Palästinenser, die als potenzielle Terroristen eingestuft wurden, einschließlich Inhaftierung ohne Anklage und Folter; und Propaganda, um ‚Terroristen‘ in den Augen der Öffentlichkeit zu entmenschlichen.“

Der damalige israelische Premierminister Menachem Begin hielt eine Rede auf der Eröffnungssitzung der JCIT. Er gab den Ton an, indem er behauptete, dass die Gewalt westlicher Staaten letztlich „ein Kampf für Freiheit oder Befreiung“ sei und daher grundsätzlich gegen „Terrorismus“ sei. Er schloss seine Ausführungen mit der flehentlichen Bitte an die versammelte Menge, die Botschaft der Konferenz nach ihrem Ende weiterzuverbreiten. Was sie auch taten.

„Unzureichende Beweise“

Zu den Teilnehmern der JCIT gehörte die amerikanische Autorin und Journalistin Claire Sterling, die ihre ersten Erfahrungen als Reporterin Jahrzehnte zuvor bei der Overseas News Agency, einer Propagandaoperation des MI6, sammelte, um die öffentliche Unterstützung der USA für den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zu erhöhen. Im Anschluss an die Konferenz bekräftigte sie häufig die Behauptungen der JCIT-Redner in Artikeln für renommierte Zeitungen, was im März 1981 zu einem epischen Titelseiten-Exposé in der New York Times führte: „Terrorism: Tracing The International Network“ (Terrorismus: Auf den Spuren des internationalen Netzwerks).

Ein später im selben Jahr veröffentlichtes Buch mit dem Titel „The Terror Network“ baute auf Sterlings Werk auf und festigte in der westlichen Öffentlichkeit die Vorstellung von Moskau als einer großen Spinne, die inmitten eines riesigen, den gesamten Globus umspannenden Netzes tödlicher politischer Gewalt sitzt. Das Buch sorgte bei seiner Veröffentlichung für Aufsehen, erhielt begeisterte Kritiken von großen Nachrichtenagenturen, wurde in 22 Sprachen übersetzt und wurde in mehreren Ländern zum Bestseller.

Das Terrornetzwerk hatte besonders starke Auswirkungen auf den neu ins Amt eingeführten Präsidenten Ronald Reagan und seinen CIA-Chef William Casey. Als überzeugte Antikommunisten traten sie ihr Amt mit der verzweifelten Suche nach einem Vorwand an, um die linksgerichtete, nationalistische Opposition gegen den US-Imperialismus in Lateinamerika brutal zu zerschlagen. Sterlings Arbeit lieferte reichlich Munition für die Erreichung dieses blutigen Ziels und war der Schlüssel dafür, dass das Weiße Haus die Entspannungspolitik, die fünf Jahre zuvor von Team B eingeleitet worden war, endgültig zunichte machte.

Folglich wurde „The Terror Network“ unter US-Gesetzgebern verbreitet und im Ausland auf Kosten der Reagan-Regierung stark beworben. Casey beauftragte seine Behörde außerdem mit der Überprüfung seiner These. Sie bewerteten Sterlings Werk schnell als unrettbaren Schund, ironischerweise, da es stark von der schwarzen Propaganda der CIA beeinflusst war. Wütend verlangte Casey, die Bewertung zu überarbeiten. Eine aktualisierte Einschätzung war weniger vernichtend, betonte aber dennoch, dass das Buch „uneinheitlich ist und die Zuverlässigkeit seiner Quellen stark variiert“, während „wesentliche Teile“ „falsch“ seien.

Immer noch unzufrieden bat Casey ein „Senior Review Panel“ der CIA, das mit der Überprüfung der formellen Schätzungen von Langley beauftragt war, einen eigenen Bericht zu diesem Thema zu verfassen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Sowjets einer Handvoll antiimperialistischer Befreiungsbewegungen im globalen Süden, von denen einige von westlichen Mächten als „Terroristen“ bezeichnet wurden, in begrenztem Umfang finanzielle, materielle und praktische Unterstützung anboten. Es gab jedoch „keine ausreichenden Beweise“ für eine Mitschuld Moskaus am globalen Phänomen des „Terrorismus“, geschweige denn für die Finanzierung und Steuerung solcher Einheiten als gezielte Politik.

Unbeeindruckt davon behauptete er angeblich, als Casey den Bericht persönlich an Reagan übergab, zu den Ergebnissen: „Natürlich wissen Sie und ich es besser, Herr Präsident.“ So trieben Todesschwadronen, die von der CIA unterstützt wurden, in den 1980er Jahren im Namen der Neutralisierung des angeblichen sowjetischen Einflusses in der Region rücksichtslos durch den „Hinterhof“ Washingtons. Ihre Aktionen waren stark beeinflusst vom Guerillakriegs-Handbuch der CIA, das zur Ermordung von Regierungsbeamten und zivilen Anführern sowie zu tödlichen Angriffen auf „weiche Ziele“ wie Schulen und Krankenhäuser aufrief. Mit anderen Worten: „Terrorismus“.

„Wir sind alle Palästinenser“

Ein weiteres Beispiel für Reagans „Terrorismus“ war die Unterstützung der afghanischen Mudschaheddin-Widerstandskämpfer in ihrem Kampf gegen – ironischerweise – die sowjetische Rote Armee. Diese Politik wurde auch nach der Niederlage des „Reichs des Bösen“ fortgesetzt. Dieselben Militanten wurden in den 1990er Jahren von der CIA und dem MI6 nach Bosnien und in den Kosovo gebracht, um den schmerzhaften, erzwungenen Tod Jugoslawiens zu unterstützen und zu begünstigen.

Als diese verdeckten Aktionen in Form der Anschläge vom 11. September einen „Blowback“ hervorriefen, wurden mehrere Personen, die am JCIT teilgenommen hatten, und ihre Gefolgsleute aufgrund ihrer angeblichen „Terrorismus“-Expertise in die Bush-Regierung berufen. Während die Angst vor „Terrorismus“ in der Öffentlichkeit und auf staatlicher Ebene weltweit erheblich zunahm, wandten sich viele westliche Länder an Israel, um Rat und Anleitung zur Lösung des Problems zu erhalten. Wie Nentjahu 2008 prahlte:

„Wir profitieren von einer Sache, und das ist der Angriff auf die Zwillingstürme und das Pentagon und der Kampf der Amerikaner im Irak.“

Dies lag nicht nur daran, dass der 11. September „die öffentliche Meinung in Amerika zugunsten [Israels] beeinflusst hat“. Im Handumdrehen verwandelten sich zionistische Unterdrückung und Massaker von einer Quelle internationaler Verlegenheit und Schmach in ein überzeugendes Verkaufsargument und Alleinstellungsmerkmal für Tel Avivs Vielzahl von „Verteidigungs-“ und „Sicherheitsfirmen“. Die besetzten Gebiete wurden zu Laboratorien, ihre Bewohner zu Testpersonen, an denen die israelische Armee neue Waffen, Überwachungsmethoden und Befriedungstechniken erproben konnte, die dann vermarktet und ins Ausland verkauft wurden.

Nicht umsonst werden auf internationalen Waffenmessen stolz anschauliche Videos von „chirurgischen Eingriffen“ der israelischen Streitkräfte gegen Palästinenser, ihre Häuser, Schulen und Krankenhäuser gezeigt, während private Vorführungen invasiver Überwachungsinstrumente wie Pegasus repressive ausländische Sicherheits- und Geheimdienste hinter verschlossenen Türen regelmäßig in Staunen versetzen.

Neben einem erheblichen finanziellen Vorteil gibt es auch einen diplomatischen Gewinn. Israel sichert sich unschätzbaren, Tadel unterdrückenden Goodwill von Kunden und ermöglicht so die ungehinderte Fortsetzung des zionistischen Projekts, Palästina dauerhaft von seinen einheimischen Bewohnern zu säubern. Während die Straßen fast jeder größeren westlichen Stadt seit Beginn des Angriffs der Entität auf Gaza im Oktober 2023 regelmäßig von pro-palästinensischer Leidenschaft erfüllt sind, schweigen die gewählten Vertreter der Demonstranten bestenfalls oder sind schlimmstenfalls aktiv mitschuldig.

Leidenschaftliche Sprechchöre wie „Wir sind alle Palästinenser!“ waren bei diesen Veranstaltungen ein häufiges Bild. Dieser Aufruf ist sehr treffend, denn neben dem Ausdruck von Mitgefühl und Solidarität mit dem palästinensischen Volk ist es für uns alle dringend geboten, darüber nachzudenken, wie dieselben Techniken und Technologien der Kontrolle und Unterdrückung, denen sie seit Jahrzehnten täglich so grausam ausgesetzt sind, nun auch auf uns gerichtet sind, als Ergebnis der Erfindung des „Terrorismus“ durch Israel. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Palästinenser Kanarienvögel im Kohlenbergwerk der Menschheit sind.