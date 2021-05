Die USA nehmen einen „schwimmenden Marinestützpunkt“ in Betrieb, der die Spannungen mit China verstärken könnte

Die USS Miguel Keith ermöglicht es der US-Marine, große logistische Bewegungen auszuführen und „fast überall auf der Welt eine maritime Basis aufzubauen“, so Verteidigungsexperten.

Die kürzlich erfolgte Inbetriebnahme eines „schwimmenden Marinestützpunkts“ in den USA eröffnet die Möglichkeit, dass die militärische Rivalität mit China in von Peking kontrollierten Seegebieten zunehmen wird, obwohl der Stützpunkt hauptsächlich für Kampfeinsätze geringer Intensität und nicht für Kriege eingesetzt werden könnte. Das sagen Verteidigungsexperten in einem Bericht, der von der South China Morning Post veröffentlicht wurde.

Am 8. Mai weihte die US-Marine die USS Miguel Keith ein, eine etwa 240 Meter lange Expeditionsbasis, deren Bau 525 Millionen Dollar kostete. Das Pentagon hat bereits erste Ziel bestätigt, das dies Saipan Island auf den Nördlichen Marianen im Pazifik sein wird.

Miguel Keith ist ein halbtauchbares und flexibles modulares Schiff mit der Fähigkeit, große logistische Bewegungen auszuführen, am Kampf teilzunehmen, als Kommandoposten und sogar als schwimmender Hafen zu dienen. Das Schiff bietet Platz für hundert Seeleute und 44 Zivilisten und ist groß genug, um das größte Flugzeug der Marine zu transportieren.

„Das neue Schiff ermöglicht es den USA, fast überall auf der Welt eine maritime Basis zu errichten, ohne dass Häfen und landgestützte Infrastruktur erforderlich sind“ und kann „an unvorhersehbaren Orten vor der Küste“ gehalten werden, erklärte Timothy Heath, Sicherheitsexperte von Rand.

Während der Eröffnungsfeier erklärte Admiral Craig Faller vom US-Südkommando, dass das Schiff an Orten wie der Karibik, dem Südchinesischen Meer oder der Straße von Hormuz eingesetzt werden könne. „Die Kommunistische Partei Chinas mit ihrem heimtückischen und korrupten Einfluss strebt nach Weltherrschaft und setzt ihre Vision der internationalen Ordnung durch“, sagte Faller und versicherte, dass seine Besatzung bereit ist, gegen alle „Bedrohungen“ zu kämpfen .

Collin Koh, ein Forscher an der S. Rajaratnam School of International Studies in Singapur, betonte, dass China dies angesichts der Fähigkeiten der Plattform wahrscheinlich als „direkte Herausforderung für sein Engagement zur Kontrolle des südchinesischen Meeres“ ansehen werde „.

„Ein solcher Einsatz könnte möglicherweise größere Chancen auf Begegnungen zwischen chinesischen und US-Streitkräften in der Region bedeuten „, sagte er und fügte hinzu, dass die Anwesenheit der USS Miguel Keith in Asien und im Pazifik sogar Misstrauen in anderen Ländern der Region hervorrufen könnte.

Derzeit verfügt der asiatische Riese nicht über eine eigene mobile Expeditionsbasis, plant jedoch den Bau einer solchen. Inzwischen ist die USS Miguel Keith die dritte schwimmende Basis der US Navy, und ihre Inbetriebnahme erfolgt in einer Zeit wachsender Spannungen zwischen Washington und Peking.