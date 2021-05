Im 2019 wollte der Vorstand von Microsoft, Bill Gates wegen einer unangemessene sexuelle Beziehung weg haben

In einem Artikel am Sonntag berichtet das Wall Street Journal, dass der Vorstand von Microsoft Bill Gates nach einer internen Untersuchung über eine unangemessene sexuelle Beziehung mit einer weiblichen Microsoft-Mitarbeiterin weg haben wollte.

Die Untersuchung, die Ende 2019 stattgefunden hatte, wurde eingeleitet, nachdem eine Microsoft-Ingenieurin – über eine jahrelange sexuelle Beziehung mit Gates ausgeplaudert hatte – genau zu der Zeit, als Gates‘ Beziehung mit dem berüchtigten Pädophilen Jeffrey Epstein an die Öffentlichkeit gelangte und Melinda Gates begann, die Scheidung zu prüfen.

Während der Untersuchung entschieden einige Vorstandsmitglieder, dass es für Herrn Gates nicht mehr angemessen sei, als Direktor bei der Software-Firma zu sitzen, die er selber gegründet und jahrzehntelang geleitet hat. Herr Gates trat zurück, bevor die Untersuchung des Vorstands abgeschlossen war, sagte eine andere Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist. -WSJ

„Microsoft erhielt in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 den Hinweis, dass Bill Gates im Jahr 2000 eine intime Beziehung mit einer Mitarbeiterin des Unternehmens anfangen wollte“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. „Ein Ausschuss des Vorstands hat die Bedenken geprüft und mithilfe einer externen Anwaltskanzlei eine gründliche Untersuchung durchgeführt. Während der gesamten Untersuchung hat Microsoft den Mitarbeiter, der die Bedenken geäußert hat, umfassend unterstützt.“

Bill und Melinda Gates gaben Anfang des Monats bekannt, dass sie ihre 27-jährige Ehe beenden, weil die Ehe laut Melinda „unwiederbringlich zerbrochen“ sei. Sie hatte seit mindestens 2019 mit Anwälten zusammengearbeitet, um die Ehe zu beenden, so das Journal. Und während das Paar nicht verraten hat, was die Trennung veranlasst hat, berichtete das Journal auch, dass Bills Umgang mit Epstein eine „Quelle der Sorge“ war.

Mitglieder des Microsoft-Boards wurden Ende 2019 auf den Brief der Ingenieurin aufmerksam, die Änderungen an ihrem Microsoft-Job forderte und auch Details über ihre Beziehung zu Herrn Gates teilte, das erzählte die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Herr Nadella und andere leitende Angestellte waren sich der Anschuldigungen der Frau bewusst, sagten einige der Personen.

Einer der Leute erzählte wie einige Vorstandsmitglieder nach der Beziehung von Herrn Gates mit Herrn Epstein fragten. Den Vorstandsmitgliedern wurde mitgeteilt, dass sich die Beziehung auf Philanthropie konzentriere und nichts weiter, sagte diese Person.

Im Dezember 2019 – noch vor dem Ende der Untersuchung – wurde Herr Gates bei der jährlichen Aktionärsversammlung erneut in den Vorstand von Microsoft gewählt. Als mehr über die Angelegenheit in die Öffentlichkeit drangen, waren die Vorstandsmitglieder besorgt, dass die Beziehung von Herrn Gates zu der Frau unangemessen ist und sie wollten nicht, dass ein Direktor im Zuge der #MeToo-Bewegung mit dieser Situation in Verbindung gebracht wird, sagten die Personen.

Die Frage ist – wer wusste was, und wann? Wir erinnern uns das Bill Gates einen guten Kontakt zu Epstein pflegte.

