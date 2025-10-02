Brian Berletic

Die Vereinigten Staaten eskalieren ihre Konfrontation mit China unter dem Deckmantel, „Aggression abzuschrecken“, während sie in Wirklichkeit ihre globale Strategie neu ausrichten, um die Hegemonie über Asien durch Destabilisierung, politische Manipulation und militärischen Aufbau aufrechtzuerhalten.

Die USA säen Chaos in Asien, während sie China ins Visier nehmen

Ende Mai 2025 warnte der US-Verteidigungsminister (jetzt „Kriegsminister“ genannt) Pete Hegseth die Welt, dass die USA dabei seien, eine Arbeitsteilung sowohl in Europa als auch im Nahen Osten umzusetzen, während sie ihre Aufmerksamkeit – und all die Einmischung, Instabilität, Konflikte und sogar Kriege, die damit einhergehen – nach Asien verlagern.

Konkret erklärte Minister Hegseth: „Wir orientieren uns neu, um Aggression durch das kommunistische China abzuschrecken.“

Mit „Aggression durch das kommunistische China abschrecken“ meinte Hegseth, China daran zu hindern, sich selbst und die Stabilität der Region, in der es sich befindet, gegen Washingtons Versuch zu verteidigen, die Vorherrschaft über Asien vom anderen Ende des Planeten aus zu bewahren.

Unter den konstruierten Bedrohungen, die Hegseth als Rechtfertigung für die US-Einmischung im asiatisch-pazifischen Raum (von der US-Regierung als „Indopazifik“ bezeichnet) anführte, war China „falle Taiwan an“.

Taiwan wird sowohl nach internationalem Recht als auch vom US-Außenministerium selbst als Teil des „Ein-China“-Prinzips anerkannt.

Auf der offiziellen Website des US-Außenministeriums unter „U.S. Relations With Taiwan“ heißt es ausdrücklich, dass „der Ansatz der Vereinigten Staaten gegenüber Taiwan über Jahrzehnte und Regierungen hinweg konsistent geblieben ist. Die Vereinigten Staaten haben eine langjährige Ein-China-Politik“ und dass „wir die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen.“

In der Praxis jedoch behalten die USA die politische Kontrolle über die lokale Verwaltung Taiwans, bewaffnen und unterstützen es politisch und ermutigen es, Separatismus vom Rest Chinas zu betreiben.

Die anhaltende Kampagne Washingtons der politischen Destabilisierung, der militärischen Annäherung und der wirtschaftlichen Kriegsführung in ganz Asien zeigt eine Weigerung, die Realität eines souveränen China zu akzeptieren.

Dies – und nicht „chinesische Aggression“ – ist die Wurzel der US-chinesischen Spannungen, eine moderne Fortsetzung des westlichen Kolonialismus über den asiatisch-pazifischen Raum über Generationen hinweg. Chinas wachsende wirtschaftliche und militärische Macht droht, Jahrhunderte westlicher Hegemonie zu beenden.

Dies ist die wahre „Bedrohung“, auf die Washington reagiert – nicht eine unrechtmäßige chinesische Einflussnahme in seiner eigenen Region, sondern das unumkehrbare Ende des unrechtmäßigen amerikanischen Einflusses auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten.

Asien auf den Kopf gestellt

Trotz der Illusionen eines „sich zurückziehenden“ Amerikas unter der derzeitigen Trump-Regierung befinden sich die USA mitten in einer groß angelegten Destabilisierung der Region, die durch die verschiedenen Instrumente der politischen Nötigung und Vereinnahmung der USA durchgeführt wird – namentlich die National Endowment for Democracy (NED), USAID-Programme, die nun stiller unter dem US-Außenministerium selbst fortgeführt werden, sowie angrenzende westliche Stiftungen wie George Soros’ Open Society Foundations.

Ähnlich wie die USA 2011 während des „Arabischen Frühlings“ Nordafrika und den Nahen Osten ins Visier nahmen, greifen sie nun zuerst Indonesien an – mit tödlichen Unruhen, die die Teilnahme des neuen BRICS-Mitglieds am Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit Anfang September störten –, dann mit ebenso tödlicher Gewalt die Regierung Nepals an den Grenzen zu Indien und China stürzten und jüngst sowohl die Philippinen als auch Grenzregionen Indiens mit denselben „Gen Z“-gebrandeten Unruhen ins Visier nahmen.

Auf diese Weise formt die USA die Region als Teil einer fortgesetzten Anstrengung, China einzukreisen, einzudämmen und zu untergraben.

Diejenigen, die an die Illusion eines „sich zurückziehenden“ Amerikas glauben, haben versucht, die jüngsten Unruhen in Asien als „organisch“ und „spontan“ zu verkaufen, trotz umfangreicher Beweise für von der US-NED finanzierte Organisationen, die sowohl die Proteste anführten als auch förderten – sowie eine Interimsregierung, die sich nun in Nepal bildet, in der bis Mitte September die Hälfte der acht ernannten Minister aus von der NED finanzierten Frontorganisationen stammen – viele dieser Übergangsminister haben diese Organisationen sogar selbst gegründet oder geleitet.

Zu diesen Ministern gehören Om Prakash Aryal, ernannt zum Innenminister, der Mitglied des von USAID, NED und Open Society finanzierten Justice and Rights Institute-Nepal war; Jagadish Kharel, ernannt zum Minister für Kommunikation und IT, der die von USAID finanzierte Media Help Line gründete; Mahabir Pun, ernannt zum Minister für Bildung, Wissenschaft und Technologie, der das von USAID finanzierte National Innovation Centre leitete; und Prasad Pariyar, ernannt zum Landwirtschaftsminister, der die von USAID, NED, der CIA-nahen Asia Foundation und der Open Society finanzierte Samata Foundation leitete.

Dr. Sangita Mishra, die zur Gesundheitsministerin ernannt wurde, leitete zuvor das Paropakar-Krankenhaus für Geburtshilfe und Frauen, das regelmäßig USAID-Finanzierung erhielt, wobei US-Botschaftserklärungen sie namentlich bei „Übergabezeremonien“ erwähnten. Auch wenn diese Finanzierung für sich genommen als „unschuldig“ gelten könnte, deutet die Tatsache, dass sie zusammen mit offen US-gestützten Persönlichkeiten berufen wurde, auf eine überwiegend proamerikanische (und US-abhängige) Interimsregierung hin – zusätzlich zu den US-finanzierten Organisationen, die die Proteste selbst förderten und anführten.

Auf den Philippinen wurden Proteste von Tindig Pilipinas angeführt, einem Mitglied des von der US-NED finanzierten International Center for Innovation, Transformation and Excellence in Governance (INCITEGov), und von dem US-NED-finanzierten Medienunternehmen Rappler gefördert, das von Maria Ressa gegründet und geleitet wird, die buchstäblich ihre eigene Seite auf der offiziellen NED-Website hat.

Während die derzeitige Regierung auf den Philippinen Washington gegenüber stark unterwürfig war – auf Kosten der Philippinen selbst –, könnten die Unruhen entweder als Mittel dienen, um unabhängige politische Kräfte auszuschalten, die noch nicht den USA untergeordnet sind, oder als Druckmittel gegen die aktuelle Regierung, weil sie gezögert hat, Washingtons zunehmend gefährliche Forderungen im Hinblick auf die Konfrontation mit China zu erfüllen.

Die US-Einmischung und die Netzwerke, die sie dazu nutzen, erstrecken sich über ganz Asien, sodass weitere Unruhen in anderen Ländern der Region so gut wie unvermeidlich sind.

Kontinuität der Agenda

Das Ziel Washingtons ist es, China mit entweder feindlichen, von den USA kontrollierten Klientelregimen oder mit Instabilität zu umgeben, wodurch China politische, wirtschaftliche und sogar potenzielle militärische Partner verwehrt werden.

Gleichzeitig verwandeln die USA weiterhin Länder wie Südkorea, Japan und die Philippinen in militarisierte Rammböcke, um China sowohl zu provozieren als auch möglicherweise einen Stellvertreterkrieg gegen China zu führen – auf dieselbe Weise, wie die USA derzeit die Ukraine und den Rest Europas einsetzen, um gegen die Russische Föderation zu kämpfen.

All dies hat sich über den gesamten Verlauf des 21. Jahrhunderts hinweg vollzogen, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt oder den US-Kongress kontrolliert.

Unter der derzeitigen Trump-Regierung prahlte Minister Hegseth in derselben Rede Ende Mai mit der Entwicklung und Stationierung von US-Waffensystemen, die speziell für Konflikte mit China entworfen wurden, darunter das Navy/Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) zur Bekämpfung von Kriegsschiffen sowie das Typhon-Raketensystem, das zuvor durch den INF-Vertrag verboten war, aus dem Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit ausgetreten ist.

Der systematische einseitige Rückzug aus Rüstungskontrollverträgen und die anschließende Entwicklung und Stationierung zuvor verbotener Waffen entlang der Peripherie sowohl Russlands als auch Chinas durch die Trump- und Biden-Regierungen zeigen, dass die USA – weit davon entfernt, sich „zurückzuziehen“ – in eine gezielte und methodische Eskalation zur Eindämmung und Konfrontation mit beiden Nationen verwickelt sind, die mehrere Präsidentschaften umfasst und bis heute andauert.

Über die Entwicklung und Stationierung von Waffen entlang der Peripherie Chinas hinaus zwingen die USA ihre Klientelstaaten in der Region, öffentliche Gelder von Sozialprogrammen und Infrastruktur abzuzweigen und stattdessen in die Waffenproduktion und -wartung zu investieren, um den US-Konflikt in der Region aufrechtzuerhalten – andernfalls gehemmt durch das, was US-Politiker oft als die „Tyrannei der Distanz“ bezeichnen: die Realität, dass die USA einen Krieg mit China auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten führen, weit entfernt von ihrem eigenen Territorium und den Zentren ihrer militärisch-industriellen Produktion.

Dieses Programm, das „Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience“ (PIPIR) genannt wird, beschrieb Minister Hegseth als „ein von den USA initiiertes multilaterales Forum von 14 Verbündeten und Partnern, das mit der Industrie, Kapitalgebern und wichtigen nichtstaatlichen Akteuren zusammenarbeitet, um die industrielle Widerstandsfähigkeit zu stärken, unsere Kapazitäten zu erweitern und die Lieferungen zu beschleunigen“ – einschließlich Flugzeug- und Schiffswerften, der Standardisierung von Drohnen und Komponenten in der Region sowie der Produktion von US-Waffen wie dem Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), das von M270- und HIMARS-Startplattformen eingesetzt wird.

PIPIR soll die Klientelstaaten der USA in der Region ausnutzen, um die eigenen militärisch-industriellen Defizite Amerikas zu kompensieren, die während des Stellvertreterkrieges gegen Russland in der Ukraine aufgedeckt wurden – ebenso sehr wie es logistische Unterstützung für einen groß angelegten Konflikt mit China aus der Region selbst und nicht von weit außerhalb bereitstellen soll.

Trotz einiger Analysten, die Episoden diplomatischer Gesten der Trump-Regierung herausgreifen, um diese als „Rückzug“ aus Europa oder Asien darzustellen, beweist allein die Existenz dieser laufenden Programme das Bestreben der USA, China weiterhin einzukreisen und zu bedrängen – sowohl mit einer kontinuierlich wachsenden US-Militärmacht als auch durch politische Einmischung und Regimewechsel gegen Chinas Verbündete und Partner.

Minister Hegseth schloss seine Rede Mitte Mai in Singapur mit den Worten:

„Das Motto meines ersten Zuges, den ich führte, lautete: ‚Diejenigen, die Frieden wollen, müssen sich auf Krieg vorbereiten.‘ Und genau das tun wir. Wir bereiten uns auf Krieg vor, um Krieg abzuschrecken – um Frieden durch Stärke zu erreichen. Und wir blicken in diesen Raum und sehen euch – unsere Verbündeten und Partner – und rufen euch auf, uns in dieser wichtigen Arbeit zu unterstützen.“

In Wirklichkeit befanden sich die USA während des gesamten 21. Jahrhunderts in einem kontinuierlichen Kriegszustand und führen bis heute Krieg und Stellvertreterkrieg auf der ganzen Welt. Minister Hegseth und die Interessen, denen er dient, versuchen nicht, sich „auf Krieg vorzubereiten, um Krieg abzuschrecken“, sondern führen vielmehr einen dauerhaften Krieg, um jede Form von gerechtem Frieden zu verhindern.

Die anhaltende Kampagne Washingtons der politischen Destabilisierung, der militärischen Annäherung und der wirtschaftlichen Kriegsführung in ganz Asien zeigt eine Weigerung, die Realität eines souveränen China und eines breiter aufsteigenden Asiens zu akzeptieren, das sein eigenes regionales Schicksal frei von westlicher Einmischung bestimmen will. Washingtons wahres Ziel ist nachweislich nicht Frieden, sondern die Fortsetzung seiner historisch unrechtmäßigen Dominanz – selbst auf Kosten, den asiatisch-pazifischen Raum oder sogar den Rest der Welt in sich ausbreitendes Chaos, Konflikte und Katastrophen zu stürzen.

*– in Russland verboten