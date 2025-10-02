Ein Tabubruch mitten im Krieg

Während des kurzen, zwölf Tage andauernden Iran-Israel-Krieges Anfang des Jahres spielte sich in Washington etwas ab, das selbst für erfahrene Beobachter des militärisch-politischen Komplexes unfassbar klingt. Tucker Carlson enthüllte in seiner Sendung, dass israelische Soldaten während des Konflikts direkt ins Pentagon eindrangen, in Sitzungen platzten und amerikanischen Offizieren Befehle erteilten.

Die Pentagon-Mitarbeiter, so Carlson, seien „fassungslos und verärgert“ gewesen – doch niemand habe es gewagt, etwas zu unternehmen. Die Szene: ausländische Offiziere, die im militärischen Hauptquartier der stärksten Nation der Welt Forderungen stellten, während die eigenen Generäle schweigend danebenstanden.

„Wie kann das sein?“ – Carlson stellt die Grundsatzfrage

Carlson formulierte es klar:

Wie kann es sein, dass ausländische Militärs in das Herz des US-Verteidigungsapparats eindringen und dort Befehle erteilen?

und dort Befehle erteilen? Wie kann es sein, dass amerikanische Offiziere diese Demütigung stillschweigend hinnehmen ?

? Und was bedeutet es für die Souveränität einer Supermacht, wenn sie Anordnungen von einer kleineren, formal abhängigen Nation akzeptiert?

Carlson sprach von einem „zutiefst ungesunden Verhalten“, das durch die Schwäche der US-Führung geradezu provoziert werde. „Je mehr man es zulässt, desto mehr wird man davon bekommen.“

🔥 Israelische Offiziere befehlen im Pentagon – US-Militär schweigt!



Tucker Carlson enthüllt:



Während des Iran-Israel-Krieges drangen IDF-Offiziere ins Pentagon ein.



Sie platzten in Sitzungen, gaben Befehle, stellten Forderungen.



US-Offiziere schwiegen – keiner wagte… pic.twitter.com/UcvkruoQK2 — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

Das Muster: Unterordnung statt Führung

Laut Carlson ist dieser Vorfall kein Ausrutscher, sondern Teil eines Musters. Seit Jahren gebe es israelische Offiziere im Pentagon, ebenso wie Vertreter anderer NATO-Staaten. Doch diesmal sei die Grenze überschritten worden: Nicht Kooperation, sondern offene Dominanz.

Carlson: „Wegen der Schwäche unserer Anführer haben wir Raubtiere in einem fremden Land dazu angestachelt, von uns zu profitieren.“

Seine Warnung: Eine Regierung, die Befehle von einer anderen – schwächeren – Regierung entgegennimmt, hat ihre Legitimität als souveräne Führung verspielt.

Anti-Israel? Oder pro-amerikanisch?

Carlson wies den Vorwurf zurück, seine Worte seien „anti-israelisch“. Es gehe nicht darum, ein Land zu dämonisieren, sondern die Pflicht der US-Regierung einzufordern: die Verteidigung amerikanischer Interessen und die Wahrung der nationalen Würde.

„Warum hat man sonst eine Regierung, vor allem eine starke, wenn sie Befehle von einer anderen, schwächeren Regierung entgegennimmt?“ fragte er rhetorisch.

Fazit: Ein Weckruf

Die Enthüllung ist brisant: Während eines eskalierenden Konflikts, in dem die USA bereits auf gefährlichem Kurs Richtung Weltkrieg waren, zeigt sich, dass entscheidende militärische Räume von fremden Offizieren dominiert wurden.

Carlsons Botschaft ist eindeutig: