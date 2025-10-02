Ex-Trump-Beamter sagt, seine Berater drängen auf Krieg mit Russland

Paul Dragu

Ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater der Trump-Regierung vermutet, dass Personen im Umfeld des Präsidenten ihn in einen Krieg mit Russland drängen.

Der pensionierte General Michael Flynn sagte am Montag in einem Social-Media-Post, dass Menschen im Orbit von Präsident Donald Trump ihn möglicherweise in eine „Falle“ locken, die amerikanische Leben kosten könnte. Jüngste öffentliche Rhetorik hochrangiger Regierungsvertreter scheint Flynns Analyse zu stützen.

In Fox News Live’s Sunday Briefing sagte der US-Sondergesandte für die Ukraine, General Keith Kellogg, der Korrespondentin des Weißen Hauses, Jacqui Heinrich, dass Trump der Ukraine die Erlaubnis gegeben habe, Langstreckenraketen gegen Russland einzusetzen. Zunächst wich Kellogg Heinrichs Frage zu Langstreckenschlägen aus, woraufhin die Moderatorin um Klarstellung bat. „Sagen Sie also, dass es die Position des Präsidenten ist, dass die Ukraine Langstreckenangriffe auf Russland durchführen darf – dass dies vom Präsidenten genehmigt wurde?“, fragte Heinrich. Kellogg antwortete:

„Wenn man liest, was er gesagt hat, und liest, was Vizepräsident [J.D.] Vance sowie Außenminister [Marco] Rubio gesagt haben, lautet die Antwort ja. Nutzt die Fähigkeit, tief zu treffen. Es gibt keine Zufluchtsorte.“

President Trump has authorized long-range strikes into Russia, Special Envoy to Ukraine General Keith Kellogg says — but occasionally Ukraine has not been granted authority by the Pentagon to carry them out.



KELLOGG: "Everybody should follow what the President says. He's the… pic.twitter.com/Zx36foTgnP — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) September 29, 2025

Ukraine braucht westliche Zustimmung

Die Ukraine benötigt amerikanische Zustimmung, um US-Waffen tief in Russland einzusetzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die USA in der Vergangenheit um Langstreckenraketen gebeten, um den Kampf direkt zum Kreml zu tragen. Er hat Tomahawk-Marschflugkörper verlangt, die Ziele in mehr als 1.500 Meilen Entfernung treffen können. Vor Kelloggs Aussage gegenüber Fox sagte Vance, Trump prüfe „auf jeden Fall“ ein weiteres ukrainisches Gesuch nach in den USA hergestellten Tomahawks.

Die Russen erklärten, sie würden „sorgfältig analysieren, ob amerikanische Tomahawk-Raketen, die möglicherweise an die Ukraine geliefert werden, unter Verwendung von durch die Vereinigten Staaten bereitgestellten Zieldaten abgefeuert würden“, so Berichte.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat gesagt, dass, wenn westliche Nationen der Ukraine erlauben, tief in Russland anzugreifen, dies als Kriegshandlung betrachtet werde. Putin sagte vor einem Jahr:

„Diese [Aufhebung der Beschränkungen für die Nutzung von Langstreckenwaffen westlicher Herkunft durch die Ukraine] wird bedeuten, dass NATO-Länder – die Vereinigten Staaten und europäische Länder – sich im Krieg mit Russland befinden. Und wenn dies der Fall ist, dann werden wir angesichts der Veränderung im Wesen des Konflikts entsprechende Entscheidungen als Reaktion auf die Bedrohungen treffen, die uns gestellt werden.“

Kelloggs Kommentare kamen inmitten intensiver Kämpfe zwischen diesen Brudernationen. „Russland startete in der Nacht zum Samstag und am Sonntagmorgen mehr als 600 Drohnen und Dutzende von Raketen auf die Ukraine“, so Berichte. Die Ukrainer feuerten einen eigenen Schlag zurück – auf Moskau. „Das russische Verteidigungsministerium erklärte, seine Streitkräfte hätten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen 84 ukrainische Drohnen in mehreren Regionen abgefangen“, berichteten russische Medien.

Trump unter Druck gegenüber dem Kreml?

Letzte Woche veröffentlichte Trump eine Stellungnahme in den sozialen Medien, die nahelegte, dass er seine Haltung zugunsten eines fortgesetzten Kampfes in der Ukraine geändert habe. „Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO ist [die Rückeroberung der ursprünglichen Grenzen der Ukraine, von wo dieser Krieg begann] durchaus eine Option“, sagte Trump am 23. September. Trump verspottete auch die militärische Stärke des Kremls und nannte Russland einen „Papiertiger“.

Die Erklärung warf die Frage auf, ob die Kommentare des Präsidenten Teil einer Strategie seien, den Kreml unter Druck zu setzen, sich eher für ein Friedensabkommen zu öffnen, oder ob es die wahren Gefühle eines Präsidenten seien, der frustriert darüber ist, dass trotz der Gespräche, trotz des roten Teppichs für Putin die Kämpfe nur noch intensiver geworden sind.

Flynn: Mehr Einsatz für Frieden

Dennoch befürchtet General Flynn, dass sein ehemaliger Chef auf einen katastrophalen Weg geführt wird. In einem Social-Media-Post am Montag fragte Flynn: „Ist die Ukraine eine außenpolitische Sackgasse oder eine Falle?“ Er sagte auch, dass jemand in der Nähe des Präsidenten vorgeschlagen habe, ein anderer Staatschef solle eliminiert werden – vermutlich Russlands. Und er richtete sich direkt an Trump: „Donald Trump, wir wollen, dass du der FRIEDENSPRÄSIDENT bist.“

In seinem Beitrag deutete Flynn an, dass die Eurokraten eine Eskalation vorantreiben. „Die NATO und die EU brauchen diesen Krieg, um ihre internen Probleme von sich selbst wegzuschieben und ihn einem Feind zuzuschieben, der über massive physische Fähigkeiten verfügt und diese auch einsetzen wird (unterschätzen Sie diese Warnung nicht)“, sagte er. Ähnliche Vorwürfe hat er in der Vergangenheit schon erhoben.

Flynn ist auch gegen den Verkauf von Waffen an die NATO:

„Waffen an die ‚NATO‘ zu verkaufen, mag uns ein gutes Gefühl geben, aber vergessen wir niemals: Wir sind die NATO. Wenn die NATO diese Waffen an die Ukraine weitergibt, befinden wir uns dann nicht in einem STELLVERTRETERKRIEG gegen Russland? Sind wir dann nicht direkt beteiligt? Wer liefert die Leitsysteme, die Aufklärung, die Informationsoperationen, Cyber, Weltraum – Kriegführung ist eine multidimensionale Aktivität und nicht einfach eine Kugel oder Rakete, die durch die Luft fliegt.“

Der langjährige General erinnerte dann daran, dass „es weiterhin friedliche Lösungen zur Beendigung dieses Krieges gibt“ und dass „wir härter daran arbeiten müssen, diese zu suchen“. Er fügte hinzu, dass diejenigen, die zum Krieg drängen, nicht alle Optionen auf den Tisch legten.

Hegseths Versammlung

All dies geschieht, während Verteidigungsminister Pete Hegseth am Dienstag Hunderte, wenn nicht Tausende der obersten Generäle und Admirale des US-Militärs zu einem Treffen auf einem Marinestützpunkt in Virginia zusammenruft. Auch Trump nimmt daran teil.

Die ungewöhnliche Einberufung hat viele Fragen aufgeworfen. Der Präsident sagte, an dem Treffen sei nichts Unheilvolles. Er sagte NBC: „Es ist wirklich nur ein sehr schönes Treffen, bei dem darüber gesprochen wird, wie gut wir militärisch dastehen, darüber, dass wir in großartiger Form sind, und über viele gute, positive Dinge.“ Ein Beamter sagte gegenüber Nachrichtenagenturen, Hegseth plane, „militärische Erfolge hervorzuheben und über die Zukunft des Verteidigungsministeriums unter seiner Führung zu sprechen“. Doch es herrscht Skepsis, da solche Informationen normalerweise per Memos oder Telekonferenzen übermittelt werden.

„Ist es unser Kampf?“

Nur wenige Tage bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, fragte TNA in seiner Printausgabe vom 14. Februar 2022: „Russland gegen die Ukraine: Ist das unser Kampf?“ Wir stellten fest, dass die östlichen Regionen der Ukraine, die Russland vollständig oder teilweise besetzt, überwiegend ethnisch russisch sind und die dortige Stimmung „eindeutig für die Unabhängigkeit von der korrupten, kleptokratischen und diskriminierenden ukrainischen Regierung oder für die offene Annexion durch ‚Mutter Russland‘“ gewesen sei. Wir stellten auch fest, dass Russland von NATO-Staaten eingekreist wird. Der Zweck der NATO sei es, „die eventuale Konsolidierung regionaler Militärbündnisse in eine globale Militärmacht vorzubereiten“, die wir als eine „unverzichtbare Zutat für eine konsolidierte Weltregierung“ bezeichneten.

Aber Russland und China, so sagten wir, seien möglicherweise nicht bereit, sich einer vom Westen geführten Weltregierung zu unterwerfen:

„Russland und China, bei allen anderen Defiziten, bleiben extrem nationalistisch und widerstandsfähig gegenüber einer Eingliederung in bestehende internationale Systeme. Beide Länder sind sehr zurückhaltend, irgendeine Art von bindendem Abkommen oder Vertrag mit anderen Ländern oder einer internationalen Autorität einzugehen, und missachten in der Regel die Regeln jeder internationalen Organisation, der sie letztlich doch beitreten. Und beide Länder sind groß genug und gut genug bewaffnet, dass selbst eine internationale Koalition im Stil des Golfkriegs sie möglicherweise nicht zwingen könnte, den Forderungen der ‚internationalen Gemeinschaft‘ nachzukommen. Daher ist das ultimative Ziel der sogenannten internationalen Gemeinschaft, d.h. der Internationalisten, deren Politik und Prioritäten die außenpolitische Agenda des Westens, einschließlich der Vereinigten Staaten, vollständig dominieren, die Errichtung einer einzigen Weltregierung – durch Zustimmung, wenn möglich, aber mit Gewalt, wenn nötig.“

Die Globalisten hätten sowohl den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts Versuche einer Weltregierung folgen lassen, zunächst durch den Völkerbund, dann, erfolgreicher, durch die Vereinten Nationen, die weiterhin eine Bedrohung darstellten.

Menschen lernen über den Globalismus

Aber im letzten Jahrzehnt ist das antiglobalistische Gefühl weltweit exponentiell gewachsen. Ein großer Grund dafür ist, dass mehr Menschen einfach über die Bedrohung durch den Globalismus erfahren haben. Und ein wirksamer Lehrer war die Covid-19-Erfahrung. Als die Regierungen „freier“ Gesellschaften offen tyrannische Maßnahmen verhängten, brachte das die Bürger dazu, Fragen zu stellen. Und dieses Fragen führte viele zu der Erkenntnis, dass eine internationale Kontroll-Infrastruktur schon lange vorbereitet worden war und dass das, was sie erlebten, deren Folge war.

Vielleicht also arbeiten die Globalisten daran, ein Ereignis zu entfachen, das eine Katastrophe von so verheerendem Ausmaß hervorbringt, dass die Menschen verzweifelt nach Ordnung und Sicherheit sein werden und alles akzeptieren – selbst den Globalismus, der als Mittel verkauft wird, einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Und vielleicht haben sie Trump mit Kriegstreibern umgeben, die den Präsidenten schmeicheln, während sie wahnsinnige Schritte anfeuern, die in einem heißen Krieg mit Russland enden könnten.

Wie wir bereits 2022 sagten: „Das Risiko eines dritten Weltkriegs, komplett mit Atomwaffen, wegen eines Territorialstreits in der Ukraine könnte die wahre Definition von Wahnsinn sein.“