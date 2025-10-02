Eine neue und dunklere McCarthy-Ära senkt sich mit der Nacht

Edward Curtin

„In einer dunklen Zeit beginnt das Auge zu sehen… Was ist Wahnsinn anderes als die Noblesse der Seele im Widerspruch zu den Umständen?… Ein stetiger Sturm von Entsprechungen!“

— Theodore Roethke, In a Dark Time

Wir sind jetzt alle Obskurantisten, tief in der dämmernden Propaganda, auf der Suche nach Licht. „Es ist noch nicht dunkel, aber es wird dahin gehen“, wie Bob Dylan in „Not Dark Yet“ singt. „Nun, mein Gefühl für die Menschlichkeit ist den Bach runtergegangen.“

Es ist ein Gefühl, mit dem sich immer mehr Menschen identifizieren können, da dunkle, gefährliche und verlogene Nachrichtenberichte den Verstand der Öffentlichkeit jeglichen logischen Verständnisses berauben, indem sie Geschichten präsentieren, die sich selbst widersprechen und gleichzeitig große Angst auslösen. Doppelbindungen, Catch-22s, kontronyme Käfige, die dazu bestimmt sind, die Öffentlichkeit in unmöglichen Zwickmühlen zu fangen.

(Ein Kontronym ist ein Wort, das zwei Definitionen hat, die sich gegenseitig widersprechen. Zwei Beispiele sind das Wort bolt, was sowohl „mit einem Riegel verschließen“ als auch „fliehen“ bedeuten kann, und clip, was „befestigen“ und „abtrennen“ bedeutet.)

Chaos herrscht – wie es beabsichtigt ist –, während die Bill of Rights entzogen werden, Palästinenser abgeschlachtet werden, ein Atomkrieg wahrscheinlicher wird und das Durchgreifen gegen Dissens unter der zweiten Trump-Administration dramatisch zunimmt. Die heutige Operation Chaos, mit ihrem Ausspionieren amerikanischer Bürger usw., lässt die frühere illegale Operation Chaos der CIA (1967–74) wie eine harmlose Kuriosität erscheinen. Heute ist Überwachung gleichbedeutend mit dem Internet und digitaler Technologie. Es wird in der Tat sehr dunkel.

Das amerikanische oligarchische politische System, das endlos debattiert wird und die Aufmerksamkeit der Menschen fesselt, ist ein kontronymes System, das positive und negative Pole enthält, die sich gegenseitig aufheben und gleichzeitig den Gläubigen eingefroren und frustriert halten. Es ist im Wesentlichen Orwells Doppeldenk mit einer Wendung – nämlich die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig im Kopf zu halten und beide als wahr zu akzeptieren; ein Grundpfeiler wirksamer Propaganda.

Sobald man darin ist, ist man gefangen, weil es keine externen Referenzen gibt – das simulierte Denksystem ist dein Käfig. Biden vs. Trump ist ein Beispiel für diesen Käfig, ein Käfig, der geschaffen wurde, um die Menschen in Verwirrung gefangen zu halten.

Die Trump-Administration, die für das 1 % und Israel arbeitet, schafft eine Strategie der Spannung zwischen sozialen Gruppen, wie sie seit der von der CIA betriebenen Operation Gladio in ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, die Attentate, Bombenanschläge usw. umfasste, die Kommunisten zugeschrieben wurden, nicht mehr gesehen wurde. Mit anderen Worten: False-Flag-Operationen, die darauf abzielten, die Öffentlichkeit durch Täuschung aufzuwiegeln.

Die offiziellen Regierungs- und Unternehmensmedien (aber ich wiederhole mich) Geschichten über die brutale öffentliche Ermordung des einflussreichen jungen Konservativen Charlie Kirk und seine anschließende Heiligsprechung als großer amerikanischer Märtyrer sind ein Beispiel für den kontronymen Käfig in Aktion. Die Geschichten sind lächerlich – im etymologischen Sinn des Wortes „vor-hinten“ – und daher widersprüchlich und absurd. Die Geschichten sind wie Matrjoschka-Puppen; wenn die größte Lüge auseinanderzufallen beginnt, entfernt man sie und präsentiert die Rückfallposition Nummer zwei und so weiter zur nächsten verborgenen Puppe, falls erforderlich. Diese Geschichten werden vorher geschaffen, um nachher benutzt zu werden. Paul Craig Roberts beschrieb es so:

James Jesus Angleton, Leiter der CIA-Gegenaufklärung über drei Jahrzehnte, erklärte mir schon vor langer Zeit, dass Geheimdienste Geschichten innerhalb von Geschichten schaffen, jede mit sorgfältig konstruierten Beweisspuren, um falsche Spuren als Ablenkungen zu erzeugen. Solche akribischen Arbeiten können verschiedene Zwecke erfüllen. Sie können dazu verwendet werden, eine unschuldige Person oder Organisation, die eine hinderliche Position zu einem wichtigen Thema einnimmt und einer Agenda im Wege steht, bloßzustellen oder zu diskreditieren. Sie können als Ablenkungsmanöver verwendet werden, um die Aufmerksamkeit von einer scheiternden Erklärung eines Ereignisses abzulenken, indem eine alternative falsche Erklärung produziert wird. Ich vergesse, wie Angleton sie nannte, aber die Strategie besteht darin, innerhalb einer falschen Geschichte andere Geschichten zu haben, die vorhanden, aber zurückgehalten werden, wegen „nationaler Sicherheit“ oder „politisch sensibler Fragen“ oder Ähnlichem. Wenn dann die offizielle Geschichte in Schwierigkeiten gerät, kann die Backup-Geschichte veröffentlicht werden, um die Aufmerksamkeit auf eine neue falsche Geschichte zu lenken oder die ursprüngliche Geschichte zu stützen. Angleton sagte, dass Geheimdienste ihre notwendigen Verfehlungen schützen, indem sie die Verfehlung in konkurrierenden Erklärungen vergraben.

Ich erkenne einen Trend in all den Charlie-Kirk-Kommentaren, der auf etwas anderes hindeutet. Vielleicht hat Israel Kirk getötet. Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt keine eindeutigen Beweise, dass sie es getan haben. Aber wie im Satz, den Ralph Waldo Emerson Henry Thoreau zuschrieb – „Manche Indizien sind sehr stark, wie wenn man eine Forelle in der Milch findet“ – erscheinen Netanyahus wiederholte Dementis sehr seltsam, wenn Israel Kirk nicht getötet hat.

Ich weiß, dass die offiziellen Berichte über den mutmaßlichen Attentäter Tyler Robinson ebenso viele Fragen aufwerfen, wie sie nicht beantworten. Aber von Ex-CIA-Kommentatoren über Mitglieder des Council on Foreign Relations bis hin zu dem Konservativen Ron Unz und anderen im gesamten politischen Spektrum wird gesagt oder angedeutet, dass nicht nur Israel wahrscheinlich Kirk getötet hat, sondern dass eine Reihe von ihnen sicherstellen, hinzuzufügen, dass es auch JFK, RFK getötet und 9/11 durchgeführt hat usw., und in all diesen Kommentaren wird die Central Intelligence Agency kein einziges Mal erwähnt. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Es ist, als ob die CIA alle Attentate an den Mossad abgegeben hätte. Also warum? Warum so viel Gerede über den Mossad, aber keines über die CIA?

Und dann haben wir Trump und Netanyahu, die sagen, Israels Hände seien rein beim Kirk-Mord und mehr, was bedeutet, dass Kirk von einem Einzeltäter getötet wurde – wie JFK, Malcolm X, MLK Jr. und RFK. Also war es Israel oder ein Einzeltäter bei all diesen Attentaten. Also wer sagt etwas anderes, wer sagt, die CIA steckte hinter den Attentaten der 1960er Jahre? Wer sagt, die Einzeltäter-Szenarien sind Bullshit? Wer sagt, 9/11 war ein US-Insiderjob?

Sehr wenige. Ich schon. Aber wichtiger: ein Mann mit einem neuen Buch – Martyrs to the Unspeakable: The Assassinations of JFK, Malcolm X, Martin, and RFK –, das in einem Monat erscheint: James W. Douglass.

Wir beide sind auch scharfe Kritiker Israels. Interessante Kommentare vor der Veröffentlichung! Was danach kommt?

Es sollte offensichtlich sein, dass Israel von fanatischen Zionisten geführt wird, die Völkermord an den Palästinensern begehen und eine lange Geschichte haben, ihre angeblichen Feinde zu ermorden. Netanyahu und seinesgleichen haben keinerlei Skrupel, die abscheulichsten Taten zu begehen (ebenso wenig wie die CIA). Und Donald Trump ist Israels eifriger Verbündeter bei all dem, einschließlich des Zielens auf den Iran.

Der große Journalist Max Blumenthal hat in seinen jüngsten Artikeln bei The Grayzone über Charlie Kirks Bruch mit Netanyahu und seinen Stellvertreter-Finanziers in den USA ein grelles Licht auf die Vorgeschichte zu Kirks Ermordung geworfen.

Blumenthal, ein Mann der Linken und langjähriger Analyst von Kirk, Israel und Palästina, berichtet, dass Kirk, ein Mann der Rechten, in den Wochen und Monaten vor seiner Ermordung begann, sich von seiner früheren uneingeschränkten Unterstützung Israels wegen dessen Völkermords an den Palästinensern und seiner Abscheu gegenüber Netanyahu abzuwenden. Zuvor wurde Kirks Organisation, Turning Point USA (TPUSA), voll und ganz von der zionistischen Regierung und ihren Stellvertreter-Unterstützern in den USA unterstützt. Sie war im Wesentlichen ein Arm der israelischen Propaganda und eine wichtige Stütze für Trump, die sich an junge amerikanische Konservative richtete.

Doch in den letzten Monaten, als Kirk Gewissensbisse erlitt, begann er Israel zu kritisieren und lehnte ein massives Geldangebot von Netanyahu und weiteren pro-israelischen Unterstützern für TPUSA ab. Er wandte sich von seiner früheren Unterstützung der Netanyahu-Zionisten ab und fürchtete um sein Leben, insbesondere nach einem Augusttreffen in den Hamptons auf Long Island, das von dem israelfreundlichen Milliardär Bill Ackman einberufen wurde, wo Kirk wegen seines Sinneswandels heftig angegriffen wurde.

Blumenthal berichtet all dies und mehr und stellt fest, dass Kirk durch den wütenden Angriff in den Hamptons schwer erschüttert war und um seine Sicherheit fürchtete.

Ob die Kirk-Geschichte in den Hintergrund treten wird, weiß ich nicht. Klar ist, dass Israel, Trump und TPUSA ihn als gefallenen Märtyrer für ihre eigenen Zwecke beansprucht haben. Bereits jetzt sehen wir, dass der angebliche Täter Tyler Robinson und die Ermittlungen zu Kirks Tod aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden. Ich würde sagen: absichtlich. Das Einzeltäter-Mem wird zweifellos weiterleben, ebenso wie viele bizarre Theorien wie üblich proliferieren werden. Trotz seines historischen Rufs als lächerliche Lüge hält sich das Einzeltäter-Narrativ. Bis es nicht mehr hält, und dann wird die nächste Matrjoschka-Puppe hervorgeholt, die einen Blick auf die Wahrheit bietet, um die größere Lüge zu verschleiern. Wir können erwarten, dass eine Schüssel voller fauler Erklärungen überhandnimmt. So ist das eben.

Blumenthal ist ein sehr solider Reporter und glaubt, dass seine vielen Quellen für seine Berichterstattung über die Kirk-Geschichte zuverlässig und wahrheitsgemäß sind. Ich stimme zu. Es gibt immer die kleine Chance in dieser Welt endloser Propaganda, dass er hereingelegt wurde, aber Logik und seine Erfolgsbilanz machen dies äußerst unwahrscheinlich. Ich fordere die Leser dringend auf, ihm zuzuhören, wie er seine Berichterstattung sehr detailliert und äußerst brillant in einem Interview mit Chris Hedges kürzlich darlegt. Er stellt nicht nur seine Berichterstattung dar, sondern ordnet sie auch in eine größere historische Perspektive ein, die unerlässlich ist.

Es besteht kein Zweifel, dass wir tiefer in eine dunkle Phase der US-amerikanischen Geschichte eintreten, eine, die die 1950er Jahre harmlos aussehen lassen könnte. Eine neue/alte Strategie der Spannung ist im Gange – Blumenthal sagt, sie baue sich seit 2020 auf, aber ich würde sagen, schon länger – die Menschen gegeneinander auszuspielen, während das 1 %, die Mörder und die Kriegstreiber über gewöhnliche Menschen hinwegrollen und alles niederwalzen, während sie die bürgerlichen Freiheiten, den Dissens und alles, was einem freien Volk heilig ist, niederdrücken.

Zum Schluss, und als Beispiel dafür, wie das Kontrollsystem funktioniert: Ihr erinnert euch, dass Trump zum Teil aufgrund seines Versprechens gewählt wurde, Bidens Krieg gegen Russland über die Ukraine zu beenden. Er sagte, er würde dies innerhalb der ersten 24 Stunden im Amt tun. Viele glaubten diesem klaren Bullshit, sogar einige Linke. Andere nicht, weil sie wussten, dass es eine Kontinuität zwischen Bidens und Trumps Außenpolitik geben würde. Ich war einer von ihnen und schrieb deshalb im Februar Hold the Applause for Trump, the “Peacemaker.”

Nun werden wir bald in seinen neunten Monat im Amt eintreten, und er stand gerade vor der UNO und erklärte, dass der Krieg gewinnbar sei und die Ukraine unsere Unterstützung brauche, um dies zu tun. Wie ein Marktschreier auf einem Jahrmarkt am Glücksrad wünscht er der Menge „viel Glück“, während er Folgendes auf seiner Truth-Social-Seite verkündet:

Nachdem ich die militärische und wirtschaftliche Situation in der Ukraine und Russland kennengelernt und vollständig verstanden habe und nachdem ich die wirtschaftlichen Probleme gesehen habe, die sie Russland bereiten, denke ich, dass die Ukraine mit Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzuerobern und zu GEWINNEN. Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO ist es sehr wohl eine Option, die ursprünglichen Grenzen, von wo aus dieser Krieg begann, zurückzuerobern. Warum nicht? Russland kämpft seit dreieinhalb Jahren ziellos einen Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen müssen. Das zeichnet Russland nicht aus. Tatsächlich lässt es sie sehr wie „ein Papiertiger“ aussehen. Wenn die Menschen in Moskau und in all den großen Städten, Ortschaften und Bezirken in ganz Russland herausfinden, was in diesem Krieg wirklich vor sich geht, die Tatsache, dass es für sie fast unmöglich ist, Benzin durch die langen Schlangen zu bekommen, die sich bilden, und all die anderen Dinge, die in ihrer Kriegswirtschaft passieren, in der das meiste Geld für den Kampf gegen die Ukraine ausgegeben wird, die großen Geist hat und immer besser wird, dann könnte die Ukraine ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückerobern und, wer weiß, vielleicht sogar noch weiter gehen! Putin und Russland haben GROSSE wirtschaftliche Probleme, und dies ist der Zeitpunkt, für die Ukraine zu handeln. In jedem Fall wünsche ich beiden Ländern alles Gute. Wir werden weiterhin Waffen an die NATO liefern, damit die NATO damit machen kann, was sie will. Viel Glück allen! DONALD J. TRUMP, PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Wenn ein Präsident solch offenkundigen aggressiven Unsinn äußern kann, der allen Fakten widerspricht, weiß man, dass eine dunkle Nacht für wahrheitsliebende Seelen bevorsteht – zusammen mit einem direkten NATO-Krieg mit Russland und einem US-/Israel-Angriff auf den Iran.

Es ist noch nicht völlig dunkel, aber wir sind auf dem Weg dorthin.

*

Edward Curtin: Soziologe, Forscher, Dichter, Essayist, Journalist, Romanautor … Schriftsteller – jenseits eines Käfigs von Kategorien. Sein neues Buch ist AT THE LOST AND FOUND: Personal & Political Dispatches of Resistance and Hope (Clarity Press).