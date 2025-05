Die USA schützen Israel, während Netanjahu schwört, den Gazastreifen zu „übernehmen“ und den Hunger als Waffe zu benutzen

Israels Premierminister Netanjahu schwor, den Gazastreifen zu kolonisieren: „Wir werden die Kontrolle über das gesamte Gebiet des Streifens übernehmen“. Er setzt den Hunger als Waffe ein, während Donald Trump versucht, die Palästinenser nach Libyen zu vertreiben

Premierminister Benjamin Netanjahu hat zugegeben, dass es Israels Ziel ist, den Gazastreifen zu besiedeln.

„Wir werden die Kontrolle über das gesamte Gebiet des [Gaza-]Streifens übernehmen“, versprach Netanjahu am 19. Mai.

Israel hatte im Januar einem Waffenstillstand zugestimmt, diesen aber im März einseitig gebrochen und seinen brutalen Krieg gegen Gaza wieder aufgenommen.

Donald Trump gab Israel persönlich grünes Licht für den Bruch des Waffenstillstands, wie israelische Beamte berichten.

Der israelische Minister brüstet sich: „Wir zerstören alles… Wir erobern, säubern und bleiben in Gaza“.

Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich, Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts und Netanjahu-Verbündeter, brüstete sich damit, dass die IDF „alles zerstören, was im Gazastreifen noch übrig ist“, und dass „die Armee nichts unversucht lässt“, berichtete die führende israelische Zeitung Haaretz.

Smotrich gab zu, dass Israel absichtlich zivile Mitglieder der Regierung von Gaza tötet, auch solche, die nicht der Hamas angehören. „Wir eliminieren Minister, Bürokraten und Geldgeber“, sagte er stolz.

„Wir erobern, säubern und bleiben in Gaza, bis die Hamas zerstört ist“, prahlte Smotrich.

Im Januar 2023, vor dem letzten Gaza-Krieg, bezeichnete sich Smotrich als „faschistischer Homophobiker“ und sagte der israelischen LGBT-Gemeinde: „Ich werde Schwule nicht steinigen, [solange] ihr mich nicht mit Krabben füttert“.

Im November 2023, nur wenige Wochen nach Beginn des Krieges, rief Smotrich öffentlich zur Massenvertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen durch die so genannte „freiwillige Migration“ auf.

Im April 2024 forderte Smotrich dann die „totale Vernichtung“ des Gazastreifens. Er berief sich dabei auf eine Bibelstelle, in der Gott die vollständige Vernichtung des Volkes der Amalekiter anordnete, einschließlich der Tötung aller Frauen und Kinder: „Du wirst das Gedenken an Amalek unter dem Himmel auslöschen“. Dies war eine ausdrückliche Aufforderung zum Völkermord.

Nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 twitterte Smotrich, dass 2025 das Jahr sein werde, in dem Israel „Judäa und Samaria“, wie die israelischen Siedler das Westjordanland bezeichnen, vollständig kolonisiert und offiziell annektiert habe – ein Gebiet, das nach internationalem Recht palästinensisches Territorium ist, das seit 1967 illegal von Israel besetzt ist.

Der UN-Chef für humanitäre Hilfe sagt, dass Israel in Gaza den Hunger als „Druckmittel“ einsetzt

Als Israel im März seinen brutalen Krieg einseitig wieder aufnahm, verhängte es auch eine erdrückende Blockade über den Gazastreifen, die verhindert, dass Lebensmittel und Medikamente in den dicht besiedelten Streifen gelangen.

Der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, Tom Fletcher, erklärte am 13. Mai, dass alle 2,1 Millionen Palästinenser, die im Gazastreifen eingeschlossen sind, einer Hungersnot ausgesetzt sind.

Fletcher forderte den UN-Sicherheitsrat auf, „die Gräueltaten des 21. Jahrhunderts zu beenden, deren Zeugen wir täglich in Gaza sind“.

Der UN-Sicherheitsrat war jedoch nicht in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen, da er von den Vereinigten Staaten gelähmt wurde, die wiederholt ihr Vetorecht zum Schutz Israels nutzten. Das war schon unter der Regierung von Joe Biden so, und es hat sich fortgesetzt, seit Trump im Januar ins Weiße Haus zurückgekehrt ist.

Fletcher ist Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten und Koordinator für Soforthilfe.

„Nachdem ich das, was vom medizinischen System in Gaza übrig geblieben ist, besucht habe, kann ich Ihnen sagen, dass der Tod in diesem Ausmaß ein Geräusch und einen Geruch hat, der einen nicht mehr loslässt“, erinnerte sich Fletcher. Ein Krankenhausmitarbeiter beschrieb es so: „Kinder schreien, während wir verbranntes Gewebe von ihrer Haut abziehen“.

Der UN-Chef für humanitäre Hilfe erklärte: „Israel verweigert uns den Zugang und stellt das Ziel, den Gazastreifen zu entvölkern, über das Leben der Zivilbevölkerung“.

Anstatt die UN-Hilfe zuzulassen, haben die USA und Israel einen alternativen Mechanismus geschaffen, den Fletcher als „zynisches Nebenschauplatz“ und „absichtliche Ablenkung“ bezeichnete, der lediglich ein „Feigenblatt für weitere Gewalt und Vertreibung“ sei.

Der amerikanisch-israelische Plan für den Gazastreifen „macht den Hunger zu einem Druckmittel“, so der UN-Chef für humanitäre Hilfe.

Eine Woche später, am 19. Mai, warnte Fletcher: „Es gibt 14.000 [palästinensische] Babys, die in den nächsten 48 Stunden sterben werden, wenn wir sie nicht erreichen können“.

„Wir gehen alle möglichen Risiken ein, wenn wir versuchen, diese Babynahrung zu den Müttern zu bringen, die ihre Kinder im Moment nicht ernähren können, weil sie unterernährt sind“, erklärte der UN-Chef für humanitäre Hilfe.

Israels Strategie des Massenhungerns

Israel versucht mit der Taktik des Massenhungerns, die Palästinenser im Gazastreifen ethnisch zu säubern oder diejenigen zu töten, die sich weigern zu gehen.

Die unabhängige Website Drop Site News berichtete über Reden von Premierminister Netanjahu und Finanzminister Bezalel Smotrich, in denen sie ihre sadistische Strategie offen darlegen.

Netanjahu enthüllte, dass er nur einige wenige Hilfstransporter in den Gazastreifen ließ, um die internationale Verurteilung zu minimieren und die weitere Unterstützung der USA sicherzustellen.

Drop Site News berichtete (Hervorhebung hinzugefügt):

„Wir werden die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen“, schwor Netanjahu [am 19. Mai] in einem von seinem Büro veröffentlichten Video, in dem er ankündigte, dass Israel mit der Lieferung von ‚minimaler humanitärer Hilfe: nur Lebensmittel und Medikamente‘ beginnen werde. Netanjahu behauptete, dass der internationale Druck, auch von israelfreundlichen republikanischen Senatoren und dem Weißen Haus, den Anschein einer humanitären Intervention erfordere. „Unsere besten Freunde in der Welt – Senatoren, die ich als starke Unterstützer Israels kenne – haben gewarnt, dass sie uns nicht unterstützen können, wenn Bilder von Massenverhungerungen auftauchen“, sagte er. „Sie kommen zu mir und sagen: ‚Wir werden euch alle Hilfe geben, die ihr braucht, um den Krieg zu gewinnen… aber wir können keine Bilder von Hungersnöten empfangen‘,“ fügte Netanjahu hinzu. Um den Vernichtungskrieg fortzusetzen, so Netanjahu, „müssen wir es so machen, dass sie uns nicht aufhalten können.“

Smotrich, das rechtsextreme Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts, das die „totale Vernichtung“ des Gazastreifens forderte, äußerte sich ähnlich.

Drop Site News berichtete (Hervorhebung hinzugefügt):

„Smotrich sagte, das Hilfsprogramm würde es „unseren Freunden in der Welt erlauben, uns weiterhin mit einem internationalen Schutzschirm gegen den Sicherheitsrat und das Haager Tribunal zu versorgen, und uns erlauben, weiter zu kämpfen, so Gott will, bis zum Sieg.“

In einer Pressekonferenz, die er als Notfall-Pressekonferenz bezeichnete, um der Kritik seiner eigenen Basis zu begegnen, legte Smotrich die völkermörderische Agenda der Netanjahu-Regierung dar und erklärte, warum der Anschein, Hilfe zuzulassen, auf strategischer Ebene notwendig ist. „Die [Hilfe], die in den kommenden Tagen in den Gazastreifen gelangen wird, ist eine winzige Menge. Eine Handvoll Bäckereien, die Fladenbrot an Menschen in öffentlichen Küchen verteilen werden. Die Menschen in Gaza werden ein Fladenbrot und einen Teller mit Lebensmitteln bekommen, und das war’s. Das ist genau das, was wir in den Videos sehen: Menschen, die in einer Schlange stehen und darauf warten, dass ihnen jemand einen Teller mit Suppe serviert“, sagte Smotrich.

Smotrich hatte zuvor vorgeschlagen, dass es „gerechtfertigt und moralisch“ wäre, alle 2,1 Millionen Palästinenser in Gaza verhungern zu lassen, aber er beklagte, dass die internationale Gemeinschaft dies nicht zulassen würde.

„Wir bringen Hilfe, weil wir keine andere Wahl haben“, sagte Smotrich im August 2024 mit Bedauern. „In der gegenwärtigen globalen Realität können wir keinen Krieg führen. Niemand wird zulassen, dass wir 2 Millionen Zivilisten verhungern lassen, auch wenn dies gerechtfertigt und moralisch vertretbar wäre, bis unsere Geiseln zurückgegeben werden.

Trump plant die Vertreibung der Palästinenser und die ethnische Säuberung des Gazastreifens

Trump hat verschiedene Pläne zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens und zur Vertreibung der Palästinenser in ein anderes Land geäußert.

Ägypten und Jordanien haben Trumps Druck, die ethnische Säuberung zu erleichtern, zurückgewiesen, so dass der US-Präsident Libyen als Alternative ins Auge gefasst hat.

Die Regierung Barack Obamas fror 2011 einseitig mehr als 30 Milliarden Dollar an libyschen Staatsvermögen ein, als Washington einen NATO-Krieg gegen die Regierung des antikolonialen Revolutionsführers Muammar Gaddafi führte.

Nachdem die NATO Gaddafi getötet und den libyschen Staat zerstört hatte, was in Nordafrika Chaos auslöste und die weit verbreitete Sklaverei und den Menschenhandel förderte, gaben die USA die beschlagnahmten libyschen Vermögenswerte nie zurück, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

Als Druckmittel hat Trump versprochen, Libyen die eingefrorenen Vermögenswerte auszuhändigen, wenn das Land sich bereit erklärt, die Palästinenser aufzunehmen, die er und Israel aus dem Gazastreifen vertreiben wollen.

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan (Mitte), beschuldigte im November 2024 den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Palästinenser im Gazastreifen begangen zu haben

Trumps ICC-Sanktionen lähmen Den Haag und schützen Israel vor rechtlichen Konsequenzen

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) stellte im November 2024 einen Haftbefehl gegen Israels Premierminister Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant aus und beschuldigte sie, in Gaza Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Im Februar 2025, nur zwei Wochen nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus, verhängte Trump Sanktionen gegen den IStGH und beschuldigte ihn, „unrechtmäßige und unbegründete Aktionen gegen Amerika und unseren engen Verbündeten Israel“ zu unternehmen.

„Das jüngste Vorgehen des IStGH gegen Israel und die Vereinigten Staaten stellt einen gefährlichen Präzedenzfall dar, da es gegenwärtiges und ehemaliges Personal der Vereinigten Staaten, einschließlich aktiver Angehöriger der Streitkräfte, unmittelbar gefährdet, indem es sie Schikanen, Missbrauch und möglicher Verhaftung aussetzt“, warnte das Weiße Haus.

Die Trump-Regierung berief sich auf den American Servicemembers‘ Protection Act von 2002. Dieses Gesetz, das unter der Regierung von George W. Bush verabschiedet wurde, ist gemeinhin als „Haager Invasionsgesetz“ bekannt und droht mit einer militärischen Intervention in den Niederlanden, um die Verfolgung von US-Beamten und ihren Verbündeten zu verhindern.

Das in den USA ansässige Center for Constitutional Rights prangerte Trumps Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof als „direkten Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit“ an, der darauf abziele, „Täter in der ganzen Welt zu ermutigen und die Verfolgung der internationalen Justiz gegen die Mächtigsten zu behindern“.

Die Associated Press berichtete im Mai, dass Trumps Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) den Haager Gerichtshof lahmgelegt und ihn daran gehindert haben, die von israelischen Spitzenbeamten begangenen Verbrechen zu untersuchen.

Der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, der britischer Staatsbürger ist, ließ seine Bankkonten in Großbritannien einfrieren.

Microsoft löschte sogar Khans E-Mail-Konto.

Microsoft hat dem israelischen Militär während des völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing-Dienste zur Verfügung gestellt, berichtet die israelische Zeitung Haaretz.

Eine Nichtregierungsorganisation, die den Internationalen Strafgerichtshof bei der Zusammenstellung von Beweisen unterstützt, musste laut AP aufgrund von Trumps Sanktionen ihr Geld von US-Bankkonten abziehen.

„Den amerikanischen Mitarbeitern des Gerichtshofs in Den Haag wurde mitgeteilt, dass sie bei einer Reise in die USA eine Verhaftung riskieren“, so die AP weiter.