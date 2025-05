Doug Casey über die Neocons und ihren Vorstoß in den nächsten großen Krieg

International Man: Wer genau sind die Neokonservativen – woher stammt diese Bewegung, woran glauben sie grundsätzlich, und warum scheint ihre Ideologie so unerbittlich auf die Förderung von Krieg und globaler Intervention ausgerichtet zu sein?

Doug Casey: Die meisten Neocons haben einen Hintergrund als Sozialisten oder Hardcore-Linke. Aber die Neocons sind schlauer als der durchschnittliche Statist, denn sie konnten erkennen, dass der Sozialismus gescheitert ist – er hat nirgendwo funktioniert. Also haben sie eine konservativ anmutende Wirtschaftspolitik eingeführt, während sie alle anderen Merkmale des Sozialismus beibehielten.

Die Neocons sind durchweg Staatsanbeter. Sie glauben nicht an Prinzipien aus Prinzip. Man könnte sagen, dass ein grundlegender Denker für die Neocons Niccolò Machiavelli ist, der in seinem Buch Der Fürst die Idee vertrat, dass alles getan werden sollte, was funktioniert und das Ziel des Herrschers erreicht – dass es kontraproduktiv ist, in Begriffen von richtig, falsch oder Moral zu denken.

Viele Neocons bezeichnen sich selbst als Wilsonianer. Woodrow Wilson war einer der schlimmsten Präsidenten, der unter anderem für die Einkommenssteuer, die Federal Reserve, die Teilnahme der USA am Ersten Weltkrieg und den Versuch, „die Welt für die Demokratie sicher zu machen“, verantwortlich war.

International Man: Die neokonservative Agenda scheint intellektuell in Figuren wie Leo Strauss und sogar Trotzki verwurzelt zu sein. Wie erklären Sie sich den Aufstieg dieser ideologischen Mischung innerhalb dessen, was viele immer noch als „konservative“ Bewegung bezeichnen?

Doug Casey: Sie sehen nur konservativ aus, weil sie es für nützlich halten, eine Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die dem freien Markt ähnelt. Dies geht zurück auf die seit Langem bestehende Verwechslung zwischen Kapitalisten und Faschisten.

Sozialisten glauben an staatliches Eigentum an den Produktionsmitteln – Fabriken, Bauernhöfe, Bergwerke und dergleichen. Kapitalisten hingegen glauben an das Privateigentum an den Produktionsmitteln und an die private Kontrolle über sie. Faschisten – ein Wort, das übrigens von Mussolini geprägt wurde – glauben ebenfalls an das Privateigentum an den Produktionsmitteln oder tolerieren es zumindest. Deshalb werden sie auch leicht mit Kapitalisten verwechselt. Aber Faschisten glauben an die vollständige staatliche Kontrolle über die Produktionsmittel, während das Eigentum in privaten Händen bleibt.

Das ist der Grund, warum in der Öffentlichkeit so viel Verwirrung zwischen Kapitalismus und Faschismus herrscht. Der Hauptunterschied ist die Kontrolle und eine starke Partnerschaft zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor. Dadurch werden die Möglichkeiten der Unternehmenseigentümer, sich auf Kosten des Durchschnittsarbeiters zu bereichern, erheblich verbessert.

Tatsächlich sind die Neocons alle Faschisten – in jeder Hinsicht. Sie beten den Staat an, genau wie im faschistischen Deutschland und Italien, wo die Industrien in Privatbesitz waren, aber vollständig an die Interessen des Staates gebunden. Fast alle Volkswirtschaften der Welt sind faschistisch; es gibt keine rein kapitalistischen oder sozialistischen Länder. Wir sollten die Neocons wirklich als Faschisten bezeichnen.

Sie vertreten außerdem eine aggressive Außenpolitik, für die Faschisten bekannt sind. Sie sind in jeder Hinsicht Faschisten, einschließlich ihrer Unterstützung für umfassende Sozialprogramme für die Bevölkerung.

International Man: Trotz einer Bilanz voller kostspieliger Fehlschläge – von endlosen Kriegen bis hin zu einer ausufernden Staatsmacht – warum haben Neokonservative immer noch so viel Einfluss? Warum nimmt man sie in Washington oder den Medien überhaupt noch ernst?

Doug Casey: Ich würde sagen, es liegt an ihrem offen vertretenen Glauben, dass der Staat der zentrale Einflussfaktor in der Gesellschaft sein sollte. Dass die Regierung die dominierende Kraft im Land sein sollte, nicht die Familie, Religion, Wirtschaft oder andere zivilgesellschaftliche Institutionen. Die Menschen akzeptieren das mittlerweile. Es ist nachvollziehbar – jeder will einen großen Bruder, der alle Probleme wegküsst und alles wieder gut macht. Der Durchschnittsbürger, der etwas für nichts will, ein „Free Lunch“, ist moralisch schwach. Und er ist durch die staatsfreundliche Propaganda intellektuell verwirrt.

Wenn man einen mächtigen Staat schafft, der verspricht, sich nicht nur um dich zu kümmern, sondern auch andere Staaten zu „besiegen“, werden viele Menschen anspringen. Viele behandeln den Staat wie Fußballfans ihr Lieblingsteam: „Wir“ gewinnen gegen „die“. Es ist leicht, die Masse zum Johlen und Keuchen zu bringen wie Schimpansen gegen einen erfundenen Feind.

Intellektuelle haben Argumente geprägt, die diese Massenpsychologie bedienen – und die Menschen springen darauf an. Sie mögen das Gefühl, geschützt zu sein und Teil eines mächtigen, erfolgreichen Teams zu sein.

Ich habe eine ganze Reihe bekannter Neocons persönlich getroffen. Darunter Charles Krauthammer, Bill Bennett und Paul Wolfowitz. Sie sind intellektuell und an der Oberfläche recht zivilisiert. Aber alle von ihnen vertreten vollständig böse und zerstörerische Ideen. Das faschistische System, das wir haben, hat ihnen sehr gutgetan. Sie sind viel wohlhabender geworden, als sie es unter Sozialismus oder Kapitalismus je hätten werden können.

International Man: Trump und sein Sondergesandter Steve Witkoff haben die Neocons kürzlich namentlich kritisiert.

Figuren wie Douglas Murray haben behauptet, der Begriff „Neocon“ sei das neue N-Wort. Mark Levin ging sogar so weit, dessen Verwendung als antisemitisch zu bezeichnen.

Warum nutzen manche Neocons Rassismusvorwürfe, um legitime und wichtige Diskussionen zu unterdrücken?

Doug Casey: Eine der effektivsten Methoden, um heutzutage jede Diskussion zu beenden, besteht darin, seinen Gegner als Rassisten zu bezeichnen. Und das hat bei den Neocons einen gewissen Hintergrund, denn ein großer Teil von ihnen – wie auch ein Großteil der Intellektuellen im Allgemeinen – sind Juden. Neocons sind auch reflexhaft pro-israelisch. Ich habe kürzlich Mark Levin in seiner Sendung über dieses Thema gehört – er war vor Wut geradezu außer sich.

Es ist seltsam, dass es als rassistisch gilt, irgendeine Gruppe zu stereotypisieren und das als etwas Schlechtes zu brandmarken. Ist es nicht. Stereotypen entstehen, weil sie die Realität widerspiegeln. Mitglieder stereotypisierter Gruppen tun oft so, als wären wir alle gleich und ihre Gruppe wäre wie jede andere. Aber es ist eine Tatsache, dass sich Gleichgesinnte zusammenfinden.

Es ist bedauerlich, dass fast alle führenden neokonservativen Intellektuellen Juden sind.

International Man: Die Neocons fordern seit Langem einen Krieg der USA gegen den Iran.

Was wären die geopolitischen Folgen, wenn sie Erfolg hätten – und wie könnte ein solcher Krieg globale Märkte, Energiepreise und wirtschaftliche Stabilität beeinflussen?

Doug Casey: Es wäre ein riesiger Fehler der USA, den Iran anzugreifen, was sie offenbar vorhaben. Sie verlegen B-52- und B-2-Bomber nach Diego Garcia, das in Schlagdistanz zum Iran liegt, während Trump sich auf die Brust klopft und mit Krieg droht. Es wäre ein Fehler, weil der Iran eine relativ fortschrittliche Gesellschaft mit etwa 92 Millionen Einwohnern ist – also ein großes Kaliber und kein Winzling wie die Länder, gegen die die USA in den letzten 75 Jahren verloren haben. Aber auch deshalb, weil ein äußerer Angriff immer eine Bevölkerung im Inneren vereint. Es würde die Iraner gegen die USA zusammenschweißen und die derzeit herrschenden mohammedanischen Ideologen stärken.

Es wäre auch deshalb ein Fehler, weil es unmoralisch wäre – nicht, dass das jemanden interessieren würde. Die Iraner haben die USA nie angegriffen. Ich denke, die Welt hat genug davon, dass die USA nach Belieben Länder bombardieren. Tatsächlich stammt fast der gesamte islamistische Terrorismus der letzten 30 bis 40 Jahre von sunnitischen Muslimen. Die Iraner sind Schiiten. Sie verstehen sich nicht gut mit den Sunniten – ähnlich wie sich irische Katholiken nie mit irischen Protestanten verstanden haben, oder Protestanten und Katholiken in Europa im Allgemeinen, als Religion noch eine Rolle spielte.

Es ist auffällig, dass Trump nun so eng mit den Golfstaaten und Saudi-Arabien – allesamt sunnitisch – verbandelt ist. Es liegt nahe, dass sie die USA als Handlanger einsetzen wollen, um Irans Öl zu rauben. Genauso wie Israel die USA als Mittel zum Zweck nutzen will, um seinen Feind auszuschalten. Es sieht so aus, als würden die USA und Trump dazu benutzt, die Interessen der Araber und der Israelis zu bedienen – obwohl die USA in keiner Weise vom Iran bedroht sind.

Falls es zu einem Krieg käme: Der Iran könnte problemlos die Straße von Hormus schließen, durch die etwa 40 % der globalen Ölexporte verlaufen – rund 21 Millionen Barrel pro Tag. Davon geht übrigens kein einziger Tropfen in die USA. Es ist schlicht nicht unser Problem.

Das Klügste, was die USA tun könnten, wäre einfach, den Iran in Ruhe zu lassen. Wenn sie Probleme mit ihren Nachbarn haben – Saudi-Arabien und insbesondere Israel – sollen sie das selbst klären.

Da Iran eine Theokratie ist, in der viele wirtschaftliche Entscheidungen auf Religion statt auf Ökonomie beruhen, wird das Regime ohnehin irgendwann zusammenbrechen, und das Land wird sich neu ausrichten. Das Letzte, was wir brauchen, ist, für jemand anderen die Kastanien aus dem Feuer zu holen und einen potenziell katastrophalen Krieg zu beginnen, von dem die USA absolut nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren haben.