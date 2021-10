Die USA und die NATO verstärken den militärischen Druck an den Grenzen Russlands

Von Brian Cloughley: Er ist Veteran der britischen und australischen Streitkräfte, ehemaliger stellvertretender Leiter der UN-Militärmission in Kaschmir und australischer Verteidigungsattaché in Pakistan

Die militärische Konfrontation zwischen den USA und der NATO wird an den Grenzen Russlands fortgesetzt, um Russland zum Handeln zu provozieren, was eine sehr gefährliche Politik ist.

Am 20. Oktober teilte das US-Außenministerium mit: „Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III traf heute in Kiew mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Andrii Taran und später mit Präsident Wolodymyr Zelenskij zusammen. Bei beiden Treffen bekräftigten die beiden Politiker die Stärke der strategischen Verteidigungspartnerschaft zwischen den USA und der Ukraine, und Minister Austin sagte zu, dass die USA die Souveränität, die territoriale Integrität und die euro-atlantischen Bestrebungen der Ukraine weiterhin unterstützen werden“. Laut Voice of America „forderte er Russland auf“, „seine destabilisierenden Aktivitäten im Schwarzen Meer zu beenden“ (ohne zu erwähnen, dass Russland eine 800 km lange Schwarzmeerküste hat).

Am selben Tag, an dem Russland von den Vereinigten Staaten wegen angeblicher und nicht näher bezeichneter „destabilisierender Aktivitäten“ gerügt wurde, entsandte das Pentagon zwei strategische Bomber des Typs B-1B, die das Schwarze Meer überflogen. Diese Kampfflugzeuge flogen vom britischen Royal-Air-Force-Stützpunkt Fairford aus, wo sie Anfang Oktober von der USAF-Basis Dyess in Texas eintrafen, mit dem Auftrag, „die Interoperabilitätsausbildung mit unseren Verbündeten und Partnern zu verbessern, die Stärke der Koalition auszubauen und unsere Fähigkeit zu stärken, auf alle Bedrohungen mit unübertroffener Macht zu reagieren“.

Offensichtlich war es von entscheidender Bedeutung, dass das Interoperabilitätstraining entlang der russischen Grenzen und nicht am Himmel von Texas oder Fairford stattfand, wo die örtliche Zeitung berichtete: „Wer in Teilen von Cheltenham und Gloucester wohnt, konnte am Dienstag gegen 7.30 Uhr nicht umhin, zwei riesige amerikanische Bomber über sich fliegen zu sehen. Ein unverwechselbares Rumpeln wurde immer lauter und klang so nah, dass man es fast mit dem Geräusch eines riesigen Lastwagens hätte verwechseln können, der direkt am eigenen Haus vorbeirumpelt.“

Es war kaum ein Zufall, dass die „maritime Targeting-Mission“ der rumpelnden Bomber, die von polnischen und rumänischen Kampfflugzeugen begleitet wurde, für den Tag nach der Mitteilung Russlands durch Außenminister Sergej Lawrow angesetzt war, dass die Nato ein „Verbotsregime“ für russische Diplomaten in Brüssel eingerichtet habe, indem sie sie aus ihrem Hauptquartier verbannt habe, und dass „aufgrund der gezielten Schritte der Nato keine angemessenen Bedingungen für elementare diplomatische Aktivitäten bestehen … wir die Arbeit unserer ständigen Vertretung bei der Nato, einschließlich der Arbeit des wichtigsten Militärgesandten, einstellen.“ Das Vorgehen der Nato kam überraschend, denn nach einem Treffen zwischen Lawrow und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 20. September in New York wurde bekannt gegeben, dass „der Generalsekretär betonte, dass sich die Nato für Risikominderung und Transparenz einsetzt, unter anderem durch Treffen des Nato-Russland-Rates und durch die Modernisierung des Wiener Dokuments der OSZE.“

Unabhängig davon, welche „destabilisierenden Aktivitäten“ Russland von der Nato und mehreren mit dem Militärbündnis assoziierten Ländern vorgeworfen werden, gibt es keine Unklarheit über die Haltung und Politik Washingtons, die weiterhin aggressiv und konfrontativ sind. Russland wird nicht vergessen, dass Washington den Umsturz in der Ukraine 2014 gefördert und unterstützt hat, als die damalige stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten, Victoria Nuland, im Dezember 2013 zusammen mit dem US-Botschafter fotografiert wurde, wie sie auf dem Maidan-Platz in Kiew Kekse an die Rebellen verteilte. (Die Leckereien wurden von ihrem bewaffneten US-Sicherheitspersonal auf den Platz gebracht. Als der richtige Zeitpunkt für die Kameras gekommen war, erhielt sie die Tüten und verteilte sie. Es war eine grausame, aber gut inszenierte kleine Pantomime.) Nuland steckte bis über beide Ohren in dem Coup, und die Aufzeichnung eines ihrer Telefongespräche durch die BBC zeigt, wie tief die USA darin verwickelt waren. Man hört sie sagen: „Ich denke nicht, dass Klitsch in die Regierung gehen sollte. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist“, sondern dass „ich denke, dass Yats derjenige ist, der die wirtschaftliche Erfahrung, die Regierungserfahrung hat“ für die neue Ukraine, die Washington schaffen wollte, und damit seine Vorliebe für Putsche, die der US-Politik entsprechen, demonstriert.

Nach den Eskapaden in Kiew hat Präsident Biden genau gezeigt, wie er zu Russland und der Ukraine steht, als er Nuland zu seiner Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten ernannte. Es besteht kein Zweifel, dass Moskau (und Kiew) die beabsichtigte Botschaft verstanden haben, aber sie war kaum glaubwürdig, als Biden sie am 11. Oktober zu zweitägigen Gesprächen nach Moskau schickte, angeblich mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen den USA und Russland zu verbessern. Diese außergewöhnliche Entscheidung wurde von Ted Galen Carpenter in der Zeitschrift American Conservative als „eine Zurschaustellung von Verachtung“ beschrieben, die „eine schreckliche Wahl für eine so heikle diplomatische Mission“ darstellte, und es ist schwer vorstellbar, wie Bidens Washington der Regierung in Moskau und dem gesamten russischen Volk gegenüber noch mehr Respektlosigkeit hätte entgegenbringen können, als durch die Entsendung einer solchen Abgesandten.

Im Anschluss an diese erbärmliche, aber beleidigend provokative Scharade und zeitgleich mit US-Bombereinsätzen über dem Schwarzen Meer und Gesprächen zwischen dem US-Verteidigungsminister und seinem ukrainischen Amtskollegen hielten die Verteidigungsminister des US-Nato-Militärbündnisses am 21. Oktober eine Konferenz ab, auf der sie Berichten zufolge einen „Masterplan zur Abwehr potenzieller russischer Angriffe, die Atomwaffen, Cyberwarfare, Hyperschallraketen oder Angriffe auf Satelliten im Weltraum umfassen könnten“, genehmigten. Dieser Masterplan soll zunächst eine Milliarde Dollar kosten und wurde von Generalsekretär Jens Stoltenberg mit den Worten gerechtfertigt: „Wir werden unser Bündnis mit besseren und modernisierten Plänen weiter stärken.“ Reuters stellte fest, dass (ungenannte) „Diplomaten sagen, dass das ‚Konzept für Abschreckung und Verteidigung im euro-atlantischen Raum‘ – und sein strategischer Umsetzungsplan – benötigt wird, da Russland fortschrittliche Waffensysteme entwickelt und Truppen und Ausrüstung näher an die Grenzen der Verbündeten verlegt.“

Doch während strategische US-Bomber aus Texas nach England entsandt werden, um den Himmel über dem Schwarzen Meer zu durchstreifen und Russland gezielt zu bedrohen, beeilte sich die Nato, der Welt zu versichern, dass ihr neues Kriegskonzept gegen Russland kein Grund zur Sorge ist. Wie Stratfor am 21. Oktober berichtete, „betonten Nato-Beamte, dass sie nicht glauben, dass ein russischer Angriff unmittelbar bevorsteht“, was die Frage aufwirft, warum die USA und die Nato Truppen entlang der russischen Grenzen im Rahmen der angemessen benannten „verstärkten Vorwärtspräsenz“ aufstellen.

Die Erklärung des russischen Außenministers Sergej Lawrow vom 18. Oktober, dass „die Grundvoraussetzungen für eine gemeinsame Arbeit mit dem US-Nato-Militärbündnis nicht mehr gegeben sind“ und „wir keinen Grund sehen, so zu tun, als ob in absehbarer Zeit eine Änderung möglich wäre“, wurde mit Bedauern, aber leider auch mit vorhersehbarer Unvermeidlichkeit abgegeben. Es ist offensichtlich, dass die steigende Flut antirussischer Provokationen von Washington in vollem Umfang unterstützt wird, indem Präsident Biden die Bereitschaft der USA signalisiert, ihr militärisches Engagement in Europa und anderswo auszuweiten.

Präsident Biden begnügte sich nicht damit, zu erklären, dass die USA im Falle eines Konflikts zwischen China und Taiwan militärisch eingreifen würden (was nicht der Fall ist), sondern ermächtigte Verteidigungsminister Lloyd Austin, „das Engagement der USA für die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte durch Sicherheitshilfe zu bekräftigen“ und „eine noch stärkere und dauerhaftere strategische Partnerschaft“ zu erreichen sowie die Streitkräfte Georgiens, Bulgariens und Rumäniens in der Anti-Russland-Allianz der Nato und der „Nato-Partner“ zu stärken.

Die USA wurden von den militanten Taliban aus Afghanistan vertrieben, setzen aber andere globale Militärmanöver fort und erweitern ihre militärischen Abkommen und Zusammenschlüsse. Russland ins Visier zu nehmen, ist sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten in den USA sehr beliebt, und die Brüsseler Nato folgt dem Beispiel, angelockt durch die Verlockung noch höherer Militärausgaben und die Ausweitung ihres Einflusses. Washington unterstützt den Nato-Beitritt der Ukraine und Georgiens, wobei Austin beispielsweise „die Bestrebungen der Ukraine, der Nato beizutreten“, zustimmend erwähnte.

Die militärische Konfrontation zwischen den USA und der Nato wird an den Grenzen Russlands fortgesetzt, um Russland zum Handeln zu provozieren, was eine sehr gefährliche Politik ist. Es wäre besser, einen Dialog zu führen, aber Bidens Washington scheint Verhandlungen und Kompromisse als Schwäche zu betrachten. In den Worten des Befehlshabers der US-Luftstreitkräfte in Europa, General Jeff Harrigian, verfügen seine Streitkräfte über „unvergleichliche Macht“. Und das ist es, worum es hier geht.