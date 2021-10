Glenn Greenwald: Pierre Omidyars Finanzierung der Facebook-„Whistleblower“-Kampagne bringt viel ans Licht

Das Internet ist das letzte verbliebene Instrument, in dem Dissens und freier Diskurs außerhalb staatlicher und oligarchischer Kontrolle gedeihen können. Diese Kampagne zielt darauf ab, dem ein Ende zu setzen.

Wie Politico letzten Mittwoch berichtete, ist es nicht überraschend zu erfahren, dass der größte finanzielle Unterstützer des ausgedehnten PR- und Anwaltsnetzwerks der Facebook-„Whistleblowerin“ Frances Haugen, das ihre öffentliche Kampagne koordiniert, der milliardenschwere Gründer von EBay, Pierre Omidyar, ist. Die Haugen-Show wird heute als ein Konsortium sorgfältig gepflegter Nachrichtenagenturen fortgesetzt (einschließlich derjenigen, die sich am meisten für die Online-Zensur eingesetzt haben: die „Tech“-Einheit der New York Times und das „Desinformations“-Team von NBC News) damit begonnen hat, den Fundus an Archiven, den sie von Facebook mitgenommen hat, unter dem selbstgefälligen Titel „The Facebook Papers“ zu veröffentlichen, während der Star selbst nach London gereist ist, um heute vor britischen Gesetzgebern auszusagen, die einen Gesetzesentwurf erwägen, um Tech-Unternehmen strafrechtlich zu bestrafen, die die Veröffentlichung von „anstößigen Inhalten“ oder „Extremismus“ – was auch immer das bedeuten mag – zulassen.

Am Sonntag sagte Haugen gegenüber der New York Times, dass ihr persönlicher Bitcoin-Reichtum bedeute, dass sie auf „Hilfe von gemeinnützigen Gruppen, die von Herrn Omidyar unterstützt werden, nur für Reisen und ähnliche Ausgaben“ angewiesen sei. Aber die Zeitung bestätigte auch, dass die Firma, die Haugens öffentliche Kampagne und komplexe Medienstrategie steuert, eine Gruppe, die „von dem ehemaligen Barack Obama Berater Bill Burton gegründet wurde“, „von Spendern bezahlt wird, einschließlich der gemeinnützigen Gruppen, die von Herrn Omidyar unterstützt werden.“ Er ist auch ein wichtiger Spender für eine zwielichtige neue Gruppe, die sich „Whistleblower Aid“ nennt – bizarrerweise angeführt von dem Anti-Trump-Anwalt und Social-Media-Star #Resistance Mark Zaid, der einer der lautstärksten Kritiker der tatsächlichen Whistleblower Edward Snowden und Julian Assange ist, deren Inhaftierung er seit langem fordert – und die jetzt Haugen als ihren Hauptkunden präsentiert.

Omidyars Nettovermögen wird derzeit auf 22 Milliarden Dollar geschätzt, womit er der 26. reichste Mensch der Welt ist. Wie so viele Milliardäre, die versprechen, große Teile ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden, und dies auch tatsächlich tun, wächst auch Omidyars Nettovermögen jedes Jahr rapide an: 2013, also vor gerade einmal acht Jahren, betrug es „nur“ 8 Milliarden Dollar und hat sich seither fast verdreifacht.

Omidyars zentrale Rolle in diesem jüngsten Vorhaben, die sozialen Medien stärker zu kontrollieren, überrascht nicht, denn er und seine multinationale Stiftung, das Omidyar Network, finanzieren viele, wenn nicht sogar die meisten der Kampagnen und Organisationen, die unter dem wohlwollend klingenden Banner der Bekämpfung von „Desinformation“ und „Extremismus“ die politische Meinungsäußerung im Internet überwachen und kontrollieren sollen. Obwohl man leicht hätte vermuten können, dass es Omidyar war, der Frances Haugen und ihr Team von Agenten der Demokratischen Partei, die als Anwälte und PR-Agenten agieren, finanziert hat – ich wäre schockiert gewesen, wenn er keine Rolle gespielt hätte -, ist es dennoch höchst aufschlussreich, was diese Kampagnen und Gruppen sind, wie sie funktionieren, was ihre wahren Ziele sind und welche ernsten Gefahren sie darstellen.

Jedes Mal, wenn ich über Omidyar spreche oder schreibe, ist der sprichwörtliche Elefant im Raum meine eigene umfangreiche Verwicklung mit ihm: insbesondere die Tatsache, dass das journalistische Outlet, das ich 2013 mitbegründete und bei dem ich acht Jahre lang arbeitete, fast vollständig von ihm finanziert wurde. Aus Gründen der journalistischen Offenlegung, aber auch um zu erklären, wie meine Interaktion mit ihm meine Sichtweise auf diese Themen beeinflusst, werde ich diese Erfahrung und das, was ich daraus gelernt habe, beschreiben.

Als ich 2013 auf dem Höhepunkt der Snowden/NSA-Berichterstattung den Guardian verließ, um zusammen mit zwei anderen Journalisten ein neues Medienunternehmen zu gründen, war es Omidyar, der das Projekt finanzierte, das schließlich zu The Intercept wurde, zusammen mit seinem Mutterunternehmen First Look Media. Als wir uns entschieden, die Finanzierung von Omidyar anzunehmen, war unsere unbedingte Forderung, dass er sich verpflichtet, niemals irgendeine Rolle zu spielen oder zu versuchen, sich in irgendeiner Weise in den redaktionellen Inhalt unserer Berichterstattung einzumischen, egal wie sehr er damit nicht einverstanden war oder wie geschmacklos er sie fand. Er stimmte dieser Bedingung nicht nur zu, sondern betonte auch, dass die Integrität des neuen Journalismusprojekts seiner Meinung nach davon abhängt, dass wir volle redaktionelle Freiheit und Unabhängigkeit von seinem Einfluss genießen.

In den acht Jahren, die ich bei The Intercept verbracht habe, hat Omidyar sein Wort vollständig gehalten. Es gab, zumindest meines Wissens nach, keinen einzigen Fall, in dem er versucht hätte, sich in unsere journalistische Unabhängigkeit einzumischen oder sie außer Kraft zu setzen. In den ersten Jahren war es einfach, dieses Versprechen einzuhalten: Er war ein glühender Befürworter der Snowden-Berichterstattung, die damals den größten Teil unserer Zeit und Energie in Anspruch nahm, und betrachtete insbesondere die Verteidigung unserer Pressefreiheit (die von mehreren Regierungen systematisch angegriffen wurde) als ein echtes gesellschaftliches Gut. Unser Journalismus und Omidyars Weltanschauung waren also in den ersten Jahren des Bestehens von The Intercept völlig deckungsgleich.

Die Ankunft von Donald Trump auf der politischen Bühne im Jahr 2015 änderte all das, und zwar ganz dramatisch. Als Trump zum Präsidenten aufstieg, war Omidyar monomanisch davon besessen, sich Trump entgegenzustellen. Obwohl Omidyar im März 2019 aufhörte zu twittern und sein Twitter-Konto seitdem gesperrt hat, war er von 2015 bis 2019 ein sehr aktiver Nutzer der Plattform. Die Inhalte, die er täglich auf Twitter postete, unterschieden sich nicht von den täglichen hysterischen MSNBC-Panels oder den Meinungsbeiträgen der New York Times, in denen Trump als Faschist, weißer Nationalist und existenzielle Bedrohung für die Demokratie bezeichnet und als singuläres Übel dargestellt wurde, das die Wurzel der politischen Pathologie Amerikas sei. Mit anderen Worten: Die Trump-zentrierte Weltanschauung, die ich die meiste Zeit damit verbrachte, auf jeder mir zur Verfügung stehenden Plattform anzugreifen und zu verspotten – in Reden, Interviews, Podcasts, sozialen Medien und in zahllosen Artikeln bei The Intercept – war genau die politische Weltanschauung, der sich Omidyar völlig verschrieben hatte und die er leidenschaftlich und lautstark vertrat.

Die radikale Divergenz zwischen meiner und Omidyars Weltanschauung hörte damit nicht auf. Wie die meisten, die in Trump die Hauptursache für Amerikas Übel sehen und nicht nur ein Symptom dafür, wurde auch Omidyar zu einem fanatischen Russenhasser. Ein großer Teil seines Twitter-Feeds war der vielschichtigen Verschwörungstheorie gewidmet, dass Trump mit dem Kreml unter einer Decke stecke und von ihm kontrolliert werde und dass dessen Präsident Wladimir Putin durch seine Kontrolle über Trump und seine „Einmischung“ in die US-Demokratie eine Art ernste Bedrohung für alles Gute und Anständige im politischen Leben Amerikas darstelle. All das geschah genau zu der Zeit, als ich zu einem der lautstärksten und leidenschaftlichsten Kritiker der Russiagate-Manie in den Medien wurde, indem ich häufig genau die Ansichten kritisierte und verspottete, die Omidyar auf Twitter am leidenschaftlichsten zum Ausdruck brachte, und zwar oft innerhalb von Stunden, nachdem er sie gepostet hatte.

Meine abweichende Meinung zu Russiagate wurde so laut, wie Omidyar sich ihr mit immer größerem Eifer widmete, dass liberale Medien begannen, lange und äußerst kritische Profile von mir zu veröffentlichen, die nichts anderes zum Ziel hatten, als mich wegen meiner Russiagate-Ketzerei aus der Anständigen Liberalen Gesellschaft auszuschließen und diese abweichende Meinung als Nebenprodukt geistiger Instabilität und nicht als echte Überzeugung darzustellen. Diese extreme Divergenz zwischen meinem öffentlichen Profil und Omidyars zentralen Ansichten setzte sich über Jahre hinweg fort. Oftmals verkündete Omidyar morgens auf Twitter eine bestimmte Meinung, und ich veröffentlichte am Nachmittag einen Artikel auf The Intercept, in dem ich dieselbe Meinung angriff, und trat dann am Abend im Fernsehen auf, um sie weiter anzugreifen.

Das vielleicht Außergewöhnlichste war, dass Omidyar zu der Überzeugung gelangte, dass die Rettung vor den Übeln von Trump und Russland vor allem in der Unterstützung der Fraktion der #NeverTrump-Republikaner zu finden sei – angeführt von Leuten wie dem Neokonservativen Bill Kristol, dem Karriere-CIA-Agenten Evan McMullin und den vollendeten Drecksäcken des Lincoln-Projekts -, die er als einzigartig patriotisch und edel ansah, weil sie das Land über die Partei stellten (auch wenn sich ihr Einfluss auf die grünen Räume der Kabelnachrichten und die Meinungsseiten der großen Zeitungen beschränkte). Omidyar begann, viele der #NeverTrump-Gruppen zu finanzieren, die von Kristol beaufsichtigt wurden – den ich oft angeprangert habe und immer noch als eine der giftigsten und verlogensten Figuren im politischen Leben Amerikas betrachte – sowie Gruppen, deren einziger Zweck es war, die russische Bedrohung hochzuspielen, und die behaupteten, sie seien in patriotischer, überparteilicher Einigkeit vereint, um die von Russland und Trump angeheizte Desinformation im Internet zu bekämpfen. Um zu unterstreichen, wie tief Omidyar in genau der politischen Fraktion verwurzelt ist, für die ich die größte Verachtung hege und die ich am meisten verachte, war sein allerletzter Tweet, seit er 2019 aufgehört hat, Twitter zu benutzen, ein zustimmender Retweet von Rick Wilson vom Lincoln Project, der zum zehntausendsten Mal behauptete, dass schlüssige Beweise für Trumps Kriminalität aufgetaucht seien.

Die Tatsache, dass Omidyars politischer Aktivismus und mein Journalismus nicht nur auseinanderklafften, sondern zu polaren Gegensätzen wurden, war so eklatant, dass es die Aufmerksamkeit von Journalisten erregte, die uns kontaktierten, um uns mitzuteilen, dass sie beabsichtigten, Geschichten über diese seltsame Situation zu schreiben. Es war in der Tat extrem: Es gab Zeiten, in denen ich investigative Artikel oder vernichtende Anprangerungen genau der Gruppen veröffentlichte, die Omidyar finanzierte und förderte, was ihn in die Situation brachte, in der sich die US-Regierung oft befindet: Sie finanziert im Wesentlichen beide Seiten desselben Krieges. Es war eine unwiderstehliche Geschichte für Journalisten: Zu dieser Zeit war ich der prominenteste und bestbezahlte Journalist bei The Intercept, das sich fast vollständig auf Omidyars jährliche Millionen-Dollar-Großzügigkeit stützte, und dennoch war mein primärer politischer und journalistischer Fokus bei The Intercept gleichbedeutend mit einem Krieg gegen Omidyars liebste politische Überzeugungen und Kernziele.

Bei mindestens zwei Gelegenheiten kontaktierten Journalisten großer Medien jeden von uns, um uns wissen zu lassen, dass sie über diese eklatante Spaltung schreiben wollten. Doch keiner von ihnen tat dies, und zwar aus einem einfachen Grund: Omidyar machte mir nachdrücklich klar, dass ich das absolute Recht habe, meine Ansichten zu äußern, und dass ich damit niemals ein Problem mit ihm bekommen würde, geschweige denn, dass er seine Finanzierung von The Intercept überdenken würde.

Um den Punkt zu unterstreichen, sagte mir Omidyar bei beiden Gelegenheiten privat, dass er wusste, als er beschloss, The Intercept zu finanzieren, dass der Tag kommen würde, wahrscheinlich bald, an dem nicht nur ich, sondern auch andere Journalisten dort Artikel veröffentlichen würden, mit denen er vehement nicht einverstanden war oder die sogar seine anderen Interessen untergraben würden. Als er beschloss, The Intercept zu finanzieren, sagte er mir, dass er damit unabhängigen Journalismus unterstütze und nicht eine bestimmte Ideologie oder politische Agenda fördere. Und in der Tat, egal wie sehr meine Angriffe auf seine Grundüberzeugungen und die anderen Gruppen, die er in großem Umfang finanzierte, eskalierten – und sie eskalierten! – Ich habe nie auch nur das geringste Signal erhalten, dass mein unverblümter Journalismus und meine Kommentare seine laufende Finanzierung von The Intercept gefährden würden.

Ich erzähle das alles aus zwei Gründen. Erstens möchte ich klarstellen, dass meine Analyse von Omidyars Rolle in dieser betrügerischen Facebook-„Whistleblower“-Kampagne und den damit verbundenen Gefahren in keiner Weise durch persönliche Animositäten ihm gegenüber motiviert ist. Im Gegenteil, ich respektiere es sehr, dass er all die Jahre sein Wort gehalten hat, indem er unsere redaktionelle Freiheit respektierte, obwohl er meinen Journalismus und den Journalismus anderer, mit dem er vehement nicht einverstanden war, finanzierte. Wie ich deutlich machte, als ich The Intercept aus Protest gegen die Zensur meines Artikels über Joe Biden vor den Wahlen verließ, sah ich die Schuld an der Degradierung von The Intercept bei den leitenden Redakteuren, die nichts mit der Gründung des Blattes zu tun hatten, seine Kernmission oder seine Werte nicht teilten und es auf wenig mehr als ein banales ideologisches Sprachrohr für den liberalen Flügel der Demokratischen Partei reduziert hatten.

Aber der zweite Punkt ist der wichtigere. Wenn es um milliardenschwere Geldgeber für politische und journalistische Projekte geht, ist Omidyar – trotz der langen Liste seiner politischen Ansichten und Aktivitäten, die ich für fehlgeleitet oder sogar giftig halte – aus den eben genannten Gründen so gut, wie es nur geht. Und trotz alledem ist es einfach unvermeidlich – unvermeidlich -, dass die Ideologie, die Ansichten und die politische Agenda eines milliardenschweren Geldgebers letztendlich jedes Projekt, für das er der alleinige oder primäre Geldgeber ist, kontaminiert und dominiert. Omidyar ist kein unpolitischer oder neutraler Hüter einer guten Internet-Verwaltung; er ist ein hochgradig politisierter und ideologischer Akteur mit sehr starken Ansichten zu den am meisten diskutierten Fragen der Gesellschaft.

Und deshalb ist es so gefährlich, dass die Kampagne zur Kontrolle und Überwachung des Internets – die Druckkampagnen zur weiteren Zentralisierung der Kontrolle darüber, was online gesagt werden darf und was nicht, und zur weiteren Einschränkung des Spektrums der als zulässig erachteten Ansichten – fast vollständig von einer kleinen Handvoll Multimilliardäre wie Omidyar finanziert wird. Ganz gleich, wie wohlwollend und gut gemeint sie sein mögen, die Macht und Kontrolle, die sie unweigerlich ausüben werden, wird grenzenlos sein, auch wenn sie es nicht versuchen.

Und wenn es um ein freies Internet geht, gibt es nur wenige Dinge, die gefährlicher sind, als einer winzigen Anzahl gleichgesinnter Milliardäre zu erlauben, ihren enormen Reichtum zu nutzen, um die Konturen der zulässigen Rede zu kontrollieren. Doch genau das ist geschehen. Und die offensichtlich orchestrierte, gut geplante und finanzierte Kampagne rund um die neue High-Tech-Johannes von Orléans, die bereit ist, sich zum Märtyrer zu machen, um uns alle vor einem unsicheren Internet zu retten, ist nur das jüngste Beispiel.

Um die Gefahren einer kleinen Gruppe von Milliardären zu verstehen, die Kampagnen wie dieses Facebook-„Whistleblower“-Spektakel und andere „Anti-Desinformations“- und „Anti-Extremismus“-Gruppen finanzieren, versetzen Sie sich in die Lage der leitenden Redakteure von The Intercept. Trotz Omidayrs aufrichtigem Bekenntnis zur redaktionellen Unabhängigkeit leben sie in völliger Gefangenschaft und Angst vor Omidyars Launen und Vorlieben.

Wie bei so vielen von Milliardären finanzierten Nichtregierungsorganisationen und „Non-Profit-Organisationen“ erhalten auch die Redakteure und leitenden Autoren von The Intercept gigantische, weit über dem Marktdurchschnitt liegende Gehälter. Da die Website fast vollständig von Omidyars unermesslichem Reichtum abhängt, verkauft sie keine Abonnements oder Anzeigen und hat daher keinen Druck, überhaupt etwas zu produzieren, um Einnahmen zu erzielen. Für die meisten von ihnen ist es ein Traumjob: enorme Gehälter, endlose Spesenkonten, keinerlei berufliche Anforderungen und nicht einmal die Notwendigkeit, ein Publikum anzuziehen. Über Jahre hinweg haben die von The Intercept veröffentlichten Artikel, abgesehen von drei oder vier Journalisten, so gut wie keinen Verkehr erzeugt. Mit wenigen Ausnahmen liest niemand die Website. Sie haben ein riesiges Budget, um hochproduzierte Videos zu erstellen, und dennoch erreichen ihre Videos fast nie mehr als 10.000 Aufrufe: Die meisten winzigen YouTuber, die aus ihrer Garage kommen und über kein Budget verfügen, ziehen ein größeres Publikum an. Und niemanden kümmert es, denn das Geld von Omidyar fließt, egal was passiert.

Besser geht’s nicht, und deshalb kündigt fast niemand bei The Intercept. Warum sollten sie auch? Sie bleiben einfach jahrelang und kassieren ein riesiges Gehalt, ohne etwas anderes tun zu müssen, als einen Mann nicht zu verärgern. Sie arbeiten in einer Branche, in der Arbeitsplätze mit erstaunlicher Häufigkeit verschwinden, in der Entlassungen die Norm sind, in der die Existenz der meisten Organisationen prekär ist und in der die geringste Abweichung von liberalen Orthodoxien jemanden dauerhaft arbeitsunfähig machen kann. Diejenigen, die in von Milliardären finanzierten Medien arbeiten, haben im Grunde genommen eine Art Lotterie gewonnen, zumindest vorübergehend, und nur sehr wenige Menschen sind bereit, das Risiko einzugehen, ein gewonnenes Lotterielos zu verlieren, vor allem, wenn sie wissen, dass sie keine Alternativen haben, falls ihnen ihre Sicherheitsdecke weggenommen wird.

Das bedeutet, dass die gesamte Nachrichtenorganisation eine einzige Wählerschaft hat: Pierre Omidyar. Wenn Sie ein Intercept-Redakteur wären und wüssten, dass Sie nirgendwo anders auch nur annähernd ein so hohes Gehalt bekommen könnten – und das gilt für praktisch alle leitenden Redakteure von The Intercept mit Ausnahme des Washingtoner Büroleiters Ryan Grim -, würden Sie natürlich verzweifelt versuchen, Ihre Pfründe zu erhalten. Das ist nicht wirklich korrupt, sondern einfach nur Selbsterhaltungstrieb. Wenn der Verbleib in Omidyars Gunst die einzige Möglichkeit ist, Ihre große Hypothek zu bezahlen und Ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten – was auf die meisten von ihnen zutrifft -, dann wird das alles sein, woran Sie jemals denken oder woran Sie sich sorgen. Und Sie werden wissen, dass Ihre Fähigkeit, den Geldhahn am Laufen zu halten, nur von einer Sache abhängt: Pierre Omidyar bei Laune zu halten oder ihn zumindest nie zu verärgern.

Bedenken Sie die Macht, die Omidyar im Leben der von ihm abhängigen Menschen ausübt. Er ist buchstäblich wie ein Gott für sie: Für diejenigen, die keine vergleichbare Position finden, wenn The Intercept geschlossen wird, kann jede seiner Launen Leben oder Tod für ihre Karrieren und ihr Glück bedeuten. Sie wachen jeden Tag mit dem Wissen auf, dass ein einziger Mann die Macht hat, aus einer Laune heraus ihre Lebensgrundlage zu zerstören. Diese verzweifelte Dynamik erzeugt ein Klima, in dem die Anpassung der eigenen Weltanschauung und des eigenen Arbeitsergebnisses an Omidyars ideologische Vorlieben zum obersten Gebot wird. Das Einzige, was für sie bei ihrer Arbeit zählt, ist, ihren einzigen Wohltäter zufrieden zu stellen und seinen Zorn zu vermeiden.

Ich möchte hier die Karikatur vermeiden. Dieses Bedürfnis, Omidyar zu gefallen, ist oft eher unterschwellig als bewusst. Es gibt zahlreiche Journalisten, die bei The Intercept arbeiten, die großartige Arbeit leisten und selten bewusst oder direkt an Omidyar denken. Sie liefern wertvolle Berichte und Recherchen. Aber die unausweichliche Realität ist, dass die oberste Redaktionsleitung genau weiß, dass ihre einzige wirkliche Aufgabe darin besteht, ein Klima zu schaffen, das Omidyar zufrieden stellt. Das bedeutet, nur Stimmen einzustellen oder zu veröffentlichen, die ihn nicht beleidigen, sicherzustellen, dass die politische und journalistische Haltung von The Intercept mit seiner ideologischen Weltanschauung übereinstimmt, und vor allem jeden oder jeden Journalismus zu verbieten, bei The Intercept zu bleiben, wenn er zu weit von Omidyars politischem Projekt abweicht.

Und als mein Journalismus und Omidyars lautstark zum Ausdruck gebrachte Ansichten so radikal und öffentlich voneinander abzuweichen begannen, haben sie genau das zu tun begonnen. Als Reaktion auf meine immer lauter werdenden ketzerischen Ansichten über Trump, Russland und Russiagate begannen die leitenden Redakteure von The Intercept, Mainstream-Journalisten aus Häusern wie der New York Times einzustellen, die nichts anderes tun sollten, als den hysterischsten Russiagate-Fanatismus und Anti-Trump-Agitprop zu produzieren: Mit anderen Worten, sie taten alles, um die journalistische Marke von The Intercept vollständig mit Omidyars Twitter-Feed und politischer Finanzierung in Einklang zu bringen.

So begann The Intercept, routinemäßig und aggressiv #Resistance-Mist von diesen ehemaligen New York Times-Reportern und anderen unter Omidyar-gefälligen Schlagzeilen wie „IS DONALD TRUMP A TRAITOR? „und „Reporter sollten aufhören, Donald Trump dabei zu helfen, Lügen über Joe Biden und die Ukraine zu verbreiten“ und „Demokraten müssen aufwachen: Die Trump-Bewegung ist von Faschismus durchsetzt“, wobei letztere eine Reihe falscher Behauptungen aus den Abwasserkanälen von Anti-Trump-Twitter verbreitete, wonach Trump „unfreiwillige Hysterektomien an Menschen in einem Internierungslager für Migranten“ angeordnet und Berichte über russische Kopfgelder auf US-Soldaten ignoriert habe. Sie gehörten zu den Medien, die in den Wochen vor der Wahl die Lüge der CIA veröffentlichten und bestätigten, die von der New York Post veröffentlichten Biden-E-Mails seien „russische Desinformation“ (und sie gehören auch zu den Medien, die sich geweigert haben, das neue Buch des Politico-Reporters Ben Schreckinger zur Kenntnis zu nehmen, das beweist, dass die Dokumente authentisch waren und die CIA gelogen hat, weil sie wissen, dass ihr einziger wichtiger Leser – Omidyar – sich nicht daran stört, dass sie Lügen verbreiteten, um Trump zu besiegen).

Als Belohnung für diese Skripte, die perfekt auf Omidyars Twitter-Feed zugeschnitten waren, wurde The Intercept mit Auftritten in den geistesgestörten Prime-Time-Shows von MSNBC beschenkt. Nur ein paar Monate bevor Chris Hayes Jonathan Chait vom New York Magazine zu Gast hatte, um zu erforschen, ob Trump seit den 1980er Jahren für den Kreml arbeitet, lud der DNC-treue Moderator James Risen ein, um seinen Intercept-Artikel zu diskutieren, in dem Trump des Verrats beschuldigt wird:

Chris Hayes von MSNBC spricht mit dem ehemaligen New York Times-Reporter James Risen über seinen Intercept-Artikel, in dem er Trump des Verrats beschuldigt, am 17. Februar 2018

Obwohl The Intercept ursprünglich als Plattform für Stimmen gedacht war, die zu anti-Establishment und radikal für die Mainstream-Medien sind, hat die Website unter ihrer neuen redaktionellen Leitung komplett aufgehört, Autoren zu veröffentlichen, die auch nur im Entferntesten als solche bezeichnet werden könnten, und verlässt sich stattdessen ausschließlich auf Journalisten, die von mindestens einem Dutzend anderer standardmäßiger, unbedenklicher linksliberaler Publikationen veröffentlicht werden könnten und werden. Seit ich weg bin, wurde kaum noch eine Silbe veröffentlicht …