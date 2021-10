Ein amerikanischer Expat in Österreich

Lieber Herr „x“ in Österreich,

es ist Zeit, dass sich unsere Wege trennen.

Daher einige Klarstellungen zu unserer Trennung.

Ich habe Sie nicht als „Hitler“ bezeichnet, sondern nur darauf hingewiesen, dass die Reduzierung von Menschen auf „Kategorien“ und das Betrachten von „anderen“ „Kategorien“ von Menschen als „minderwertig“, nur weil sie einer Kategorie angehören, die von Ihnen explizit oder implizit nicht gebilligt wird, etwas ist, das direkt aus dem Hitler-Drehbuch stammt (die ganze Welt weiß jetzt, dass es das ist, was Hitler in Bezug auf seine Vorstellungen von der „Überlegenheit“ der arischen „Rasse“ befürwortete).

Ich wollte damit unter anderem sagen, dass viele der Ansichten, die Sie in der Zeit, in der ich Sie kenne, über „andere“ „Ethnien“ geäußert haben, in meinen Augen einen deutlich hitlerschen Beigeschmack gegenüber Vorstellungen über „minderwertige“ Kategorien von Menschen haben. Mit dem Hauptunterschied, dass Sie auch einige Ihrer eigenen Landsleute in die „Untermenschen“-Sichtweise einbezogen haben (d.h. all jene „Kretins“ [nach Ihrer Meinung], die in kleinen Dörfern wie „x“ leben).

Aber … als ich gestern Abend meinen Gedanken erwähnte, dass diese Vorstellung von „anderen“ Kategorien von Menschen als „minderwertig“ etwas ist, das direkt zum „Konzentrationslager“ führt, was wiederum in die Richtung der Ausrottung weist, habe ich mich absolut nicht darauf bezogen, dass Sie irgendeinem Menschen das wünschen, was für mich diese „logische Progression“ von der „Idee“ zur „Realität“ ist (d.h., das Fortschreiten von der Bezeichnung bestimmter Gruppen von Menschen als „minderwertig“ oder in irgendeiner Weise fehlerhaft bis hin zum Zusammentreiben dieser Menschen und ihrer Einweisung in Lager, die sie zur Ausrottung positionieren).

Was ich damit andeuten wollte und was ich glaube, ist Folgendes.

Als Hitler an die Macht kam und noch einige Jahre danach, hatte er die überwältigende Unterstützung vieler, vieler Deutscher (und Österreicher) aus allen Bereichen der Bevölkerung (einschließlich Anwälten, Akademikern an den Spitzenuniversitäten, einem Großteil der MEDIZINISCHEN BERUFSGRUPPE, usw.)

Und es war diese weit verbreitete und allgemeine Unterstützung, die es Hitler ermöglichte, mit seinen verrückten Ideen und Plänen voranzukommen. Ohne die breite Unterstützung des deutschen Volkes wäre Hitler in seinen Fesseln erstarrt, d.h. ohne die breite Unterstützung des deutschen Volkes hätte Hitler mit Sicherheit nicht vorankommen und das erreichen können, was er tat.

Viele von Hitlers Anhängern hatten eine ziemlich genaue Vorstellung davon und wussten, was Hitler tatsächlich vorhatte. Viele andere (??) hatten wahrscheinlich eine „fehlgeleitete“ (schlecht informierte) Vorstellung davon, was Hitler wirklich vorhatte, schenkten aber der Propagandamaschine der deutschen Regierung und der Massenmedien zu 100 % Glauben.

Aber letztendlich war es egal, wer von den Hitler-Anhängern die Wahrheit kannte oder wer die Ahnungslosen waren, die die Wahrheit nicht kannten, sondern durch „faules Denken“ (schlecht informiertes Denken) einfach der Propaganda der Regierung und der Massenmedien auf den Leim gingen. Letztlich ging es im Grunde nur um die breite Unterstützung für Hitler und seine Politik in der deutschen Bevölkerung. Nicht Hitler selbst trug die Hauptschuld, sondern die Macht, die ihm das deutsche (und österreichische) Volk gab.

ICH HALTE ALLE „GUTEN DEUTSCHEN BÜRGER“, die sich nicht geäußert haben, FÜR DEN ERFOLG HITLERS HAUPTVERANTWORTLICH.

Und da ich von meiner Ausbildung her und von meinem Wesen her ein Historiker bin, betrachte ich vieles von dem, was ich in der Gegenwart erlebe, sehe und höre, immer im Kontext der Vergangenheit.

Ich trage auch eine große Verantwortung für das, was jetzt, in der Gegenwart, geschieht. Denn große Gruppen von Menschen sind letztlich immer Gruppen von Individuen, so dass jeder Einzelne eine wichtige Rolle zu spielen hat. (Ein oder zwei kluge und ausdauernde Individuen können die Richtung einer Gruppe in jedem Moment völlig verändern.)

Einer der Gründe, warum ich mich zu Wort melden muss, ist, dass ich zu der Erkenntnis gelangt bin, dass ich Ihnen und der Welt durch mein Schweigen, durch mein Nicht-Äußern von sehr starken Einwänden gegen das, was ich von Ihnen über bestimmte Gruppen von Menschen gehört habe, buchstäblich meine Zustimmung zu dem gebe, was Sie sagen. Und das, so ist mir klar, bringt mich in die Kategorie derjenigen, die für die menschlichen Gräueltaten, die oft das Ergebnis dieser Art von Denken sind, verantwortlich gemacht werden oder werden sollten.

Ich musste die unsichtbare, aber nun sichtbare „Kette“ durchtrennen, die mich an „falsches“ Denken band, denn ich bin kein Teil dieser „Kette“ und möchte auch niemals in deren Unterstützung verwickelt werden, weil ich keinen Teil davon unterstütze. Ich möchte mich aktiv und OFFENSICHTLICH auf die Seite des Guten, der Rechtschaffenheit und der Gerechtigkeit stellen.

Sie haben mir kürzlich in Bezug auf meine Ansichten „PC“ („politisch korrektes“) Denken vorgeworfen, aber nein, das ist es ganz sicher nicht.

Mein Denken ist zu 100 % in dem verankert, was in jüdisch-christlichen Lehren und Schriften niedergelegt ist. Mein Denken stützt sich auf Dinge wie die Zehn Gebote und die Lehren Christi, die sich auf Dinge wie „Demut“, „Nächstenliebe“, „Liebe und Respekt für die Mitmenschen“ und „gute Taten“ konzentrieren. Das ist natürlich alles andere als „PC“, was, falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten, vollendeter Marxismus (und auch kommunistisch) ist, also völlig antijüdisch-christliches Denken in Bezug darauf, wie man richtig lebt und was „richtig“ und was „falsch“ ist.

Der zweite und ebenso wichtige Grund, warum ich mich schließlich zu Wort gemeldet habe, ist die aktuelle „Krise“, in der wir uns heute befinden. Ich spreche hier von dem kriminell inszenierten „Fauci-Virus“, das für das „Trojanische Pferd“ von Fauci (d.h. die als „Impfstoff“ getarnte Biowaffe) verwendet wird.

Eine weitere Erkenntnis, die ich in Bezug auf Sie gewonnen habe, ist, dass Ihr Denken und Ihr daraus resultierendes Verhalten in Bezug auf so ziemlich alles von der Propagandamaschine der Regierung und der Massenmedien gesteuert wird. Da ich Sie noch nicht sehr lange kenne, weiß ich nicht, wann Ihr unabhängiges „Denken“ aufgehört hat oder ob Sie jemals eines hatten, aber irgendwann in Ihrem Leben haben Sie die Aufgabe des „Denkens“ eindeutig an die Propagandamaschine der Massenmedien/Regierung abgegeben. Die riesigen Fernsehbildschirme an den Wänden Ihres Wohnzimmers sowohl in Ihrer Wiener Wohnung als auch in Ihrer „x“-Wohnung sprechen eindeutig für diese Realität.

Ich muss noch herausfinden, ob Ihre Unterstützung des „Fauci-Virus“-Debakels aktiver oder passiver Natur ist, aber zumindest geben Sie Ihre Unterstützung und Ihr Einverständnis, indem Sie absolut nichts tun, auf folgende Weise:

(1) Ihr gesamtes Denken über den inszenierten Fauci-Virus und sein Biowaffen-Trojanisches Pferd stammt direkt aus der Propagandamaschine der Regierung/Massenmedien – Sie lassen die Regierung/Massenmedien Ihr Denken für Sie erledigen.

(2) Jedes Mal, wenn ich Ihnen einen Link zu einer wichtigen Information vorgelegt habe, die eine Gegenerzählung zur offiziellen Geschichte bietet (eine Gegenerzählung, die oft mit offiziellen Daten untermauert ist und die durchweg von Leuten präsentiert wird, die keinerlei Interessenkonflikte haben), haben Sie mir mit den unsinnigsten Kommentaren geantwortet, die nicht einmal eines Zwölfjährigen mit einem funktionierenden Gehirn würdig sind. In den meisten Fällen ist es zu 100 % klar, dass Sie bei Artikeln nicht mehr als den ersten Absatz gelesen haben (wenn überhaupt) und bei Videos ist es klar, dass Sie nicht mehr als die ersten drei Minuten zugehört haben. Ein perfektes Beispiel für einen Verstand, der völlig von der „Idiotenbox“ übernommen wurde, mit der Art von Aufmerksamkeitsspanne, die vom ständigen Umschalten von einem „Idiotenbox“-Kanal zum anderen herrührt. In der heutigen medizinischen Terminologie: „Aufmerksamkeitsdefizitstörung“.

(3) Wenn Sie die Fähigkeit hätten, alle Artikel zu lesen, die ich seit März 2020 gesammelt habe, und alle Videos, die ich seither heruntergeladen habe, in ihrer Gesamtheit zu sehen, und wenn Sie die Fähigkeit hätten, Ihre kindlichen Emotionen und Ihr „Idiotenkasten“-Denken zu überwinden und objektiv zu betrachten, was ich Ihnen geschickt habe, und vorausgesetzt, Sie hätten ein noch funktionierendes Gehirn mit der Fähigkeit zu kritischem Denken und Logik, dann würden oder müssten Sie zu der logischen und intelligent durchdachten Schlussfolgerung kommen, dass wir uns derzeit inmitten des größten Schwindels der Menschheitsgeschichte befinden. Aber wie ich bereits oben dargelegt habe, sind Sie eindeutig nicht in der Lage, einen gehaltvollen Artikel zu lesen oder ein gehaltvolles Video voller echter Informationen in seiner Gesamtheit anzusehen. Und so akzeptieren Sie in Ihrem „Idiotenkasten“-gesteuerten Denken die „große Lüge“.

(4) Würden Sie tiefer graben, würden Sie herausfinden, dass hinter dem aktuellen Schwindel etwas steckt, was man eindeutig als eine vollständig nazistische Agenda bezeichnen kann. Es gibt in der Tat viele konkrete Verbindungen zwischen allen Elementen der gegenwärtigen Krise und dem, was in Deutschland, Österreich usw. in den 1930er bis 1940er Jahren geschah, sowie die dokumentierten Nazi-Verbindungen der Hauptakteure des Schwindels, wie z.B. Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, einem der Hauptorganisatoren der „großen Lüge“ und einer ihrer derzeitigen Haupttreiber. (Der nazistisch denkende und handelnde Klaus entstammt einer sehr prominenten Nazi-Familie, die während der Hitler-Jahre Sklavenarbeit einsetzte.)

Wenn Sie ein tieferes Verständnis dafür hätten, was im Westen seit den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts wirklich passiert ist, würden Sie wissen, dass die Nazis nie wirklich besiegt wurden; sie sind einfach in den Untergrund gegangen und in zahllosen Institutionen innerhalb und außerhalb der USA wieder aufgetaucht, auch in ihrem europäischen Heimatland. Es gibt viele heutige deutsche Industrieunternehmen mit Nazi-Wurzeln. Prominente Nazis wurden in der amerikanischen CIA eingesetzt, als diese in den Nachkriegsjahren gegründet wurde, und in diesem kriminellen „Geheimdienst“-Netzwerk gibt es nach wie vor Nazipraktiken (bis heute übt das „abtrünnige“ [Nazi-]Element in der CIA eine bedeutende Kontrolle über die globalen Medien aus – siehe „Operation Mockingbird“). Prominente Nazis wurden in den Nachkriegsjahren bei der NASA eingesetzt und wurden dort zu treibenden Kräften, aber all das oben Genannte ist nur die Spitze eines sehr großen Eisbergs. Tatsache ist, dass die „Nachfahren“ der Nazis, die direkt aus dem Deutschland/Österreich der 1930er bis 1940er Jahre stammen, immer noch quicklebendig sind. Und zwar weltweit.

(5) Wenn Sie sich also weigern, aus welchen Gründen auch immer (entweder aus mangelndem Willen oder mangelnder Fähigkeit), unter der Oberfläche (d. h. der Propagandamaschine) zu graben, bleibt Ihnen nur die „große Lüge“. Und weil man folglich nichts tut, um sich dagegen auszusprechen, und nichts in seinem Verhalten und/oder seinen Handlungen tut, um ihm seine Unterstützung zu entziehen, bietet man ihm letztendlich seine volle Unterstützung an (in Bezug auf die Unterstützung dieser Art von Dingen gibt es keine „Grauzonen“, es ist entweder „Unterstützung“ oder „Nicht-Unterstützung“ – in Baby Bushs Worten: „Ihr seid entweder für uns oder gegen uns“).

Der moderne Hitler (oder, genauer gesagt, der moderne Dr. Mengele) ist Anthony Fauci, wie seine verdeckte Entwicklung einer „Biowaffe“ (im Wuhan-Labor in China) beweist, die sich seit Anfang 2020 als „Covid19“ tarnt, und die dominante Rolle, die er bei der Entwicklung der „Biowaffen“-„Lösung“ (Covid-„Impfstoffe“) für die von ihm geschaffene Biowaffe gespielt hat. Nimmt man noch die jüngste Enthüllung hinzu, dass Fauci die Forschung beaufsichtigt hat, die absolut unaussprechliche und über das Maß hinausgehende Tierquälerei beinhaltete, wird das Bild kristallklar.

In Ihrem Denken und Verhalten und in Ihrer „Untätigkeit“, ob absichtlich oder unabsichtlich, bieten Sie, lieber Herr „x“, diesem modernen Hitler/Dr. Mengele und seiner dunklen, dunklen Agenda die „Unterstützung eines Idioten“. Schon vor dem „Fauci-Virus“ haben Sie mit Ihrer Neigung, Menschen in „Kategorien“ einzuteilen, mit denen Sie sie dann zu „minderwertigen“ menschlichen Exemplaren degradieren, eindeutig Hitler-ähnliches Denken entwickelt.

Mit genügend Unterstützung und ohne genügend Menschen, die sich gegen die heutige „große Lüge“ auflehnen, könnte es sehr wohl zu einem Punkt kommen, an dem wir uns in einer voll funktionsfähigen „totalitären“ Realität wiederfinden (tatsächlich sind wir schon zu 90% dort), in der viele bereits durch Tod und untaugliche Krankheiten (durch das Trojanische Pferd der Fauci-Biowaffe [„Impfstoff“] und die ungerechtfertigten und kriminellen Massen-„Tests“ an gesunden Menschen [durch schädliches Material in Testtupfern]) umgekommen sein werden und in der die verbleibenden zu „biometrischen Sklaven“ gemacht werden (durch ständige, regelmäßig geplante Zwangsinjektionen von genverändernden Chemikalien).

Willkommen, lieber Herr „x“, zum „Großen Reset“ von Nazi Klaus Schwab, mit freundlicher Genehmigung des Weltwirtschaftsforums.

Dies könnte in nicht allzu ferner Zukunft Ihre Realität sein, lieber Herr „x“. Dies könnte die Realität Ihrer Tochter für den Rest ihres Lebens sein. Aber Ihre Tochter trägt nicht die Schuld daran. Sie sind es.

Deshalb musste ich mich zu Wort melden.