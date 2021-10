Wie Gesundheitsbeamte die Pandemie der Diabetes beschleunigt haben

Mercola.com

Die Zahl der Diabetes-Todesfälle stieg während der COVID-19-Pandemie sprunghaft an und wird bis 2020 um 17 % zunehmen

Auch Diabetiker, die nicht an COVID-19 erkrankten, litten und wurden oft Opfer von Isolation, sozialer Distanzierung, mangelnder medizinischer Versorgung und Angst

Diabetes-Todesfälle, durch Diabetes verursachte Amputationen und Einweisungen in die Intensivstation plagten Diabetes-Patienten, die während der Pandemie die medizinische Versorgung verzögerten; „Die Diagnose war unkontrollierter Diabetes, aber die Ursache war die Angst vor COVID“.

Bei den 8- bis 20-Jährigen verdreifachte sich die Diagnose von Typ-2-Diabetes im Jahr 2020 im Children’s National Hospital in Washington, D.C.; Schulschließungen und geringere körperliche Aktivität als Folge der Pandemie waren wahrscheinlich Faktoren für den plötzlichen Anstieg

Von den erwachsenen US-Bürgern, die an der Umfrage der American Psychological Association zum Thema Stress in Amerika 2021 teilgenommen haben, gaben 42 % an, seit Beginn der Pandemie mehr Gewicht zugelegt zu haben, als sie beabsichtigten

Der Verzicht auf ultrahochverarbeitete Lebensmittel ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Bekämpfung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes, unter anderem, weil dadurch die Aufnahme von giftigen Samenölen verringert wird, die für beide Krankheiten verantwortlich sind.

Diabetes hat in den USA ein krisenhaftes Ausmaß erreicht: 10,5 % der Amerikaner sind betroffen. Diese Daten stammen aus dem Jahr 2018 – vor der Pandemie – und das Problem hat sich seitdem nur verschlimmert. Diabetes war 2017 die siebthäufigste Todesursache in den USA, doch während der COVID-19-Pandemie stieg die Zahl der Diabetes-Todesfälle sprunghaft an und lag im Jahr 2020 bei 17 %.

Während COVID-19 ein Problem darstellte – 39,5 % der COVID-19-Todesfälle traten bei Menschen mit Diabetes auf -, litten auch Diabetiker, die nicht an COVID-19 erkrankten, und wurden stattdessen oft Opfer von Isolation, sozialer Distanzierung, mangelnder medizinischer Versorgung und Angst.

Jüngere Menschen sind unverhältnismäßig stark betroffen: Die Zahl der Diabetes-Todesfälle bei den 25- bis 44-Jährigen ist bis 2020 um 29 % gestiegen. Andere Todesfälle, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind, stiegen in diesem Jahr um 6 %,5, was das katastrophale Versagen der öffentlichen Gesundheit verdeutlicht, das die Diabetes-Pandemie beschleunigt hat.

Medizinisches System und Ernährungsberatung lassen Menschen mit Diabetes im Stich

Schon vor der Pandemie befand sich Diabetes auf einem alarmierenden Weg, der dazu führte, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen hyperglykämischer Krisen zwischen 2009 und 2015 um 73 % anstieg. Die Zahl der Diabetes-Todesfälle stieg in dieser Zeit um 55 %.

Inaktivität und schlechte Ernährung tragen zur Diabetes-Krise bei und führen dazu, dass die Menschen in jüngeren Jahren erkranken. Eine Ernährung, die sich auf ultraverarbeitete Lebensmittel und Fast Food konzentriert, ist die Wurzel des Problems, da sie mit Samenölen – irreführenderweise als „Pflanzenöle“ bezeichnet – beladen ist, die toxische oxidierte Omega-6-Linolsäure (LA) enthalten, die Stoffwechselstörungen beschleunigt.

Dennoch empfiehlt die American Diabetes Association weiterhin Samenöle wie Rapsöl als „Teil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung“. Diabetes ist eine kontrollierbare – und oft reversible – Erkrankung, vorausgesetzt, Sie ändern Ihren Lebensstil und erhalten eine angemessene medizinische Versorgung und Beratung.

Viele Menschen sind jedoch durch ihre Versicherung in der Auswahl der Leistungserbringer, die sie aufsuchen können, eingeschränkt, und andere verzichten ganz auf eine medizinische Versorgung, um die Kosten nicht aus eigener Tasche bezahlen zu müssen. Gegenwärtig belaufen sich die Kosten für die Behandlung von Diabetes in den USA auf über 230 Milliarden Dollar pro Jahr, und dennoch ist die Diabetes-Sterblichkeitsrate 42 % höher als in 10 anderen Industrieländern.

„Die Konzentration der US-Gesundheitsfürsorge auf die Behandlung von Krisen und nicht auf deren Vorbeugung ist nicht hilfreich und spielt die Bedeutung von Änderungen des Lebensstils herunter, die den Schweregrad der Krankheit verringern könnten“, heißt es in einer Untersuchung von Reuters. Immer wieder ist das Problem bei jungen Erwachsenen schlimmer, und bei älteren Erwachsenen gibt es keine Verbesserung, sagte Ed Gregg, ein ehemaliger CDC-Forscher, gegenüber Reuters. Das Ausmaß des Anstiegs hat uns 15 bis 20 Jahre zurückgeworfen.

Tatsächlich stiegen im Jahr 2020 nur die Todesfälle durch Unfälle und Überdosen schneller als die durch Diabetes, die sich gegen Alzheimer, Grippe und Lungenentzündung, Schlaganfall, Herz- und Nierenkrankheiten sowie Krebs durchsetzte und den zweifelhaften Titel der am schnellsten ansteigenden Todesfälle erhielt.

Aus Angst vor COVID starben die Menschen stattdessen an Diabetes

Die Reuters-Recherche geht dem Fall einer 42-jährigen Frau nach, die während der Pandemie an Komplikationen von Typ-2-Diabetes starb, weil sie isoliert war und Angst hatte. Eingesperrt in ihrer Wohnung, aus Angst vor COVID-19, bestellte sie Fast Food und verlor die Motivation, sich gesünder zu ernähren und Sport zu treiben, und hatte Schwierigkeiten, eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten.

Letztendlich erwiesen sich „die Isolation sowie die finanziellen und logistischen Probleme als überwältigend“. In einem anderen Fall musste einem 68-jährigen Mann mit Typ-2-Diabetes das Bein amputiert werden, nachdem er aus Angst vor COVID-19 die medizinische Versorgung einer chronischen Wunde vermieden hatte.

Diese Geschichten sind kein Einzelfall. Sandra Arevalo, Leiterin der Gemeinde- und Patientenaufklärung am Montefiore-Krankenhaus in Nyack, New York, erklärte gegenüber Reuters, dass mehrere ihr bekannte Patienten an Diabetes gestorben sind, amputiert werden mussten und in die Intensivstation eingewiesen wurden, nachdem sie während der Pandemie die medizinische Versorgung aufgeschoben hatten.

„Die Diagnose lautete unkontrollierte Diabetes, aber sie wurde durch die Angst vor COVID verursacht. COVID hat mehr Schaden angerichtet, als uns bewusst war“, sagte Arevalo Giuseppina Imperatore von der CDC-Abteilung für Diabetesübersetzung erklärte gegenüber Reuters, dass „die Auswirkungen der COVID-Pandemie auf Menschen mit Diabetes gar nicht hoch genug eingeschätzt werden können“.

Diabetesfälle bei Jugendlichen verdreifachen sich bis 2020

Auch junge Menschen sind betroffen. Bei den 8- bis 20-Jährigen hat sich die Zahl der Typ-2-Diabetes-Diagnosen im Children’s National Hospital in Washington, D.C., im Jahr 2020 verdreifacht, und sie sind kränker als in der Vergangenheit: 23 % sind von einer diabetischen Ketoazidose betroffen, im Vergleich zu 4 % im Jahr 2019. Schulschließungen und die durch die Pandemie ausgelöste geringere körperliche Aktivität waren wahrscheinlich Faktoren für den plötzlichen Anstieg.

Dr. Brynn Marks, pädiatrischer Endokrinologe am Children’s National, sagte gegenüber Reuters: „Das deutet wirklich auf den indirekten Effekt der sozialen Distanzierung hin“. Eine weitere Folge war die Gewichtszunahme, wobei laut CDC während der Pandemie bei den 2- bis 19-Jährigen ein signifikanter Anstieg der Veränderungsrate des Body-Mass-Index (BMI) festgestellt wurde. Die CDC stellte fest:

Die COVID-19-Pandemie führte zu Schulschließungen, gestörten Tagesabläufen, erhöhtem Stress und weniger Möglichkeiten für körperliche Betätigung und richtige Ernährung, was zu einer Gewichtszunahme bei Kindern und Jugendlichen führte. Bei Personen mit Übergewicht, mäßiger Adipositas und schwerer Adipositas hat sich die BMI-Zunahme während der Pandemie im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie mehr als verdoppelt … ähnliche Auswirkungen wurden bei der Gewichtsveränderung beobachtet … Im Vergleich zu anderen Altersgruppen verzeichneten Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren den stärksten Anstieg ihrer BMI-Veränderungsrate … mit einer pandemischen Veränderungsrate, die 2,50 Mal so hoch war wie die Rate vor der Pandemie.

Umgerechnet auf die daraus resultierende Gewichtszunahme zeigen die Zahlen, dass 22 % der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2020 fettleibig waren, gegenüber 19 % im Jahr 2019. Die durchschnittliche jährliche Gewichtszunahme bei Kindern mit gesundem Gewicht betrug vor der Pandemie 3,4 Pfund und stieg auf 5,4 Pfund im Jahr 2020. Bei Kindern, die bereits fettleibig waren, war die Beschleunigung sogar noch größer.

Bei mäßig fettleibigen Kindern stieg die erwartete jährliche Gewichtszunahme von 6,5 Pfund im Jahr 2019 auf 12 Pfund im Jahr 2020, während die erwartete jährliche Gewichtszunahme bei stark fettleibigen Kindern während der Pandemie von 8,8 Pfund auf 14,6 Pfund anstieg.

Die Pandemie hat die Fettleibigkeit verschlimmert

Die Amerikaner sind auch mit einer Adipositas-Krise konfrontiert, die mit der Diabetes-Krise Hand in Hand geht. Die neuesten Zahlen der CDC besagen, dass 42,4 % der Amerikaner in den Jahren 2017 bis 2018 fettleibig waren, ein Anstieg von 30,5 % im Zeitraum 1999 bis 2000.

Die Pandemie hat diese Zahlen noch verschlimmert, denn 42 % der erwachsenen US-Bürger, die an der Umfrage der American Psychological Association zum Thema „Stress in America“ (2021) teilnahmen, gaben an, dass sie seit Beginn der Pandemie mehr Gewicht zugelegt haben, als sie beabsichtigten.

Die durchschnittliche Gewichtszunahme in dieser Gruppe betrug 29 Pfund, wobei 10 % angaben, während der Pandemie mehr als 50 Pfund zugenommen zu haben. Die CDC gab außerdem am 15. September 2021 bekannt, dass sich die Zahl der Bundesstaaten mit hoher Adipositas-Prävalenz – definiert als mindestens 35 % der Einwohner mit Adipositas – seit 2018 fast verdoppelt hat.

Es gibt jetzt 16 Staaten, in denen mindestens 35 % der Einwohner fettleibig sind, gegenüber neun Staaten im Jahr 2018 und 12 im Jahr 2019. „Diese und andere neue Daten zeigen, dass die COVID-19-Pandemie die Essgewohnheiten verändert, die Ernährungsunsicherheit verschlimmert, Hindernisse für körperliche Aktivität geschaffen und den Stress erhöht hat, was alles das jahrzehntelange Muster der Fettleibigkeit in Amerika verschärft“, berichtet Trust for America’s Health.

Experten: „Quarantäne“ von ultraverarbeiteten Lebensmitteln

Der Verzicht auf ultrahochverarbeitete Lebensmittel ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Bekämpfung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes, da dadurch die Aufnahme von giftigen Samenölen verringert wird. Dr. Chris Knobbe, Augenarzt und Gründer und Präsident der Cure AMD Foundation, erläuterte in seinem Vortrag auf der ALLDOCS-Jahrestagung 2020 den komplexen Prozess, der hinter der Toxizität von Samenölen steckt:

Hier ist, was überschüssiges Omega-6 in einer westlichen Ernährung tut: induziert Nährstoffmängel, verursacht eine katastrophale Lipidperoxidationskaskade … Dies schädigt … ein Phospholipid namens Kardiolipid in den mitochondrialen Membranen. Dies führt zum Versagen der Elektronentransportkette … was wiederum zu mitochondrialem Versagen und Dysfunktion führt. Und das führt zunächst zu reaktiven Sauerstoffspezies, die wiederum in diese Peroxidationskaskade einfließen.

Sie füllen also Ihre Fettzellen und Ihre Mitochondrienmembranen mit Omega-6-Fettsäuren, und diese werden aufgrund der Tatsache, dass sie mehrfach ungesättigt sind, peroxidiert … als Nächstes kommt es zu einer Insulinresistenz, die zum metabolischen Syndrom und zu Typ-2-Diabetes führt … Ihre Mitochondrien sind nicht in der Lage, Fett als Brennstoff zu verbrennen … das ist ein starker Mechanismus für Fettleibigkeit.

Während die CDC und andere Gesundheitsbehörden keinen Alarm wegen der von ultraverarbeiteten Lebensmitteln und anderen toxischen Belastungen ausgehenden Risiken schlagen, nimmt die wissenschaftliche Gemeinschaft dies zur Kenntnis. Wie ein Forscherteam in der Fachzeitschrift Food and Chemical Toxicology feststellte, wird die Rolle der Exposition gegenüber toxischen Stoffen, zu denen auch ultraverarbeitete Lebensmittel und schlechte Ernährung gehören, bei der COVID-19-Pandemie unterschätzt.

„Kurz gesagt, es ist die allgegenwärtige, ständige Exposition gegenüber toxischen Stressoren in unserer Umwelt, die in Kombination mit genetischen Faktoren dazu führt, dass wir Krankheiten entwickeln, die unser Immunsystem beeinträchtigen und uns anfällig für schwere COVID-19-Infektionen machen“, berichtet die Alliance for Natural Health.

Wie die Forscher feststellten, gehören dazu Lebensstilfaktoren wie Bewegungsmangel, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, schlechte Ernährung mit ultraverarbeiteten Lebensmitteln und raffiniertem Getreide sowie chronischer Schlafmangel – alles Faktoren, die sich auch auf das Gewicht und das Diabetesrisiko auswirken.

Um die Öffentlichkeit zu schützen, wäre eine „Quarantäne“ von Toxinen wie ultraverarbeiteten Lebensmitteln, Umweltchemikalien und mehr weitaus effektiver als eine Quarantäne von einem Virus, und für eine langfristige Pandemieprävention sind die Forscher der Meinung, und ich stimme ihnen nachdrücklich zu, dass solche auf Toxikologie basierenden Ansätze Vorrang vor auf Virologie basierenden Ansätzen haben sollten.

Gesunder Lebensstil zur Prävention von Typ-2-Diabetes

Viele Aspekte der COVID-19-Pandemie, von Abriegelungen bis hin zu Schulschließungen, haben die ohnehin schon gefährliche Diabetes- und Adipositas-Epidemie noch verschlimmert, aber Sie können Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit ergreifen. Neben dem Verzicht auf ultraverarbeitete Lebensmittel – einschließlich Fast Food und die meisten Restaurantgerichte – sollten Sie es mit intermittierendem Fasten versuchen.

Zeitlich begrenztes Essen (TRE) ist eine einfache und wirkungsvolle Maßnahme, die die Essgewohnheiten unserer Vorfahren nachahmt und den Körper in einen natürlicheren Zustand versetzt, der eine ganze Reihe von Stoffwechselvorteilen ermöglicht.

TRE bedeutet, dass Sie Ihr Essenszeitfenster auf sechs bis acht Stunden pro Tag begrenzen, statt wie üblich auf mehr als 12 Stunden. Die Forschung zeigt zum Beispiel, dass TRE die Insulinsensitivität fördert und die Blutzuckerkontrolle verbessert, indem es die insulinvermittelte Glukoseaufnahme erhöht, was für die Lösung von Typ-2-Diabetes wichtig ist.

In einer anderen Studie konnten 15 Männer mit einem Risiko für Typ-2-Diabetes, die ihre Nahrungsaufnahme auf ein Neunstundenfenster beschränkten, ihren mittleren Nüchternblutzuckerwert senken, unabhängig davon, wann das „Essensfenster“ begann.

Denken Sie daran, dass es auch wichtig ist, wann Sie essen. Ich empfehle eine zyklische ketogene Diät, bei der Sie Kohlenhydrate radikal einschränken (und durch gesunde Fette und mäßige Mengen an Eiweiß ersetzen), bis Sie Ihr Idealgewicht erreicht haben, damit Ihr Körper in erster Linie Fett – und nicht Kohlenhydrate – verbrennt.

Und denken Sie immer daran, dass die gefährlichsten Lebensmittel in Ihrer Ernährung Samenöle sind, die häufig in Hühnchen, Schweinefleisch, Salatdressings und allen Soßen oder Dressings in Restaurants versteckt sind.

