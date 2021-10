Welche Fragen müssen wir im Zusammenhang mit COVID-Impfungen für Kinder stellen?

Die FDA trifft sich am 26. Oktober, um Eltern Ratschläge zur Impfung von Kindern im Alter von 5-12 Jahren zu geben, und die Regierung Biden ist bereit, Impfstoffe für diese Altersgruppe für COVID-19 einzuführen. Ist dies eine gute Idee und welche Informationen brauchen Eltern, um diese Entscheidung für ihre Kinder zu treffen?

Ich bin kein Kinderarzt – ich bin ein kürzlich pensionierter Arzt für Innere Medizin. Ich bin kein Impfgegner. Ich habe alle Impfstoffe genommen, die das übliche Zulassungsprotokoll für meine Altersgruppe durchlaufen haben. Ich habe 35 Jahre lang Impfstoffe für erwachsene Patienten verschrieben. Ich bin ein Elternteil und habe über die Impfung von Kindern nachgedacht, auch wenn meine Kinder jetzt erwachsen sind und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wenn ich diese Entscheidung treffen würde, gäbe es einige Fragen, die ich stellen würde, bevor ich einer COVID-19-Impfung für mein Kind zustimme.

Wie hoch ist das Risiko, dass mein Kind durch COVID-19 schwer erkrankt oder stirbt?

Die COVID-19-Sterblichkeit ist nicht für alle Altersgruppen gleich, und das Durchschnittsalter der an COVID-19 sterbenden Personen liegt bei 79 Jahren. Im Alter von 0-19 Jahren beträgt die Überlebensrate 99,9973 %. Das bedeutet, dass in der Altersgruppe 0-19 Jahre auf 37.000 Infektionen ein Todesfall kommt. Schweden, mit 10 Millionen Einwohnern, entschied sich, keine Masken zu verwenden, keine Schulen zu schließen und verzeichnete eine niedrige Infektionsrate bei Kindern und keine Todesfälle. In einem weit verbreiteten Artikel in der NY Times wurde letzten Monat fälschlicherweise behauptet, dass seit Beginn der COVID-19-Pandemie 900.000 Kinder ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die tatsächliche Zahl lag bei 63.000, und selbst diese Zahl wird in Frage gestellt, da die FDA/CDC zugegeben haben, dass wir einen fehlerhaften PCR-Test für COVID-19 haben, der viele falsch-positive Ergebnisse aufweist. Dr. Marty Makary und FAIRHealth analysierten Krankenversicherungsansprüche und fanden heraus, dass alle Todesfälle von Kindern zu dieser Zeit (etwa 335) Kinder waren, die chronische Krankheiten hatten, und kein gesundes Kind an COVID-19 gestorben war. Eine seltene, nach COVID-19 auftretende Krankheit mit übermäßiger Entzündung, einschließlich Herzmuskelentzündung, genannt MIS-C, hat 5.000 meist gesunde Kinder mit einer Sterblichkeitsrate von weniger als 1 % betroffen (46 Kinder starben).

Wird mein Kind das Virus auf Lehrer, mich, Oma und Opa übertragen?

In einem Artikel von Benjamin Lee und William V. Raszka in der Zeitschrift Pediatrics wurde festgestellt, dass in den ersten sechs Monaten der Pandemie Kinder nicht die Ursache für die meisten Ansteckungen mit COVID-19 waren. Die oben zitierte Studie über Schweden ergab auch, dass die Offenhaltung der Schulen während der Pandemie nicht zu mehr Erkrankungen bei Lehrern führte. Es scheint, dass Kinder COVID-19 weniger verbreiten als Erwachsene.

Wie lange ist der Impfstoff wirksam? Wird mein Kind Auffrischungsimpfungen benötigen?

Daten aus England und Israel, Ländern mit sehr hohen Impfraten bei Erwachsenen, zeigen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs innerhalb von sechs Monaten nachlässt. Außerdem hat es den Anschein, dass der ursprüngliche mRNA-Impfstoff gut gegen den ursprünglichen Alpha-Stamm wirkt, nicht aber gegen den Delta-Stamm, der jetzt vorherrschend ist. Israel hat bereits mit einer aggressiven dritten Auffrischung für Erwachsene begonnen.

Es ist wahrscheinlich, dass dieser Zeitplan auch für Kinder gelten wird.

Ist die Einnahme des Impfstoffs sicher? Welche kurzfristigen Nebenwirkungen kann ich erwarten?

Als Eltern müssen Sie alle Informationen über Nebenwirkungen erhalten, um eine informierte Zustimmung zur medizinischen Behandlung Ihres Kindes geben zu können. Die beste Möglichkeit, sich über mögliche Nebenwirkungen zu informieren, ist das VAERS-System, ein System zur Selbstauskunft über Nebenwirkungen von Impfstoffen. In dieser Datenbank können Sie sich über die Nebenwirkungen informieren, die von Erwachsenen als möglicherweise im Zusammenhang mit dem Impfstoff stehend angegeben wurden. Diese Informationen werden von den Medien, der FDA, dem CDC und unserer Regierung nicht veröffentlicht und sind wichtig, um eine gute Entscheidung für Ihr Kind zu treffen. Bei Erwachsenen wurden bisher 16.000 Todesfälle und 700.000 unerwünschte Ereignisse nach der Impfung registriert. Zu diesen unerwünschten Ereignissen gehören Blutgerinnsel, neurologische Schäden und Menstruationsunregelmäßigkeiten. Es wird allgemein angenommen, dass das VAERS-System diese unerwünschten Ereignisse um einen Faktor von mindestens 10 unterberichtet. Für die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen wurden 22 Todesfälle und 21.000 unerwünschte Ereignisse gemeldet. In den späten Teenagern und Zwanzigern sind 111 Todesfälle im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff aufgetreten. Myokarditis (Entzündung des Herzens) ist eine bekannte Nebenwirkung der Impfstoffe und kann das Herz dauerhaft schädigen. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigte, dass bei Jungen im Teenageralter die Wahrscheinlichkeit, an Myokarditis zu erkranken, viermal höher war als die Wahrscheinlichkeit, mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. In Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark wird die Moderna-Impfung bei jungen Erwachsenen wegen der Besorgnis über Myokarditis nicht durchgeführt. Island hat die Verwendung des Moderna-Impfstoffs bei allen Erwachsenen aufgrund ähnlicher Bedenken eingestellt.

Mit welchen langfristigen Nebenwirkungen des Impfstoffs kann ich bei meinem Kind rechnen?

Das ist eines der Hauptprobleme – wir wissen es nicht. mRNA-Impfstoffe wurden noch nie über einen längeren Zeitraum bei der menschlichen Bevölkerung eingesetzt. Es handelt sich um eine brandneue Technologie, die von der Operation WarpSpeed entwickelt wurde, um die Impfstoffe schnell zur Verfügung zu stellen. Der erste Einsatz erfolgte im Dezember letzten Jahres, so dass die tatsächliche Verwendung erst zehn Monate zurückliegt. Impfstoffe, die auf die übliche Weise zugelassen werden, benötigen 5-7 Jahre an Studien, um ihre langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Sowohl der Impfstoff von Pfizer als auch der von Moderna werden nur im Rahmen einer Notfallgenehmigung eingesetzt. Die FDA hat vor etwa zwei Monaten einen Impfstoff für COVID-19 namens Comirnaty zugelassen. Seltsamerweise ist dieser Impfstoff in den USA nicht erhältlich, da dieser zugelassene Impfstoff rechtlich haftbar gemacht werden könnte. Als Eltern müssen Sie sich auch darüber im Klaren sein, dass es keine rechtliche Handhabe gibt, wenn Ihr Kind eine Reaktion auf einen dieser experimentellen Impfstoffe zeigt. Unsere Regierung hat die Pharmaunternehmen im Rahmen des PREP-Gesetzes vor jeglicher rechtlichen Haftung für diese experimentellen Impfstoffe geschützt.

Meiner Meinung nach haben die Regierung, die Mainstream-Medien und die Pharmaunternehmen die Gefahr einer COVID-19-Infektion bei Kindern überschätzt, um Angst zu schüren, und über die Risiken der Impfstoffe zu wenig berichtet. Ich würde meinem gesunden Kind diese neuen mRNA-Impfstoffe nicht verabreichen, weil:

1) Das Risiko ernsthafter Gesundheitsprobleme durch eine COVID-19-Infektion bei gesunden Kindern ist sehr gering.

2) Wenn Ihr Kind chronisch krank, fettleibig, diabetisch oder immungeschwächt ist, sollten Sie den Impfstoff in Betracht ziehen.

3) Der Impfstoff kann bei Kindern kurzfristig schwere Nebenwirkungen haben. Mehrere Länder haben die Verwendung einiger dieser Impfstoffe bei Kindern eingestellt.

4) Die Impfstoffe sind weniger wirksam gegen den jetzt dominierenden Delta-Stamm.

5) Die Wirkung des Impfstoffs lässt nach Monaten nach, und mein Kind muss wahrscheinlich ein- oder zweimal im Jahr geimpft werden, was das Risiko von Nebenwirkungen erhöht.

6) Die langfristigen Nebenwirkungen sind nicht bekannt, und da die Kinder noch viele Jahre ihres Lebens vor sich haben, können sie langfristige Probleme haben, die jetzt noch nicht einmal bekannt sind.

Eine COVID-Impfung ist eine ganz andere Entscheidung als die Frage, ob mein Kind eine Tetanusimpfung oder eine MMR-Impfung braucht, um zur Schule gehen zu können. Bitte seien Sie selbstbewusst, holen Sie eine zweite und dritte Meinung ein und stellen Sie Ihrem Arzt Fragen.