Die USA und ISIS: Es ist kompliziert

Von Alan Macleod

Während ISIS-K die Verantwortung für die Schießerei in Moskau übernommen hat, hat der russische Präsident Wladimir Putin angedeutet, dass die Vereinigten Staaten hinter dem Anschlag stecken könnten.

Obwohl er keine Beweise für seine Behauptung lieferte, ist es wahr, dass ISIS und die Regierung der Vereinigten Staaten eine lange und komplizierte Beziehung haben, wobei Washington die Gruppe für seine eigenen geopolitischen Zwecke nutzt und dass ehemalige ISIS-Kämpfer in der Ukraine aktiv sind, wie MintPress News erforscht.

Ein brutaler Überfall

Am 22. März eröffneten bewaffnete Männer das Feuer auf das Moskauer Krokus-Rathaus und töteten mindestens 143 Menschen. Die Behörden nahmen vier Verdächtige fest, die nach eigenen Angaben in Richtung Ukraine geflohen waren. Der Anschlag war nur einer von mehreren geplanten. Nach internationalen Hinweisen vereitelte die russische Polizei mehrere weitere Anschläge.

ISIS-K, die afghanische und pakistanische Abteilung des Islamischen Staates, übernahm sofort die Verantwortung für die Schießerei, und die westlichen Mächte – insbesondere die Vereinigten Staaten – betrachteten die Angelegenheit als abgeschlossen. Wladimir Putin war jedoch anderer Meinung und deutete an, dass die Ukraine oder sogar die Vereinigten Staaten irgendwie involviert gewesen sein könnten. „Wir wissen, wer den Anschlag verübt hat. Aber wir wollen wissen, wer den Anschlag angeordnet hat“, sagte er und fügte hinzu: „Es stellt sich sofort die Frage: Wer profitiert davon?“

Moskau wirft den ukrainischen Geheimdiensten seit langem vor, ISIS-Kämpfer zu rekrutieren, damit sie ihre Kräfte gegen den gemeinsamen Feind bündeln. Es wird vermutet, dass die rechtsextreme paramilitärische Gruppe Rechter Sektor eine Reihe ehemaliger ISIS-Kämpfer aus der Kaukasusregion ausgebildet und aufgenommen hat, und ukrainische Milizen wurden mit ISIS-Abzeichen gesehen. Es gibt jedoch keine eindeutigen und offiziellen Verbindungen zwischen der ukrainischen Regierung und ISIS, und die Verdächtigen – allesamt Tadschiken – haben keine öffentlich bekannten Verbindungen zur Ukraine.

Last Year, Ukrainian militants wearing ISIS patches were pictured on camera by the press – probably unintentionally. pic.twitter.com/5SvfLD6pKJ — MintPress News (@MintPressNews) March 26, 2024

Dies ist nicht das erste Mal, dass der ISIS Russland ins Visier nimmt. Im Jahr 2015 übernahm die Gruppe die Verantwortung für den Anschlag auf den Metrojet-Flug 9268, bei dem 224 Menschen getötet wurden. Sie soll auch hinter den Anschlägen auf den Iran im Januar 2024 stehen, bei denen mehr als 100 Menschen getötet wurden, um der Ermordung von Qassem Soleimani zu gedenken, dem iranischen General, der für die Zerschlagung der ISIS im Irak und in Syrien verantwortlich war.

Einem Monster das Leben schenken

Eine Reihe von US-Gegnern hat behauptet, dass ISIS eine extrem enge Arbeitsbeziehung zur US-Regierung unterhält und manchmal als virtuelle Katzenpfote Washingtons fungiert. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat beispielsweise die USA beschuldigt, ISIS-Kämpfer im Nahen Osten von Kampfgebiet zu Kampfgebiet zu transportieren. Der frühere afghanische Präsident Hamid Karzai erklärte, er halte ISIS für ein „Werkzeug“ der Vereinigten Staaten und sagte:

„Ich unterscheide überhaupt nicht zwischen ISIS und Amerika“.

Und erst diese Woche hat das syrische Außenministerium gefordert:

„Die USA sollten ihre unrechtmäßige Präsenz auf syrischem Territorium beenden und ihre offene Unterstützung und Finanzierung von Daesh [ISIS] und anderen terroristischen Organisationen einstellen.“

In Syrien stimmten die Ziele von ISIS und den Vereinigten Staaten am ehesten überein. Im Jahr 2015 beklagte Generalleutnant Michael Flynn, der ehemalige Direktor der Defense Intelligence Agency (D.I.A.), dass ISIS aus einer „vorsätzlichen Entscheidung“ der US-Regierung entstanden sei. In einem freigegebenen Bericht der D.I.A. heißt es dazu, dass die „wichtigsten Kräfte, die den Aufstand in Syrien vorantreiben“, ISIS und Al-Qaida seien. „Es besteht die Möglichkeit, ein erklärtes oder unerklärtes salafistisches Fürstentum in Ostsyrien zu errichten“, heißt es in dem Bericht, und weiter: „Das ist genau das, was die Unterstützungsmächte der Opposition [d. h. die USA und ihre Verbündeten] wollen.“

Ein jetzt deklassiertes Dokument des Verteidigungsministeriums zeigt, dass US-Militärs glaubten, die Unterstützung von AQ und ISIS in Syrien könne helfen, Assad zu besiegen

Während der gesamten 2010er Jahre gingen die Bilder der Brutalität von ISIS immer wieder im Internet und in den Nachrichten auf der ganzen Welt um und lieferten den Vereinigten Staaten einen bequemen Feind, um den Verbleib ihrer Truppen im Irak und in Syrien zu rechtfertigen. Doch während des gesamten Jahrzehnts nutzten die USA und ihre Verbündeten ISIS auch, um die Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu schwächen. Wie der damalige Vizepräsident Joe Biden sagte, waren das die Türkei, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien:

„So entschlossen, Assad zu stürzen und im Wesentlichen einen Stellvertreterkrieg zwischen Sunniten und Schiiten zu führen, was haben sie getan? Sie haben Hunderte von Millionen Dollar und Zehntausende von Tonnen an Waffen an jeden geliefert, der gegen Assad kämpfen wollte.“

Dazu gehöre auch ISIS, sagte Biden. Er entschuldigte sich später für seine Äußerungen, nachdem sie im Internet verbreitet wurden. Nichtsdestotrotz unterstützten die USA auch ein breites Spektrum radikaler Gruppen gegen Assad. Die Operation Timber Sycamore war das umfangreichste und teuerste CIA-Projekt in der Geschichte der Behörde. Mit Kosten von mehr als 1 Milliarde Dollar versuchte die Behörde, ein stehendes Heer von Rebellen aufzustellen, auszubilden, auszurüsten und zu bezahlen, um die Regierung zu stürzen.

Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass eine große Zahl der von der CIA ausgebildeten Personen radikale Extremisten waren. Wie der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan gegenüber Außenministerin Hillary Clinton in einer von WikiLeaks veröffentlichten E-Mail erklärte:

„AQ [Al-Qaida] ist in Syrien auf unserer Seite“.

Clinton selbst war sich der Lage in Syrien sehr wohl bewusst und wies darauf hin, dass Katar und Saudi-Arabien dies auch waren:

„die heimliche finanzielle und logistische Unterstützung für ISIL [ISIS] und andere radikale sunnitische Gruppen in der Region.“

Während ISIS regelmäßig eine Vielzahl von Feinden im Nahen Osten angriff, entschuldigte er sich 2017 sogar bei Israel, nachdem seine Kämpfer irrtümlich einen Mörserangriff auf die IDF in der besetzten Region der Golanhöhen in Syrien gestartet hatten.

Im selben Jahr führten die Vereinigten Staaten einen bedeutenden Angriff auf ISIS-K in Afghanistan durch, indem sie die GBU-43/B MOAB-Bombe auf ein Tunnelnetzwerk in der Provinz Nangarhar abwarfen. Die Bombe war der größte nicht-nukleare Angriff, der je verzeichnet wurde, und tötete Berichten zufolge mindestens 96 ISIS-Aktivisten. Stattdessen wartete der ISIS bis zum Abzug der Amerikaner aus Afghanistan, um eine Reihe verheerender Angriffe auf die neue Taliban-Regierung zu verüben. Dazu gehörten ein Bombenanschlag auf den internationalen Flughafen von Kabul, bei dem mehr als 180 Menschen getötet wurden, und der Bombenanschlag auf die Kundus-Moschee zwei Monate später. Die Taliban beschuldigten ISIS, eine von den USA angeordnete Kampagne zur Destabilisierung durchzuführen.

Globales Terrornetzwerk

Auch wenn die genaue Beziehung zwischen ISIS und den Vereinigten Staaten sicherlich nie geklärt werden wird, so ist doch klar, dass Washington seit Jahrzehnten Terrorgruppen in aller Welt bewaffnet und ausgebildet hat. In Libyen taten sich die USA mit dschihadistischen Milizen zusammen, um den säkularen Führer Muammar Gaddafi zu stürzen. Libyen verwandelte sich nicht nur von Nordafrikas wohlhabendstem Land in einen politischen und wirtschaftlichen Reinfall, sondern die Kämpfe lösten auch eine Welle der Destabilisierung in der gesamten Region aus – eine Entwicklung, die bis heute anhält.

In Nicaragua unterstützten die USA rechtsextreme Todesschwadronen bei dem Versuch, die linksgerichteten Sandinisten zu stürzen. Diese Truppen töteten und folterten eine große Zahl von Männern, Frauen und Kindern; es wird angenommen, dass die von den USA ausgebildeten Gruppen etwa 2 % der nicaraguanischen Bevölkerung getötet haben. Die Reagan-Regierung rechtfertigte ihre Intervention in Nicaragua damit, dass das Land eine „wachsende Gefahr in Mittelamerika darstelle, die die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedrohe“. Oxfam entgegnete, dass die wirkliche „Bedrohung“ Nicaraguas darin bestehe, dass es ein „gutes Beispiel“ für andere Nationen sei, dem sie folgen könnten.

In Kolumbien halfen mehrere Regierungen dabei, konservative paramilitärische Kräfte zu bewaffnen und auszubilden, die einen brutalen Krieg nicht nur gegen linke Guerillakräfte, sondern gegen die gesamte Zivilbevölkerung führten. Die außergewöhnliche Gewalt führte zur Binnenvertreibung von mehr als 7,4 Millionen Kolumbianern.

Donald Trump hat einmal gewitzelt, Barack Obama sei „der Gründer von ISIS“. Das stimmt zwar nicht, aber es besteht kein Zweifel daran, dass die Vereinigten Staaten die Gruppe tatsächlich gefördert haben und zusahen, wie sie sich zu der Kraft entwickelte, die sie heute ist. Zumindest haben sie bei ihren Operationen ein Auge zugedrückt und sie bei ihren Angriffen gegen ihre gemeinsamen Feinde unterstützt. In diesem Sinne klebt zumindest bei jedem ISIS-Anschlag etwas Blut an Washingtons Händen.