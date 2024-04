Biden mit 8% Zustimmung bedeutet Panik und Krieg – Martin Armstrong

Der legendäre finanz- und geopolitische Analyst Martin Armstrong hat neue Daten zu den Zustimmungswerten von Präsident Biden veröffentlicht. Vor fast zwei Jahren lag die reale Zustimmungsrate für Präsident Biden in Amerika bei nur 12%. Vor mehr als einem Jahr sank Bidens reale Zustimmungsrate laut Armstrongs berühmtem Computerprogramm „Socrates“ auf 9,5 Prozent (und blieb dort). Vor einem Jahr sank Bidens reale Zustimmungsrate laut Armstrongs berühmtem Computerprogramm „Socrates“ auf 9,5 Prozent (und blieb dort). Jetzt ist Bidens Zustimmungsrate noch weiter gesunken. Armstrong sagt: „Sie liegt derzeit zwischen 7,5 und 8 Prozent. Ich weiß, dass das den Mainstream-Medien widerspricht, aber wenn man sich Google ansieht, ist das wirklich politisch motiviert. … . . Die andere Zahl, die man sich anschauen muss, ist das Vertrauen in die Regierung, und das liegt bei 28 Prozent. . . . Das ist der höchste Wert seit dem Zweiten Weltkrieg. (Ich habe eine andere vertrauliche Datenquelle, die Armstrongs Zahlen bestätigt, einschließlich der jüngsten 8 % Zustimmung zum Job, mit fast identischen Zahlen für Bidens Zustimmung zum Job, die zwei Jahre zurückreichen. Also ja, es gibt zwei zuverlässige Quellen für Bidens tatsächliche Zustimmungsrate).

Sie werden Bidens wahre Zahlen nie in den Lying Legacy Media (LLM) sehen, aber jeder an der Spitze des D.C. Sumpfes weiß, wie schwach Biden wirklich ist.

Was bedeutet diese rekordverdächtig niedrige Zustimmungsrate für Biden? Armstrong erklärt: „Besorgniserregend ist, dass unser Computer einen massiven Panikzyklus im September anzeigt. Das ist sehr merkwürdig, weil der Parteitag der Demokraten am 19. August stattfindet. . . . Auf dem Parteitag können sie einfach jemanden nominieren. Das ist schon lange ein Gerücht. Sie wissen, dass Biden wirklich erbärmlich ist. Die Neokonservativen mögen ihn, weil sie mit ihm machen können, was sie wollen. Die Leute vom Klimawandel machen dasselbe. … . Der Präsident soll der Schiedsrichter im Kabinett sein, und er ist 40 Prozent der Zeit gar nicht da. Der Zusammenbruch der Regierung kommt daher, dass alle diese Behörden einfach das Falsche tun und niemand dazwischen steht.

Das Außenministerium droht mit dem Dritten Weltkrieg. Das Problem ist, dass eine Regierung zusammenbricht, wenn man die neuen Schulden nicht mehr verkaufen kann, um die alten zu bezahlen. Dann kommt es zur Zahlungsunfähigkeit . . . Diese Neokonservativen im Außenministerium versuchen ständig, den Dritten Weltkrieg zu provozieren. Warum sollte man in Kriegszeiten eine zehnjährige Anleihe kaufen? In Kriegszeiten steigen die Zinsen immer. Wir haben keinen Präsidenten, der als Schiedsrichter zwischen all diesen Behörden fungiert.

„Alles deutet auf Krieg hin“, so Armstrong.

Armstrong sieht einen wichtigen Wendepunkt kommen: „Wenn wir keinen Krieg haben, könnte die Fed nach dem Mai die Zinsen senken. Ich glaube nicht, dass Powell die Zinsen zu diesem Zeitpunkt senken wird. Unsere Computer sehen die Wirtschaft bis in den Mai hinein expandieren, und der ideale Höhepunkt ist der 7. Mai. Mai. Danach werden wir bis 2028 in eine rezessive Phase eintreten. Es ist eine inflationäre Periode, und die Inflation wird das Wirtschaftswachstum übersteigen, und das ist Stagflation“.

Zu den Rekordpreisen für Gold meint Armstrong: „Die Goldpreise steigen, wenn das Vertrauen in die Regierung sinkt. . . . Ich erwarte, dass der Goldpreis bis 2027 oder 2028 bei mindestens 5.000 Dollar pro Unze liegen wird. „

In dem 50-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.