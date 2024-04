Tucker Carlson lernt über das Schlimmste, was dem menschlichen Geist je widerfahren ist

Tucker fragte: „Warum haben die Regierungen, nachdem sich gezeigt hat, dass der mRNA-Impfstoff die Übertragung nicht stoppen kann, ihn ihren Bevölkerungen weiterhin aufgezwungen?

Tucker Carlson strahlte am Montag ein aufschlussreiches Interview mit dem Arzt und Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls aus. Dr. Nehls, angesehener Autor des Buches The Indoctrinated Brain (Das indoktrinierte Gehirn), lieferte eine detaillierte Analyse des beispiellosen Angriffs auf die geistige Freiheit, der während der COVID stattfand, eine Situation, die Carlson als „das Schlimmste, was je getan wurde“ bezeichnete.

Tucker fragte: „Warum haben die Regierungen, nachdem klar war, dass mRNA-Injektionen die Übertragung nicht stoppen kann, es ihren Bevölkerungen weiterhin aufgezwungen?“

Nehls antwortete, dass es nicht um Gesundheit oder Geld gehe. Es gehe um die „Eroberung des menschlichen Geistes“.

„Und es ist sogar noch schlimmer als das [die Untergrabung der Denkfähigkeit]“, fuhr er fort.

„Wenn man also diese Produktion [neuer Nervenzellen] stoppt und den Hippocampus zwingt, all diese verschiedenen Geschichten zu speichern, diese erschreckenden Erzählungen, dann werden diese Erzählungen ins Gehirn gelangen. Sie werden im Hippocampus gespeichert, aber um den Preis, dass sie die bereits vorhandenen Erinnerungen überschreiben“.

„Was also passiert“, so Nehls, „ist, dass man mit den Narrativen, mit den Angstnarrativen, mit den technokratischen Narrativen seine bereits vorhandenen Erinnerungen, seine Individualität oder seine Persönlichkeit außer Kraft setzt und verändert.“

„Wenn das absichtlich geschieht, wäre es das Schlimmste, was je getan wurde“, antwortete Carlson.

„Absolut“, stimmte Nehls zu.