Offener Brief an die Politiker: Lehnen Sie die neuen WHO-Verträge ab!

Die „Wissenschaftliche Initiative – Gesundheit für Österreich“ um Prof. Andreas Sönnichsen fordert in einem Offenen Brief alle politischen Entscheidungsträger in Österreich auf, der im Mai 2024 anstehenden Abstimmung über die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften und den Pandemie-Vertrag der Welt-Gesundheits-Organisation der UN die Zustimmung zu versagen, da sie der demokratisch nicht kontrollierbaren WHO totalitäre Vollmachten in Gesundheitsfragen erteilen und die entsprechende Souveränität der Mitgliedstaaten aufheben. – Dieser Appell gilt in erhöhtem Maße auch für die Entscheidungsträger in Deutschland, denn der Deutsche Bundestag neigt in seiner Mehrheit zu einer unverantwortlichen Zustimmung.* (hl)

UN: Macht, Tod und Verderben zu verbreiten?

Wissenschaftliche Initiative –

Gesundheit für Österreich

Verein zur Förderung der biopsychosozialen Gesundheit in Wien

Offener Brief an die österreichischen Entscheidungsträger

(Gesundheitsminister, Politiker, Nationalratsabgeordnete …)

Betrifft: WHO Konvention Mai 2024 – Lehnen Sie die neuen Verträge ab!

Wien, 27. Februar 2024

Sehr geehrte …,

im Mai 2024 findet die Gesundheitsversammlung der WHO statt, wo voraussichtlich über zwei wichtige Projekte abgestimmt wird:

die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR)

und den Pandemievertrag (WHO CA+)

Sie tragen Verantwortung für die österreichische Bevölkerung, und