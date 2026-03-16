Die USA verlieren den Krieg im Iran. Die Mainstream-Medien werden Ihnen das nicht sagen

Wie immer leiden die Unschuldigen am meisten. Trumps „Plan“ besteht darin, der planlose Wahnsinnige zu sein und so von Epstein und der Plünderung Amerikas abzulenken.

Die Mainstream-Medien werden es noch nicht offen aussprechen, aber es wird immer deutlicher, dass die USA den Krieg im Iran verlieren. Die Lage ist so ernst, dass ich voraussage, Trump werde versuchen, die Verluste zu begrenzen und sich innerhalb weniger Tage zurückzuziehen.

Dies könnte eine der größten militärischen und politischen Niederlagen für die Vereinigten Staaten seit dem Vietnamkrieg sein. Trump, Hegseth und Rubio werden zwar weiterhin versuchen, den Sieg für sich zu beanspruchen, doch es gibt keinen Grund, ihren vollmundigen Behauptungen Glauben zu schenken.

Die Gesamtbetrachtung ist recht einfach. Ein Regimewechsel und die „bedingungslose Kapitulation“ im Iran – Trumps erklärte Ziele – sind eindeutig unerreichbar. Die iranische Führung ist so geeint wie eh und je. Die Regierung des Landes hat es (zumindest vorübergehend) geschafft, die US-Wirtschaft und den Welthandel durch die Schließung der Straße von Hormus schwer zu treffen. Die Benzinpreise in den USA und weltweit steigen rasant – ebenso wie die Preise für Medikamente, Lebensmittel, Flugtickets, Strom und vieles mehr. Trumps politische Aussichten sinken mit den steigenden Preisen. Unsere Verbündeten sind wütend. Das Ansehen der USA in der Welt ist so stark angeschlagen wie nie zuvor. Darüber wird überall berichtet, auch vom rechtsgerichteten Wall Street Journal.

Seien wir ehrlich: Das US-Imperium schwächt sich ab, weil es strukturell überdehnt ist und sich im Niedergang befindet. Es hat enormen Reichtum geschaffen, ihn aber zu wenigen Menschen zugänglich gemacht. Die Bevölkerung ist wütend. Trumps eklatante Inkompetenz verschärft den Niedergang des Imperiums. Die US-Regierung und das mächtigste Militär der Welt stehen unter der Kontrolle eines wahren Wahnsinnigen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Ein Krieg gegen den Iran ist schlecht fürs Geschäft.

Aus dem Wall Street Journal, der Bibel der amerikanischen Wirtschaftselite. Das WSJ liefert oft die besten und präzisesten Nachrichten zu den Problemen des Kapitalismus.

Um es auf den Punkt zu bringen: Irans militärische Fähigkeiten haben die Vereinigten Staaten schockiert . Das Land hat mit billigen Drohnen unsere modernsten Raketenabwehrsysteme überlistet und dabei bisher etwa 150 US-Soldaten getötet oder verwundet. Wir sind schlichtweg nicht in der Lage, unsere militärischen und diplomatischen Einrichtungen in der Region vor einem Land zu schützen, dessen Militär vor wenigen Monaten in einem zwölftägigen Krieg bereits schwer geschwächt wurde. Unsere Botschaften in der Region, darunter auch die in Saudi-Arabien, werden geschlossen. US-Soldaten werden in Hotels untergebracht, um das Risiko von Angriffen zu minimieren. Die Behauptungen von Generalstabschef Dan Cain und Verteidigungsminister Hegseth, wir würden „gewinnen“, klingen unglaubwürdig. Sie ähneln den unheimlich optimistischen Aussagen der Generäle im Vietnamkrieg, bevor dieser so katastrophal verlief, dass die Niederlage eingestanden werden musste.

Mir ist bewusst, dass ich keinen besonderen Zugang zu Informationen habe, außer denen, die ich aus einer Vielzahl öffentlich zugänglicher Quellen beziehe. Man kann diese Schlussfolgerung aber leicht selbst ziehen, indem man die Zusammenhänge zwischen grundlegenden Berichten aus der Region erkennt – viele davon stammen aus etablierten (und sogar konservativen) Medien wie dem Wall Street Journal, Axios und der New York Times.

Ein bisschen besorgt, Jungs? Netanyahu ist der Architekt, aber diese Leute sind die Subunternehmer, die eingesetzt werden, um eine Mission auszuführen, die die gesamte Weltwirtschaft untergräbt und katastrophale Auswirkungen auf das zivile Leben hat.

Beachten Sie die folgenden fünf Kernpunkte:

(1) Die iranische Führung ist so geeint wie eh und je. Nach einem der intensivsten kurzzeitigen Luftangriffe der Weltgeschichte berichtete das Wall Street Journal (WSJ) diese Woche, dass die iranische Führung standhaft bleibt. Es gibt keine Überläufer im Militär und praktisch keine Straßenproteste, abgesehen von denen gegen die Vereinigten Staaten und Israel. Die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter ihrem neuen Obersten Führer, Mudschtaba Khamenei. (Um es klarzustellen: Ich verteidige dieses Regime nicht. Es gibt offensichtlich massive Menschenrechtsverletzungen durch die Regierungen des Iran, Israels und der Vereinigten Staaten.) Dass die politische Elite des Iran so geeint überlebt hat, ist eine außergewöhnliche Leistung für ein Regime, das angeblich am Rande des Zusammenbruchs stand. Es ist auch ein bedeutender geopolitischer Rückschlag für die Vereinigten Staaten.

(2) Irans militärische Kapazitäten sind weitaus größer als erwartet . Iran hat sich auf diesen Moment vorbereitet, indem es während der zwölftägigen israelisch-amerikanischen Bombardierung des Landes im letzten Jahr den Angriff abwehrte und einen Großteil seiner Feuerkraft zurückhielt. Die iranische Regierung produzierte im Stillen Tausende von billigen, aber hochentwickelten Drohnen in provisorischen Fabriken, die die milliardenschweren Raketenabwehrsysteme von Lockheed und Raytheon überlisten. Es ist unmöglich für die USA und Israel, diese Kapazitäten aus der Luft zu zerstören. Seit Kriegsbeginn am 28. Februar hat Iran mindestens zehn Länder in der Region angegriffen. Es hat sowohl US-amerikanische als auch israelische Militärbasen und die Hauptstädte fast aller Staaten am Persischen Golf attackiert. Es zielt auf Radarsysteme, die laut WSJ als „die Augen der Luftverteidigung im Nahen Osten“ dienen. Die Fähigkeit der USA und ihrer Verbündeten, anfliegende Raketen zu verfolgen, ist stark beeinträchtigt. Die US-Bestände an wichtigen Raketen und Abfangraketen sind stark dezimiert. Unser Militär ist heute weitaus verwundbarer als vor dem 28. Februar.

(3) Der Iran hat die globalen Ölpreise massiv in die Höhe getrieben. Durch geschicktes Taktieren fügt er der US-amerikanischen und der Weltwirtschaft massiven Schaden zu. Das Land kontrolliert den strategisch wichtigen Engpass, durch den 20 % des weltweiten Öls auf dem Weg zum Markt transportiert werden müssen. Die Straße von Hormus ist nun auf unbestimmte Zeit gesperrt. Bis zum Rand gefüllte Öltanker liegen vor Anker und haben keine Möglichkeit, weiterzufahren. Wer die Durchfahrt dennoch wagt (darunter zwei Tanker aus dem Irak), wird zerstört. Irak und Oman haben heute ihre Ölterminals geschlossen. Mit dieser Strategie trieb der Iran die Preise für Öl, Gas, Kunststoffe und Düngemittel weltweit in die Höhe. Dies hat Trumps politische Chancen im Vorfeld der US-Wahlen weiter verschlechtert. Es war der naive Trump, der dem Iran diese Macht einräumte, indem er sich von den messianischen religiösen Extremisten, die nun Israel regieren (mehr dazu weiter unten), in einen Krieg hineinziehen ließ. Ich bin nach diesen Entwicklungen überzeugt, dass Trumps persönliche Schwächen tatsächlich schlimmer sind, als die meisten Menschen annehmen. Abgesehen davon, dass er ein extremer Narzisst ist (was allgemein offensichtlich ist), ist er auch ein Leichtgläubiger und in politischen Fragen wirklich ziemlich beschränkt.

(Interessanterweise haben Israel und Iran trotz des Krieges vieles gemeinsam. Beide Staaten haben diskriminierende Gesetze, die sich gegen diejenigen richten, die nicht der dominanten, staatlich sanktionierten Religion angehören.)

(4) Wir befinden uns in einem Weltkrieg, an dem mindestens 20 Länder beteiligt sind. In einer ausgezeichneten Zusammenfassung der globalen Ausbreitung des Konflikts berichtete Axios diese Woche, dass über 20 verschiedene Länder ihre Streitkräfte in diesen Krieg entsandt haben. Frankreich hat einen atomgetriebenen Flugzeugträger in die Region entsandt. Britische Kriegsschiffe befinden sich ebenfalls in der Region. Griechenland und die Türkei haben Truppen nach Zypern verlegt. Australien liefert Radargeräte an die Vereinigten Arabischen Emirate. Russland teilt wichtige Geheimdienstinformationen mit dem iranischen Militär. China bereitet finanzielle Unterstützung für den Iran vor. Und die Staaten des Persischen Golfs sind mit ihren Verteidigungsbemühungen völlig überfordert. Viele haben die Ölproduktion gedrosselt oder ganz eingestellt, da es keine Möglichkeit gibt, das Öl auf den Markt zu bringen. Ungeachtet dessen, was Trump unternimmt, besteht die Möglichkeit, dass die Reaktion des Irans den Ölpreis auf 200 US-Dollar pro Barrel treiben wird.

(5) Die Folgen für die Menschenrechte sind katastrophal. Während Trump die USA in eine geopolitische Zwickmühle bringt, sterben unzählige Unschuldige im Iran, aber auch in Israel und anderswo. Fast 800.000 Zivilisten wurden im Libanon durch Israels brutale und unerbittliche Luftangriffe (überwiegend mit US-Waffen) in und um Beirut vertrieben. Offenbar bombardieren die USA und Israel im Iran gezielt zivile Ziele nach dem Vorbild des „Gaza-Modells“, das bereits Hunderttausende palästinensische Zivilisten das Leben gekostet hat. Israels Entscheidung, iranische Öldepots zu bombardieren, vergiftet die Luft und wird in den kommenden Jahren zu Krebserkrankungen, neurologischen Schäden und anderen vermeidbaren Krankheiten führen, die Zehntausende Menschen betreffen. Es gibt Hinweise darauf, dass Tausende Gefahr laufen, einen langsamen und stillen Tod durch diese Vergiftung zu erleiden.

Während die Mainstream-Medien die Menschenrechtsdimension des Krieges weitgehend ignorieren, war es von vornherein illegal, dass die USA und Israel das Land bombardierten. Es ist unbestreitbar ein Verstoß gegen das Völkerrecht, wenn ein Land ein anderes ohne Beweise für einen unmittelbar bevorstehenden Angriff (die es nicht gibt) oder ohne Genehmigung des UN-Sicherheitsrats (die es ebenfalls nicht gibt) überfällt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube weiterhin an die internationalen Menschenrechte, wie sie in der UN-Charta (von den Vereinigten Staaten als oberstes Gesetz unseres Landes im Rahmen unserer Verfassung ratifiziert) und anderen Rechtsinstrumenten verankert sind. Wir dürfen die Menschenrechte angesichts des Versuchs von Trump, Netanjahu und Putin, sie zu entkräften, niemals aufgeben.

Vor diesem beunruhigenden Hintergrund befindet sich die US-Wirtschaft in einem rapiden Niedergang. Die Inflation steigt, während das Beschäftigungswachstum zum Stillstand gekommen ist. Hinzu kommen die langfristigen Probleme, die durch grassierende strukturelle Ungleichheit, allgegenwärtige Gier und ein Steuersystem entstehen, das den Reichtum größtenteils von den Armen zu den Reichen umverteilt. Umfragen zeigen, dass der Iran-Krieg – der etwa eine Milliarde Dollar pro Tag kostet – als Militärmanöver äußerst unpopulär ist. Angesichts der sich verschlechternden Wirtschaftslage ist seine Dummheit geradezu erschreckend.

Die Shajarah-Tayyebeh-Grundschule im Iran wurde am 28. Februar von einer US-Rakete getroffen, wobei mindestens 175 Kinder getötet wurden. Dies war ein Fehler, der aus purer Rücksichtslosigkeit in einem völkerrechtswidrigen Krieg resultierte, der niemals hätte beginnen dürfen.

Warum könnte das passieren?

Meiner Ansicht nach beruht die Antwort auf zwei Hauptpfeilern. Erstens nutzt Trump nun endlose Kriege (die er im Wahlkampf noch verhöhnt hat), um uns vom Epstein-Skandal und der Plünderung des Landes durch seine eigene Familie abzulenken. Zweitens glaubt Trump, dass er durch Kriege seine persönliche Macht ausbauen kann. Das ist die Strategie von Autokraten und Faschisten. Der ehemalige General Mark Milley (Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs in Trumps erster Amtszeit) sagte treffend, Trump sei „im Kern Faschist“, und ich habe keinen Grund, an dieser Einschätzung zu zweifeln. Möchtegern-Faschisten wollen Emotionen schüren, indem sie nationalistische Kriege gegen „Feinde“ inszenieren, um die Bevölkerung hinter ihrem Führer zu mobilisieren. Doch diese Strategie scheitert für Trump im Irakkrieg kläglich.

Die Kabelnachrichtensender und die meisten Konzernmedien sind leider leichte Beute in diesem Ablenkungsmanöver und spielen mit, indem sie ihre Berichterstattung fast ausschließlich auf den Iran-Konflikt ausrichten. Man sollte nicht vergessen, dass der Iran-Krieg zusätzlich zu dem Krieg stattfindet, den Trump mit Hilfe der Einwanderungsbehörde ICE gegen die Städte der USA führt. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei größtenteils um eine außergerichtliche, auf Terrorismusbekämpfung ausgerichtete Einheit, die darauf abzielt, Schwarze und People of Color einzuschüchtern und aus dem Land zu vertreiben. Trump ist immer noch derselbe Fernseh-Scharlatan aus „The Apprentice“, der nun täglich versucht, eine spektakuläre Geschichte zu inszenieren, um die Öffentlichkeit von der Wahrheit über den allgegenwärtigen Schaden abzulenken, den er anrichtet. Angesichts der Beweise in den Epstein-Akten, die glaubwürdige Anschuldigungen gegen Trump wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen enthalten (siehe hier ), sind diese Ablenkungsmanöver für ihn notwendig, um politisch zu überleben.

Was die Abzocke angeht, so ist das Vermögen der Familie Trump im Jahr seit seiner Rückkehr ins Amt um schätzungsweise vier Milliarden Dollar gestiegen. Ein Großteil dieses Vermögens stammt aus einem Kryptowährungsbetrug, der Tausende ahnungslose Anleger um ihr Geld brachte. Das Magazin „The Nation“ kam kürzlich zu dem Schluss – lesen Sie den erschütternden Artikel –, dass Trump möglicherweise der größte Betrüger in der Geschichte der Demokratie ist.

Der wahre Gewinner ist…

Der große Gewinner dieses Fiaskos ist der Mann, der womöglich der schlimmste Menschenrechtsverletzer der modernen Welt ist: Benjamin Netanjahu. Das strategische Ziel Netanjahus und der Extremisten, die Israel regieren, ist im Kern expansionistisch. Sie wollen das gesamte Gebiet des ehemaligen Palästina als jüdischen Staat kontrollieren. Dafür müssen sie Millionen von Palästinensern aus ihrer Heimat vertreiben. Das alles ist eklatant illegal und entsetzlich, doch die Schwächung des iranischen Militärs hilft diesen Männern, dieses ruchlose Ziel zu erreichen. Und Israels endlose Kriege ermöglichen es Netanjahu, einer Gefängnisstrafe für seine massiven Korruptionsvorwürfe zu entgehen. (Wie bei fast allen Kriegen sind die anderen großen Gewinner der militärisch-industrielle Komplex und die Öl- und Gasindustrie.)

Trump wurde von Netanjahu zum Narren gehalten. Das hat verheerende Folgen für die Menschheit. Bleiben Sie dran.