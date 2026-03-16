NIH-Wissenschaftler infizieren in Montana absichtlich Säugetiere mit der tödlichen pandemischen H5N1-Vogelgrippe – Sterblichkeitsrate von 66 %: Zeitschrift „Nature Communications“

Eine aus Steuergeldern finanzierte Studie des Rocky Mountain Laboratories führt bei Säugetieren zu schweren Atemwegserkrankungen und einer hohen Sterblichkeitsrate.

Jon Fleetwood

Wissenschaftler der US-Regierung, die von den National Institutes of Health finanziert werden, behaupten, sie hätten Säugetiere gezielt mit aktuellen H5N1-Vogelgrippeviren infiziert – Experimente, die laut einer kürzlich veröffentlichten Studie in Nature Communications.

Die Forschung wurde durch das „Intramural Research Program“ des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – einer Abteilung der National Institutes of Health (NIH) – finanziert, was bedeutet, dass das Projekt mit Mitteln der US-Bundesregierung in staatlichen Laboren durchgeführt wurde.

Die Experimente wurden von Wissenschaftlern des NIAID in den Rocky Mountain Laboratories in Hamilton, Montana, einer Hochsicherheits-Biologieforschungseinrichtung der US-Regierung, durchgeführt.

Forscher der US-Regierung haben Säugetiere absichtlich mit einem der weltweit gefürchtetsten pandemischen Krankheitserreger infiziert.

Das NIAID wird geleitet von Dr. Jeffery Taubenberger, während die NIH von Dr. Jay Bhattacharya.

Beide Behörden unterstehen dem US-Gesundheitsministerium und stehen letztlich unter der Aufsicht des HHS-Ministers Robert F. Kennedy Jr..

Solche risikobehaftete Forschung wirft nicht nur nationale, sondern auch internationale Sicherheitsbedenken auf.

Die tödlichen, aus Steuergeldern finanzierten Vogelgrippe-Experimente finden nur wenige Monate nach einem Zwischenfall im Bereich der biologischen Sicherheit in derselben Einrichtung der NIH Rocky Mountain Laboratories statt, wo laut Bundesunterlagen ein „Select Agent“-Erreger – also ein Erreger, der zu den gefährlichsten biologischen Bedrohungen zählt – gemeldet im November 2025 verloren gegangen, gestohlen oder versehentlich freigesetzt worden sind.

Sie können Hier können Sie das NIAID kontaktieren, das Ich bin nicht hier. und HHS hier um Widerstand gegen die Forschung an tödlichen Krankheitserregern zu äußern – insbesondere nach Kongress, das Weißes Haus, das Energieministerium, das FBI, das CIA und Deutschlands Bundesnachrichtendienst (BND) Alle räumten ein, dass die COVID-19-Pandemie „wahrscheinlich“ auf einen Laborunfall im Zusammenhang mit solchen Forschungsarbeiten zurückzuführen sei.

Bei infizierten Säugetieren wurden schwere Krankheitsverläufe und eine hohe Sterblichkeitsrate beobachtet

Die Infektionen in der neuen Studie führten bei den Tieren zu schweren Atemwegserkrankungen und einer hohen Sterblichkeitsrate.

Nach einer Infektion mit dem Virus:

Nur 33,3 % der mit dem menschlichen H5N1-Virus infizierten Tiere überlebten

Nur 50 % der mit dem Rindervirus infizierten Tiere überlebten

Nur 50 % der mit dem Puma-Virus infizierten Tiere überlebten

Viele Tiere starben an der Infektion, während andere einen so schweren Krankheitsverlauf nahmen, dass eine Euthanasie erforderlich wurde.

Die klinischen Symptome traten innerhalb von zwei Tagen auf und umfassten:

schwere Atemnot

Atmen durch den offenen Mund

Lethargie

gebeugte Haltung

Gewichtsabnahme

Die pathologischen Untersuchungen ergaben umfangreiche Lungenschäden, darunter eine nekrotisierende Pneumonie und entzündliche Lungenläsionen.

Die Forscher stellten zudem fest, dass sich das Virus über die Lunge hinaus auf mehrere Organe ausbreitete, darunter Milz, Leber, Niere und Gehirn, was auf eine systemische Infektion hindeutet.

Im Experiment verwendete H5N1-Viren

Bei den angeblich verwendeten Viren handelte es sich angeblich um aktuelle H5N1-Stämme, die derzeit bei Tieren und Menschen zirkulieren.

Der Studie zufolge wurden Virusproben verwendet, die isoliert wurden aus:

eine H5N1-Infektion beim Menschen in Texas

Bei Milchkühen in Ohio wurde eine H5N1-Infektion festgestellt

Bei einem Puma in Montana wurde eine H5N1-Infektion festgestellt

Alle drei Viren sollen zur Linie 2.3.4.4b der hochpathogenen Vogelgrippe gehören, jener Linie, die für den weltweiten H5N1-Ausbruch verantwortlich ist, der sich auf Vögel, Nutztiere, Wildtiere und Säugetiere ausbreitet.

Die Virusproben wurden von externen Einrichtungen – darunter die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die Ohio State University, das St. Jude Children’s Research Hospital und das Montana Veterinary Diagnostic Laboratory – bereitgestellt, bevor sie in Infektionsexperimenten im NIH-Labor verwendet wurden.

Direkte Atemwegsinfektion bei Säugetieren

Um eine Infektion auszulösen, haben die Wissenschaftler nach eigenen Angaben das Virus gezielt in die Atemwege der Tiere eingeschleust.

In der Studie heißt es, dass Hamster:

„intranasal mit 10⁴ TCID₅₀ jedes H5N1-Isolats beimpft.“

Bei der intranasalen Inokulation wird das Virus angeblich direkt in die Nasengänge eingebracht, um die Atemwege zu infizieren.

Die Forscher geben an, dass sie anschließend Folgendes beobachteten:

Virusvermehrung

Virusausscheidung

Krankheitsverlauf

Überleben

Übertragung zwischen Tieren

Bei den Experimenten wurden daher hochpathogene H5N1-Viren gezielt in Säugetiere eingeschleust, um zu beobachten, wie sich das Virus im Körper von Säugetierwirten verhält.

Experimente, die in einem Biosicherheitslabor der US-Regierung durchgeführt wurden

Die Studie bestätigt, dass die Experimente in einem Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) in der Einrichtung der Rocky Mountain Laboratories durchgeführt wurden.

Dem Artikel zufolge:

Hier ist die deutsche Übersetzung des englischen Textabschnitts:

„Sämtliche Arbeiten mit infektiösen hochpathogenen aviären Influenzaviren (HPAI) H5N1 wurden für Bedingungen der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) genehmigt.“

BSL-3-Labore werden für Krankheitserreger verwendet, die durch Exposition der Atemwege schwere oder potenziell tödliche Erkrankungen verursachen können.

Die Forschung wurde auch im Rahmen des NIH-Überwachungssystems für „Forschung mit doppeltem Verwendungszweck“ (Dual Use Research of Concern) überprüft, das Experimente mit Krankheitserregern bewertet, die potenzielle Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben.

Obwohl die Studie behauptet, „[d]as Projekt erfüllte nicht die Definition der US-Regierung für DURC oder ePPP“, infizierten die Forscher dennoch absichtlich Säugetiere mit pandemiegefährlichen H5N1-Viren, die bis zu zwei Drittel der Tiere töteten.

Regierungswissenschaftler hinter der Studie

Die Experimente wurden von NIAID-Forschern durchgeführt, darunter:

Vincent J. Munster

Claude Kwe Yinda

Neeltje van Doremalen

Emmie de Wit

Reshma Koolaparambil Mukesh

Sie alle sind dem Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten angegliedert, der Abteilung der NIH, die für die Forschung zu Infektionskrankheiten und pandemischen Krankheitserregern zuständig ist.