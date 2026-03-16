Von Sayer Ji

Designer-Babys, Klonen und Eugenik

Teil 14 der Epstein-Files-Reihe

Als Jeffrey Epstein Wissenschaftlern erzählte, er wolle „die Menschheit mit seiner DNA befruchten“, wurde diese Behauptung weithin als exzentrische Spekulation bei einem Dinner abgetan.

Neu veröffentlichte Beweismittel der Bundesbehörden deuten jedoch darauf hin, dass es sich um etwas Organisierteres – und weitaus Operativeres – gehandelt haben könnte

Im Juli 2019, wenige Wochen vor seinem Tod, veröffentlichte die New York Times einen Bericht, der die wissenschaftliche Gemeinschaft in Erstaunen versetzte. Jeffrey Epstein, so berichtete die Zeitung, habe Wissenschaftlern und Mitarbeitern gegenüber jahrelang seinen Wunsch geäußert, die Menschheit mit seiner eigenen DNA zu befruchten. Die Times dokumentierte seine Bestrebungen als Dinnerparty-Gesprächsthema und fand keine Hinweise darauf, dass sie jemals verwirklicht worden wären.

Vierundzwanzig Bundesdokumente aus der Veröffentlichung des DOJ EFTA vom Januar 2026 erzählen eine vollständigere Geschichte. Sie dokumentieren keine plötzliche Obsession, sondern ein achtjähriges privates Bestreben: aktive Korrespondenz mit George Church – einem der weltweit prominentesten Genetiker – bereits im November 2011; einen Austausch mit einem führenden Gesundheitsmanager im Jahr 2014, der beiläufig nach „Neues zum Klonen” fragte; die Verbreitung von Churchs transhumanistischen Schriften unter dem Betreff „Mein Freund George” im Jahr 2015; und dann, ab Juli 2018, eine voll funktionsfähige Investitionsbeziehung mit einem Biohacker, der ein chirurgisches Labor im Ausland betreibt, mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren das erste lebende Designer-Baby oder den ersten menschlichen Klon zur Welt zu bringen.

Die Times dokumentierte Epsteins Bestrebungen. Diese Dokumente belegen acht Jahre operativer Bemühungen.

Zu diesen Aktivitäten gehörte die rechtliche Gründung einer Investmentgesellschaft durch Epsteins langjährigen Anwalt Darren Indyke für ein 10 Millionen Dollar schweres Portfolio zur Genom-Manipulation, das von einem der prominentesten Genetiker Harvards vorgelegt wurde – und die gleichzeitige Lagerung von Epsteins eigenen biologischen Gewebeproben in der institutionellen Infrastruktur dieses Genetikers an der Harvard Medical School. Diese Fakten wurden nicht bekannt gegeben, als Epsteins Verbindungen zu Harvard und dem MIT 2019 zu einem öffentlichen Skandal wurden.

Teil I: Die Vorgeschichte (2009–2015)

Oktober 2009 – „Ein Hacking-Protokoll“: Epstein über DNA

EFTA00885384/ EFTA01819143

Zwei Jahre vor Epsteins erster dokumentierter Korrespondenz mit George Church zum Thema Klonen und drei Jahre bevor CRISPR-Cas9 zum entscheidenden Werkzeug für die Bearbeitung des menschlichen Genoms wurde, beschrieb Epstein einem Virologen seine eigene Sichtweise zur Manipulation der Genexpression.

Am 18. Oktober 2009 schrieb Epstein an Nathan Wolfe – Pandemieüberwachungsexperte, Gründer von Global Viral und Mitglied von Epsteins wissenschaftlichem Beratungsnetzwerk – und fügte einen Link zum klassischen Alice-und-Bob-Kryptografie-Text über Public-Key-Verschlüsselungsprotokolle hinzu und schrieb: „Der Trick besteht nun darin, dies auf DNA und RNA anzuwenden, was wie ein Hacking-Protokoll erscheint. Einige einschalten, andere ausschalten.“

Der Verweis ist präzise. Epstein las über den Austausch kryptografischer Schlüssel – das System, mit dem Informationen verschlüsselt, selektiv zugänglich gemacht und kontrolliert werden – und übertrug dies direkt auf die Genexpression: Gene als Schalter, die wie kryptografische Schlüssel ein- und ausgeschaltet werden können. Das Protokoll zu „hacken“ bedeutet, die Fähigkeit zu erlangen, diese Schalter bewusst umzulegen. Das ist nicht die Sprache von jemandem, der zum ersten Mal mit dieser Idee in Berührung kommt.

In denselben Thread eingebettet ist eine eingehende Einführung, die in ihrer unredigierten Form eine Schlüsselfigur identifiziert. Alice A. Jacobs, M.D. – Vorsitzende und CEO von IntelligentMDx, einem Unternehmen für Früherkennungsdiagnostik in Cambridge, Massachusetts – schreibt Epstein über eine Einführung von Henry Rosovsky (ehemaliger Dekan der Fakultät für Kunst und Wissenschaften der Harvard University). Ihre Einleitung: „Mein Geschäftspartner und bester Freund Boris Nikolic ist zu Bill Gates‘ rechter Hand in Sachen Strategie geworden.“

Boris Nikolic – der 2012 im SIOM-Thread als Teil des Epstein-Merkin-Gates-Netzwerks auftauchte, von 2006 bis 2014 Bill Gates‘ wissenschaftlicher Chefberater war und den Epstein in seinem Testament, das er einen Tag vor seinem Tod unterzeichnete, als potenziellen Testamentsvollstrecker benannte – war bereits im Oktober 2009 in Epsteins sozialem Netzwerk dokumentiert, vorgestellt über Harvard-Kanäle, drei Jahre vor seinem nächsten dokumentierten Auftritt.

Was damit feststeht: Epstein wandte im Oktober 2009 ein kryptografisches Schalter-Konzeptmodell auf die Genbearbeitung an. Boris Nikolics Verbindung zu Epsteins Netzwerk reicht mindestens bis ins Jahr 2009 zurück – drei Jahre früher als bisher dokumentiert. Die Vorstellung erfolgte über soziale Kanäle in Harvard (Rosovsky) durch einen in Cambridge ansässigen Biotech-Unternehmer (Jacobs), der Nikolic als Gates‘ strategischen rechten Arm beschrieb.

Was dies nicht belegt: Dass Epstein 2009 ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Investition im Blick hatte. Dass Nikolic von Epsteins Klonambitionen wusste oder daran beteiligt war. Dass Jacobs‘ Geschäftsvorschlag an Epstein irgendwohin führte.

2007–2010 – Das Edge-Netzwerk und Synthetic Genomics

EFTA00736376

Epsteins Verbindung zu George Church entstand nicht erst durch ihren Briefwechsel zum Thema Klonen im Jahr 2011. Sie geht auf John Brockman und die Edge Foundation zurück – den exklusiven intellektuellen Salon, der Wissenschaftler, Technologen und Finanziers zu privaten Retreats zusammenbrachte.

Im Juni 2010 lud Brockman Epstein zu einem Edge-Seminar ein und verwies dabei auf die wegweisende Edge-Veranstaltung von 2007 – „Life: What A Concept“ –, bei der George Church, Freeman Dyson, J. Craig Venter und andere sich mit synthetischer Genomik befassten. Bei der Edge Master Class on Synthetic Genomics 2009, die im Andaz Hotel und bei SpaceX in Los Angeles stattfand, waren erneut Church und Venter zu Gast.

Ein deutscher Journalist, der an der Veranstaltung 2007 teilnahm, schrieb:

„Niemand auf der Eastover Farm schien Angst vor einer Wiederbelebung der Eugenik zu haben. Was in deutschen Kreisen heftige Kontroversen ausgelöst hätte, verläuft hier unter mächtigen Ahornbäumen ohne Widerspruch.“

Als Epsteins erste direkte Korrespondenz mit Church zum Thema Klonen im November 2011 dokumentiert wurde, bewegten sich die beiden Männer bereits seit Jahren in denselben elitären wissenschaftlichen Kreisen.

Was dies belegt: Epsteins Beziehung zu Church besteht bereits vor den Dokumenten von 2011; sie war eingebettet in ein breiteres Netzwerk von Intellektuellen aus dem Bereich der synthetischen Genomik, das von Brockman über Edge kuratiert wurde.

Mai 2012 – Das SIOM-Vehikel und Boris Nikolic

EFTA01885367

Während sich die Beziehung zur Kirche intellektuell entwickelte, war bereits eine parallele Finanzinfrastruktur in Betrieb. Ein E-Mail-Verlauf vom Mai 2012 über eine Investition im chinesischen Gesundheitswesen zeigt, dass Epstein und Richard Merkin über ein gemeinsames Vehikel gemeinsam investierten: Merkin bezieht sich im Zusammenhang mit einer Zusage in Höhe von 10 Millionen Dollar auf „das, was die SIOM-Investition sichert”. SIOM ist die gemeinsame Investitionsstruktur von Epstein und Merkin – zwei Jahre vor dem 10-Millionen-Dollar-Biotech-Portfolio, das Church speziell für dieses Vehikel anbieten würde.

Der Thread stellt auch eine Person vor, die später eine wichtige Rolle spielen sollte: Boris Nikolic, damals wissenschaftlicher Chefberater von Bill Gates. Epstein leitet die Korrespondenz zur China-Investition mit folgender Notiz an Nikolic weiter: „Das ist Dick Merkin, der meinem Freund erzählt, dass er mit Bill Tennis spielt. David ist mein Kontakt in China.” Nikolic antwortet, dass Gates an diesem Wochenende Tennis spielt, bevor sie nach San Francisco reisen, um das Portfolio von Kleiner Perkins zu überprüfen. Merkin wechselt unterdessen zwischen einer Gesundheitskonferenz und einem dreitägigen Tennisturnier mit Bill Gates hin und her.

Die praktische Bedeutung: Als Church im Juli 2014 seinen 10-Millionen-Dollar-Vorschlag für ein Genom-Engineering-Portfolio an „die SIOM“ richtete, warb er nicht nur für Epstein allein, sondern für die Co-Investitionsstruktur von Epstein und Merkin – mit Boris Nikolic im überlappenden Netzwerk.

Nikolic spielte später eine Rolle im letzten Kapitel von Epsteins Leben: In Epsteins Testament, das er am Tag vor seinem Tod unterzeichnete, wurde Nikolic als potenzieller Testamentsvollstrecker genannt.

Was damit feststeht: Das Investitionsvehikel, an das sich Churchs Genom-Engineering-Pitch richtete, war eine bereits bestehende Epstein-Merkin-Struktur. Nikolic war bis 2012 in dieses Netzwerk eingebunden. Die Genom-Engineering-Investition hätte, wenn sie zustande gekommen wäre, Merkin als Co-Investor mit einbezogen.

Was damit nicht feststeht: Dass Nikolic von dem Genom-Engineering-Pitch wusste oder daran beteiligt war. Dass eine SIOM-Investition in Churchs Portfolio getätigt wurde. Der volle Umfang der Investitionen von SIOM.

12. November 2012 – Nowak wirbt bei Pääbo: „Die beiden könnten einen Neandertaler erschaffen”

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Ein Jahr, nachdem Church bestätigt hatte, dass er auf das Ziel der Klonung hinarbeitete, fügte eine weitere Persönlichkeit aus Epsteins wissenschaftlichem Netzwerk unabhängig davon etwas zu derselben Architektur hinzu.

Martin Nowak – Professor für Mathematik und Biologie in Harvard, Direktor des Programms für Evolutionsdynamik und später nach eigenen Angaben durch Epstein zu einer CRISPR-Kooperation mit Churchs Labor „veranlasst“ – schrieb am 12. November 2012 aus Wien an Epstein und berichtete von einem Treffen mit Svante Pääbo, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Nowak beschrieb Pääbo in drei Zeilen: „Er sequenziert alte Knochen. Hat ein vollständiges Neandertaler-Genom. Er würde Ihnen gefallen.” Dann fügte er hinzu: „Er kennt Church. Die beiden könnten einen Neandertaler erschaffen!”

Pääbos vollständige Sequenzierung des Neandertaler-Genoms, die hier als bekannte Leistung erwähnt wird, wurde 2010 bekannt gegeben und 2012 erweitert. Sie gehört zu den bedeutendsten Errungenschaften der modernen Genomik; für diese Arbeit erhielt Pääbo 2022 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Nowak spekulierte nicht über eine Randfigur. Er wies auf den Wissenschaftler hin, der das Neandertaler-Genom sequenziert hatte, als potenziellen Neuzugang zu einem bereits aktiven Netzwerk, mit dem konkreten Vorschlag, dass die vorhandenen Genom-Engineering-Fähigkeiten von Church und das Archiv alter DNA von Pääbo zusammen einen Weg zu etwas darstellten, an dem Epstein bereits Interesse bekundet hatte.

Zwei Monate später löste die falsche Zitierung von Church durch Der Spiegel, er suche eine Leihmutter für ein Neandertaler-Baby, eine weltweite Medienaufregung aus. Die Geschichte wurde öffentlich als bizarre journalistische Verzerrung behandelt. In Epsteins Netzwerk war die Verbindung zwischen Church, Pääbo und den Neandertalern bereits mindestens zwei Monate vor Bekanntwerden der Geschichte aktiv privat im Umlauf.

Was damit feststeht: Nowak war bereits im November 2012 aktiv damit beschäftigt, wissenschaftliche Netzwerkziele zu identifizieren und Epstein vorzuschlagen – er fungierte also als wissenschaftliche Informationsquelle und nicht nur als Empfänger von Epsteins Vermittlungsangeboten. Das Konzept der Neandertaler-Klonung war in Epsteins Netzwerk bereits zwei Monate vor der Veröffentlichung des Spiegel-Artikels, der es zu einer öffentlichen Kontroverse machte, explizit privat im Umlauf.

Was dies nicht belegt: Dass Pääbo jemals von Epstein kontaktiert wurde oder von dessen Interesse wusste. Dass Nowaks Vorschlag zu einer Vorstellung oder einem Treffen führte. Dass die Idee der Klonung von Neandertalern mehr war als eine begeisterte Spekulation Nowaks in einer privaten E-Mail.

Mai 2013 – Epstein vermittelt die Vorstellung von Church und Merkin

EFTA00677967

Die Verbindung zwischen Church und Merkin war nicht organisch. Sie wurde von Epstein vermittelt.

Am 1. Mai 2013 schickt Epstein Church und Merkin eine E-Mail mit vier Worten: „George Dick, Dick George“ – eine gegenseitige Vorstellung.

Church kontaktiert Merkin am 5. Mai und setzt Epstein in CC:

„Ich glaube, dass Sie beide an unseren disruptiven Technologien (präzise, schnell und kostengünstig) für die Genom- (und Mikrobiom-)Manipulation interessiert waren – insbesondere im Zusammenhang mit unseren PGP-Biobank-Proben menschlicher Stammzellen –, die unserer Meinung nach (und nach Ansicht von NIST + FDA, genomeinabottle.org) weltweit die einzigen sind, für die eine ordnungsgemäße Einwilligung für eine breite kommerzielle Nutzung vorliegt.“

Church bezieht sich auf „ein Gespräch in LA“ als Anlass für ihr vorheriges Treffen – was bedeutet, dass Epstein Church und Merkin bereits vor der E-Mail-Vorstellung zusammengebracht hatte.

Als Merkin innerhalb von zwei Wochen nicht antwortet, berichtet Church an Epstein zurück: „Bisher keine Antwort von Richard Merkin.“ Epstein leitet die Nachricht an Merkin weiter und fragt: „Wo ist der Artikel?“ – Er kümmert sich aktiv um die Vorstellung und drängt Merkin, sich zu engagieren. Merkin teilt Epstein mit, dass sie für den 3. Juni ein Gespräch vereinbart haben. Die Kette schließt sich.

Im April 2014 bat Merkin Epstein um „Aktuelles zum Klonen“ – ein Jahr, nachdem Epstein ihn dem Harvard-Genetiker vorgestellt hatte, der sich mit der Manipulation des menschlichen Genoms befasste.

Was damit feststeht: Epstein stellte Church und Merkin nach einem von ihm arrangierten persönlichen Treffen bewusst als potenzielle Co-Investoren im Bereich der Manipulation des menschlichen Genoms vor. Die Beziehung zwischen Church und Merkin war das Ergebnis von Epsteins Vermittlung, keine unabhängige Verbindung.

Was dies nicht belegt: Was bei dem Treffen in LA besprochen wurde. Ob Merkin und Church am 3. Juni jemals miteinander gesprochen haben. Ob aus dieser Vermittlung eine gemeinsame Investition resultierte.

20. bis 21. Juli 2013 – Gershenfeld, Church und die Geschichte über den Neandertaler-Ersatz

EFTA01741902

Im Januar 2013, fünf Monate bevor Epstein die Vorstellung von Church und Merkin vermittelte, geriet George Church in den Mittelpunkt einer weltweiten Medienaufregung. Der Spiegel hatte ihn falsch zitiert, als er angeblich eine „Leihmutter” für die Austragung eines geklonten Neandertaler-Babys gesucht habe. Die Geschichte verbreitete sich weltweit wie ein Lauffeuer.

Am 20. Juli 2013 schrieb Epstein an Gershenfeld und berichtete über ein kürzliches persönliches Treffen mit Church: „Habe mich mit George Church getroffen und anschließend unseren geheimen Handschlag des Neil-Fanclubs ausgetauscht.” Er fügte hinzu, dass Church um „20 Prozent Zeit zum Nachdenken” gebeten hatte – und hob dies als bemerkenswerte Bedingung hervor: „Klingt nach einem bedeutenden Anteil, wenn es so viele andere Dinge wie Schlafen, Essen gibt … da bleibt nicht viel übrig.” Am nächsten Morgen antwortete Gershenfeld mit einem Link zu einem Artikel, der die Geschichte über das Neandertaler-Baby widerlegte, in der Annahme, dass Epstein dies bereits verfolgt hatte.

Dieser Austausch belegt zwei Dinge. Erstens traf sich Epstein Mitte 2013 persönlich mit George Church und diskutierte unmittelbar danach mit einem anderen leitenden Wissenschaftler des MIT über ihn. Zweitens war die Kontroverse um Churchs Leihmutterschaft/Klonen kein Thema, das diese Männer auf Distanz hielten – Gershenfeld ging davon aus, dass Epstein es genau genug verfolgte, um den entlarvenden Artikel gesehen zu haben, und verwendete ihn als beiläufigen Gesprächsbezug. Churchs öffentliche Verbindung mit Klonen und Leihmutterschaft war in Epsteins wissenschaftlichem Netzwerk ein allgemein bekannter Kontext.

Was dies belegt: Epstein hatte 2013 eine dauerhafte persönliche Beziehung zu Church, und Churchs öffentliche Kontroverse im Zusammenhang mit Klonen war Epstein und seinen Kontakten im MIT-Netzwerk bekannt und wurde von ihnen erwähnt.

Was dies nicht belegt: Was Epstein und Church persönlich besprochen haben. Dass Gershenfeld Kenntnis von Epsteins privaten Klonambitionen hatte.

EFTA01850962 / EFTA02003281

Die frühesten Dokumente in diesem Satz belegen, dass Epstein in regem Briefwechsel mit George Church stand – Professor für Genetik an der Harvard Medical School und einer der Begründer der modernen Genomik – zum expliziten Thema Klonen.

Am 18. November 2011 schreibt Epstein an Church: „Tut mir leid, dass Sie es nicht schaffen. Hat Sie das Thema Klonen zum Nachdenken gebracht?“

Churchs Antwort weicht nicht aus und lehnt die Fragestellung nicht ab. Er schreibt:

„Ja. Ich arbeite ziemlich schnell auf dieses Ziel hin, versuche dabei aber, das Risiko für das Fachgebiet so gering wie möglich zu halten. James Wilson (der in den 1990er Jahren zufällig mein Arzt war) hat das Gebiet der Gentherapie um ein Jahrzehnt zurückgeworfen, indem er überstürzt handelte… Mein Labor ist gut darin, radikal neue Technologien zu entwickeln und den Durchsatz und die Qualität um das Zehnfache zu verbessern. Mit ein paar Jahren Zeit und einer angemessenen Finanzierung würde dies viel realistischer werden.“

Der Ausdruck „auf dieses Ziel hinarbeiten“ – als direkte Antwort auf Epsteins Frage, ob ihn das Thema Klonen zum Nachdenken gebracht habe – stellt Church als aktiven Teilnehmer an einer gemeinsamen Diskussion über die Förderung der Klonforschung dar, nicht nur als passiven Wissenschaftler, der sich weigert, Stellung zu nehmen. Er formuliert die Frage als eine Frage des Zeitpunkts und der Ressourcen, nicht der Ethik oder der Machbarkeit.

Zwei Tage später, am 20. November, schreibt Church an Epstein und erklärt ihm, wie er seinen Dezember verbringen wird:

„Anstatt mich zu entspannen, werde ich meine „Freizeit“ im Dezember wahrscheinlich damit verbringen, Spenden für PersonalGenomes.org zu sammeln (das sich unter anderem mit der Klonung von menschlichem Gewebe und Genom-Engineering befasst).“

Epsteins vorherige Nachricht in diesem Thread: „Ich verstehe vollkommen, warum du nicht kommst und ich werde es nicht erwähnen. Ich finde es nur intellektuell amüsant.“

Epsteins bewusstes Angebot, „es“ nicht zu erwähnen – im Zusammenhang mit einem Austausch über das Klonproblem, das Church dazu veranlasste, eine Veranstaltung abzulehnen – deutet darauf hin, dass er sich der Reputationssensibilität dieses Themas für Church bewusst war und diese Sensibilität aktiv managte, um die Beziehung zu erhalten.

Was dies belegt: Im November 2011 hatten Epstein und George Church eine ausreichend gefestigte Beziehung zum Thema Klonen und Genom-Engineering, dass Epstein Church direkt fragen konnte, ob das Klonen ihn dazu veranlasst habe, eine Einladung abzulehnen. Church bestätigte, dass er aktiv auf ein Ziel in diesem Bereich hinarbeitete und nur Zeit und Finanzierung benötigte.

Was dies nicht belegt: Dass Epstein Churchs Arbeit finanziert hat. Dass Churchs „Ziel” mit Epsteins persönlichen Fortpflanzungsambitionen identisch war. Dass die Klonforschung von PersonalGenomes.org in irgendeiner Verbindung zu Epsteins späterem privaten Programm stand.

25.–26. Juni 2013 – Church arrangiert persönlich die Biopsie

EFTA00388430

Was sich im August 2013 bereits im Lager befand, kam nicht durch institutionelle Routine dorthin. Die Herkunft ist in einem E-Mail-Verlauf zwischen Lesley Groff und George Church vom Juni 2013 dokumentiert – der am Tag vor Epsteins Besuch in Harvard begann und innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen war.

Am 25. Juni 2013 schreibt Groff direkt an Church: „Jeffrey fragt, ob ihm am Freitag, wenn er in Harvard ist, einige Hautzellen entnommen werden könnten, damit sein Genom bestimmt werden kann … Wäre es möglich, dies zu arrangieren?“ Church fragt, ob Epstein möchte, dass der Eingriff im Rahmen der öffentlichen Forschungsarbeit von PersonalGenomes.org oder eher privat durchgeführt wird. Groff gibt Epsteins Antwort weiter: „Jeffrey sagt, es sei ihm egal, ob es öffentlich ist. Für ihn macht das keinen Unterschied.“

Church handelt sofort: „ Es sieht so aus, als könnten wir das am Freitag machen (zumindest der Arzttermin und die Biopsie sind geplant), aber wir müssen die Uhrzeit wissen, damit die Techniker die Hautzellen vor dem Wochenende zum Wachsen bringen können. Außerdem brauchen wir eine unterschriebene Einverständniserklärung (nach dem Test).“ Er weist Jeffrey an, sich über das Anmeldeportal von PersonalGenomes.org anzumelden, räumt ein, dass die Schritte mühsam sind, versichert aber, dass nicht alle persönlichen Gesundheitsdaten vor Freitag benötigt werden.

Am nächsten Morgen bestätigt Church den Ort: MGH, 55 Fruit Street, Boston, Ankunft um 12:45 Uhr.

Durch diesen Austausch werden drei Fakten deutlich, die aus dem Update vom August 2013 allein nicht ersichtlich waren. Erstens koordinierte Church persönlich jeden Aspekt des Verfahrens – den Arzt, die Biopsietechniker, den Zeitpunkt der Zellkultur, die Einverständniserklärung und den Anmeldeprozess. Er war nicht nur eine institutionelle Kulisse, sondern der Organisator. Zweitens wurde Epstein durch diesen Austausch bei PersonalGenomes.org registriert – weshalb er in dem später in dieser Serie zitierten Harvard-Newsletter als PGP-Teilnehmer aufgeführt ist. Drittens wurde, als Epsteins Verbindungen zu Harvard 2019 zu einem öffentlichen Skandal wurden und die mit PGP verbundene Forschung diskutiert wurde, die Tatsache, dass Epsteins eigene biologische Proben durch Churchs direkte persönliche Vermittlung in die PGP-Pipeline gelangt waren, nicht öffentlich bekannt gegeben.

Was damit feststeht: George Church arrangierte persönlich Jeffrey Epsteins Hautbiopsie am MGH am oder um den 28. Juni 2013 und meldete ihn für das Forschungsprogramm von PersonalGenomes.org an. Die Zelllinien, die in der Statusaktualisierung vom 1. August in der Flüssigstickstofflagerung auftauchten, wurden einen Monat zuvor durch die direkte Koordination von Church erstellt.

Was dies nicht belegt: Dass Church zum Zeitpunkt der Biopsie von Epsteins privaten Fortpflanzungsambitionen wusste. Dass PersonalGenomes.org selbst irgendeine Verbindung zu Epsteins Klonprogramm hatte. Was Epstein und Church während des Besuchs in Harvard über die Logistik der Biopsie hinaus besprochen haben.

August 2013 – iPS-Zelllinien: Epsteins Biologie in Churchs Labor

EFTA02131791

Das biologische Programm war weiter fortgeschritten, als es die Dokumente aus dem Jahr 2014 allein vermuten lassen. Eine E-Mail von Dr. Joseph Thakuria vom 1. August 2013 – gesendet an Epsteins Assistenten mit Dr. George Church in Kopie – berichtet über den Status von Epsteins persönlichen biologischen Materialien, die bereits im MGH in Bearbeitung sind:

„Jeffreys Hautbiopsie führte zu mehreren erfolgreichen, lebensfähigen Fibroblastenkulturen. Diese Zelllinien werden nun in flüssigem Stickstoff gelagert und sollen zur Erzeugung von iPS-Zelllinien („adulte Stammzellen“) verwendet werden.“

Dies ist kein Zukunftsplan und auch keine Diskussion über die Finanzierung. Im August 2013 war die Hautbiopsie von Epstein entnommen worden, die Kulturen waren erfolgreich, die Zelllinien wurden im MGH in flüssigem Stickstoff gelagert, und der nächste Schritt – die Erzeugung induzierter pluripotenter Stammzellen (iPS-Zellen) – war bereits geplant.

iPS-Zellen sind umprogrammierte adulte Zellen, die in einen embryonenähnlichen pluripotenten Zustand zurückversetzt werden. Sie sind die präzise Zelltechnologie, die modernen therapeutischen Klonierungs- und somatischen Zellkernübertragungsansätzen zugrunde liegt. Im Jahr 2018 beschrieb Bryan Bishop seine Klonierungstechnik als „ähnlicher mit Klonierung“ als mit der Standard-Geneditierung und als nicht erfordernd eine Injektion beim biologischen Vater – eine Beschreibung, die mit der iPS-basierten Kernübertragungsmethodik übereinstimmt. Epsteins eigene Zellen wurden fünf Jahre zuvor in diesen Zustand umgewandelt, gelagert und überwacht.

Entscheidend: George Church war ein namentlich genannter Empfänger dieses Status-Updates. Er war nicht nur ein Finanzierungspartner oder ein intellektueller Gesprächspartner – er wurde direkt über die Fortschritte mit Epsteins persönlichen Zelllinien auf dem Laufenden gehalten.

Am Ende des Threads ist die Aufforderung zu sehen: Epsteins Assistent schrieb an diesem Morgen an „George und Joe“ – „Jeffrey hat mich gebeten, mich zu melden und zu sehen, wie es mit seinem Genom vorangeht.“ Church und Thakuria verwalteten gemeinsam Epsteins persönliches biologisches Programm.

In den folgenden Monaten ging das Projekt in die Verhandlungsphase mit den Lieferanten über. Zwischen Dezember 2013 und Januar 2014 tauschte Thakuria eine Reihe von E-Mails mit Epsteins Büro aus, um die Rechnung für das gesamte Programm zu bearbeiten. Der von Thakuria skizzierte Umfang belief sich auf etwa 30.000 US-Dollar – der Betrag, den Epstein am Telefon genannt hatte: Sequenzierung des gesamten Genoms durch Illumina für 5.000 bis 10.000 US-Dollar; bioinformatische Analyse auf zwei bis vier Plattformen; und Erzeugung einer iPS-Zelllinie für etwa 10.000 US-Dollar über sechs Monate, wobei der Erfolg nicht garantiert war. Thakuria wies ausdrücklich darauf hin, dass er keine persönliche Bezahlung akzeptieren würde und dass alle seine eigenen Analysearbeiten unentgeltlich erfolgen würden – eine strukturelle Entscheidung, die seine Beziehung zum Programm außerhalb einer üblichen Lieferantenvereinbarung stellt.

Rich Kahn von HBRK Associates verfolgte diesen Thread in Echtzeit. Eine Weiterleitung vom 10. Januar 2014 zeigt, dass Kahn Status-Updates von Thakuria erhielt – dieselbe Finanzinfrastruktur, die sechs Wochen später die Zahlung von 11.400 US-Dollar an Illumina ausführen würde, überwachte bereits von Anfang an den Rechnungsprozess.

Was dies belegt: Im August 2013 verfügte Epstein über eine Hautbiopsie, lebensfähige Fibroblastenzellkulturen in Flüssigstickstoffspeichern und ein aktives Programm zur Erstellung von iPS-Zelllinien am MGH – wobei George Church direkt über den Fortschritt informiert wurde. Das biologische Programm war bereits vor der Vorstellung von Church und Merkin, vor der Investitionspräsentation und vor der Gründung der Indyke-Gesellschaft in Betrieb. Die Rechnungsunterlagen von Dezember 2013 bis Januar 2014 dokumentieren den Übergang von der biologischen Lagerung zur finanzierten Sequenzierung, wobei HBRK während des gesamten Prozesses finanziell beteiligt war.

März 2014 – „Unser Plan ist es, diese Daten vertraulich zu behandeln.“

EFTA00373905/ EFTA00633429

Acht Monate nach der Aktualisierung der iPS-Zelllinie werden die finanziellen und institutionellen Mechanismen der Genomsequenzierung von Epstein detailliert dokumentiert. Der Thread beginnt am 21. Februar 2014: Lesley Groff schreibt an Thakuria und stellt Rich Kahn vor – beschrieben als „Jeffreys Buchhalter” bei HBRK Associates Inc., 575 Lexington Avenue, New York – mit der Anweisung, dass Epstein zunächst eine genetische Untersuchung im Wert von 5.000 Dollar durchführen lassen möchte. Thakurias Antwort legt dar, warum der klinische Weg bewusst umgangen wurde:

„Jeffrey und ich waren uns einig, dass der Forschungsansatz am sinnvollsten ist. Zum einen ist die Bestellung eines vollständigen Genoms bei einem (vermutlich) gesunden Patienten derzeit nicht angezeigt. Als Patient (zumindest am mgh) würde dies auch die Erstellung einer Krankenakte über die Untersuchung und die Ergebnisse erfordern. Wir planen, diese Daten vertraulich zu behandeln – zumindest bis er Gelegenheit hatte, sie mit mir zu besprechen. Aus diesem Grund haben wir uns auch darauf geeinigt, seinen Genom im Rahmen einer Forschungsstudie zu untersuchen.“

Dies ist eine dokumentierte, gemeinsam beschlossene Abweichung vom üblichen klinischen Ablauf – insbesondere, um zu verhindern, dass Epsteins Genomdaten in das medizinische Datensystem gelangen. Thakuria fügt die institutionelle Genehmigung hinzu: „Ich habe mit George Church über die Untersuchung von Jeffreys Genom im Rahmen meiner MGH-Studie gesprochen, und er ist damit einverstanden.“ Church stimmte der Vereinbarung zu und würde die Verlegung von Epsteins Proben – DNA und Zelllinien – vom PGP zur neuen MGH-Studie koordinieren.

Kahns abschließende Antwort lautet: „Jeffrey hat die 11.400 genehmigt. Bitte senden Sie mir eine Rechnung, damit die Arbeit sofort beginnen kann.“ Der Betrag stieg von ursprünglich 5.000 Dollar auf 11.400 Dollar – entsprechend den Kosten für die Gesamtgenomsequenzierung durch Illumina. Epsteins Buchhalter bei HBRK Associates war der finanzielle Vollstrecker. Das Muster entspricht der Gründung des Investmentvehikels fünf Monate später: So wie Darren Indyke im August 2014 die Gründung der Gesellschaft übernahm, kümmerte sich Rich Kahn von HBRK im März 2014 um den Kauf der Genomsequenzierung. Epsteins persönliches biologisches Programm wurde über eine spezielle Verwaltungsinfrastruktur abgewickelt.

Was damit festgestellt wird: Die Datenschutzarchitektur rund um Epsteins Genomsequenzierung war bewusst gewählt, wurde gemeinsam von Epstein und Thakuria entworfen, von George Church genehmigt und finanziell durch Epsteins Buchhalter Rich Kahn bei HBRK Associates ausgeführt – mit der ausdrücklichen Anweisung, sofort nach Zahlungseingang mit der Arbeit zu beginnen.

Was dies nicht belegt: Den konkreten Inhalt der Gespräche zwischen Epstein und Thakuria über den Zweck der Genomdaten. Ob Church über die persönliche reproduktive Dimension des Programms Bescheid wusste. Dass die iPS-Zellen für andere Zwecke als die Standardforschung verwendet wurden.

April–Juni 2014 – „Cloning Updates” und der YPO-Genomdatensatz

EFTA01925437/ EFTA00367770/ EFTA00368505

Da Epsteins iPS-Zelllinien bereits gelagert waren und seine Genomsequenzierung im Rahmen einer privaten Forschungsinitiative bereits in Vorbereitung war, kamen im Frühjahr 2014 zwei weitere Ebenen hinzu.

Im April fragt Richard Merkin Epstein beiläufig: „Wo bist du? Gibt es Neuigkeiten zum Klonen?” – ein zwangloses Smalltalk-Gespräch, ein Jahr nachdem Epstein ihn Church in Bezug auf die Manipulation des menschlichen Genoms vorgestellt hatte.

Ende Juni war die biologische Probenahme noch immer aktiv. An einem Samstag – dem 21. oder 28. Juni 2014 – traf Thakuria Epstein persönlich und entnahm ihm eine frische Speichelprobe. In derselben Woche wurde Kahn beauftragt, einen FedEx-Scheck über 2.000 Dollar an Thakurias Privatadresse zu schicken, um zwei Exome zu bezahlen: 1.000 Dollar für die gerade entnommene Speichelprobe und 1.000 Dollar für die Exom-Sequenzierung der bereits gelagerten Fibroblasten-Zelllinien. Thakuria bestätigte schriftlich, dass das Geld direkt für die Sequenzierungskosten verwendet würde und dass seine eigene Arbeit weiterhin unentgeltlich sei.

Damit fällt die aktive Entnahme biologischer Proben von Angesicht zu Angesicht in denselben vierwöchigen Zeitraum wie die 10-Millionen-Dollar-Investitionspräsentation von Church (10. bis 13. Juli 2014). Die beiden Spuren – das persönliche biologische Programm und die formelle Investitionsanfrage – liefen in Echtzeit zusammen.

Ein weiteres Detail in diesem Thread ist aufgrund der Zeitachse, die es erweitert, bemerkenswert. Kahn leitete diesen Austausch am 27. Mai 2015 – fast ein Jahr nach dem ursprünglichen Thread – mit dem Betreff „Bitte so schnell wie möglich antworten“ an Epsteins persönliches Gmail-Konto weiter. Mitte 2015 war etwas in der Thakuria-Pipeline noch ungelöst.

Die aktuelle Dokumentation des Thakuria-Programms in dem Artikel endet mit der Zahlung an HBRK im März 2014; die Weiterleitung vom Mai 2015 deutet darauf hin, dass die operative Beziehung weit über dieses Datum hinaus fortgesetzt wurde.

Im Juni kontaktiert Thakuria Groff wegen eines separaten, aber parallelen Programms: Epstein hatte sich verpflichtet, die Genomsequenzierung für über 80 Mitglieder der Young Presidents‘ Organization (YPO) aus dem Ortsverband Austin mit jeweils 1.000 Dollar zu finanzieren. Thakuria bat Epstein nun um die Erlaubnis, seine bestehenden HMS/PGP-Proben in diese erweiterte Studie zu übertragen und seine vollständige Genomsequenzierung durch Illumina für etwa 11.000 US-Dollar durchzuführen.

Epsteins Anweisung: „Zuerst das Geld.“ Zuerst sein Genom sequenzieren, dann die umfassendere Studie finanzieren. Thakuria versicherte, dass der Datenschutz gewährleistet sei, bestätigte, dass Epstein bedingungslos dabei sei – „Er ist auf jeden Fall dabei“ – und merkte an, dass die Bioinfo-Plattform unabhängig davon, ob eine Probe oder hundert Proben verarbeitet würden, gleich viel koste.

Was dies bedeutet: Im Frühjahr 2014 läuft Epsteins persönliches biologisches Programm (iPS-Zellen im Lager, Genomsequenzierung im Rahmen einer privaten Forschungsinitiative) parallel zu einer finanzierten Genomdatenbank mit über 80 Führungskräften aus der Elite. Das Persönliche und das Institutionelle waren keine getrennten Wege – sie liefen über denselben mit der Kirche verbundenen Forscher, dieselbe MGH-Infrastruktur und dieselbe PGP-Probenpipeline.

10. bis 13. Juli 2014 – Church wirbt für ein 10-Millionen-Dollar-Biotech-Portfolio

EFTA01918194

Drei Monate, nachdem Merkin beiläufig nach „Neues zum Klonen” gefragt hatte, erreichte die intellektuelle Beziehung zwischen Epstein und George Church eine neue Ebene: die formelle Investitionsanfrage.

Am 10. Juli schreibt Epstein an Church: „Ich habe eine großartige Idee. Lassen Sie uns heute sprechen, wenn möglich.” Sie nehmen Kontakt auf. Drei Tage später, am 11. Juli, schickt Church Epstein einen detaillierten, aufgeschlüsselten Vorschlag für ein 10-Millionen-Dollar-Investmentportfolio für das, was er als „SIOM” bezeichnet. Er beginnt:

„Vielen Dank für Ihre sehr ermutigenden Worte gestern Morgen. Das ist bereits ein äußerst interessantes Experiment (auch wenn es nichts kostet), da ich mein gesamtes Ökosystem aus Unternehmen und nicht zugewiesenen Erfindungen nun mit ganz anderen Augen betrachte. Es ist sehr aufschlussreich zu sehen, wie sehr man sich an die Annahmen, Launen und Regeln von Risikokapitalgebern gewöhnen kann.“

Epstein hat offenbar Investitionsabsichten signalisiert, die bedeutend genug sind, um die Sichtweise von Church auf sein gesamtes Portfolio neu zu definieren.

Die vorgeschlagene Zuweisung von 10 Millionen Dollar, wie im Dokument angegeben:

eGenesisBio (1,5 Millionen Dollar) – CRISPR-Engineering von Tieren, um Infektionskrankheiten zu widerstehen und als Transplantationsorganspender für Menschen zu dienen, gemeinsam gegründet mit Prashant Mali und Luhan Yang. Dieses Unternehmen wurde in der Folge zu einer bedeutenden Kraft in der Xenotransplantationsforschung.

(1,5 Millionen Dollar) – CRISPR-Engineering von Tieren, um Infektionskrankheiten zu widerstehen und als Transplantationsorganspender für Menschen zu dienen, gemeinsam gegründet mit Prashant Mali und Luhan Yang. Dieses Unternehmen wurde in der Folge zu einer bedeutenden Kraft in der Xenotransplantationsforschung. Umkehrung des Alterungsprozesses (800.000 Dollar) – Verwendung von CRISPR und epigenetischen Reprogrammierungsfaktoren, um Modelle für menschliche Erbkrankheiten in Organoiden zu erstellen und den Alterungsprozess umzukehren.

(800.000 Dollar) – Verwendung von CRISPR und epigenetischen Reprogrammierungsfaktoren, um Modelle für menschliche Erbkrankheiten in Organoiden zu erstellen und den Alterungsprozess umzukehren. Genom-Engineering von Menschen für den Weltraum (250.000 Dollar) – Startkapital für Patentgebühren, Labortests und Bildungsmaßnahmen.

(250.000 Dollar) – Startkapital für Patentgebühren, Labortests und Bildungsmaßnahmen. Studie zu Superhundertjährigen (200.000 Dollar) – Genomsequenzierung von Personen über 110 Jahren.

(200.000 Dollar) – Genomsequenzierung von Personen über 110 Jahren. Kälteresistente Elefanten durch CRISPR (200.000 Dollar) – Mammut-DNA und menschliche Mutationen, angewendet auf lebende Elefanten.

(200.000 Dollar) – Mammut-DNA und menschliche Mutationen, angewendet auf lebende Elefanten. Gene-Drive-Schädlingsbekämpfung (1 Mio. USD) – ausdrücklich beschrieben als Verwendung eines Geschäftsmodells, „das der Beziehung zwischen Amyris und der Gates Foundation zur Herstellung von Malariamedikamenten ähnelt“.

(1 Mio. USD) – ausdrücklich beschrieben als Verwendung eines Geschäftsmodells, „das der Beziehung zwischen Amyris und der Gates Foundation zur Herstellung von Malariamedikamenten ähnelt“. Sensor-Selektor-Technologie, Proteinstabilität, Pathologie der nächsten Generation (verbleibende Zuweisung)

(verbleibende Zuweisung) 2,5 Mio. USD zweite Tranche – reserviert für das Projekt, das zuerst die besten Fortschritte erzielt.

Der Vergleich mit der Gates Foundation in Punkt 5 ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert: Church orientiert sich bei einer seiner geplanten Investitionen ausdrücklich an derselben philanthropisch-industriellen Struktur, die in dieser Serie im Zusammenhang mit Epsteins Arbeit mit JPMorgan und Gates dokumentiert wurde – privates Kapital, das über eine Stiftung als Vermittler Einfluss auf die Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit nimmt.

Was dies belegt: Bis Juli 2014 war George Church von einem intellektuellen Austausch mit Epstein dazu übergegangen, ihn offiziell als Investor in Höhe von 10 Millionen Dollar für ein Portfolio von Projekten zur Genom-Manipulation zu gewinnen. Die Beziehung war auf einer investitionsbezogenen Ebene operativ, nicht nur auf einer Gesprächsebene.

Was dies nicht belegt: Dass Epstein tatsächlich investiert hat – in diesem Dokument wird keine Transaktion bestätigt. Dass eines der Unternehmen aus Churchs Portfolio Finanzmittel von Epstein erhalten hat. Dass Churchs Portfolio-Pitch mit Epsteins persönlichen reproduktiven Ambitionen in Verbindung stand. eGenesisBio und die anderen Unternehmen in diesem Portfolio sind legitime wissenschaftliche Unternehmen; das Dokument belegt Epsteins Nähe zu diesem Bereich und sein Investitionsinteresse daran, nicht aber, dass diese Unternehmen Vehikel für seine persönlichen Ziele waren.

Ein Detail aus demselben Monat verdeutlicht den Kontext. Eine E-Mail-Kette vom September 2014 (EFTA00997325) dokumentiert, dass Epstein dieses Pitch nicht als externer Investor mit der üblichen Sorgfalt angegangen ist. James Clement, Gründer von Androcyte LLC – einem Unternehmen für Langlebigkeitsgenomik im Umfeld von Church – hatte Epstein bereits eine 2-prozentige Beratungsbeteiligung an den Erstaktien des Unternehmens angeboten, während die anderen vier Berater jeweils 1 Prozent erhielten. Der anschließende Austausch, in dem Epstein Clement darauf drängte, ob das Unternehmen über ein tragfähiges Gewinnmodell verfüge, war keine Skepsis von einem Fremden. Es war Druck von einem Stakeholder. Als Churchs 10-Millionen-Dollar-Portfolio-Pitch eintraf, war Epstein bereits Teil der darin beschriebenen kommerziellen Infrastruktur.

11. bis 25. August 2014 – Darren Indyke gründet das Vehikel

EFTA00995805

Die Investition von Church blieb nicht in der Vorschlagsphase. Am 11. August schreibt Epstein an Church: „Lassen Sie uns mit der ersten Investition beginnen.“ Church bestätigt, dass er sich bei den Teams von eGenesisBio und „Next Generation Pathology“ über die Bereitschaft erkundigen wird, und fragt dann: „Was ist der nächste Schritt danach?“

Epsteins Anweisung: „Entscheiden Sie, wie Sie Ihre Investmentgesellschaft nennen möchten.“

Church schlägt drei Namen vor – Revenesis.com (für „Regenesis Ventures“, abgeleitet vom Titel seines Buches), Transvenesis.com und Georgarage.com – und merkt an, dass DIYBio-Hacker und Investoren bei Google Sci-foo an diesem Wochenende spontan das Konzept eines „George’s Garage“-Newsletters vorgeschlagen hatten. Epstein wählt „george gaage“ aus und kopiert dann einen Dritten: Darren Indyke, Epsteins langjähriger Anwalt und Finanzverwalter, schreibt: „Wenn Sie einverstanden sind, werde ich die Dokumente erstellen und Ihnen zukommen lassen. Darren, der Anwalt, ist in dieser E-Mail in Kopie gesetzt.“ Church: „Sicher. Danke.“

Am 25. August schickt Epstein eine kurze abschließende Aktualisierung an Church: „co formed not we have to invest” – was bedeutet, dass die juristische Person gegründet wurde und nun nur noch die Kapitalbereitstellung aussteht.

Darren Indyke ist kein Zufallsbekanntschaft. Er war jahrzehntelang Epsteins wichtigster Rechts- und Finanzverwalter, wurde in einem Zivilprozess im Zusammenhang mit Epsteins Nachlass genannt und unterzeichnete Epsteins Testament. Seine Rolle als Anwalt, der mit der Gründung von Churchs Investmentvehikel beauftragt wurde, verortet die Beziehung im Bereich der Genomtechnik innerhalb von Epsteins formellem Rechts- und Finanzapparat – es handelt sich also nicht um eine private Unterhaltung, sondern um eine strukturierte Transaktion unter Einbeziehung eines Rechtsbeistands.

Was damit feststeht: Epsteins Anwalt wurde beauftragt, eine Investmentgesellschaft für George Churchs Humangenom-Engineering-Portfolio zu gründen. Das Unternehmen wurde gegründet. Die Investition wurde getätigt.

Was damit nicht feststeht: Ob das Investitionskapital tatsächlich transferiert wurde. Welche Unternehmen aus Churchs Portfolio eine Finanzierung erhielten. Das endgültige Schicksal des Unternehmens oder der Investitionsbeziehung.

Dezember 2013 – Joi Ito leitet Informationen über Churchs Mitarbeiter an Epstein weiter

EFTA01945214

Acht Monate vor dem 10-Millionen-Dollar-Pitch leitet Joi Ito – damals Direktor des MIT Media Lab – eine vertrauliche interne E-Mail von Ed Boyden an Epstein weiter, in der Church um private Empfehlungen für Fakultätskandidaten gebeten wird. In seiner Antwort nennt Church seine besten Forscher, darunter Prashant Mali und Luhan Yang, die als „treibende Kräfte in den Bereichen Humangenom-Editierung (CRISPR) und menschliche Organoide” beschrieben werden. Mali und Yang sind die Mitbegründer von eGenesisBio – dem 1,5-Millionen-Dollar-Projekt, das Church Epstein im folgenden Juli vorstellte.

Ito leitet Epstein interne Informationen über die besten Fachleute auf dem Gebiet der menschlichen Genom-Editierung aus einem vertraulichen Einstellungsprozess weiter, acht Monate bevor Church sein 10-Millionen-Dollar-Angebot unterbreitet. Epstein wurde durch den Direktor des MIT Media Lab über die neuesten Entwicklungen in Churchs Labor auf dem Laufenden gehalten.

Was damit festgestellt wird: Epstein hatte durch Joi Ito Monate vor der formellen Investitionsanfrage Einblick in die Arbeit der besten Forscher auf dem Gebiet der Genom-Editierung beim Menschen – darunter auch die Gründer des Unternehmens, das Churchs Investitionspräsentation anführen würde.

Was damit nicht festgestellt wird: Dass Ito von Epsteins Klonambitionen wusste. Dass Epsteins Erhalt dieser Informationen mit dem Investitionsprozess und nicht mit allgemeinem Interesse zusammenhing. Die Art der Beziehung zwischen Ito und Epstein über diesen Austausch hinaus.

EFTA00866189

Im Januar 2015 leitet Epstein einen ausführlichen Aufsatz, den er George Church zuschreibt, unter dem Betreff „Mein Freund George“ an einen redigierten Empfänger weiter.

Der Aufsatz, der im Stil von Church verfasst ist, ist eine dichte philosophische Abhandlung über Mensch-Maschine-Hybride, das Kopieren des Gehirns, kognitive Verbesserung und die zukünftige Entwicklung der menschlichen Evolution. Er befasst sich ausdrücklich mit dem Klonen von Menschen als Bezugspunkt – und beschreibt es als „weitaus radikaler als das Klonen von Menschen, jedoch ohne Embryonen“ im Kontext einer breiteren Argumentation über das Kopieren des Gehirns als Weg zur digitalen Kontinuität der Identität. Der Aufsatz argumentiert, dass eine hybride Gehirnarchitektur „nicht nur wahrscheinlicher, sondern auch sicherer“ sein könnte als reine Siliziumintelligenz oder die fortgesetzte Abhängigkeit von nicht verbesserter biologischer Kognition.

Die von Epstein gewählte Formulierung – „mein Freund George“ – deutet auf eine bestehende persönliche und intellektuelle Beziehung hin, nicht auf eine flüchtige Bekanntschaft.

Was dies belegt: Im Januar 2015 verbreitete Epstein aktiv die transhumanistischen Schriften von Church in seinem Netzwerk und bezeichnete Church als persönlichen Freund. Der intellektuelle Rahmen, den Church in dem Aufsatz formuliert – menschliche Verbesserung, Kopieren des Gehirns, Klonen als Vergleichsmaßstab – steht im Einklang mit den Interessen, die Epstein in seiner anderen Korrespondenz direkt zum Ausdruck gebracht hat.

1. Juli 2017 – Immer noch eingeschrieben: Der Harvard-PGP-Newsletter

EFTA00639570

Drei Jahre nach dem Thakuria-Thread und ein Jahr vor dem Bishop-Programm erhielt Epstein einen routinemäßigen institutionellen Newsletter vom Harvard Personal Genome Project, der an ihn als eingeschriebenen Teilnehmer adressiert war. Der Betreff des Newsletters lautete: „Personal Genome Project – Aktualisierte Phänotyp-Rangliste, Neurodiversität und mehr!“

Das Dokument bestätigt, dass Epsteins PGP-Anmeldung keine einmalige Transaktion im Jahr 2014 war. Er war noch bis Juli 2017 ein aktiver, beständiger Teilnehmer an Churchs Flaggschiff-Genomforschungsprogramm – er erhielt institutionelle Mitteilungen, erhielt Angebote für vergünstigte Gesamtgenomsequenzierungen und nahm an der Phänotyp-Rangliste unter den Projektteilnehmern teil.

Der Inhalt des Newsletters ist im Kontext bemerkenswert. Unter anderem enthält er einen Artikel über Veritas Genetics – ein Spin-off von PGP –, das nun Neugeborenen-Genomsequenzierungen in China anbietet und über 950 Krankheitsrisiken, 200 Arzneimittelreaktionsgene und mehr als 100 vorhergesagte körperliche Merkmale berichtet. Ein Zitat von George Church zur Sequenzierungstechnologie. Eine Einladung zu einer kognitiven Forschungsstudie von PGP-Lumosity. Und ein Angebot für eine vergünstigte Gesamtgenomsequenzierung für PGP-Teilnehmer über Veritas zum Preis von 999 US-Dollar.

Epstein erhielt all dies als Teilnehmer – nicht als Spender, Geldgeber oder externer Beobachter, sondern als jemand, dessen eigene genetische Daten in das Projekt aufgenommen wurden und dessen Phänotyp-Ranking vierteljährlich aktualisiert wurde.

Was dies belegt: Epsteins Teilnahme an Churchs Personal Genome Project war nachhaltig, aktiv und wurde mindestens von 2014 bis 2017 aufrechterhalten – und schließt damit die Lücke zwischen seiner Genomregistrierung im Jahr 2014 und seiner Investition in Designer-Babys im Jahr 2018. Sein eigenes genetisches Profil war während dieses Zeitraums ein fortlaufendes Thema der institutionellen Nachverfolgung innerhalb des primären Genomforschungsprogramms von Harvard.

Was dies nicht belegt: Welche spezifischen Daten Epstein zwischen 2014 und 2017 zum PGP beigetragen hat. Ob seine Teilnahme mit seinen privaten Fortpflanzungsambitionen in Verbindung stand oder als normale Forschungsanmeldung aufrechterhalten wurde.

Die Lücke zwischen dem Investitionsangebot von 2014 und dem PGP-Newsletter von 2017 war keine Ruhephase. Im Juli 2015 schrieb Boris Nikolic – der bereits durch den SIOM-Thread von 2012 in Epsteins Netzwerk dokumentiert und später in Epsteins Testament genannt wurde – während des Abschlusses einer CRISPR/Cas9-Investitionsrunde an Epstein und beschrieb die Nachfrage als „unglaublich heiß”, wobei das Interesse der Investoren das Fünffache des Umfangs der Runde überstieg (EFTA02493205). Der Austausch war in erster Linie logistischer Natur, aber seine Bedeutung ist positioneller Art: Genau zu dem Zeitpunkt, als die CRISPR-Investitionswelle ihren Höhepunkt erreichte, stand Epstein in regelmäßigem Kontakt mit einem der bestvernetzten Kapitalgeber im Bereich Biotechnologie. Er war kein Randfigur im kommerziellen Umfeld der Technologie, auf der seine Investitionen in die Genomtechnik basierten.

Juli 2016 – „Übermensch”: Epsteins eugenisches Rahmenwerk

EFTA00824159

Bis 2016 korrespondierte Epstein mit Joscha Bach – einem Kognitionswissenschaftler und KI-Forscher – über das Thema Lernmechanismen und Rasse. Bachs E-Mail enthält explizite Aussagen zum Thema Rasse und IQ: „Rassen mit schnellerer motorischer Entwicklung haben einen niedrigeren IQ“ und schwarze Kinder in den Vereinigten Staaten „bleiben in ihrer kognitiven Entwicklung zurück (und holen diesen Rückstand nie auf), selbst wenn man das Familieneinkommen berücksichtigt“.

Epstein widerspricht dieser Darstellung in seiner Antwort nicht. Er geht darauf ein und schlägt ein Konzept vor:

„Was mir gefällt, ist die Vorstellung, dass der Übermensch eine Verschmelzung von Menschen sein könnte, vereint in einem Gehirn mit einem verbesserten motorischen System, einem gesteigerten Bewusstsein und einem verbesserten Statusrechner. (Schwarze, Juden, Frauen) Der Übermensch könnte die Kombination der besten Eigenschaften aller Menschen sein, nicht nur der besten einer bestimmten Rasse oder eines bestimmten Geschlechts. Eine interessante Idee. Wir könnten es Superintelligenz oder Überintelligenz nennen.“

Der Rahmen ist eher transhumanistisch als rassistisch puristisch in seiner expliziten Form – Epstein präsentiert eine Synthese zwischen verschiedenen Gruppen statt einer Auswahl innerhalb einer Gruppe. Aber das Dokument ist bedeutsam für das, was es über den ideologischen Kontext seines Interesses an Genom-Engineering verrät: Epstein beschäftigte sich mit Argumenten zur Rassenhierarchie, ohne sie anzufechten, nannte bestimmte Gruppen im Zusammenhang mit genetischer Optimierung und verwendete den Begriff „Übermensch” als Arbeitskonzept.

Die Pipeline zwischen Kirche, Merkin und Bishop entstand nicht in einem ideologischen Vakuum.

Was damit festgestellt wird: Epstein äußerte in seiner privaten Korrespondenz eugenikähnliche Gedanken, beschäftigte sich mit Argumenten seiner Korrespondenzpartner zur Rassenhierarchie und formulierte die genetische Verbesserung des Menschen als Zusammenführung optimaler Merkmale verschiedener Bevölkerungsgruppen.

Was dies nicht belegt: Dass Epsteins Investitionen in die Genomtechnik speziell durch rassistische Eugenik motiviert waren und nicht eher durch transhumanistische Verbesserungsziele im weiteren Sinne. Dass Bachs Behauptungen den wissenschaftlichen Konsens widerspiegeln – das tun sie nicht.

31. Oktober 2018 – Barnaby Marsh leitet einen Studenten von Church weiter

EFTA01018068

Am 31. Oktober 2018 – zeitgleich mit der aktiven Designer-Baby- und Klonoperation von Bishop – leitet Barnaby Marsh eine Notiz von Jay Lee (Lee Je Hyuk) an Epstein weiter, in der er ihn als „einen der Studenten von George Church” mit „einem sehr guten kreativen Verstand, der keine Angst hat, Regeln zu brechen … selten” beschreibt. Marsh kennzeichnet ihn als potenziellen Kandidaten für eine Vorstellung: „Lassen Sie mich wissen, wenn Sie ihn irgendwann einmal treffen möchten.” Als vertraulich gekennzeichnet.

In seiner E-Mail beschreibt Lee ein Patent zur Krebserkennung und eine Technologie zur Kostensenkung bei der Genomsequenzierung. Jay Lee ist derselbe Forscher, den Church im Dezember 2013 für Joi Ito als einen seiner besten Postdoktoranden aufgeführt hatte – „In-situ-Sequenzierung – die Grundlage für einen Großteil von Rosetta BRAIN“ – und derselbe Forscher, der in Churchs 10-Millionen-Dollar-Pitch-Portfolio unter Punkt 7 („Pathologie der nächsten Generation“) aufgeführt ist.

Barnaby Marsh gehörte seit mindestens 2010 zum Netzwerk von Epstein – das frühere Dokument erwähnt ein Gespräch über „Genialität … und Eugenik“.

Was dies belegt: Noch im Oktober 2018, während die Bishop-Operation aktiv war, erhielt Epstein über Barnaby Marsh Empfehlungen aus dem Netzwerk von Church – denselben Vermittler, der mit früheren sozialen Gesprächen im Zusammenhang mit Eugenik in Verbindung stand. Die Talentpipeline von Church blieb während der gesamten Bishop-Periode offen und aktiv.

Was dies nicht belegt: Dass Lee über das Klonprogramm Bescheid wusste oder für eine Rolle darin in Betracht gezogen wurde. Dass Marsh über die Bishop-Operation Bescheid wusste.

19.–20. Juli 2018 – Die Einführung

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Austin Hill – Mitbegründer von Blockstream, einem der bedeutendsten frühen Bitcoin-Infrastrukturunternehmen, und Gründer von Brudder Ventures – schickt Epstein am 19. Juli eine E-Mail, um ihm Bryan Bishop vorzustellen, einen Biohacker und ehemaligen leitenden Ingenieur bei LedgerX, der ersten von der CFTC regulierten Bitcoin-Clearingstelle.

Der angegebene Grund: Regulierung von Kryptowährungen und Marktstörungen. Das erste Treffen – „Finanzmärkte & Kryptowährungen mit Jeffrey, Bryan” – findet am nächsten Tag unter appear.in/internetmagicalmoney statt.

Bishops Einführungs-E-Mail enthält eine Projektübersicht, die er „für jemand anderen vorbereitet” hatte.Der Dateiname: thiel-notes.txt.

Bishop beschreibt seine wachsende Skepsis gegenüber der Durchsetzung von Vorschriften: „Ich frage mich ernsthaft, ob die Regulierungsbehörden noch in der Lage sind, diese Märkte zu regulieren oder die Gesetze durchzusetzen.”

Der Pitch zum Designer-Baby folgte 24 Stunden später.

21. bis 23. Juli 2018 – Der Investitionsvorschlag

EFTA01004801/ EFTA01004839 / EFTA01004841/ EFTA01004905

Bishop schickt Epstein eine E-Mail mit einem Designer-Baby-Pitch-Deck und einem konkreten Rahmen:

„Ich denke, dass dies unter dem Deckmantel meines Designer-Babys-Projekts geschehen könnte, da das andere Ergebnis ähnlich ist und viele der gleichen Verfahren und Laboranforderungen aufweist. Dies könnte ein ausreichendes Maß an Abstreitbarkeit bieten.“

Der Begriff „Designer-Baby“ ist keine Randerscheinung. Eine 2021 in Biochemistry and Molecular Biology Education (PMC7891609) veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Arbeit, die vom National Institutes of Health indexiert wurde, baut einen gesamten CRISPR-Lehrplan für Bachelor-Studierende um dieses Konzept herum auf – unter Verwendung von He Jiankuis keimbahnveränderten menschlichen Embryonen als zentralem Lehrfall. Die Wissenschaft, die Bishop Epstein im Juli 2018 vorschlug, wurde im November 2018 bereits in akkreditierten Universitätskursen zum Thema Genetik gelehrt.

Epstein antwortet noch am selben Abend:

„Ich bin bis zum 1. im Nahen Osten unterwegs. Lass es uns danach machen, ich habe kein Problem damit, zu investieren. Das Problem ist nur, wenn ich als Anführer wahrgenommen werde.“

Bishop antwortet mit der erforderlichen Finanzarchitektur – absolute Anonymität, Finanzstruktur „unter Berücksichtigung dieser Details konzipiert“. Epstein: „Ich kann nicht programmieren, aber ich bin nicht schlecht im Strukturieren :)“

23. Juli: Bishop schlägt den 2. August um 16 Uhr vor. Epstein: „Ja“

2. August 2018 – Das Treffen

EFTA_R1_01784135(EFTA02598225)

Epstein schickt sich selbst um 19:54 Uhr eine Kalendererinnerung:

2. August 2018, 16:00 Uhr: Designer-Babys (Bryan Bishop) Tagesordnung: Designer-Babys, Strukturierung, Finanzen, Datenschutz, Projektziele, realisierbare Ergebnisse, Zeitpläne Wir werden appear.in (https://appear.in/taxmastergenetics) verwenden.

5. bis 16. August 2018 – Der Haushalt

EFTA01003966/ EFTA_R1_01794852 (EFTA02604748)

Drei Tage nach dem Treffen schickt Bishop das von Epstein angeforderte Dokument: eine Tabelle zur „Verwendung der Mittel” für „das Unternehmen für Designer-Babys und das Klonen von Menschen”.

„Damit verlassen wir unsere selbstfinanzierte Phase der „Garagenbiologie“ und gelangen innerhalb von fünf Jahren zur ersten Lebendgeburt eines Designer-Babys und möglicherweise eines menschlichen Klons. Sobald wir die erste Geburt erreicht haben, wird sich alles ändern und die Welt wird nie mehr dieselbe sein, ganz zu schweigen von der Zukunft der menschlichen Spezies.“

Budget: ca. 9,5 Millionen Dollar über fünf Jahre (1,7 Millionen Dollar pro Jahr + 1 Million Dollar für die Einrichtung des Labors).

Epsteins Antwort: „Keine Eile“

Am 16. August meldet sich Bishop nach seiner Rückkehr aus Litauen, wo er Simon Black getroffen hatte – den Gründer von Sovereign Man, der führenden Plattform für Offshore-Vermögensstrukturierung und regulatorische Arbitrage für vermögende Privatpersonen.

30. August 2018 – Labor-Briefing

EFTA_R1_01837436 (EFTA02625486)

Bishop informiert Epstein über das chirurgische Labor in der Ukraine: laufende Mausoperationen und Mikroinjektionen, Experimente zur Modifikation menschlicher Spermien durch einen namentlich nicht genannten Kontakt in Mississippi, die „für meine Zwecke noch nicht funktionieren“.

Epstein, weiter oben im Thread: „Ich mag Embryo-Implantate, 9 Monate warten. Tolles Ende.”

16.–17. Oktober 2018 – Rechtliche Architektur

EFTA01019549/ EFTA01019439

Epstein: „Wir müssen uns zuerst über die rechtlichen Aspekte informieren. Wir können nichts tun, wenn US-Vorschriften für US-Bürger gelten, unabhängig davon, wo sie sich befinden.”

Bishops ausführliche Antwort skizziert drei rechtliche Umgehungsmöglichkeiten: Beschränkung der Aktivitäten in den USA auf Forschung und Entwicklung sowie Tierversuche; Verlagerung der Anwendung am Menschen auf Partnerschaften im Bereich des medizinischen Tourismus im Ausland; Verkauf von additiver DNA an Kliniken im Ausland als Lieferant statt als Praktiker. Zu den Investoren in Tokio: „Ich muss wirklich entscheiden, ob sie die richtigen Partner sind.“ Epsteins Rat: „Ich glaube nicht, dass Sie genug Informationen haben, um zu entscheiden, ob diese Partner gut oder schlecht sind.“ – Investorencoaching, keine Besorgnis.

26. November 2018 – Wettbewerbsinformationen

EFTA01015485

An dem Tag, an dem He Jiankuis CRISPR-Babys zu einem weltweiten Skandal wurden, informiert Bishop Epstein über das Scheitern der chinesischen Technik (hoher Mosaizismus) und den überlegenen Ansatz seines eigenen Teams – eine Embryo-Editierungstechnik, die „eher dem Klonen ähnelt und keine Injektion beim biologischen Vater erfordert“. Das Labor in Übersee meldet eine Transfektionseffizienz von 5 % bei Mäusen. Epstein: „großartig“

27.–28. November 2018 – Bishop transkribiert He Jiankui live

EFTA01015238/ EFTA_R1_01810624 (EFTA02613316)

Am Tag, nachdem He Jiankuis CRISPR-Babys weltweit für Schlagzeilen sorgten, leitete Epstein um 5:08 Uhr morgens den New York Times-Artikel mit zwei Worten an Bishop weiter: „Bitte beachten Sie.“

Bishops Antwort kam am folgenden Abend. Er hatte nicht einfach nur den Artikel gelesen. Er hatte He Jiankuis Live-Präsentation auf dem Zweiten Internationalen Gipfel zur Genom-Editierung in Hongkong verfolgt und eine vollständige Mitschrift der Präsentation und der Fragerunde in Echtzeit getippt: „Ich habe eine Mitschrift seiner Präsentation und der Fragerunde getippt, während ich zugeschaut habe.“ Austin Hill – der Bitcoin-Broker, der Bishop vier Monate zuvor Epstein vorgestellt hatte – blieb in der Kopie des Threads.

Die bereits in Teil 14 (EFTA01015485) erwähnte Besprechung vom 26. November, in der Bishop die Technik von He Jiankui als minderwertig bewertete und seinen eigenen Ansatz als „eher mit Klonen vergleichbar“ beschrieb, war das analytische Ergebnis dieser 72-stündigen Sequenz. Die hier gezeigten Exponate dokumentieren den Beginn: Epstein als Auftraggeber, der auf eine bahnbrechende Entwicklung hinweist, Bishop als Ausführender, der diese bereits in Echtzeit verfolgt.

Was damit festgestellt wird: Epstein und Bishop verfolgten die Ankündigung von He Jiankui als aktive Teilnehmer desselben Fachgebiets und nicht als externe Beobachter. Bishops Live-Transkription des Gipfeltreffens in Hongkong erfolgte einen Tag vor seiner technischen Unterrichtung von Epstein darüber, warum die Methodik ihres eigenen Programms überlegen war.

Was damit nicht festgestellt wird: Jeglicher Kontakt zwischen Epstein oder Bishop und He Jiankui oder seinem Team. Dass Austin Hill zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von den operativen Dimensionen des Programms hatte.

Was die vollständige Aufzeichnung belegt

1. Epsteins Interesse am Klonen entstand nicht erst 2018. Es bestand seit mindestens sieben Jahren.

Die Korrespondenz mit George Church im November 2011 zeigt, dass Epstein sich aktiv und bewusst mit der Klonforschung befasste – er fragte einen führenden Genetiker direkt, ob ihn das Thema Klonen zum Nachdenken veranlasste, erhielt eine bejahende Antwort („wir arbeiten auf dieses Ziel hin“) und bot Church bewusst an, sich um seinen Ruf zu kümmern. Im Jahr 2014 war das Thema Gegenstand eines zwanglosen Small Talks mit einem führenden Manager aus dem Gesundheitswesen. Bis 2018 hatte Epstein einen Praktiker gefunden, der bereit war, für 9,5 Millionen Dollar einen Versuch zu unternehmen.

2. George Church bestätigte in seiner Antwort auf Epsteins direkte Frage zum Klonen, dass er aktiv auf ein Ziel in diesem Bereich hinarbeitete.

Dies beweist nicht, dass Churchs Arbeit von Epstein finanziert wurde oder dass Church von Epsteins privaten Ambitionen wusste oder daran beteiligt war. Es beweist jedoch, dass die beiden Männer bis 2011 eine ausreichend gefestigte Beziehung zu diesem Thema hatten, dass Church die Frage direkt und substanziell beantwortete, sie als zeit- und finanzierungsbedürftig darstellte und Epstein separat mitteilte, dass er den Dezember damit verbringen würde, Spenden für die Klon- und Genom-Engineering-Arbeit von PersonalGenomes.org zu sammeln.

3. Richard Merkin behandelte „Klone-Updates” bis 2014 als beiläufige Unterhaltung.

Dies normalisiert Epsteins Interesse am Klonen innerhalb seines Netzwerks von Geschäftspartnern Jahre vor der Beziehung zu Bishop.

4. Die geschäftliche Beziehung zu Church und die operative Zusammenarbeit mit Bishop verliefen parallel, nicht nacheinander. Die Dokumente in Teil 10 dieser Serie belegen, dass Epstein Anteile an einem CRISPR-Unternehmen aus dem Netzwerk von Church hielt, von Church ein formelles Investitionsangebot für eGenesis erhielt und von Martin Nowak – einem leitenden Evolutionsbiologen in Harvard – dafür gewürdigt wurde, persönlich eine Zusammenarbeit zwischen Nowaks Gruppe und Churchs Labor im Bereich der CRISPR-Genkopplungstechnologie initiiert zu haben (EFTA00707374, April 2017). Diese Zuschreibung – „die Zusammenarbeit mit George Church wurde von Ihnen initiiert!!” – macht Epstein nicht nur zu einem Geldgeber oder Beobachter, sondern zu einem Katalysator der wissenschaftlichen Zusammenarbeit in einem der governance-sensibelsten Bereiche der Gentechnik. Als Bishop im Juli 2018 hinzukam, war Epstein kein Neuling, der über einen neuen Vermittler in ein ihm unbekanntes Gebiet eintrat. Er war ein langjähriger Anteilseigner und Architekt der Zusammenarbeit in demselben wissenschaftlichen Ökosystem, das Bishop zu nutzen beabsichtigte.

5. Die Beziehung zu Bishop im Jahr 2018 war vom ersten Kontakt an funktionsfähig.

Investitionsinteresse innerhalb von 24 Stunden nach der Vorstellung. Ein formelles Treffen mit einer protokollierten Tagesordnung drei Wochen später. Ein Budget für ein Unternehmen zur Klonung von Menschen vier Tage danach. Eine rechtliche Struktur zur Umgehung der US-Gerichtsbarkeit drei Monate später. Ein im Ausland tätiges Labor.

6. Epstein fungierte während der gesamten Zeit als aktiver Investor und Berater.

„Keine Eile” bei einem Budget von 9,5 Millionen Dollar für das Klonen von Menschen. Investorenberatung zur Frage des Kapitals in Tokio. Angebotene strukturelle Expertise. Begeisterung bei jedem technischen Meilenstein.

Was diese Dokumente nicht belegen

Dass George Churchs Arbeit von Epsteins privatem Programm finanziert wurde oder damit in Verbindung stand.

Dass „das andere Ergebnis“ in Bishops Präsentation definitiv Epsteins persönliche Reproduktion war – dies bleibt eine durch den Kontext gestützte Schlussfolgerung.

Was Richard Merkin über den einmaligen Austausch hinaus wusste oder daran beteiligt war.

Was Austin Hill über den Aspekt des Projekts wusste, der sich auf das Klonen von Menschen bezog.

Was zwischen Bishop und Simon Black in Litauen besprochen wurde.

Wie Peter Thiels Reaktion auf Bishops Projektübersicht war.

Dass menschliche Embryonen erzeugt, bearbeitet, geklont oder implantiert wurden.

Dass Finanztransaktionen durchgeführt wurden.

Dass Aktivitäten zu diesem Zeitpunkt in den relevanten Gerichtsbarkeiten illegal waren.

Die Architektur-Signatur

Diese Serie hat in jeder Folge dasselbe Handlungsmuster dokumentiert: Private Akteure erzielen bedeutende Ergebnisse durch Strukturen, die darauf ausgelegt sind, die Rechenschaftspflicht zu minimieren und die Leugnungsfähigkeit sicherzustellen. Das Keimbahnprogramm ist strukturell identisch mit den an anderer Stelle dokumentierten Finanzinstrumenten: anonyme Investitionen, Offshore-Routing, regulatorische Arbitrage, Leugnungsfähigkeit durch Design.

Die vollständige achtjährige Aufzeichnung fügt eine zeitliche Tiefe hinzu. Dies war kein impulsives Projekt. Es handelte sich um ein anhaltendes intellektuelles und operatives Interesse, das durch Beziehungen zu führenden Wissenschaftlern gepflegt, unter Mitarbeitern normalisiert und schließlich – über einen Makler aus der Bitcoin-Community, einen Biohacker mit einem Labor in der Ukraine und eine formelle Unternehmensstruktur – in ein finanziertes Programm umgesetzt wurde, das auf die erste Lebendgeburt eines genetisch veränderten oder geklonten Menschen abzielte.

Der Mann, der acht Jahre lang Wissenschaftler zum Thema Klonen befragte, der speziell für die Steuerung der Biologie in großem Maßstab Finanzinstrumente entwickelte und der 2018 zustimmte, der anonyme erste Investor in ein Unternehmen für das Klonen von Menschen zu werden – strukturiert, um US-Gesetze zu umgehen, finanziert mit 9,5 Millionen Dollar, mit einem Zeitplan von fünf Jahren bis zu dem, was Bishop als den Moment bezeichnete, in dem „die Welt nie mehr dieselbe sein wird“ – war derselbe Mann, dessen Ambitionen für Dinnerpartys die New York Times 2019 als weit hergeholte Gespräche ohne Anzeichen einer Verwirklichung beschrieb.

Der Beweis für die Verwirklichung findet sich in den Dokumenten – ebenso wie das Netzwerk, das sie ermöglicht hat.

📄 Primärquellen auf der Website des DOJ.

EFTA01819143 – Epstein an Nathan Wolfe: DNA-„Hacking-Protokoll“, „einige einschalten, andere ausschalten“; Gates-Strategie-Kontakt über Rosovsky (Oktober 2009)

EFTA00885384 / EFTA01819143 – Epstein an Nathan Wolfe: DNA/RNA-„Hacking-Protokoll“ mit Verweis auf Alice-Bob-Kryptografie; Alice Jacobs stellt Boris Nikolic über Rosovsky als „Bill Gates‘ rechte Hand in Sachen Strategie“ vor (Oktober 2009)

EFTA00736376 – Edge Foundation; Church-Seminare zur synthetischen Genomik 2007–2009; Zitat eines deutschen Journalisten zur Eugenik (Juli 2010)

EFTA00752996 – Redigierter Korrespondent erwähnt Eugenik als Thema gesellschaftlicher Gespräche (November 2010)

EFTA01850962 / EFTA02003281 – Korrespondenz von Church zum Thema Klonen; „ziemlich schnell auf dieses Ziel hinarbeiten“ (November 2011)

EFTA01885367 – SIOM-Fahrzeug; Merkin-Investition in China; Boris Nikolic; Bill Gates (Mai 2012)

EFTA00677967 – Epstein vermittelt Church-Merkin-Vorstellung zum Thema Humangenom-Engineering (Mai 2013)

EFTA00678627 – Neil Gershenfeld sendet Epstein Church Neanderthal Surrogate Debunking Link; Epstein traf Church persönlich (Juli 2013)

EFTA02131791 / EFTA02133204 – Thakuria an Church (cc) und Groff: iPS-Zelllinien aus Epsteins Hautbiopsie in flüssigem Stickstoff; Sequenzierung des gesamten Genoms in der Warteschlange (1. August 2013)

EFTA00378352 / EFTA00375518 / EFTA02117655 – Thakuria-Rechnungsverhandlung: 30.000 $ Budget, Illumina WGS 5.000–10.000 $, iPS-Zelllinien 10.000 $/6 Monate, pro bono-Analysearbeit; Rich Kahn/HBRK-Nachverfolgung während des gesamten Zeitraums (Dezember 2013–Januar 2014)

EFTA00388430 – Groff an George Church: Church arrangiert persönlich Epsteins Hautbiopsie im MGH 55 Fruit St; PGP-Registrierung; Koordinierung des Zeitpunkts der Zellkultur (25.–26. Juni 2013)

EFTA01945214 – Joi Ito leitet Churchs Personalbriefing zu führenden CRISPR-Forschern an Epstein weiter (Dezember 2013)

EFTA00373905 / EFTA00633429 – „Unser Plan ist es, diese Daten vertraulich zu behandeln”; Forschungsrouting zur Vermeidung von Krankenakten; Church genehmigt; Rich Kahn/HBRK Associates genehmigt 11.400 Dollar, „die Arbeit kann sofort beginnen” (Februar–März 2014)

EFTA00855974 – Thakuria entnimmt Epstein persönlich eine Speichelprobe; FedEx-Scheck über 2.000 Dollar über Kahn für zwei Exome; pro bono-Analysearbeit bestätigt; Kahn leitet Thread an Epstein Gmail weiter Mai 2015 Hinweis auf aktive Pipeline über dokumentierte Daten hinaus (Juni 2014 / Mai 2015)

EFTA01925437 – Merkin: „Gibt es Neuigkeiten zum Klonen?“ (April 2014)

EFTA00367770 / EFTA00368505 – Gewebeproben von Epstein bei HMS/PGP; „Zuerst den Fonds erschließen“; Gewährleistung des Datenschutzes; „Er ist auf jeden Fall dabei“; Finanzierung der YPO-Genomstudie (Juni 2014)

EFTA01918194 – George Church bietet Epstein ein Biotech-Portfolio im Wert von 10 Millionen Dollar an (10.–13. Juli 2014)

EFTA00995805 – Epstein beauftragt Darren Indyke mit der Gründung eines Church-Investmentvehikels; „gemeinsam gegründet“ (August 2014)

EFTA00866189 – Epstein leitet Churchs Essay weiter: „Mein Freund George“ (Januar 2015)

EFTA00639570 – Harvard-PGP-Newsletter an den eingeschriebenen Teilnehmer Jeffrey Epstein; Veritas Genetics-Neugeborenen-Sequenzierung; George Church (Juli 2017)

EFTA00824159 — E-Mail von Epstein mit dem Titel „Übermensch” an Joscha Bach (Juli 2016)

EFTA01004644 – Austin Hill stellt Bishop Epstein vor (19.–20. Juli 2018)

EFTA01005702 – Kalendereinladung: „Finanzmärkte & Kryptowährungen mit Jeffrey, Bryan” (20. Juli 2018)

EFTA01004801 – „Designer-Babys”, Antwort von Epstein auf die Investition (21. Juli 2018)

EFTA01004839 – „Designer-Babys”, Bedingungen für die Anonymität von Bishop (22. Juli 2018)

EFTA01004841 – „Designer-Babys“, vollständiger Thread (21.–22. Juli 2018)

EFTA01004905 – „Designer-Babys“, Epstein bestätigt Treffen am 2. August (23. Juli 2018)

EFTA_R1_01784135 (EFTA02598225) – Kalendererinnerung: „Designer-Babys (Bryan Bishop)“ (2. August 2018)

EFTA01003966 – Verwendung von Geldern: „Designer-Baby- und Menschenklonungsunternehmen“ (5. August 2018)

EFTA_R1_01794852 (EFTA02604748) – Weiterverfolgung Bishop; Simon Black / Litauen (16. August 2018)

EFTA_R1_01837436 (EFTA02625486) – „Mehr Genbearbeitung (Fortsetzung)“ (30. August 2018)

EFTA01019549 – Antwort von Epstein zu Recht/Gerichtsbarkeit (16. Oktober 2018)

EFTA01019439 – Antwort von Bishop zur Rechtsarchitektur (16.–17. Oktober 2018)

EFTA01015485 – „Chinesische editierte Embryonen sind Mosaike …” (26. November 2018)

Alle Dokumente aus der Veröffentlichung des DOJ EFTA-Bundesgerichtshofs, Januar 2026. Jede Behauptung wird durch ein bestimmtes Beweisstück belegt. Wenn die Dokumente eine Schlussfolgerung nicht stützen, wird dies ausdrücklich angegeben.