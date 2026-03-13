Nein, der Krieg gegen den Iran geht nicht um China. Europa sollte sich viel mehr Sorgen machen

Arnaud Bertrand

Der große Talking Point im Westen, um den illegalen Angriffskrieg gegen den Iran zu rechtfertigen, lautet derzeit, dass es dabei in Wirklichkeit um China gehe – als Teil einer Strategie, China energetisch einzukreisen und ihm einen geopolitischen Partner zu entziehen.

Dieses Narrativ wird inzwischen bis zur Absurdität getrieben. Der ehemalige US-Botschafter in China, Nicholas Burns, verspottete China sogar öffentlich als einen „kraftlosen Freund“, weil es dem Iran im Kampf gegen die USA nicht hilft. Es sagt viel darüber aus, wie zynisch Teile der US-Eliten geworden sind, dass ein hochrangiger amerikanischer Politiker eine nuklear bewaffnete Großmacht dafür verspottet, keinen Krieg mit den Vereinigten Staaten zu beginnen. Man würde darüber lachen, wenn das Thema nicht so ernst wäre.

Dieses Narrativ kommt nicht nur aus Washington, sondern auch aus Europa – und sogar aus einigen überraschenden (und enttäuschenden) Richtungen. Ein Beispiel ist Jean-Luc Mélenchon, der Vorsitzende von La France Insoumise, der wichtigsten linken Oppositionspartei Frankreichs. Er wiederholt Washingtons Argumente und sagt, der Krieg gegen den Iran gehe tatsächlich um China, weil er „Chinas Möglichkeiten zur Ölversorgung einschränkt“.

Man würde nicht erwarten, dass Mélenchon fast wortgleich das wiederholt, was Lindsey Graham oder das Hudson Institute (ein rechtsgerichteter neokonservativer Thinktank in den USA) auf Fox News sagen – aber genau das passiert.

Grundsätzlich gilt: Wenn ein bestimmtes Kriegsnarrativ von den USA – insbesondere von amerikanischen Neokonservativen – verbreitet wird, sollte man es mit großer Skepsis betrachten. Sie sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie die Wahrheit einem guten Narrativ vorziehen.

Natürlich würden sie sagen, ihre Strategie sei Teil eines großen Masterplans, der letztlich die globale Ordnung neu gestalten und ihren wichtigsten Rivalen in die Schranken weisen soll. Es ist genau die Art von Wohlfühl-Narrativ, die in Washington gut ankommt.

Vielleicht stimmt es sogar – vielleicht ist es wirklich ihr Plan. Wer weiß? Aber selbst wenn das so wäre, wäre er völlig realitätsfern. Und ohnehin gilt das alte Sprichwort: „Kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind.“ Oder, wie Mike Tyson es ausdrückte: „Jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag ins Gesicht bekommt.“

Die USA hatten auch den Plan, mit dem Irakkrieg den Nahen Osten zu „demokratisieren“. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist.

Die Wahrheit ist: Unabhängig davon, wie sich der Krieg gegen den Iran entwickelt – und wir stehen noch ganz am Anfang; Berichte deuten bereits darauf hin, dass das Pentagon einen Krieg bis September einplant – wird China wahrscheinlich deutlich weniger betroffen sein als andere. Und das gilt insbesondere für Europa.

Das bedeutet auch, dass Herr Mélenchon gut daran täte, sich mehr Sorgen über die Folgen für sein eigenes Land – Frankreich – zu machen, statt Washingtons Argumente über ein Land zu wiederholen, das den Iran kaum braucht. Frankreich und Europa hingegen sind viel stärker an genau die Energiemärkte gebunden, die dieser Krieg gerade massiv destabilisiert.

Schauen wir uns die Zahlen an und nehmen wir einmal ein perfektes Szenario aus amerikanischer Sicht an: Der Iran kapituliert, es kommt zu einem Regimewechsel und eine neue, Washington freundlich gesinnte Regierung übernimmt die Macht – etwa unter Führung von Pahlavi oder einer ähnlichen Figur.

Um es klar zu sagen: Das ist extrem unwahrscheinlich. Aber nehmen wir für einen Moment diesen neokonservativen Wunschtraum an.

Würde das den USA mehr Einfluss gegenüber China verschaffen? In gewissem Maß ja – aber dieser Einfluss wäre klein und kurzlebig.

Der Iran ist tatsächlich ein bedeutender Öllieferant für China – nach Saudi-Arabien der zweitgrößte. Doch insgesamt ist China energiepolitisch erstaunlich autark: Seine Energie-Selbstversorgungsrate lag im letzten Jahr bei 84,6 %.

Rechnet man aus, wie abhängig China insgesamt vom Iran ist, kommt man auf nur etwa 1,5 % seines gesamten Energiebedarfs. Für ein Land, dessen eigene Primärenergieproduktion jährlich um etwa 4,6 % wächst, ist das fast vernachlässigbar.

China könnte den Iran theoretisch innerhalb von vier Monaten vollständig ersetzen, indem es einfach seine eigene Produktion weiter steigert. Tatsächlich hat man sich bereits vorbereitet: Chinas Rohölimporte stiegen im Januar und Februar um 15,8 % gegenüber dem Vorjahr, weil Peking bewusst Vorräte aufbaute.

Nach Angaben des Analysten Chim Lee von der Economist Intelligence Unit verfügt China heute über etwa 120 Tage Importreserve. Das bedeutet, dass das Land theoretisch sogar einen vollständigen Stopp aller Ölimporte vier Monate lang überstehen könnte – geschweige denn nur den Ausfall des iranischen Öls.

Zudem ist China selbst ein bedeutender Ölproduzent: Es ist der fünftgrößte Ölproduzent der Welt, noch vor Iran oder Venezuela. Inländisch produziert China ungefähr so viel Öl wie Iran und Venezuela zusammen.

Hinzu kommt: China ist – anders als Europa – Nachbar Russlands, des zweitgrößten Ölproduzenten der Welt. Und im Gegensatz zu Europa unterhält es ausgezeichnete Beziehungen zu diesem Land.

China hat langfristige Energieverträge mit Russland abgeschlossen, die es weitgehend vor Preisschwankungen schützen.

Selbst die Annahme, dass die USA im Falle einer Kontrolle über iranisches Öl die Lieferungen an China stoppen würden, ist fraglich. Wahrscheinlicher wäre, dass sie genau das tun würden, was sie bereits in Venezuela getan haben: das Geld aus den Verkäufen kassieren, während das Öl weiterhin nach China verkauft wird – nur ohne den Rabatt, den China bisher bekam.

Das wahrscheinlichste Ergebnis eines von den USA kontrollierten Iran wäre also schlicht, dass China die gleichen 1,5 % Energie künftig aus einem von den USA kontrollierten Iran beziehen würde.

Für China wäre das verkraftbar.

Tatsächlich haben sich einige Folgen des Krieges bisher sogar positiv für China ausgewirkt.

So mussten die USA ihr THAAD-Raketenabwehrsystem aus Südkorea abziehen – die einzige permanente THAAD-Stationierung der USA im Ausland –, um Systeme zu ersetzen, die im Nahen Osten beschädigt wurden.

Dieses System hatte 2017 massive Spannungen mit China ausgelöst. China stoppte Tourismus nach Südkorea, die Lotte-Gruppe musste sich weitgehend aus dem chinesischen Markt zurückziehen, Hyundai und Kia schlossen Fabriken, und K-Pop verschwand aus chinesischen Medien.

Und jetzt bauen die USA das System einfach ab und schicken es in den Nahen Osten. Südkorea nahm also enorme wirtschaftliche Schäden in Kauf – nur damit Washington das System wieder abzieht, sobald es ihm passt.

Die Lehre daraus ist offensichtlich.

Neben der mangelnden Verlässlichkeit der USA als Sicherheitsgarant gibt es noch zwei weitere Lektionen.

Die erste betrifft die Grenzen amerikanischer Machtprojektion: Iran, ein mittelgroßer Staat unter jahrzehntelangen Sanktionen, konnte die amerikanische Luftverteidigung im gesamten Nahen Osten innerhalb einer Woche so stark belasten, dass Washington Systeme aus Asien abziehen musste.

Die zweite betrifft die Qualität amerikanischer Ausrüstung. THAAD gilt als eines der modernsten Raketenabwehrsysteme der USA, doch Iran konnte in den ersten Kriegstagen zwei Systeme beschädigen oder zerstören – mit genau den Raketen, die THAAD eigentlich abfangen soll.

Wenn das gegen Iran passiert – was sagt das über seine Leistungsfähigkeit gegen einen Gegner wie China?

Ein weiterer Effekt des Krieges könnte langfristig sogar Chinas erneuerbare Energien stärken.

Jeder Tag, an dem die Straße von Hormus unsicher ist, jeder Ölpreisschock, jede Panik auf den Energiemärkten zeigt der Welt, warum Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ein strategisches Risiko ist.

Während sich die USA als „Tankstelle der Welt“ positioniert haben, hat China massiv in erneuerbare Energien investiert. Dieser Krieg bestätigt Chinas Strategie.

China dominiert inzwischen große Teile der grünen Energie-Lieferketten – von Solarmodulen über Batterien bis zu Elektroautos – und die Nachfrage nach diesen Technologien steigt nun weltweit.

Kurz gesagt: Selbst im bestmöglichen Szenario für Washington verliert China lediglich einen günstigen Öllieferanten, den es kaum braucht – während gleichzeitig die Nachfrage nach Technologien wächst, in denen China weltweit führend ist.

Wenn eine „große Strategie“ darin besteht, den Gegner leicht zu stören und ihn dadurch langfristig sogar stärker zu machen, sollte man sie vielleicht überdenken.

Europa trifft es viel härter

Für Europa sind die Folgen dieses Krieges weitaus gefährlicher.

Die EU ist stark von Energieimporten abhängig. Laut Eurostat liegt die Importabhängigkeit bei 58,4 % – die Selbstversorgung also nur bei rund 41 %, etwa halb so viel wie in China.

Und von wem ist Europa abhängig? Vor allem von den USA.

Seit dem Ukrainekrieg hat sich Europas Energieabhängigkeit von den USA vervierfacht: von 4 % im Jahr 2018 auf etwa 22 % heute.

Der Iran ist zwar kein direkter Lieferant für Europa. Doch der Krieg hat bereits dramatische Auswirkungen auf die Energiemärkte.

Die faktische Blockade der Straße von Hormus nimmt rund 20 % der globalen Ölversorgung vom Markt. Gleichzeitig ist Katars LNG-Produktion – ebenfalls etwa 20 % des weltweiten LNG-Marktes – stark beeinträchtigt.

Europa ist dadurch besonders verwundbar, weil es so stark auf Energieimporte angewiesen ist.

Und wer profitiert?

Die USA sind gleichzeitig das Land, das den Krieg begonnen hat und der größte Öl- und Gasproduzent der Welt.

Europa zahlt damit de facto eine Kriegsprämie für Energie an die USA – eine Prämie, die durch einen Krieg entsteht, den die USA selbst führen.

Der Krieg könnte zudem ein ähnliches Ergebnis haben wie der Ukrainekrieg: Damals ersetzte Europa russisches Pipelinegas durch amerikanisches LNG.

Wenn jetzt der gesamte Golf destabilisiert wird, bleiben noch weniger Alternativen – und Europa wird noch stärker auf amerikanische Energie angewiesen sein.

Es gäbe zwar eine Alternative: Europa könnte seine Energiewende beschleunigen und stärker auf chinesische Solar-, Batterie- und Elektrotechnologie setzen.

Doch hier entsteht ein Teufelskreis: Je stärker Europa von amerikanischer Energie abhängig wird, desto größer wird der politische Druck aus Washington, chinesische Alternativen zu blockieren.

Genau das passiert bereits: Europa erhebt Zölle auf chinesische Elektroautos und untersucht chinesische Solarfirmen – häufig auf Druck aus Washington.

So wird Europas Energieabhängigkeit weiter zementiert.

Eine Welt, in der Macht zählt

Der Krieg gegen den Iran schafft zudem einen gefährlichen Präzedenzfall: Eine Supermacht greift einen souveränen Staat an, tötet dessen Führung und versucht einen Regimewechsel – ohne ernsthaften Kriegsgrund.

Das schafft eine Welt, in der „Macht Recht schafft“.

Und in einer solchen Welt zählt vor allem eines: Macht.

China hat sie. Europa nicht.

China verfügt über die größte Marine der Welt, eine enorme industrielle Basis und technologische Dominanz in vielen Schlüsselindustrien.

Europa hingegen ist militärisch zersplittert, energiepolitisch abhängig und politisch gespalten.

Europa ist eine Macht, die nur in einer Welt mit Regeln wirklich bestehen kann. Doch ausgerechnet diese Regeln werden gerade untergraben.

Deshalb ist es aus europäischer Sicht eigentlich irrational, sich über China Sorgen zu machen.

China wird mit diesem Krieg vermutlich gut zurechtkommen.

Europa hingegen könnte in eine strategische Abhängigkeit geraten, aus der es kaum noch herauskommt.

Und genau deshalb sollte Europa sich fragen:

Wer verteidigt eigentlich Europas Interessen?