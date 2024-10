Die USA verstehen – über ihre Polit-Berater, namentlich auch Zbigniew Brzezinski

Um die politische Gegenwart zu verstehen, ist ein Blick in die Geschichte der letzten Jahrzehnte unentbehrlich. Und um diese letzten Jahrzehnte zu verstehen, ist ein Blick auf die Polit-Ratgeber und -Macher der USA unentbehrlich – darunter an erster Stelle Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski. Während über Kissinger anlässlich seines Todes im letzten Jahr etliches gesagt und geschrieben wurde, ist Brzezinski, zu Unrecht, weniger bekannt. Jetzt ist ein wichtiges Buch von ihm neu herausgegeben worden.

Zbigniew Brzezinski wurde als polnischer Staatsbürger im Jahr 1918 in Warschau geboren. Seine Familie gehörte zum polnischen Adel, sein Vater war Botschafter in Kanada, und weil Polen an der Konferenz von Jalta am Ende des Zweiten Weltkrieges der sowjetischen Einflusszone zugesprochen wurde, kehrte die Familie nicht nach Polen zurück.