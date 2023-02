Die USA werden den neuen kalten Krieg mit China verlieren und dann wird der Zusammenbruch für sie kommen.

Seit ich diesen rebloggten Aufsatz vor zwei Jahren geschrieben habe, haben die USA Russland zu einem Stellvertreterkrieg provoziert, mit dem Ziel, Russland zu destabilisieren, wodurch China anfällig für eine Unterwerfung wird. Da die Sanktionen gegen Russland nicht wirksam genug waren, um seinen Zusammenbruch realistisch zu machen, wird dieses Szenario nicht eintreten. Das Gegenteil wird der Fall sein. Die Sanktionen haben nicht nur ihr Ziel verfehlt, sondern auch den sozialen Zerfall Amerikas und Europas beschleunigt, die Inflation angeheizt und eine Energiekrise ausgelöst. Das Imperium hat für seinen Untergang gesorgt, zumindest so lange, wie wir Kommunisten im Kern unsere Aufgabe erfüllen, das Imperium von innen heraus zu besiegen.

Ich bin fasziniert von der ideologischen Schlacht, die im amerikanischen politischen Diskurs über die Frage entbrannt ist, ob China wohlwollend betrachtet werden sollte oder nicht, denn diese Schlacht ist das Äquivalent der Debatten über die UdSSR in der Ära des Kalten Krieges in den USA. Wieder stehen Marxisten-Leninisten und andere prinzipientreue Antiimperialisten den Rechten, Liberalen und antikommunistischen „Linken“ gegenüber, die es vorziehen, die Lügen zu glauben, die das US-Außenministerium über Washingtons größten Widersacher verbreitet. Aber die Dinge haben sich im Vergleich zum letzten Kalten Krieg geändert.

Ungeachtet dessen, was die Anhänger des neoliberalen Kapitalismus und des US/NATO-Imperialismus uns glauben machen wollen, befindet sich Washington inmitten dieses Kalten Krieges in geopolitischer Isolation und wirtschaftlichem Niedergang. Seit Washington den Kalten Krieg gewonnen hat, erlebt das US-Imperium einen beispiellosen Niedergang, und es gibt zahlreiche Anzeichen dafür, dass die USA in dieser Generation die gleiche Art von imperialer Implosion erleben werden, die allen früheren Imperien in der Geschichte widerfahren ist.

Schon jetzt hat Washington seine militärische Vormachtstellung im indopazifischen Raum an China verloren, die Ära eines von den USA Die Ära eines von den USA dominierten Südwestasiens ist zu Ende, die USA und die EU sind in einen zwischenimperialistischen Wirtschaftskrieg verwickelt, der Wandel zu einer multipolaren Welt hat sich durch das Erstarken eines russisch-chinesischen Militärbündnisses und den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas verfestigt, und Washington ist es bisher nicht gelungen, einen Regimewechsel in Kuba, Nicaragua, Venezuela, Syrien, Iran, Bolivien, Libanon, Belarus oder Thailand herbeizuführen.

Im Mittelpunkt der Motive für Washingtons derzeitigen Mikromilitarismus (ein Begriff für die rücksichtslose Kriegsführung untergehender Imperien, die versuchen, verlorene Gebiete zurückzugewinnen) steht China. China erweist sich als ein noch größerer Herausforderer der USA als es die Sowjetunion war, denn Chinas „Belt and Road“-Initiative versucht, die globalen Ungerechtigkeiten des westlichen Neokolonialismus zu beseitigen, indem es den Ländern der Dritten Welt die Mittel zur wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung zur Verfügung stellt. Dies allein beunruhigt die Mitglieder der imperialistischen US-Intelligenz zutiefst, und die Gerissensten unter ihnen arbeiten rücksichtslos daran, das Narrativ über China zu manipulieren.

Nehmen wir zum Beispiel John Bolton, den Kriegsverbrecher der Irak-Invasion, der nachweislich gesagt hat: „Wenn ich etwas sagen müsste, von dem ich wüsste, dass es falsch ist, um die nationale Sicherheit der USA zu schützen, würde ich es tun“. Behalten Sie diese Aussage Boltons im Hinterkopf, wenn Sie den folgenden Absatz aus einem Meinungsartikel in der Washington Post lesen, den er einige Tage nach Beginn der Präsidentschaft Bidens geschrieben hat:

Entscheidend ist auch, die Art der Bedrohung durch Peking zu verstehen. Es handelt sich nicht um einen ideologischen Kampf aus dem Kalten Krieg. China verfolgt keine marxistische Theorie, auch wenn seine Innenpolitik sicherlich nichts zu empfehlen hat. Xi geht nicht nur gegen die Uiguren und andere Nicht-Han-Minderheiten vor, sondern löscht auch die Religionsfreiheit aus und zerschlägt die pro-demokratische Bewegung in Hongkong. Amerikanische Geister mögen keine „zivil-militärische Fusion“ oder „soziale Kreditpunkte“, mit denen Peking den Wert seiner eigenen Bürger misst. Das ist kein Kommunismus, sondern Autoritarismus in Reinkultur. Es als Marxismus 2.0 zu missverstehen, wird die strategische Klarheit eher behindern als verbessern.

In diesem Aufsatz zieht Bolton möglicherweise das lange Spiel des ideologischen Kampfes in Betracht, der sich im Kern des Imperiums abspielt. Wenn sein Versprechen, wissentlich Unwahrheiten zu verbreiten, um die innere Stabilität des Imperiums zu bewahren, eine Rolle hinter seiner Wortwahl in diesem Propagandastück spielt, versucht er, die Hoffnung auf die kommunistische Bewegung innerhalb der USA zu zerstören, indem er China als „nicht wirklich marxistisch“ darstellt. Dies ist etwas, was die manipulativeren antichinesischen Propagandisten des Kalten Krieges oft getan haben. Wenn Menschen in den USA, die in Richtung Klassenbewusstsein driften, davon überzeugt werden, dass China nur ein weiteres kapitalistisches Imperium ist (obwohl das Land eine Arbeiterdemokratie ist, deren außenpolitisches Modell sich drastisch von dem der tatsächlichen imperialistischen Mächte unterscheidet), werden sie nicht glauben, dass Sozialismus und Antiimperialismus weltweit auf dem Vormarsch sind. Sie werden auch eher geneigt sein, die Lügen zu glauben, die Bolton über die „Verfolgung chinesischer Minderheiten“ und die „Unterdrückung Hongkongs“ verbreitet.

Bei diesen ideologischen Manipulationen geht es um die Vorbereitung auf den wichtigsten Krieg, den das US-Imperium im 21. Jahrhundert führen muss: den Krieg gegen einen Klassenaufstand innerhalb der US-Grenzen. Wenn die Gruppen, die die unvermeidlichen Klassenrevolten der kommenden Jahrzehnte anführen werden, China und andere marxistisch-leninistische Länder als „autoritär“ und „nicht wirklich sozialistisch“ betrachten, werden sie für eine imperialistische Kooptation offen sein. Sie werden auch leicht von den marxistisch-leninistischen Zielen, sich unter einer demokratischen zentralistischen Partei zu organisieren, den kapitalistischen Staat zu stürzen und eine Diktatur des Proletariats zu errichten, weggelenkt werden.

Das ist das Ergebnis, das der kapitalistische Staat und seine Lakaien fieberhaft versuchen zu verhindern. In den letzten zehn Jahren, in denen die amerikanische Gesellschaft in der ständigen Depression, in der sie sich seit 2008 befindet, immer mehr auf eine Destabilisierung zusteuerte, haben US-Militäranalysten damit begonnen, Berichte zu veröffentlichen, die für das Imperium eine nahe Zukunft des internen Krieges vorhersagen.

In einem dieser Berichte ist die Rede davon, dass Spezialeinheiten in die Randgebiete der amerikanischen Megastädte geschickt werden müssen, um Guerillaaufstände einzudämmen. In einem anderen Bericht wird erklärt, dass die rasant zunehmende Militarisierung der amerikanischen Gesellschaft durch die Naturkatastrophen im Zusammenhang mit der Klimakrise erst der Anfang ist und die Zukunft des Landes bei einem Klimakollaps im Wesentlichen in einem endlosen internen Krieg besteht. Ein anderer hat Szenarien für die nahe Zukunft beschrieben, in denen die Armee in US-Orte einmarschieren und sie besetzen wird, und in denen die Regierung den Internet- und Handy-Zugang in den besetzten Gebieten abschalten und sicherstellen muss, dass die lokalen Medien nur offizielle US-Militärpropaganda verbreiten.

Wenn solche Szenarien der inneren Kriegsführung eintreten – und tun wir nicht so, als würden sie nicht eintreten, das Pentagon hat sie als „unvermeidlich“ bezeichnet -, wird der ideologische Kampf, der jetzt stattfindet, zu seinem logischen Ende geführt werden. Während der Staat mit größtmöglicher Härte durchgreift, die reaktionären Milizen und Bürgerwehren inmitten des Chaos Terrorkampagnen durchführen und marginalisierte Völker sich in großer Gefahr befinden, werden die Gruppen, die nicht vom Imperium vereinnahmt wurden, am zuverlässigsten gegen diese eindringende Gewalt kämpfen.

Die revolutionären Kader, die sich nicht von den Lügen der Kriegspropagandisten haben beeinflussen lassen, werden wahrscheinlich zu denjenigen gehören, die bereit sind, Widerstandsnester zu bilden, den Forderungen des Staates nicht nachzugeben und auf eine Revolution hinzuarbeiten, wie sie an anderen Orten zur Befreiung von den Kräften des Imperiums geführt hat. An diesem Punkt wird die Frage nicht mehr lauten, ob das US-Imperium den Wettbewerb der Großmächte gewinnen kann oder nicht. Die Frage wird sein, ob der US-Staat überleben kann oder nicht. Und wenn der Staat das nicht kann, wird die Frage sein, ob die Reaktionäre oder die Revolutionäre