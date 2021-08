Die USA werden die Konfrontation mit China fortsetzen, und die Wahrscheinlichkeit einer Explosion nimmt zu

Von Brian CloughleyVeteran: Er ist Veteran der britischen und australischen Streitkräfte, ehemaliger stellvertretender Leiter der UN-Militärmission in Kaschmir und australischer Verteidigungsattaché in Pakistan

Im Juli hüpften hochrangige Vertreter der Washingtoner Regierung wie ein Haufen Tischtennisbälle um den Globus, hielten an einem Ort Vorträge, unterwarfen sich an einem anderen und verkündeten überall, dass die USA eine „auf Regeln basierende internationale Ordnung“ anstreben, wie Außenminister Blinken im vergangenen März gegenüber China erklärte.

Verteidigungsminister Lloyd Austin war einer der hüpfenden Bälle und machte vor seiner Ankunft in Vietnam einen Zwischenstopp in Singapur, wo er am 27. Juli erklärte: „Wir werden nicht zurückweichen, wenn unsere Interessen bedroht sind. Doch wir suchen nicht die Konfrontation.“ Am selben Tag traf der britische Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth (18 von den USA gelieferte, problembehaftete F-35 Kampfflugzeuge, 8 davon britisch, 10 vom US Marine Corps) in Singapur ein, auf dem Weg ins Südchinesische Meer, um sich mit den chinesischen Streitkräften auseinanderzusetzen, auf die er treffen könnte. (Sicherlich ist die britische Flugzeugträgergruppe ein Witz, der sich nicht aus einer Papiertüte herauskämpfen könnte, aber es ist die Präsenz, die die Botschaft vermitteln soll). Am nächsten Tag, als Austin in Vietnam eintraf, folgte der Lenkwaffenzerstörer USS Benfold seinem Mantel in der Straße von Taiwan, was die US-Marine als „routinemäßige“ Durchfahrt bezeichnete, die „das Engagement der USA für einen freien und offenen Indo-Pazifik demonstriert“.

Wie auf der Website Marine Traffic zu sehen ist, ist die Taiwanstraße Tag und Nacht mit durchfahrenden Handelsschiffen aus zahllosen Ländern bevölkert, und das Recht auf Durchfahrt ist garantiert. Es besteht keinerlei Notwendigkeit für einen US-Lenkwaffenzerstörer, „Freiheit und Offenheit zu demonstrieren“. Es war offensichtlich, dass die Benfold – das siebte US-Kriegsschiff, das in diesem Jahr die Meerenge durchquerte – entsandt worden war, um China zu provozieren, etwas zu unternehmen.

Washington hat seine aggressive China-Politik offen dargelegt, und die offizielle Mitteilung des Außenministeriums lautet: „Strategischer Wettbewerb ist der Rahmen, durch den die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen zur Volksrepublik China (VRC) betrachten. Die Vereinigten Staaten werden ihre Beziehungen zur VR China aus einer Position der Stärke heraus angehen, in der wir eng mit unseren Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um unsere Interessen und Werte zu verteidigen.“ Die Umarmung der Herausforderung könnte nicht deutlicher sein, und das Verteidigungsministerium stimmt dem voll und ganz zu, indem es erklärt, dass die nationale Verteidigungsstrategie der USA darin besteht, „Amerikas Wettbewerbsvorteil wiederherzustellen, indem wir die globalen Rivalen Russland und China daran hindern, die USA und unsere Verbündeten herauszufordern“, und „diese Rivalen davon abzuhalten, die gegenwärtige internationale Ordnung aus dem Gleichgewicht zu bringen“. Mit anderen Worten: Soweit es Washington betrifft, ist die globale Hegemonie der USA von Dauer, weil sie als vorteilhaft für die Welt – und vor allem für Amerika – angesehen wird.

Es gibt jedoch einige Länder, die damit nicht einverstanden sind, darunter verständlicherweise die Volksrepublik China, die sich gegen solch herablassende politische Erklärungen wie „Wenn es in unserem Interesse liegt, werden die Vereinigten Staaten mit China eine ergebnisorientierte Diplomatie bei gemeinsamen Herausforderungen wie dem Klimawandel und globalen Gesundheitskrisen führen.“ Die Welt braucht Diplomatie, nicht eine Politik der Schaumschlägerei, die internationale Verhandlungen auf nationale Interessen beschränkt, und es war bedauerlich, dass einer der hüpfenden Bälle China besuchte, um einen weiteren Vortrag darüber zu halten, wie sich die Regierung dieses Landes verhalten sollte.

Man hatte gehofft, dass der Besuch der stellvertretenden Außenministerin Wendy Sherman in China einige Türen zu einem konstruktiven Dialog öffnen würde, aber das war nicht der Fall. Wie das Außenministerium später mitteilte, führten die stellvertretende Außenministerin und Staatsrat Wang am 25. und 26. Juli ein freimütiges und offenes Gespräch über eine Reihe von Themen, was zeigt, wie wichtig die Aufrechterhaltung offener Kommunikationslinien zwischen unseren beiden Ländern ist. Frau Sherman, so das Außenministerium, „betonte, dass die Vereinigten Staaten den harten Wettbewerb zwischen unseren Ländern begrüßen …“, aber diese Art von Plattitüde steht in völligem Widerspruch zum allgemeinen Tenor ihrer Präsentation vor Staatsrat Wang und Vizeaußenminister Xie Feng.

Wie die New York Times berichtet, übte sie massive Kritik an China wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen und „sprach auch Chinas Forderungen in Bezug auf Taiwan, seine Militäroperationen im Südchinesischen Meer und die in der vergangenen Woche von den Vereinigten Staaten und anderen Ländern erhobenen Anschuldigungen an, dass Chinas Ministerium für Staatssicherheit hinter dem Hacking der E-Mail-Systeme von Microsoft und möglicherweise anderen Cyberangriffen stecke“. Sie erklärte: „Das ist sehr ernst – dass das Ministerium für Staatssicherheit Kriminelle dabei unterstützt, Microsoft und möglicherweise auch andere zu hacken“, und fügte hinzu, dass „viele“ Länder sich den Vereinigten Staaten angeschlossen hätten und sagten, dass „ein solches Verhalten absolut unverantwortlich und rücksichtslos ist und in unserer Welt keinen Platz hat“.

Frau Sherman wurde natürlich gesagt, was sie bei dem Treffen zu sagen hatte, was vermutlich auf höchster Ebene abgesegnet wurde, und es ist offensichtlich, dass Washington überhaupt nicht die Absicht hatte, in einen sinnvollen Dialog einzutreten, sondern China mit Beleidigungen überhäufen wollte.

In Washington hat man noch nicht begriffen, dass Beleidigungen, Sanktionen und aggressive Militärmanöver keine positiven Auswirkungen auf die Nationen haben, gegen die sie gerichtet sind. Sie führen unweigerlich zu Wut, Groll und Vergeltungsmaßnahmen irgendeiner Art. Bislang ist es noch nicht vorgekommen, dass die Vergeltung in Form einer direkten militärischen Aktion erfolgte, weil die Ziele Washingtons im Allgemeinen so schwach sind, dass sie zu einer solchen Gegenreaktion nicht in der Lage sind, aber im Falle des modernen China nehmen der Druck der USA und die Stärke Chinas in einem Maße zu, dass dies nun durchaus möglich ist.

Am 28. Juli sagte der neu ernannte chinesische Botschafter in den USA, Qin Gang, er glaube, dass „die Tür der chinesisch-amerikanischen Beziehungen, die bereits offen ist, nicht geschlossen werden kann“, aber ungeachtet der guten Absichten Pekings gibt es viele in Washington, die diese Tür zuschlagen wollen, weil sie zuversichtlich sind, dass die nationale Politik, „die globalen Rivalen Russland und China davon abzuhalten, die USA und unsere Verbündeten herauszufordern“, erfolgreich sein wird.

Aber das wird sie nicht.

Während des katastrophalen Besuchs des stellvertretenden Außenministers Sherman in China sagte der stellvertretende Außenminister Xie Feng unverblümt, dass die Politik der Biden-Regierung nichts anderes sei als ein „dünn verschleierter Versuch, China einzudämmen und zu unterdrücken“, was eine Erweiterung der warnenden Aussage von Außenminister Wang Yi war: „Die Vereinigten Staaten wollen immer aufgrund ihrer eigenen Stärke Druck auf andere Länder ausüben und denken, dass sie anderen überlegen sind. Ich möchte der amerikanischen Seite jedoch klar und deutlich sagen, dass es nie ein Land auf dieser Welt gegeben hat, das anderen überlegen ist, und es auch nicht geben sollte, und China wird kein Land akzeptieren, das behauptet, anderen überlegen zu sein. Wenn die USA noch nicht gelernt haben, wie man mit anderen Ländern auf gleicher Augenhöhe auskommt, dann ist es unsere Aufgabe, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft, den USA in dieser Hinsicht eine gute Lektion zu erteilen.“

Und wenn die USA ihre Politik der offenen und meist arroganten Konfrontation in allen Bereichen nicht mäßigen, wird die Nachhilfestunde wahrscheinlich sehr bald beginnen. Washington vergisst, dass es sich bei den Chinesen um ein stolzes Volk handelt, das sich nicht gerne beleidigen und als Außenseiter behandeln lässt, der die Entwicklung der Welt behindert, ganz gleich, wie sehr einige Teile der chinesischen Bevölkerung mit der Politik und den Leistungen ihrer Regierung nicht einverstanden sind. Es scheint, dass die Provokationen der USA im Osten weitergehen werden und nur Peking weiß, wie lange es noch dauert, bis es zu einer Explosion kommt.