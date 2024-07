Die USA, wie ich sie kannte, sind in den Mülleimer der Geschichte gewandert.

Paul Craig Roberts

Kamala Harris sagt, sie habe 230.000.000 Dollar an Wahlkampfspenden von reichen amerikanischen Liberalen erhalten. Warum sind reiche amerikanische Liberale so entschlossen, Kamala als Präsidentin der Vereinigten Staaten zu sehen?

Ein Grund könnte sein, dass sie im Gegensatz zu Trump leicht zu kontrollieren ist, sodass die Erklärung lauten könnte, dass die Reichen ihre eigenen Interessen wählen.

Aber tun sie das? Die Demokraten haben zwei Ziele: Das eine ist, sexuelle Perversität zu normalisieren und zu legitimieren. Das andere sind offene Grenzen. Mit anderen Worten: Die Demokraten wollen das traditionelle Amerika in einen Turm zu Babel aus Sodom und Gomorrha verwandeln.

Dient das den Interessen der reichen Liberalen, die sich nicht nur eine Dienerklasse leisten können?

Die Hauptnutznießer sind sexuell Perverse und Immigranten.

Ziehen es reiche Liberale vor, dass ihre Gene nicht weitergegeben werden, weil ihre transsexuellen Kinder nicht in der Lage sind, sich fortzupflanzen und durch Covid-Impfungen und eine Reihe von Testosteron-Hemmern unfruchtbar gemacht werden, die sogar junge Männer unfähig machen, eine natürliche Erektion zu haben?

Ihre Politik suggeriert, dass die Interessen der reichen Liberalen sich von denen ihrer Erben, der Zukunft ihres Landes und ihrer Selbstachtung unterscheiden. Alles, womit reiche Liberale zu tun haben – Vielfalt, Gleichheit und Integration, globale Erwärmung, Globalismus, der große Reset des WEF’s – untergräbt ihr Engagement für ihr Land. Reiche Liberale sehen Amerika als Ressource, die im Namen “größerer Ziele” genutzt werden kann.

Woher kommt Amerikas herrschende Klasse?

Sie kommt von den Juden. Der Finanzminister ist Jude. Der Außenminister ist ein Jude. Der Heimatschutzminister ist ein Jude. Finanzen, Medien, Hollywood und Unterhaltung sind in jüdischer Hand. Wie Netanyahu gestern vor dem Kongress sagte, ist jeder Jude ein Zionist, ein Verteidiger Israels. Und jeder Amerikaner, der Israel nicht verteidigt, ist ein Antisemit. John V. Whitbeck beschreibt die totale Demütigung des “stolzen Amerikas”, das vor Netanjahu auf die Knie fällt und ihm die Füße küsst. Ein völlig besiegtes Land, das seine Ehrerbietung mit 58 Standing Ovations zum Ausdruck bringt.

Im heutigen Amerika sind die verbliebenen Patrioten “Trump-Deplorables”. Sie werden von der Elite und der Linken als weiße Rassisten, Bedrohung der Demokratie und Aufrührer verachtet. Das FBI setzt ihre Namen auf Überwachungslisten und erhebt falsche Anschuldigungen gegen diejenigen, die an der Trump-Demonstration am 6. Januar teilgenommen haben.

Nachdem Biden von der Bildfläche verschwunden ist, sind die Demokraten bereit, die Wahlen im November zu stehlen. Die Demokraten in den Swing States haben die Diebstahlmechanismen, mit denen sie die nationalen Wahlen 2020 und 2022 stehlen wollen, legalisiert und institutionalisiert. So hat der Oberste Gerichtshof der Demokraten in Wisconsin das Verbot von Wahlurnen aufgehoben und damit die Möglichkeit geschaffen, ungültige Stimmzettel in die Auszählung einzubeziehen. Eine Vielzahl solcher Praktiken, die Wahlbetrug ermöglichen, sind nun in den Swing States legal.

Die Demokraten konnten die Wahl mit Biden als Kandidaten nicht stehlen, weil niemand geglaubt hätte, dass er gewonnen hätte. Biden wurde aus dem Weg geräumt. Jetzt werden Umfragen gefälscht, die zeigen, dass Hillary 3.0 vor Trump liegt. Die manipulierten Umfragen machen einen Sieg von Kamala für die Öffentlichkeit glaubwürdig. Wenn die Demokraten nicht vorhätten, die Wahl zu stehlen, hätten sie die Diebstahlmechanismen in den Swing States nicht legalisiert.

Die Öffentlichkeit hat die letzten beiden gestohlenen nationalen Wahlen akzeptiert und wird auch eine Dritte akzeptieren. Ein Volk, das so sorglos ist, hat keine Chance, seine Freiheit und die Verantwortlichkeit der Regierung zu bewahren. Angesichts der amerikanischen Sorglosigkeit fragt man sich, ob sich die Wähler und die republikanische Partei darüber im Klaren sind, dass ein Wahlsieg der Demokraten, bei dem so viel für Trump spricht, zu einer Konsolidierung der Einheitspartei führen wird. Das republikanische Establishment wird zu dem Schluss kommen, dass die einzige Möglichkeit, mit den Demokraten zu konkurrieren, darin besteht, die Interessen der herrschenden Elite besser zu vertreten. Fortan gäbe es keine Trumps mehr. Die “repräsentative Demokratie” würde nur noch die herrschende Elite repräsentieren.

Wenn Trump trotz des Wahlbetrugs der Demokraten gewählt wird, was kann er dann tun? Kann er Leute finden, die bereit sind, das Risiko auf sich zu nehmen, ihm beim Wiederaufbau Amerikas zu helfen? Können solche Leute vom Senat im Amt bestätigt werden? Kann Trump weitere vier Jahre der Angriffe der Medien, des FBI und der CIA überstehen, und können das seine Mitarbeiter? Kann Trump ein Attentat überstehen? Mit Sicherheit kann Trump nicht auf den Schutz der Geheimdienste zählen.

Es ist klar, dass Amerika noch tiefer gespalten ist als durch die Zölle, die zum sogenannten “Bürgerkrieg” geführt haben. Alle Beziehungen in der amerikanischen Gesellschaft sind durch die liberale Linke beschädigt worden. Der Feminismus hat die Frauen unsolidarisch und sogar feindselig gegenüber den Männern gemacht. Folglich können Männer den Frauen nicht vertrauen. Die Familie, das Fundament der Gesellschaft, ist geschwächt. Der Testosteronspiegel der Männer ist so weit gesunken, dass man sich nicht einmal mehr in einer Hinterwäldlerkneipe prügeln kann.

Die Republikaner verweisen auf Kamalas Kriegskasse, die von reichen amerikanischen Liberalen gespeist wird, und fordern ihre Anhänger aus der Arbeiterklasse auf, Trumps Wahl zu finanzieren. Das Ungleichgewicht der Ressourcen zwischen den Milliardären der Demokraten und den “unglücklichen” Arbeitern der Republikaner ist außergewöhnlich. Aber man muss bedenken, dass die Wahl für beide Parteien davon abhängt, wer das meiste Geld hat.

Das ist das Zeichen für ein Land, das am Ende ist.