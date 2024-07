»Nächster Attentatsversuch in 30 Tagen?« Whistleblower warnt vor neuem Angriff auf Trump

Ein Whistleblower aus dem Secret Service hat am Montag eine E-Mail verschickt, in der er ankündigt, dass er sich so lange zu Wort melden werde, bis eine Reihe hochrangiger Beamter entlassen oder von ihren Posten entfernt würden.

Der Scharfschütze sagte auch, dass der Geheimdienst mit einem weiteren Attentat auf Donald Trump vor November dieses Jahres rechnen müsse.

Er sagt, er sei nicht mehr stolz darauf, ein Scharfschütze des Secret Service zu sein, nachdem die Führung, die Agenten bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, im Stich gelassen habe.

„Diese Behörde muss sich ändern“, schreibt der Scharfschütze in der E-Mail, die RealClearPolitics vorliegt. „Der nächste Anschlag in 30 Tagen?“, fragte er.

Die Agentur habe die E-Mail schnell gelöscht, sagte eine Insiderquelle RealClearPolitics.

Vergangene Woche trat der Chef des Dienstes zurück, der unter anderem US-Präsidenten schützt. Kimberley Cheatle war für die Sicherheit der Veranstaltung verantwortlich, bei der Trump angeschossen wurde.

Sie selbst bezeichnete den Vorfall als „größten operativen Fehler des Secret Service seit Jahrzehnten“.

🚨🚨🚨 EXCLUSIVE: A Secret Service counter sniper sent an email Monday night to the entire Uniformed Division (not agents) saying he will not stop speaking out until "5 high-level supervisors (1 down) are either fired or removed from their current positions." The counter sniper… pic.twitter.com/0dg99EESQk