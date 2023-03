Die USA wollen wirklich, WIRKLICH, dass Sie wissen, dass die USA der „Führer“ der Welt sind

Caitlin Johnstone

Als Antwort auf Fragen, die ihm während einer Pressekonferenz am Montag gestellt wurden, in der es darum ging, dass Xi Jinping und Wladimir Putin eine „neue Ära“ in der strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland einläuteten, machte John Kirby vom Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses nicht weniger als sieben Behauptungen, dass die USA der „Anführer“ der Welt seien.

Hier sind Auszüge aus seinen Kommentaren:

„Die beiden Länder sind sich näher gekommen. Aber sie sind beides Länder, die sich an der Führungsrolle der USA in der Welt reiben und sträuben.

„Und insbesondere China würde die Führungsrolle der USA in der Welt gerne in Frage stellen.

„Aber das sind nicht zwei Länder, die jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit und volles Vertrauen haben. Es ist ein Aufkeimen in letzter Zeit, basierend auf Amerikas zunehmender Führungsrolle in der Welt und dem Versuch, dies zu kontrollieren.“

„Peter, das sind zwei Länder, die sich, wie ich Jeff schon sagte, lange an der Führungsrolle der USA in der Welt und an dem Netz von Bündnissen und Partnerschaften, das wir haben, die Zähne ausgebissen haben.

„Und wir arbeiten an diesen Beziehungen, eines nach dem anderen, denn jedes Land auf dem Kontinent ist anders, hat andere Bedürfnisse und andere Erwartungen an die amerikanische Führung.“

„Das ist die Macht der amerikanischen Führungsrolle bei Einberufungen. Und diese Kraft ist weder in Russland noch in China zu finden.“

„Aber einer der Gründe, warum sich die Beziehungen verschärfen, ist, dass sie erkennen, dass sie keine starke internationale Unterstützung für ihr Vorhaben haben, nämlich die amerikanische Führung in der Welt herauszufordern.“

John Kirby really wants everyone to know that America is in charge of the world. This is from one single press conference.

Der Scheinwahrheitseffekt ist eine kognitive Verzerrung, die Menschen dazu veranlasst, etwas, das sie schon oft gehört haben, für eine feststehende Tatsache zu halten, weil das menschliche Gehirn bei der Aufnahme und Interpretation von Informationen dazu neigt, kaum oder gar nicht zwischen Wiederholung und Wahrheit zu unterscheiden. Propagandisten und Imperiumsmanager machen sich diese Schwachstelle in unserem Denken oft zunutze, und genau das passiert, wenn man sieht, wie sie immer wieder Schlüsselsätze wiederholen, die die Menschen glauben sollen.

Eine weitere Wiederholung dieser Phrase sahen wir kürzlich auf einer von der US-Handelskammer veranstalteten Online-Konferenz, auf der der US-Botschafter in China behauptete, Peking müsse die USA als „Führer“ der Region akzeptieren, die China zufällig besetzt hält.

Die Manager des US-Imperiums werden natürlich sehr selbstbewusst, wenn es um die Darstellung geht, dass sie die „Führerschaft“ in der Welt innehaben, weil diese selbst ernannte „Führerschaft“ von China und den Nationen, die es mit zunehmender Offenheit unterstützen, wie Russland, infrage gestellt wird. Die meisten der großen internationalen Nachrichten unserer Tage stehen entweder direkt oder indirekt mit dieser Dynamik in Zusammenhang, in der die USA darum kämpfen, die unipolare Vorherrschaft auf dem Planeten zu sichern, indem sie Chinas Aufstieg vereiteln und ihre Partner untergraben.

Die Botschaft, die sie aussenden, lautet: „Das ist unsere Welt. Wir haben das Sagen. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist verrückt und abnormal und muss bekämpft werden.“

US-Botschafter in China: „Wir sind der Anführer“ des Indopazifik Die Art und Weise, wie Manager des US-Imperiums davon sprechen, angeblich souveräne Staaten mit angeblich unabhängigen Regierungen zu „führen“, zeigt Ihnen, dass sie wirklich glauben, dass ihnen die Welt gehört.

US Ambassador To China: „We’re The Leader“ Of The Indo-Pacific



The way US empire managers talk about „leading“ ostensibly sovereign states with ostensibly independent governments shows you they really do think they own the world.https://t.co/obSehF6xZ1 — Caitlin Johnstone (@caitoz) March 2, 2023

Warum sagt man eigentlich, die USA seien der „Führer“ der Welt und nicht ihr „Herrscher“? Mir ist der Unterschied in der praktischen Anwendung nicht klar. Soll damit der Eindruck erweckt werden, dass die USA die Welt durch eine demokratische Abstimmung beherrschen? Dass dies etwas ist, dem der Rest der Welt zugestimmt hat? Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dafür gestimmt zu haben, und wir haben alle gesehen, was mit Regierungen geschieht, die sich nicht an die „Führung“ der USA halten.

Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass eine multipolare Welt eine wunderbare Sache ist, ich erkenne nur an, dass sie die Alternative, nämlich die zunehmend rücksichtslose nukleare Abschreckung zur Aufrechterhaltung der globalen Kontrolle, um Längen schlägt. Die USA haben lange genug das Sagen, um deutlich zu machen, dass die von ihnen beherrschte Weltordnung nur durch ununterbrochene Gewalt und Aggression aufrechterhalten werden kann, wobei sich immer mehr dieser Gewalt und Aggression gegen atomar bewaffnete Großmächte richtet. Die Fakten liegen auf dem Tisch und der Fall ist abgeschlossen: Die unipolare Hegemonie der USA ist unhaltbar.

Das Problem ist, dass das US-Imperium selbst dies nicht weiß. Die erschreckende Entwicklung hin zu einem Weltkrieg im Atomzeitalter ist das Ergebnis der Doktrin des Imperiums, dass es seine unipolare Vorherrschaft um jeden Preis aufrechterhalten muss, während es mit dem Aufstieg einer multipolaren Weltordnung kollidiert.

So muss es nicht sein. Es gibt keinen triftigen Grund, warum die USA weiterhin die Welt beherrschen müssen und nicht einfach verschiedene Menschen in verschiedenen Regionen ihre Angelegenheiten selbst regeln lassen können, wie sie es bisher immer getan haben. Es gibt keinen stichhaltigen Grund, warum Regierungen mit Waffen des Weltuntergangs aufeinander losgehen müssen, anstatt im Interesse der gesamten Menschheit friedlich zusammenzuarbeiten. Wir werden in die Katastrophe getrieben, um die „amerikanische Führungsrolle in der Welt“ zu bewahren, und ich für meinen Teil bin damit nicht einverstanden.